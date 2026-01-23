Nový magazín právě vychází!

Realitní síť RE/MAX hlásí rekord. Obrat přesáhl 1,5 miliardy

Ilustrační foto
iStock
Petra Nehasilová
pej

Zatímco český realitní trh se po letech stagnace teprve nadechuje, RE/MAX má za sebou třetí rok dvouciferného růstu. Provizní obrat sítě překročil 1,5 miliardy korun, hodnota prodaných nemovitostí se blíží 38 miliardám a vedení firmy mluví o zásadní transformaci, která má změnit způsob, jakým se v Česku prodávají nemovitosti.

Realitní síť RE/MAX uzavřela rok 2025 s historicky nejlepším výsledkem na českém trhu. Provizní obrat společnosti meziročně vzrostl o 18 procent na 1,536 miliardy korun. Stejným tempem rostla i celková hodnota prodaných nemovitostí, která dosáhla 37,8 miliardy korun. Počet realizovaných transakcí se zvýšil o 6,3 procenta, což naznačuje, že růst nestojí pouze na cenách, ale i na objemu obchodů.

Tahounem výsledků byl rezidenční segment, který tvořil přibližně 60 procent všech transakcí. Prodeje bytů i rodinných domů se shodně zvýšily o pět procent, zatímco nájemní bydlení zaznamenalo mírný, ale stabilní růst.

„Pozitivní vývoj na trhu s bydlením se promítá také do naší výkonnosti. V posledních dvou letech jsme výrazně zefektivnili řízení celé sítě a změnili způsob práce v kancelářích. Vzrostl počet nových franšíz a počet makléřů přesáhl 1 400,“ říká Jan Hrubý, generální ředitel RE/MAX Česko a Slovensko.

Podle vedení firmy stojí za výsledky kombinace organizačních změn, investic do technologií a důrazu na kvalitu lidí v síti. „Současně jsme investovali do technologického rozvoje nástrojů, které využívá jak centrála, tak makléři v každodenní praxi. Velký důraz klademe na vzdělávání, zejména u nováčků. Díky tomu roste důvěra klientů a jejich ochota spolupracovat s realitní kanceláří,“ doplňuje Hrubý.

Ceny dál tlačí nahoru Praha

Průměrná cena bytu prodaného prostřednictvím RE/MAX dosáhla 5,245 milionu korun, přičemž cena za metr čtvereční činila v průměru 81 900 korun. Praha zůstává cenově dominantním trhem – byty se zde prodávaly v průměru za 8,8 milionu korun, metr čtvereční vyšel na 130 tisíc korun. Nejnižší ceny byly zaznamenány v Ústeckém kraji, kde se průměrná cena bytu pohybovala kolem 3,2 milionu korun.

Růst pokračoval i u rodinných domů. Průměrná cena prodaného domu činila 7,152 milionu korun, metr čtvereční se prodával v průměru za 47 tisíc korun. V Praze ceny přesáhly hranici 19 milionů korun, zatímco Olomoucký kraj zůstává nejdostupnějším regionem.

Do další fáze vývoje vstupuje RE/MAX s ambicí posílit svou roli lídra trhu. Vedle pokračující technologické transformace připravuje také rebranding značky. 

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Natland pokračuje v expanzi. Získává kancelářský objekt v Bratislavě

Skupina Natland se stala majitelem kancelářské budovy v perspektivní části Bratislavy o velikosti 11 tisíc metrů čtverečních ploch v lokalitě Mlýnské nivy.
Natland, užito se svolením
nst
nst

Investiční skupina získala stoprocentní podíl v budově Bajkalská Office Centre a chystá její revitalizaci. Slovensko označuje za jeden z klíčových trhů.

Investiční skupina Natland upevňuje své postavení v oblasti komerčních nemovitostí a dále posiluje své aktivity na slovenském trhu. Nově se stává 100procentním vlastníkem kancelářské budovy Bajkalská Office Centre v Bratislavě, kterou získala od společnosti Prvá stavebná sporiteľňa. Výši kupní ceny se strany rozhodly nezveřejnit.

Kancelářský objekt nabízí přibližně 11 tisíc metrů čtverečních užitných ploch a v současnosti dosahuje více než 60procentní obsazenosti na základě platných nájemních smluv. Budova se nachází v lokalitě Mlýnské nivy – Bajkalská, která patří k nejrychleji se rozvíjejícím částem slovenského hlavního města a postupně se stává přirozeným rozšířením bratislavského Central Business Districtu.

Stromovka Kladno

Stavíme pro střední třídu sedm set bytů v Kladně, říká Karel Týc z Natlandu

Reality

Jestli někde dělat development, tak v současné době jistě v Praze, říká Karel Týc, šéf developerské společnosti Natland Real Estate a partner investiční skupiny Natland pro Real Estata & Development. Na trh výstavby bytů či kanceláří vstoupil v roce 2011. Věnuje se především rezidencím a bytům, často zároveň v kombinaci s kancelářskými a multifunkčními projekty.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

11 tisíc metrů čtverečních v rychle rostoucí části Bratislavy

Podle PSS je prodej budovy součástí dlouhodobé strategie banky. „Objekt na Bajkalské ulici sloužil bance více než třicet let, avšak již neodpovídá současným požadavkům na moderní pracovní prostředí. V rámci výběrového řízení jsme zohledňovali nejen finanční parametry, ale i specifické potřeby banky,“ uvedl Redouane Sedrati, člen představenstva Prvej stavebnej sporiteľně.

Akvizice zapadá do strategie skupiny Natland zaměřené na budování výnosového portfolia a vyhledávání aktiv s potenciálem dalšího zhodnocení. „Transakce pro nás představuje kombinaci stabilního výnosu a významného rozvojového potenciálu. Budovu plánujeme postupně revitalizovat, optimalizovat nájemní mix a investovat do zvýšení energetické efektivity tak, aby odpovídala současným nárokům na moderní kancelářské prostory,“ říká Tomáš Balvín, Investment Manager skupiny Natland odpovědný za realitní investice.

Mrakodrap Eurovea Tower v Bratislavě

Bratislava překvapila nejen Evropu. Z rafinerie a skladů vyrostla čtvrť, kterou obdivují až v Americe

Reality

Město, kde se dříve nacházely kontaminované brownfieldy, dnes plní mrakodrapy, bulváry a nové parky. A další stavby míří až ke 200 metrům. Proč je Bratislava ve výškové výstavbě tam, kde Praha ani nezačala?

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Slovensko jako jeden z pilířů další expanze Natlandu

Slovensko vnímá Natland jako strategický trh s dlouhodobým investičním potenciálem. Skupina zde aktuálně analyzuje více než deset dalších investičních příležitostí napříč realitním sektorem i oblastí private equity. 

V posledním období Natland na Slovensku realizoval několik významných investic. Na jaře roku 2025 vstoupil do joint venture se společností Wood & Company při akvizici obchodního centra VIVO! Bratislava a administrativních budov myhive, které dohromady nabízejí přibližně 70 tisíc metrů čtverečních pronajímatelných ploch. Součástí projektu je také pozemek o rozloze 3 200 metrů čtverečních s potenciálem rezidenčního developmentu.

hotel Czech Inn v Budapešti

Hoteliér Svoboda expanduje, tentokrát otevřel hotel v Maďarsku

Zprávy z firem

Český řetězec Czech Inn Hotels Jaroslava Svobody otevřel o víkendu nový hotel v Budapešti. Bude sázet na Čechy cestující do maďarské metropole.

nst

Přečíst článek

Další investice zahrnují nákup a konsolidaci pozemků o celkové rozloze více než 326 hektarů na západním Slovensku v lokalitě s dobrou dopravní dostupností a napojením na Rakousko i Českou republiku, stejně jako rezidenční projekt s platným územním rozhodnutím ve středním Slovensku.

V souvislosti s posilováním aktivit na slovenském trhu rozšiřuje Natland také svůj lokální tým. Novým Country Managerem pro Slovensko se stal Andrej Čietek, který přináší více než 20 let zkušeností z poradenské společnosti Colliers v oblasti oceňování, kapitálových trhů a investičních transakcí v regionu CEE. Ve své nové roli bude odpovědný za řízení investičních aktivit, rozvoj partnerských vztahů a další růst skupiny na slovenském trhu.

Riverside Karlin

Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou

Reality

Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

150 milionů za veřejný prostor. Dánové přetvoří konec Pařížské ulice

Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž RaumScape, která hledala novou podobu piazzetty před hotelem Fairmont Golden Prague, zná svého vítěze. Porota vybrala návrh studia ADEPT z Dánska.
Adept, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Jedno z nejcennějších míst v centru Prahy čeká proměna. Mezinárodní soutěž RaumScape s rekordní účastí 197 ateliérů vyhrálo dánské studio ADEPT, které navrhne nové náměstí před hotelem Fairmont Golden Prague. Projekt za 150 milionů korun zaplatí soukromý investor.

Jedno z nejcennějších a zároveň nejcitlivějších míst v centru Prahy má jasno o své budoucnosti. Mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž RaumScape, která hledala novou podobu náměstí Miloše Formana před hotelem Fairmont Golden Prague, vyhrálo dánské studio ADEPT.

Soutěž vypsala společnost WIC Prague, zastupující vlastníky hotelu Pavla Baudiše a Eduarda Kučeru, ve spolupráci s hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 1. Navázala tím na dlouhou debatu o tom, jak má tento exponovaný veřejný prostor vypadat poté, co původní záměr výrazné stavby, takzvané Staroměstské brány, vyvolal rozporuplné reakce odborníků i veřejnosti.

Adept, užito se svolením

Soukromé peníze, veřejný prostor

Investoři se nakonec rozhodli jít cestou otevřené mezinárodní soutěže. Přihlásilo se 197 ateliérů ze 42 zemí světa, což z RaumScape činí největší architektonickou soutěž v historii České republiky. „Taková parcela už v centru města prakticky neexistuje. Pro architekty z celého světa je to neopakovatelná příležitost,“ říká Igor Kovačević z CCEA MOBA, která soutěž organizovala.

Proměna náměstí přijde zhruba na 150 milionů korun. Náklady v plné výši ponese soukromý investor, město se na financování nepodílí. Podmínkou však bylo zachování veřejného charakteru prostoru. Minimálně tři tisíce metrů čtverečních z celkové plochy 3 200 metrů čtverečních musí zůstat volně přístupných.

Natáčení podcastu s architektem Markem Tichým

Architekt Tichý: Po 30 letech se vracíme tam, kam patříme. Do Evropy

Reality

Vrcholů tuzemská architektura měla hned několik, říká architekt Marek Tichý, spoluzakladatel ateliéru TaK Architects. Za jeden z nich považuje období první republiky, kdy Češi měli obrovskou společenskou ambici a nespokojili se s pouhým průměrem.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Zásadním urbanistickým gestem je prodloužení osy Pařížské ulice směrem k řece, čímž se historické centrum symbolicky znovu propojí s Vltavou. Významnou roli hraje také zeleň – návrh počítá s výsadbou minimálně 17 stromů a se zlepšením mikroklimatu v jedné z nejzatíženějších částí města.

„Vítězný projekt nejlépe naplnil ambici soutěže: důstojně dotvořit významný veřejný prostor mezi Pařížskou ulicí a nábřežím Vltavy, zklidnit dopravu, přinést více zeleně, zlepšit prostupnost území a citlivě navázat na mimořádně hodnotný památkový kontext historického centra Prahy,“ říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Podle něj piazzetta nabízí ojedinělou příležitost, jak v Praze vytvořit originální a kvalitní veřejný prostor, což potvrzuje i rekordní zájem architektonických ateliérů. „Vítězný ateliér přichází s konceptem prolnutí veřejného prostoru s budovou. Architektura je tak vnímaná spíše jako práce s terénem než jako samostatný objekt a jistě se stane oblíbeným místem pobytu Pražanů i návštěvníků města,“ dodává.

Prostor, který má fungovat ekonomicky

Součástí návrhu je také pavilon s nájemními plochami orientovanými do Pařížské ulice. Technické a provozní zázemí je ukryto pod zemí, aby nadzemní část zůstala otevřená veřejnosti. Projekt tak kombinuje veřejný zájem s ekonomickou návratností, kterou investor od začátku považoval za klíčovou. „Celý projekt musí dávat smysl nejen urbanisticky, ale i ekonomicky,“ uvedl již dříve spolumajitel hotelu Pavel Baudiš.

Nové náměstí má být finálním krokem v proměně někdejšího hotelu InterContinental, který Baudiš s Kučerou a Oldřichem Šlemrem koupili v roce 2019. Po rekonstrukci za téměř 10 miliard korun se z něj letos na jaře stal Fairmont Golden Prague.

Vítězství studia ADEPT v Praze navazuje na jeho rostoucí stopu v Česku, především v Ostravě. Dánský ateliér stojí za masterplanem nové čtvrti Žofinka i návrhem Ostrava Towers, jednoho z nejambicióznějších výškových projektů v zemi. ADEPT se dlouhodobě specializuje na velké městské transformace, kde kombinuje veřejný prostor se soukromými investicemi – zkušenost, která v pražské soutěži sehrála důležitou roli.

Dnes otevřel luxusní hotel Fairmont Golden Prague, dřívější InterContinental

V Praze otevřel další luxusní hotel

Reality

Pětihvězdičkový hotel Fairmont Golden Prague v Pařížské ulici v centru Prahy, dřívější InterContinental, se po několikaleté rekonstrukci otevřel prvním návštěvníkům. Další části hotelu budou přibývat postupně do konce dubna, sdělil provozovatel, mezinárodní řetězec luxusních hotelů Fairmont Hotels & Resorts z francouzské skupiny Accor. Hotel nabídne 320 pokojů, restaurace a bary včetně střešní restaurace Zlatá Praha či spa a fitness centrum. Součástí je i konferenční sál s kapacitou až 600 lidí.

ČTK

Přečíst článek

Bytový dům s galerií na Malé Straně v Praze 1 navrhl přední český architekt Ladislav Lábus.

Novostavba na Malé Straně vzbudila vášně. Pošlou ji přesto architekti do dalšího kola prestižní soutěže?

Reality

Novostavba bytového domu s galerií se nachází na pozemku v horní části ulice Tržiště na Malé Straně, nedaleko americké ambasády. Podobu novostavby významně ovlivnila lokalita.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

