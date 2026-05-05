Merz couvá před Trumpem. Německý kancléř raději uznal, že má prezident USA pravdu

Německý kancléř Friedrich Merz se ocitl pod silným tlakem Donalda Trumpa
Německý kancléř Friedrich Merz se ocitl pod silným tlakem Donalda Trumpa. Americký prezident nejprve pohrozil stažením tisíců vojáků z Německa a poté zamířil na další citlivé místo Berlína: automobilový průmysl. Nová cla na evropská auta a nákladní vozy mají tvrdě dopadnout právě na exportně orientovanou německou ekonomiku.

Merz přitom zvolil překvapivě smířlivou reakci. Místo ostré odpovědi dal Trumpovi v podstatě za pravdu. Německý kancléř tím prudce otočil oproti minulému týdnu, kdy nezvykle ostře kritizoval postup Trumpovy administrativy ve válce s Íránem. Rozhněvaný šéf Bílého domu následně udeřil přesně tam, kde je Německo zranitelné: přes bezpečnostní závislost na Spojených státech a přes jeho průmyslový export.

„Neustálý kontakt“

Berlín se teď snaží napětí tlumit. Mluvčí německé vlády odmítl spekulace, že by Merz musel narychlo odletět do Washingtonu. Další osobní setkání Merze s Trumpem se zatím očekává až na červnovém summitu G7 ve Francii. Vicekancléř Lars Klingbeil mezitím ujišťuje, že kancléř je s americkým prezidentem v „neustálém kontaktu“, aby zabránil další eskalaci.

Merzovi koaliční partneři z SPD ale ztrácejí trpělivost. Někteří sociální demokraté volají po tvrdší reakci Evropské unie a po využití obchodních protiopatření vůči Spojeným státům. Kancléř však jde opačnou cestou. Sází na to, že přímý střet by se Německu mohl vymstít, a proto se snaží Trumpa spíše uklidnit, píše Politico.

Dobře to ukazuje jeho reakce na hrozbu zvýšení cel na evropská auta a nákladní vozy na 25 procent. Trump tvrdí, že Evropa otálí s naplňováním obchodní dohody z Turnberry. Merz mu dal v tomto ohledu za pravdu a odpovědnost přenesl na Evropskou unii. Podle něj je Trump oprávněně zklamaný, protože dohoda uzavřená loni v létě stále nebyla na evropské straně dokončena.

Podobný obrat předvedl Merz i u války s Íránem. Zatímco minulý týden mluvil o tom, že Trumpa režim v Teheránu ponižuje, nyní zdůrazňuje, že Spojené státy jsou nejdůležitějším partnerem Německa v NATO a že Berlín sdílí s Washingtonem cíl zabránit Íránu ve vývoji jaderných zbraní.

„Nevzdávám práci na zlepšování transatlantických vztahů, ani se nevzdávám spolupráce s Donaldem Trumpem,“ řekl Merz v televizním rozhovoru.

Ne všichni mají pochopení

Jenže ne všichni v Evropě mají pro tento přístup pochopení. Poslanec SPD Sebastian Roloff prohlásil, že německá vláda si podobné hrozby nemůže nechat líbit. Podle něj nesmí Evropa Trumpovi ustupovat a musí ukázat, že i Spojené státy jsou závislé na hladkém fungování globálního obchodu. Další poslanec SPD Markus Töns se vyslovil pro využití takzvané obchodní bazuky EU, tedy nástroje proti ekonomickému nátlaku.

Merz však vidí v Trumpově obchodním tlaku i příležitost. Může se znovu postavit do role hlavního evropského obhájce dohody z Turnberry a pokusit se vrátit do Trumpovy přízně. To je důležité i kvůli odporu Francie vůči této obchodní dohodě.

Podobně smířlivě Berlín reaguje i na plánované stažení 5000 amerických vojáků z Německa. Merzovi ministři tento krok líčí jako součást dlouhodobého amerického plánování, i když rozhodnutí překvapilo i představitele Pentagonu. Jednou z jednotek, které by mohly odejít, je specializovaná síla určená k rozmístění střel Tomahawk v Německu, jež měly odstrašovat Rusko.

Ministr obrany Boris Pistorius i ministr zahraničí Johann Wadephul tvrdí, že americké stahování má být pro Evropu výzvou, aby rychleji rozvíjela vlastní obranné kapacity a převzala větší část odpovědnosti v NATO. Jinými slovy, místo kritiky Trumpa Berlín říká, že americký prezident tlačí Evropu správným směrem.

Tlak autoprůmyslu

Na Merze zároveň tlačí německý průmysl. Automobilky a exportéři chtějí rychlou deeskalaci, protože nová cla by pro ně znamenala obrovské náklady v už tak náročné době. Prezidentka německého svazu automobilového průmyslu Hildegard Müllerová varovala, že dopad by pocítili nejen evropští výrobci, ale pravděpodobně i spotřebitelé ve Spojených státech.

Merzova sázka je jasná: vydržet, neeskalovat a počkat, až Trumpův hněv opadne. Někteří politici z kancléřova konzervativního bloku věří, že Trump v USA nezíská pro tvrdý postup vůči Německu dostatečnou podporu. Podle Jürgena Hardta v Americe neexistuje hluboké nepřátelství vůči Německu, na kterém by Trump mohl dlouhodobě stavět.

Berlín tak zatím nevolí konfrontaci, ale trpělivé uklidňování. Pro Merze je to riskantní hra: doma kvůli ní může čelit výčitkám ze slabosti, ale otevřený střet s Trumpem by mohl Německo stát mnohem víc.

Italská bankovní skupina UniCredit vstoupila do roku rekordním výsledkem. V prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 16 procent na 3,2 miliardy eur, tedy zhruba 78,1 miliardy korun. Výsledek překonal očekávání analytiků, kteří počítali se ziskem 2,7 miliardy eur.

Bance rostly i další ukazatele. Výnosy se zvýšily o pět procent na 6,9 miliardy eur a hrubý provozní zisk stoupl o osm procent na 4,58 miliardy eur.

UniCredit zároveň zlepšila výhled na celý rok. Nově očekává, že za letošek vydělá nejméně 11 miliard eur. V předchozí prognóze přitom uváděla, že čistý zisk se bude pohybovat kolem této částky.

Zvýšení tlaku na Commerzbank

Silná čísla přicházejí v době, kdy banka zvyšuje tlak na německou Commerzbank. UniCredit zahájila nabídku na převzetí, přestože proti spojení dlouhodobě vystupuje vedení Commerzbank, její zaměstnanci, odbory i německá zemská a spolková vláda.

Commerzbank už v dubnu nabídku na převzetí odmítla a UniCredit obvinila z nepřátelské taktiky a zavádějících tvrzení. Italská skupina se však snahy o spojení nevzdává.

UniCredit už v Commerzbank drží významný podíl a je s velkým odstupem jejím největším akcionářem před německým státem. Nyní chce odkoupit další akcie a zvýšit svůj podíl na něco málo přes 30 procent. Aktuálně se nachází těsně pod touto hranicí. Podle agentury Reuters tím chce Commerzbank přimět k zahájení rozhovorů o fúzi.

Na německém trhu už UniCredit působí prostřednictvím dceřiné HypoVereinsbank.

Skupina je významná i pro český trh. UniCredit Bank zahájila činnost v Česku v listopadu 2007 po spojení HVB Bank a Živnostenské banky. V Česku a na Slovensku má zhruba 900 tisíc klientů.

Divize UniCreditu pro střední a východní Evropu, do které spadá i česká část banky, v prvním čtvrtletí zvýšila provozní zisk o osm procent na 800 milionů eur. Výnosy této divize stouply o čtyři procenta na 1,2 miliardy eur.

Cenné kovy po měsících neuvěřitelného růstu výrazně propadly. Zlato proti vrcholu z ledna odepsalo již více než 15 procent, stříbro pak kleslo o více než třetinu. A i další vývoj je značně nejistý, protože převažujícím sentimentem na trhu je nyní prodej těchto komodit. Zejména stříbro ale zároveň v očích řady investorů může představovat celkem zajímavý investiční příběh.

Zlato a stříbro představovaly největší investiční horečku loňského roku, s níž se běžně mohou srovnávat jen divoké kryptoměny nebo spekulativní akcie. Jenomže každá rally jednou končí a přichází fáze vystřízlivění. A právě ta nyní probíhá na zlatě i stříbře.

Oba cenné kovy, které vloni vystoupaly o desítky procent (a stříbro dokonce až o 150 procent), se od dosažení svých maxim postupně vydaly směrem dolů. A stříbro opět mnohem rychleji než zlato.

A tak od lednových peaků zlato odepsalo zhruba 15 procent. A stříbro více než třetinu.

Analytici se shodují na tom, že jde o klasickou korekci spojenou se změnou sentimentu na trhu, navíc podpořenou některými rozhodnutími klíčových institucí, zejména americké centrální banky Fed. Na ceně zlata se podepisuje i to, že centrální banky některých zemí přestaly zlato nakupovat do svých devizových rezerv, čímž v posledních dvou letech výrazně ovlivňovaly poptávku i cenu. A například turecká centrální banka dala na trh tolik zlata, že to samo o sobě podle Bloombergu stačilo na pohyb ceny.

Fundamenty napovídají růst

A sentiment hraje roli také u stříbra. Jeho cena vystřelila v roce 2025 extrémně rychle a hned několikrát se při krátkých propadech ceny hledalo nové dno, kdy trh stříbro podrží. Zatímco na začátku roku se dlouhodobě stříbro pohybovalo na úrovni do 25 dolarů, v první polovině roku se nové dno posunulo na 30 dolarů, v loňském prosinci pak analytici odhadovali dno kolem 60 dolarů. Aktuálně se technická analýza odhaduje mezi 65 a 70 dolary.

Jenomže to nic nevypovídá o odhadované ceně, kam se stříbro může ubírat. A zde se analytici zásadně odlišují. Cena stříbra v následujících měsících může výrazně posílit, ale i propadnout.

Bank of America například předpokládá, že cena stříbra by do konce roku mohla dosáhnout úrovně mezi 135 a 309 dolary za unci, pokud se poměr ceny zlata ke stříbru přiblíží historickým minimům, zatímco základní scénář J.P. Morgan počítá s cenou 81 dolarů za unci. Základem odhadované ceny přitom je výrazný pokles těžby stříbra v posledních letech.

Podle Bloombergu zásoby stříbra letos zaznamenají deficit šestý po sobě jdoucí rok, výsledkem by měl být deficit ve výši 15 procent, tedy zhruba 46 milionů trojských uncí. Stříbro totiž na rozdíl od zlata není jen drahým kovem, ale také průmyslovým, v důsledku čehož se na jeho ceně podílí také poptávka ze strany průmyslu.

Největší nedostatek stříbra za uplynulou dekádu podle Bloombergu zaznamenal rok 2022, kdy na trhu chybělo více než 250 milionů trojských uncí.

