První setkání. Německý kancléř letí za Donaldem Trumpem

Německý kancléř Friedrich Merz se ve čtvrtek v Bílém domě setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, uvedl dle agentury DPA kancléřův mluvčí Stefan Kornelius. Půjde o první schůzku obou vrcholných politiků.

Do Washingtonu se devětašedesátiletý kancléř, který se funkce ujal 6. května, vydá ve středu po společné večeři s ministerskými předsedy jednotlivých spolkových zemí. Na čtvrtek je v americké metropoli mimo jiné plánován společný oběd i tisková konference s Trumpem.

"Mezi tématy bude ruská válka na Ukrajině, situace na Blízkém východě a obchodní politika, Datum a formát návštěvy jsou výsledkem týdnů jednání mezi Bílým domem a ministerstvem zahraničí. Kancléř stráví noc v Blair House, prezidentově penzionu," uvedl Kornelius.

Dá se očekávat, že oba politici budou jako o hlavních tématech jednat o snahách ukončit válku na Ukrajině, o neshodách v oblasti cel, která Trump zavedl, a také o spolupráci v rámci NATO. Jak podotýká DPA, Merz bude zřejmě na amerického prezidenta naléhat, aby zvýšil tlak na ruskou hlavu státu Vladimira Putina ve snaze dosáhnout příměří ve více než tři roky trvající válce na Ukrajině.

Vztahy mezi Washingtonem a Berlínem jsou v napjaté kvůli problémům od obchodní nerovnováhy až po podporu Kyjeva. Evropští lídři se proto obávají, že americký prezident upustí od snah o ukončení ruské války na Ukrajině a omezí vojenskou podporu regionu, uvádí agentura Bloomberg

Navzdory zpoždění v zajištění schůzky má Merz na rozdíl od svého předchůdce Olafa Scholze šanci Trumpovi předložit své argumenty. Sociální demokrat nikdy neobdržel pozvánku do Bílého domu poté, co vyjádřil podporu bývalému americkému prezidentovi Joe Bidenovi a demokratické kandidátce Kamale Harrisové .

Merz si s Trumpem v uplynulých týdnech opakovaně telefonoval, jednou hovořili jen spolu, třikrát zároveň s dalšími hlavami států a předsedy vlád. Občas spolu komunikují i přes SMS. Na osobní setkání s osmasedmdesátiletým prezidentem se Merz podle DPA intenzivně připravuje. Od několika zahraničních státníků, včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského či italské premiérky Giorgie Meloniové, si prý už v tomto ohledu vyslechl rady.