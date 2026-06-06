Umělá inteligence jako zbraň. USA kvůli národní bezpečnosti zvažují nákup podílů v AI firmách
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa urychlí rozvoj a využívání umělé inteligence (AI) v oblasti národní bezpečnosti. Uvedl to podle agentury Reuters v pátek Bílý dům. Zároveň zdůraznil, že by se AI technologie neměly využívat k nezákonnému sledování. Vláda podle Trumpa rovněž zkoumá možnost získání podílů v AI firmách.
Trumpova administrativa tento týden oznámila, že požádá AI společnosti, aby své nejnovější AI modely před jejich uvedením na trh dobrovolně poskytly vládě k otestování z hlediska kybernetické bezpečnosti.
„Spojené státy budou zodpovědným způsobem urychlovat využívání AI v oblasti zpravodajských služeb a vojenství v souladu s americkými hodnotami,“ uvedl Trump v memorandu o národní bezpečnosti. Dodal, že AI technologie by se v rámci národní bezpečnosti neměly využívat k „cenzurování svobody projevu“ a „provádění nepovolených či nezákonných sledovacích aktivit“.
Reakce na spory s Anthropikem
Memorandum a nové Trumpovy plány navazují na nedávný spor mezi americkou administrativou a technologickou společností Anthropic. Americké ministerstvo obrany v březnu oficiálně označilo firmu za riziko pro dodavatelský řetězec. Rozhodnutí mfělo okamžitou platnost a zakazovalo vládním dodavatelům používat technologie firmy Anthropic při plnění zakázek pro americkou armádu.
AI společnost, která letos způsobila šok svým novým modelem Mythos, finišuje nejnovější kolo financování. Účastní se jej tradiční investorské těžké váhy jako Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital či Altimeter Capital a Anthropic by mohl získat až 30 miliard dolarů nového kapitálu. Tím by se podle Financial Times hodnota společnosti vyšplhala na 900 miliard dolarů a přeskočila by v hodnotě konkurenční OpenAI.
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AI společnost, která letos způsobila šok svým novým modelem Mythos, finišuje nejnovější kolo financování. Účastní se jej tradiční investorské těžké váhy jako Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital či Altimeter Capital a Anthropic by mohl získat až 30 miliard dolarů nového kapitálu. Tím by se podle Financial Times hodnota společnosti vyšplhala na 900 miliard dolarů a přeskočila by v hodnotě konkurenční OpenAI.
Anthropic se dostal do sporu s americkou vládou poté, co odmítl umožnit používání svých technologií pro masové sledování domácností a plně autonomní zbraňové systémy. Trump a ministr obrany Pete Hegseth poté firmu obvinili z ohrožování národní bezpečnosti.
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Součástí memoranda je proto kvůli sporu s Anthropikem i požadavek, aby americké bezpečnostní úřady upřednostniili spolupráci s více než jedním poskytovatelem umělé inteligence, uvedl server Bloomberg.
Americký startup Anthropic rozšiřuje projekt Glasswing, v jehož rámci dává vybraným firmám a institucím přístup k modelu Claude Mythos Preview. Ten dokáže vyhledávat závažné softwarové zranitelnosti. Do projektu se nově zapojí zhruba 150 dalších organizací ve více než 15 zemích.
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Americký startup Anthropic rozšiřuje projekt Glasswing, v jehož rámci dává vybraným firmám a institucím přístup k modelu Claude Mythos Preview. Ten dokáže vyhledávat závažné softwarové zranitelnosti. Do projektu se nově zapojí zhruba 150 dalších organizací ve více než 15 zemích.
Zpravodajský portál NOTUS ve čtvrtek informoval, že vysocí představitelé americké vlády předběžně jednali s AI společnostmi o případném nákupu podílů. Trump v pátek uvedl, že vláda tuto myšlenku zkoumá. Dodal, že hodlá již příští týden uspořádat schůzku s vedoucími představiteli těchto společností.
„Existují návrhy, podle kterých by podíly mohly přejít na americkou veřejnost a ta by se v podstatě stala partnerem v dotyčných společnostech,“ řekl podle agentury Bloomberg Trump v pátek, když se ho na toto téma ptali novináři na palubě Air Force One. „Je na tom něco velmi zajímavého a podíváme se na to,“ dodal.
Americké akcie po sérii rekordů narážejí na napjaté valuace, drahou ropu a geopolitickou nejistotu kolem Íránu. Do toho přichází Alphabet s obřím plánem financování AI infrastruktury a SpaceX se chystá na historické IPO. Trhy tak mohou stát před důležitou zkouškou, zda současná investiční horečka ještě stojí na pevných fundamentech.
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