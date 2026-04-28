Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Trump odmítá íránský mír. Otevření Hormuzu může oslabit USA

Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump naznačil, že nejspíš nepřijme nejnovější návrh Íránu na ukončení války, píše web stanice CNN s odvoláním na informované zdroje. Šéfovi Bílého domu se prý nelíbí, že Írán chce jaderné rozhovory odložit až na pozdější fázi vyjednávání.

Trump to v pondělí řekl na schůzce se svým týmem pro národní bezpečnost v situační místnosti Bílého domu. Íránský návrh zahrnuje otevření Hormuzského průlivu a konec americké blokády íránských přístavů.

Ztráta klíčové páky při vyjednávání

Znovuotevření vodní cesty bez vyřešení otázek týkajících se íránského jaderného programu a zásob vysoce obohaceného uranu by mohlo zbavit Spojené státy klíčové páky při vyjednávání, upozornil podle CNN jeden z amerických představitelů.

Přijetí návrhu íránské strany by rovněž mohlo působit dojmem, že Trump ve válce nezvítězil, uvedl americký zdroj deníku The New York Times.

„Spojené státy nevyjednávají prostřednictvím médií. Jasně jsme řekli, kde jsou naše limity, a prezident uzavře pouze takovou dohodu, která bude prospěšná pro americký lid a pro svět,“ uvedla mluvčí Bílého domu Olivia Walesová.

MAGA

Trump nabídku v pondělí projednával se svými poradci poté, co ji íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí předal Pákistánu, který zprostředkovává jednání mezi Washingtonem a Teheránem. Americký prezident o víkendu zrušil cestu svých vyjednavačů Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera do Islámábádu poté, co Arakčí z Pákistánu odletěl.

Spojené státy s Izraelem na konci února zaútočily na Írán, což vyvolalo regionální válku. Mezi Íránem a USA nyní platí příměří.

Související

V Praze roste nové město za 50 miliard. Sekyra spustil další megafázi Smíchov City, přibude 800 bytů

Luděk Sekyra spustil další fází výstavby na Smíchově.
Sekyra Group, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Největší urbanistický projekt v centru Prahy od dob Vinohrad míří do další fáze. Sekyra Group zahájila výstavbu tří nových bloků Smíchov City za pět miliard korun. Přinese téměř 800 bytů pro dva tisíce lidí.

Na pražském Smíchově se rozjíždí další velký development. Sekyra Group spustila třetí etapu projektu Smíchov City, která počtem bytů téměř dvojnásobně překoná první dokončenou fázi. Ve třech nových blocích vznikne zhruba 800 bytů, kde může žít přes dva tisíce obyvatel.

„Těší nás, že se projekt Smíchov City posouvá kupředu dle harmonogramu a naše vize se mění v realitu,“ říká výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle. Podle něj letos skupina rozestaví napříč svými projekty kolem 1500 bytů.

24 fotografií v galerii

První z bloků, označený SM8, se už staví. Nabídne 307 bytů od menších jednotek po luxusní penthousy se střešními terasami a výhledy na Prahu. Ještě letos má odstartovat i výstavba sousedního bloku SM7 se 264 byty, třetí blok SM10 s dalšími 226 byty přijde na řadu v roce 2028.

Architektonická pestrost místo sídlištní uniformity

Jedním z taháků nové etapy má být právě architektura. Sekyra Group vsadila na model městských bloků navržených řadou různých studií, aby nová čtvrť působila přirozeně a organicky, nikoliv jako jednolitý development. Na prvním bloku SM8 spolupracují čtyři ateliéry, a to A69 – architekti, edit architects, Chapman Taylor a L.Z.-Atelier. Každá z 12 sekcí má vlastní výraz, odlišnou fasádu i proporce.

„Chtěli jsme, aby zástavba získala přirozenou architektonickou pestrost. Inspirací je historická bloková struktura Smíchova,“ dodává Anderle.

Luděk Sekyra, developer a šéf Sekyra Group

Na sousedním bloku SM7 pracují studia SIEBERT + TALAŠ, Šafer Hájek architekti a Pavel Hnilička Architects + Planners. Třetí blok SM10 navrhují MS architekti, majo architekti a Schindler Seko architekti.

Silnou architektonickou stopu má i další projekt developera, Vision Karlín v Rohan City, jehož autory jsou Eva Jiřičná a Petr Vágner.

Nový pražský downtown

Smíchov City ale není jen o bydlení. Na 20 hektarech bývalého brownfieldu vzniká nová městská čtvrť za 50 miliard korun, kombinující rezidence, kanceláře, retail a veřejnou infrastrukturu.

Vedle bytů roste i nový business hub. Kampus České spořitelny, nové sídlo ČEZ nebo připravovaný dopravní terminál Smíchov mají z lokality udělat jednu z nejvýznamnějších nových adres v Praze. Severní a jižní část propojí kilometrový pěší bulvár Albrightové, přibudou dva hektary zeleně i nové veřejné prostory. Pokud vše půjde podle plánu, bude Smíchov City dokončeno do roku 2032.

Zleva: Leoš Anderle (šéf Sekyra Group), Dalibor Martínek a Petra Jansová

Související

Nejdřív škola, pak byty. U Prahy vzniká čtvrť velká jako celé dnešní Mstětice

Takto bude vypadat škola v Zelenči.
Perspektiv, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Co když se čtvrť nezačíná byty, ale školou? V Mstěticích u Prahy zkoušejí model, ve kterém veřejná infrastruktura nepřichází jako reakce na development, ale jako jeho základ.

V Mstěticích u Zelenče roste nová čtvrť pro tisíce obyvatel, do níž míří miliardové investice. Jedním z jejích klíčových projektů má být nová základní škola od studia Perspektiv. Avšak ambice projektu jsou větší než jen postavit další školní budovu. Má jít o nové centrum čtvrti.

To je v českém developmentu pořád spíš výjimka. Veřejná infrastruktura bývá často až reakcí na růst bydlení, tady se má stát jeho součástí od začátku.

5 fotografií v galerii

Škola jako tahoun projektu

Za rozvojem území stojí PROGRESUS Group, která v Novém Zelenči buduje čtvrť pro zhruba 3 500 obyvatel. Lokalita těží z dobré dopravní dostupnosti, vlakem je centrum Prahy dosažitelné za necelou půlhodinu, autem Černý Most za patnáct minut. Odpovídají tomu i ceny nemovitostí, které se v novostavbách pohybují v horních segmentech trhu.

Právě v tomto kontextu získává škola jinou roli. Není jen občanskou vybaveností, ale nosným veřejným projektem celé nové čtvrti. „Nechtěli jsme navrhnout jen školu, ale instituci, která pomůže ukotvit vznikající čtvrť,“ říká Ján Antal, zakladatel studia Perspektiv.

Návrh studia Perspektiv, původně oceněný třetím místem v soutěži, investor nakonec vybral k realizaci pro jeho urbanistický koncept i schopnost propojit vzdělávání, veřejný prostor a krajinu.

Dřevo místo betonu

Místo uzavřené školní budovy vznikne spíš otevřený kampus. Vedle učeben nabídne centrální halu, knihovnu, sportovní zázemí i prostory, které mají fungovat i po skončení výuky, a to pro kroužky, kulturní akce nebo komunitní život. „Dnes už škola není jen budova pro výuku. Je to součást veřejné infrastruktury, která může spoluutvářet charakter místa a komunitní život,“ dodává Antal.

Projekt je zajímavý i konstrukčně. Je založen na CLT dřevostavbě, což je řešení, které je u veřejných budov v Česku stále spíš raritou. Zatímco dřevo se v rezidenční výstavbě rychle prosazuje, veřejné stavby zůstávají v Česku konzervativní. „Veřejné stavby ze dřeva jsou v Česku stále spíš výjimkou. O to důležitější je ukazovat, že i školy mohou vznikat jako udržitelná architektura s dlouhodobou hodnotou,“ dodává Antal.

