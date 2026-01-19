Nový magazín právě vychází!

Bydlení v roce 2026: žádný pád cen. Jen drahá realita

Bydlení v roce 2026: žádný pád cen. Jen drahá realita

Levné hypotéky jsou pryč, byty nezlevní a čekání na „správný moment“ se může prodražit. Rok 2026 ukáže, že český trh bydlení se nehroutí, jen definitivně vystřízlivěl.

Rok 2026 nebude pro české bydlení rokem zvratů, ale potvrzením nové reality. Trh se normalizoval – bez cenového kolapsu, ale i bez euforie. Očekávání, že byty výrazně zlevní, se definitivně rozplynulo. Důvod je prostý: poptávka se vrací, nabídka zůstává omezená.

Domácnosti se smířily s hypotékami kolem čtyř procent a odložená poptávka se znovu objevuje na trhu. Tlak na ceny dnes nevychází ani tak ze stavebních nákladů, ale z prostého faktu, že se zejména ve velkých městech staví málo. Výrazné zlevnění novostaveb proto není realistické.

Karel Týc ze skupiny Natland byl hostem podcastové série Realitní Club.
Hned vedle Prahy pořídíte bydlení o třetinu levněji, říká Karel Týc z Natlandu

Investiční skupina Natland se postupně stává jedním z důležitých hráčů na pražském trhu s bydlením. Už staví anebo připravuje stovky nových bytů v několika nových projektech, a přestože se developmentu začala věnovat o pár let později než někteří větší pražští stavitelé, dávno získala ostruhy.

Dalibor Martínek

Změna v chování kupujících

Zásadně se však mění chování kupujících. Neřeší cenu za metr, ale měsíční splátku a pocit hodnoty. Kvalitní projekty v dobrých lokalitách se prodávají i v pomalejším trhu, zatímco průměrná výstavba bude muset bojovat cenou, pobídkami nebo čekat.

Praha zůstává bezpečným přístavem pro kapitál, ale s nízkým výnosem. Skutečný růstový potenciál se přesouvá do regionů – zejména tam, kde vzniká nová dopravní infrastruktura. Železnice, okruhy a nové terminály mění realitní mapu rychleji než samotná výstavba.

Rok 2026 tak nebude o otázce, zda ceny klesnou. Ale kde porostou rychleji a kde se investice ještě vyplatí. Trh bydlení už není o spekulaci. Je o trpělivosti, kvalitě a schopnosti číst mapu dřív, než ji ostatní uvidí.

Riverside Karlin

Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou

Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.

Petra Nehasilová

Bytová výstavba
Bydlení v roce 2026: žádný pád cen. Jen drahá realita

Levné hypotéky jsou pryč, byty nezlevní a čekání na „správný moment“ se může prodražit. Rok 2026 ukáže, že český trh bydlení se nehroutí, jen definitivně vystřízlivěl.

nst

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Dům z 50. let se měnil hned dvakrát. První proměna už nefungovala

Navenek nedává dům zásadní rekonstrukci vnitřních prostor příliš znát.
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Dům se v průběhu let mění stejně jako lidé, kteří v něm žijí. Tahle proměna na Břevnově není o návratu do minulosti, ale o tom, jak se v domě žije dnes.

Původní dům z padesátých let 20. století prošel na přelomu milénia rekonstrukcí podle návrhu studia ADR, která jej přizpůsobila potřebám pětičlenné rodiny. Současná přestavba od architektů z ateliéru Mimosa reaguje na novou životní situaci. Vytváří komfortní bydlení pro manželský pár a zároveň nabízí velkorysé prostory pro setkávání s rodinou a přáteli. Změny se netýkaly pouze dispozic a kompletní proměny interiéru, ale také povrchů, barev a materiálového řešení exteriéru.

Zvenčí dům zásadní proměnu vnitřních prostor příliš neprozrazuje. Barevně tlumená fasáda, kombinující jemnozrnnou a hrubou omítku se vstřikovaným kamenným zrnem, zklidnila celkový výraz stavby. Historizující členění oken nahradilo soudobé řešení, které výrazně prosvětlilo interiér. Okna různého konstrukčního i materiálového provedení – dubová, bezrámová nebo s bělenými smrkovými rámy – reagují na charakter jednotlivých místností. Rozdílný rozsah původních a nových oken naznačuje jejich materiálové řešení. Nejvýraznějším zásahem do exteriéru jsou dispoziční úpravy patra, kde původní dva malé vikýře nahradil jeden velkorysý, bezrámově prosklený směrem do zahrady.

Vnitřní členění domu prošlo výraznou proměnou. Vstup na nejnižší úrovni byl rozšířen a prosvětlen díky proskleným dveřím, odstranění podhledů a změně materiálů i barev. Hlavní obytné prostory se nacházejí v přízemí a jsou v přímém kontaktu se zahradou. Pro její umístění se podařilo najít prostor zmenšením průchodu do zahrady a několika drobnými dispozičními úpravami. V patře se bývalé dětské pokoje proměnily v salon určený pro slavnostní setkání rodiny, domácí kino i pokoj pro hosty. Zásadní proměnou prošlo také podkroví, které dnes umožňuje dlouhodobější pobyt hostů při zachování soukromí jak návštěv, tak hostitelů.

Architekt Petr Kolář

Architekt miliardářů Kolář: Luxus není zlatý kohoutek, ale dokonalá funkčnost

Leaders

Petr Kolář patří k nejžádanějším českým architektům současnosti, i miliardáři na něj stojí frontu. Staví hotelové resorty, vesnice, olympijské parky i rodinné domy. Označení „architekt miliardářů” se ale brání. „Kvalitní architektura jde dělat i s útlým rozpočtem, stavíme projekty i za milion,” říká Kolář v rozhovoru pro newstream.cz.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

V interiéru byly zachovány a citlivě doplněny některé původní prvky. Patří k nim například pozinkované zábradlí. Renovací prošly také původní parkety a podlahové lišty z pozinkovaného plechu. Barevně utlumené stěny v odstínech bílé a šedé dávají vyniknout obrazům, část ploch je obložena překližkou v přírodním tónu. Koupelny se proměnily jak dispozičně, tak výrazově – bílé velkoformátové obklady o rozměru 3 × 1 metr doplňuje teracová dlažba a truhlářské prvky z dubového masivu. Původní vnitřní dveře s nadsvětlíky byly renovovány, nové dveře jsou řešeny se skrytými zárubněmi.

Návrh radnice ve Slezské Ostravě

Ostrava se mění k nepoznání. Město, které bylo symbolem průmyslu, dnes udává směr architektuře

Reality

Z bývalých hald vznikají nové čtvrti, radnice dostává soudobou přístavbu a světová architektura míří do centra města. Ostrava přestává žít minulostí a krok za krokem se zapisuje na mapu evropských měst, která se nebojí budoucnosti.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Architekt Petr Kolář

Architekt miliardářů Kolář: V zahraničí stavíme raději, v Česku je to náročné

Reality

Hodně času tráví architekt Petr Kolář mimo Česko. Ateliér ADR, který s Alešem Lapkou založil před více než 30 lety, má hodně zakázek v zahraničí. Stavět tam je totiž mnohem jednodušší než v tuzemsku. Aktuálně pracuje třeba na projektu vesnice v Kanadě nebo resortu v Hondurasu. Ale realizace ateliéru lze najít i v Česku, třeba v Krkonoších.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Rekonstrukce táhnou. Úvěry stavebních spořitelen prudce vzrostly

Stavební spořitelny loni poskytly úvěry za 67,2 miliardy korun. Oproti roku 2024 se jejich objem zvýšil o 30,4 procenta. Rostl především zájem o úvěry, u nichž klienti neručí vlastní nemovitostí. Počet nových smluv o stavebním spoření se meziročně snížil o 3,4 procenta na 437 067, klesla také úhrnná cílová částka, na kterou lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen.

„Čísla za rok 2025 jasně ukazují, že stavební spořitelny jsou důležitou součástí financování lepšího bydlení v Česku,“ řekl výkonný ředitel Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) Pavel Čejka. „Právě dostupné nezajištěné úvěry na rekonstrukce bytů a domů a na energetické úspory dnes představují významný důvod, proč lidé stavební spoření aktivně využívají,“ dodal.

Nezajištěné úvěry, které se zpravidla využívají na rekonstrukce bydlení, tvořily 86 procent z celkem 51 258 poskytnutých úvěrů. Jejich objem meziročně vzrostl o 41,5 procenta na 38,8 miliardy korun.

Celkový počet poskytnutých úvěrů se meziročně zvýšil o 6,6 procenta. Vzrostla také průměrná výše úvěru. Zatímco v roce 2024 činila 1 071 200 korun, loni dosáhla 1 310 430 korun.

Výrobci pamětí jsou očima burziánů mašinami na peníze. Jak dlouho ještě?

Trhy

Výrobci pamětí a datových úložišť se řadí k největším burzovním vítězům. Investoři totiž sázejí na to, že rozmach umělé inteligence a masivní výstavba datových center budou vyžadovat stále víc výkonného hardwaru. A právě paměti jsou jednou z klíčových součástí celé AI revoluce. Firmy jako Micron, Seagate nebo Western Digital i jejich akcie díky tomu raketově rostou. Vkrádá se však otázka, jak dlouho může současná euforie vydržet?

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Stavební spoření zůstává pro klienty atraktivní

Zájem o nové smlouvy o stavebním spoření byl nižší než v roce 2024. Podle AČSS se ale i přes pokles ukazuje, že stavební spoření zůstává pro klienty atraktivní. „V době dražšího bydlení potvrzuje svou roli výhodného, bezpečného a předvídatelného zdroje financování, což dokazuje i 437 tisíc nově uzavřených smluv v roce 2025,“ uvedl Čejka.

Se snížením počtu nových smluv souvisel také pokles celkové cílové částky, na kterou lidé spoří. Loni dosáhla 292,6 miliardy korun, což je meziročně o 5,7 procenta méně. Cílová částka vyjadřuje budoucí záměry klientů, tedy kolik si hodlají naspořit nebo půjčit na bydlení.

