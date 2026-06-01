Nvidia chystá superčipy, které změní počítače k nepoznání. Klávesnici nahradí AI agenti
Šéf Nvidie Jensen Huang ohlásil první revoluci v osobních počítačích za 40 let. Klávesnici a myš mají postupně nahradit AI agenti. To je jeden z dopadů nového čipu, na němž Nvidia pracovala společně s Microsoftem v uplynulých třech letech, uvádí Financial Times.
Polovodičový gigant Nvidia oficiálně oznámil masivní expanzi do segmentu B2C. Šéf Nvidie Jensen Huang na veletrhu Computex v Taipei představil nový procesor s názvem RTX Spark Superchip, který je určen do běžných počítačů do domácností a menších firem.
Tímto krokem jde Nvidia do střetu se společnostmi Apple, Qualcomm, Intel či AMD, uvádí list Financial Times. Nvidia, dosud známá především svou naprostou dominancí v oblasti čipů pro cloudovou AI infrastrukturu a herních grafických karet, poprvé nabídne integrovaný procesor navržený pro pohon celého osobního počítače.
Podle Huanga bude RTX Spark Superchip „nejefektivnějším PC čipem, jaký byl kdy vyroben“. Zařízení bude úzce propojeno s operačním systémem Windows společnosti Microsoft, přičemž obě firmy na tomto projektu tajně spolupracovaly uplynulé tři roky. Jensen Huang během své tiskové konference prohlásil, že Nvidia tímto krokem mění koncept osobního počítače „poprvé za posledních 40 let“.
Vize budoucnosti podle Nvidie spočívá v tom, že klasickou klávesnici a myš v roli hlavního komunikačního rozhraní postupně nahradí responzivní AI agenti pracující na pozadí.
Vývoj akcií Nvidie
Nvidia se stala symbolem AI boomu. Graf sleduje vývoj akcie NVDA na burze Nasdaq.
Miliony lidí mění hardware
Novinka přichází v době, kdy výrobci očekávají nákupní horečku vyvolanou potřebou spotřebitelů upgradovat starší hardware, který již nedostačuje pro spouštění moderních aplikací generativní umělé inteligence. Nvidia chce konkurovat zejména čipu M5 od společnosti Apple, který je aktuálně považován za lídra v oblasti spotřebitelských procesorů s podporou lokální AI, a také procesorům Snapdragon X Elite od Qualcommu. Podle analytické společnosti Gartner ovládaly v prvním čtvrtletí roku 2026 společnosti Lenovo, HP, Dell a Apple dohromady 73 % globálního trhu s PC.
Čip RTX Spark Superchip v sobě kombinuje grafickou architekturu Blackwell RTX s centrálním procesorem Grace. Tato architektura slibuje celodenní výdrž baterie při zachování enormního výkonu, který je nezbytný pro lokální spouštění komplexních AI modelů s miliardami parametrů přímo v zařízení. Nový hardware byl navržen ve spolupráci s tchajwanskou společností MediaTek a jeho samotnou výrobu zajistí technologický lídr TSMC.
Útok na prémiový segment
Nvidia plánuje uvést první zařízení na trh ještě v letošním roce. Nový čip implementují do svých produktů přední světoví výrobci hardwaru, včetně společností Dell, Asus, HP, Lenovo, Microsoft, Acer a MSI. Úvodní vlna zařízení bude cílena na prémiový segment uživatelů – především na vývojáře umělé inteligence, digitální tvůrce a náročné hráče. Výhledově však Nvidia plánuje rodinu produktů rozšířit na zhruba 30 modelů notebooků a více než deset stolních počítačů pro masový trh.
Huang nastínil odvážnou vizi pro nadcházející dekádu: do deseti let budou spotřebitelé běžně vlastnit domácí „AI superpočítače“, které budou řídit agenty připojené k domácím spotřebičům, bezpečnostním kamerám či zahradní technice, a kompletně tak automatizují chod domácnosti.
