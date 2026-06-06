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newstream.cz Politika Umělá inteligence jako zbraň. USA kvůli národní bezpečnosti zvažují nákup podílů v AI firmách

Umělá inteligence jako zbraň. USA kvůli národní bezpečnosti zvažují nákup podílů v AI firmách

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa urychlí rozvoj a využívání umělé inteligence (AI) v oblasti národní bezpečnosti.
Profimedia
ČTK, duk

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa urychlí rozvoj a využívání umělé inteligence (AI) v oblasti národní bezpečnosti. Uvedl to podle agentury Reuters v pátek Bílý dům. Zároveň zdůraznil, že by se AI technologie neměly využívat k nezákonnému sledování. Vláda podle Trumpa rovněž zkoumá možnost získání podílů v AI firmách.

Trumpova administrativa tento týden oznámila, že požádá AI společnosti, aby své nejnovější AI modely před jejich uvedením na trh dobrovolně poskytly vládě k otestování z hlediska kybernetické bezpečnosti.

„Spojené státy budou zodpovědným způsobem urychlovat využívání AI v oblasti zpravodajských služeb a vojenství v souladu s americkými hodnotami,“ uvedl Trump v memorandu o národní bezpečnosti. Dodal, že AI technologie by se v rámci národní bezpečnosti neměly využívat k „cenzurování svobody projevu“ a „provádění nepovolených či nezákonných sledovacích aktivit“.

Reakce na spory s Anthropikem

Memorandum a nové Trumpovy plány navazují na nedávný spor mezi americkou administrativou a technologickou společností Anthropic. Americké ministerstvo obrany v březnu oficiálně označilo firmu za riziko pro dodavatelský řetězec. Rozhodnutí mfělo okamžitou platnost a zakazovalo vládním dodavatelům používat technologie firmy Anthropic při plnění zakázek pro americkou armádu.

Anthropic má valuaci 900 miliard dolarů

Anthropic předběhl OpenAI a je nejdražším AI startupem světa. Brzy vstoupí na burzu

Trhy

AI společnost, která letos způsobila šok svým novým modelem Mythos, finišuje nejnovější kolo financování. Účastní se jej tradiční investorské těžké váhy jako Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital či Altimeter Capital a Anthropic by mohl získat až 30 miliard dolarů nového kapitálu. Tím by se podle Financial Times hodnota společnosti vyšplhala na 900 miliard dolarů a přeskočila by v hodnotě konkurenční OpenAI.

Stanislav Šulc

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Anthropic se dostal do sporu s americkou vládou poté, co odmítl umožnit používání svých technologií pro masové sledování domácností a plně autonomní zbraňové systémy. Trump a ministr obrany Pete Hegseth poté firmu obvinili z ohrožování národní bezpečnosti.

Bílý dům jako akcionář AI firem

Součástí memoranda je proto kvůli sporu s Anthropikem i požadavek, aby americké bezpečnostní úřady upřednostniili spolupráci s více než jedním poskytovatelem umělé inteligence, uvedl server Bloomberg.

Nebezpečně chytrý Mythos míří k dalším firmám. Anthropic přibírá 150 organizací

Zprávy z firem

Americký startup Anthropic rozšiřuje projekt Glasswing, v jehož rámci dává vybraným firmám a institucím přístup k modelu Claude Mythos Preview. Ten dokáže vyhledávat závažné softwarové zranitelnosti. Do projektu se nově zapojí zhruba 150 dalších organizací ve více než 15 zemích.

nst

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Zpravodajský portál NOTUS ve čtvrtek informoval, že vysocí představitelé americké vlády předběžně jednali s AI společnostmi o případném nákupu podílů. Trump v pátek uvedl, že vláda tuto myšlenku zkoumá. Dodal, že hodlá již příští týden uspořádat schůzku s vedoucími představiteli těchto společností.

„Existují návrhy, podle kterých by podíly mohly přejít na americkou veřejnost a ta by se v podstatě stala partnerem v dotyčných společnostech,“ řekl podle agentury Bloomberg Trump v pátek, když se ho na toto téma ptali novináři na palubě Air Force One. „Je na tom něco velmi zajímavého a podíváme se na to,“ dodal.

SpaceX se chystá na rekordní IPO

Týden tradera: AI horečka naráží na limity. Trhy testuje Alphabet, ropa i IPO SpaceX

Trhy

Americké akcie po sérii rekordů narážejí na napjaté valuace, drahou ropu a geopolitickou nejistotu kolem Íránu. Do toho přichází Alphabet s obřím plánem financování AI infrastruktury a SpaceX se chystá na historické IPO. Trhy tak mohou stát před důležitou zkouškou, zda současná investiční horečka ještě stojí na pevných fundamentech.

Kryštof Míšek

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Americký prezident Donald Trump

„USA jsou řízeny jako cirkus“. Bílý dům zveřejnil AI snímek Trumpa s tučňákem a grónskou vlajkou

Politika

ČTK

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Proč nebyli Trump, Melania a Barron na svatbě Donalda mladšího. A jak to souvisí s mocí a krásou

Donald Trump Jr.
ČTK
Tereza Zavadilová
Tereza Zavadilová

Donald Trump se minulý týden na druhou svatbu svého juniora s ex-modelkou Bettinou neobtěžoval. Ani jeho poslední manželka a syn. A jak to v palácích bývá, kolem nepřítomnosti je spousta interpretací.

Donald Trump junior se podruhé ženil minulý týden na soukromém ostrově na Bahamách. Mezi svatebčany byli jeho sourozenci z otcových předchozích manželství, Ivanka, Eric (děti od Češky Ivany Trumpové) a Tiffany (dcera od prostřední ženy Marly Maples). Chyběl ale otec Donald Trump a jeho poslední rodina, Melania a Barron. Logicky to vzbudilo vlnu spekulací. Zvláště, když otec se ze svatby na sociálních sítích „omluvil“ kvůli státnickým povinnostem a řešení kolem Íránu, a pak byl vidět na UFC a na golfu. Takový výsměch, to je mrzuté. Na snímku níže jsou noví Trumpovi na Bahamách. 

Takže spekulace: Veřejnost se utvrdila v tom, že zkazky, že prezident nemá svého nejstaršího juniora příliš v lásce, jsou pravdivé. A je jich hodně: prý mu na střední jednu vlepil před spolužáky, nebo o něm prohlásil něco ve smyslu, že není nejostřejší tužka v penále apod. Údajně informované zdroje dlouho mluví o tom, že prezident Trump není rád, že jeho jméno nosí ještě někdo jiný - a ještě k tomu někdo, koho považuje za loosera. Plus, zopakovalo se, že Melania nemá děti z prvního manželství s Češkou Ivanou moc v lásce. Tolik vox populi. 

Donald Trump Jr a jeho žena Bettina Trump Instagram/užito se svolením

Může tam být i politický důvod. O tom si zaspekulovala i seriózní média jako Financial Times. Donald Trump mladší si domluvil další řady reality show The Apprentice, která jeho otci přinesla celonárodní známost, a chce tam účinkovat sám. To by mohlo potvrdit teorie, že dynastie Trumpů si chce ponechat lukrativní prezidentování Spojených států v rodině a junior chce v příští volbě kandidovat, když otec už znovu nemůže. A prezident prý tyto ambice těžce nese. Tak, jako mu vadilo, že se po křesle příliš otevřeně sápe viceprezident JD Vance - který nedávno dostal od Bílého domu stopku na předvádění se na sociálních sítích - tak konkurenci nesnese prezident ani od syna. Kdybychom měli sklony k laické psychodiagnostice, řekli bychom, narcis jak vyšitý. Ale to se do slušné společnosti nehodí. 

NYT: Bílý dům řekl Vanceovi, aby si dal pauzu od sociálních sítí

NYT: Bílý dům řekl Vanceovi, aby si dal pauzu od sociálních sítí

Politika

Představitelé Bílého domu včetně jeho personální šéfky Susie Wilesové doporučili americkému viceprezidentu J. D. Vanceovi, aby na čas přestal používat sociální sítě. Vance na nich během schůzek tráví hodně času a má sklon hádat se tam se svými kritiky, což je podle Wilesové a dalších vysokých činitelů pod úroveň jeho funkce viceprezidenta. Napsal o tom v sobotu deník The New York Times (NYT) s odvoláním na zasvěcené zdroje. Bílý dům zprávu popřel.

ČTK

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Čtenáři historických románů dobře vědí, jaká pravidla vládnou palácové politice. Když monarcha něco udělá, anebo neudělá, všichni pátrají po tom, co to znamená. Protože monarchové se rádi pohybují v mlze, aby svou neurčitostí manipulovali nebohými poddanými, nechávali je domýšlet se, intrikovat a drželi je v šachu.  A protože Bílý dům jsou takové Versailles nové doby, není se čemu divit, že se spekulace poddanných rozjely naplno. Protože prezidentova absence na veselce byla vzkaz. Všechno jsou signály, gesta a vzkazy, v jejichž mlze se vládne. Jak se říká v angličtině, kouř a zrcadla. A pokud by byla pravda, že Trump měl státnické povinnosti, tak Melania a Barron je rozhodně neměli. 

Mar-a-Lago tvář

Přitom, podle estetických kritérií, která prezident Trump aplikuje na své okolí, a to materiální i lidskou společnost, by problém být neměl. Tedy, cynicky řečeno, až na to, že Donald Jr. se moc nepotatil, fyzickou podobu zdědil po otci Ivany, dědovi Zelníčkovi ze Zlína. Zato Bettina Trumpová je bývalá modelka - a prezident Trump si na tom, že má kolem sebe hezké lidi, zakládá. Všechny ženy v jeho okolí chtějí vypadat jako bezchybná Ivanka Trumpová či upravená Lara Trumpová. Ač to některým, jako nedávno odvolané ministryni spravedlnosti Pam Bondiové, v politické kariéře nepomůže nadlouho. Bezchybná tvář žen (i mnoha mužů, že) z Trumpova okolí má dokonce přezdívku: Mar-a-Lago face. A trend se z Trumpova kruhu lavinovitě šíří mezi běžné občany i za hranice Ameriky. Plastická a estetická chirurgie je jedním z nejrychleji rostoucích byznysů současnosti. Vyplněné lícní kosti, masité rty, falešné opálení, samozřejmě bezchybný chrup a štíhlá postava jsou jakýmsi nepsaným testem loajality a vstupenkou do nejvyšších pater moci.

Donald Trump

Trumpovy deportace dostanou další miliardy. Senát USA schválil posílení imigračních úřadů

Politika

Americký Senát schválil návrh zákona, který má ministerstvu vnitřní bezpečnosti přidat 70 miliard dolarů na prosazování imigrační politiky. Peníze mají směřovat hlavně k úřadům ICE a CBP, které se podílejí na deportacích migrantů. Návrh nyní čeká na hlasování ve Sněmovně reprezentantů.

nst

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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„Krásné čisté uhlí.“ Trump chce obnovit americký uhelný průmysl

Trump vyčlení 700 milionů dolarů na obnovu uhelného průmyslu v USA
ČTK
nst
nst

Americký prezident Donald Trump chce vrátit uhlí do centra americké energetiky. V Oválné pracovně oznámil, že na obnovu uhelného průmyslu vyčlení 700 milionů dolarů, tedy zhruba 14,6 miliardy korun. Peníze mají jít mimo jiné na výstavbu dvou nových uhelných elektráren.

Podle deníku The New York Times by šlo o první nové uhelné elektrárny ve Spojených státech za více než deset let. Trump kvůli investici využil zákon o obranné produkci z období studené války, který sloužil k urychlení průmyslové výroby v době národní potřeby.

Ochrana pro uhelné elektrárny a doly

„V důsledku investice ve výši 700 milionů dolarů, kterou dnes oznamuji, ochráníme 14 uhelných elektráren a 42 uhelných dolů,“ prohlásil Trump. Spojené státy podle něj postaví také jeden exportní terminál.

Alexander Stubb

Evropská unie až se 40 státy? Finský prezident zmiňuje Británii, Turecko i Kanadu

Politika

Finský prezident Alexander Stubb vyzval Evropskou unii, aby v době geopolitických otřesů začala uvažovat mnohem ambiciózněji o svém rozšíření. Podle serveru CNBC Stubb prohlásil, že sedmadvacetičlenný blok by měl „myslet ve velkém“ a využít současný okamžik k posílení svého vlivu ve světě.

nst

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„Krásné čisté uhlí“

Republikánský prezident se dlouhodobě snaží oživit americký uhelný průmysl, který v posledních letech ustupoval levnějšímu plynu i obnovitelným zdrojům. Jeho oznámení v Bílém domě sledovali guvernéři a zákonodárci ze států bohatých na uhlí, například z Wyomingu a Západní Virginie.

Trump při projevu znovu použil frázi „krásné čisté uhlí“. Uhlí je přitom fosilní palivo s nejvyšším obsahem uhlíku. Podle expertů produkují uhelné elektrárny více škodlivých znečišťujících látek i oxidu uhličitého způsobujícího oteplování planety než plynové elektrárny, solární panely nebo větrné turbíny.

Sergej Lavrov

Trump naštval Rusy. Američané k válce na Ukrajině přistupují stejně jako za Bidena, uvedl Lavrov

Politika

Trumpův slib rychle ukončit válku na Ukrajině naráží na realitu. Moskva tvrdí, že nová americká administrativa se chová stejně jako Bidenova vláda, protože dál podporuje Kyjev zbraněmi i sankcemi. Lavrov tak reaguje na slova ministra zahraničí Marka Rubia, podle něhož USA nejsou v konfliktu neutrální stranou.

ČTK

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Trump se ostře pustil do Netanjahua

„Nebýt mě, byl bys ve vězení.“ Trump se ostře pustil do Netanjahua

Politika

Donald Trump podle serveru Axios ostře zasáhl do izraelských plánů v Libanonu. V telefonátu s Benjaminem Netanjahuem měl křičet, že premiér eskaluje konflikt, ohrožuje jednání s Íránem a bez americké podpory by skončil ve vězení.

ČTK

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