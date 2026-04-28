Trump odmítá íránský mír. Otevření Hormuzu může oslabit USA
Americký prezident Donald Trump naznačil, že nejspíš nepřijme nejnovější návrh Íránu na ukončení války, píše web stanice CNN s odvoláním na informované zdroje. Šéfovi Bílého domu se prý nelíbí, že Írán chce jaderné rozhovory odložit až na pozdější fázi vyjednávání.
Trump to v pondělí řekl na schůzce se svým týmem pro národní bezpečnost v situační místnosti Bílého domu. Íránský návrh zahrnuje otevření Hormuzského průlivu a konec americké blokády íránských přístavů.
Ztráta klíčové páky při vyjednávání
Znovuotevření vodní cesty bez vyřešení otázek týkajících se íránského jaderného programu a zásob vysoce obohaceného uranu by mohlo zbavit Spojené státy klíčové páky při vyjednávání, upozornil podle CNN jeden z amerických představitelů.
Přijetí návrhu íránské strany by rovněž mohlo působit dojmem, že Trump ve válce nezvítězil, uvedl americký zdroj deníku The New York Times.
„Spojené státy nevyjednávají prostřednictvím médií. Jasně jsme řekli, kde jsou naše limity, a prezident uzavře pouze takovou dohodu, která bude prospěšná pro americký lid a pro svět,“ uvedla mluvčí Bílého domu Olivia Walesová.
Diplomatka, nebo provokatérka? Trumpova vyslankyně rozpoutává kulturní válku v Evropě
Politika
Americká náměstkyně ministra zahraničí pro veřejnou diplomacii Sarah Rogersová se stává jednou z nejvýraznějších a zároveň nejspornějších tváří trumpovské politiky vůči Evropě. S podporou administrativy prezidenta Donalda Trumpa vede tažení proti tomu, co Washington označuje za cenzuru, masovou migraci a „civilizační vymazání" Evropy.
Trump nabídku v pondělí projednával se svými poradci poté, co ji íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí předal Pákistánu, který zprostředkovává jednání mezi Washingtonem a Teheránem. Americký prezident o víkendu zrušil cestu svých vyjednavačů Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera do Islámábádu poté, co Arakčí z Pákistánu odletěl.
Spojené státy s Izraelem na konci února zaútočily na Írán, což vyvolalo regionální válku. Mezi Íránem a USA nyní platí příměří.