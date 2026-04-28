Taylor Swift chce právně ochránit svůj hlas. Bojí se umělé inteligence
Umělá inteligence přináší řadu novinek. A mnoho jich bude také v právní rovině. Taylor Swift například nyní hledá cesty, jak si právně ochránit svůj hlas a typické projevy, aby bylo jejich zneužití umělou inteligencí žalovatelné. A není jediná.
Patentové úřady čekají zlaté časy. Lidé již nebudou přihlašovat jen své unikátní nápady či loga, ale také sami sebe a své unikátní přednosti. Důvod je logický: umělá inteligence, která dokáže vytvořit syntetické dvojníky lidí na základě již poměrně malého vzorku.
Průkopníky se stávají hollywoodský herec Matthew McConaughey a nejnověji zpěvačka Taylor Swift, uvedl magazín Variety. Její právní zástupci se obrátili na patentový úřad se žádostí o právní ochranu jejích dvou typických frází: „Hey, it’s Taylor Swift“ a „Hey, it’s Taylor“. A součástí žádosti není jen slovní pořádek, ale také zvuky, kterými je zpěvačka pronáší. Třetí podání pak je vizuální podoba zpěvačky, jak drží růžovou kytaru.
Držitel Oscara McConaughey si podobně nechal zaregistrovat hned několik frází, včetně spojení „Alright, alright, alright!“ z komedie Omámení a zmatení z roku 1993.
Nová pravidla v éře AI
Magazín Variety připomíná, že doposud patentový úřad nikdy neumožnil právně ochránit vizuální podobu žádné osobnosti. McConaugheyho právní tým ale argumentuje právě tím, že v éře umělé inteligence je podobná ochrana legitimním požadavkem. Cílem pak je poskytnout právní ochranu osobám, jimž hrozí zneužití pro nejrůznější účely.
Například Taylor Swift, která patří k největším globálním celebritám, čelila již mnoha pokusům o zneužití své vizuální identity, a to včetně pro pornografické účely.
K čemu by případná ochrana vedla? Podle Joshe Gerbena, který je odborníkem na duševní vlastnictví, by to mohlo vést ke snazším žalobám ze strany právníků Taylor Swift, pokud by někdo tyto trademarky zneužil. „Teoreticky by v případě soudního sporu ohledně umělé inteligence využívající hlas Taylor Swift mohla tvrdit, že jakékoli použití jejího hlasu, které zní jako registrovaná ochranná známka, porušuje její práva k ochranné známce,“ uvedl Gerben. Zároveň dodal, že tyto snahy Matthewa McConaugheyho a Taylor Swift mohou projasnit to, jak bude fungovat právo chránící duševní vlastnictví v éře AI.
