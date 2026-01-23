Realitní síť RE/MAX hlásí rekord. Obrat přesáhl 1,5 miliardy
Zatímco český realitní trh se po letech stagnace teprve nadechuje, RE/MAX má za sebou třetí rok dvouciferného růstu. Provizní obrat sítě překročil 1,5 miliardy korun, hodnota prodaných nemovitostí se blíží 38 miliardám a vedení firmy mluví o zásadní transformaci, která má změnit způsob, jakým se v Česku prodávají nemovitosti.
Realitní síť RE/MAX uzavřela rok 2025 s historicky nejlepším výsledkem na českém trhu. Provizní obrat společnosti meziročně vzrostl o 18 procent na 1,536 miliardy korun. Stejným tempem rostla i celková hodnota prodaných nemovitostí, která dosáhla 37,8 miliardy korun. Počet realizovaných transakcí se zvýšil o 6,3 procenta, což naznačuje, že růst nestojí pouze na cenách, ale i na objemu obchodů.
Tahounem výsledků byl rezidenční segment, který tvořil přibližně 60 procent všech transakcí. Prodeje bytů i rodinných domů se shodně zvýšily o pět procent, zatímco nájemní bydlení zaznamenalo mírný, ale stabilní růst.
Největší realitní síť v zemi dosáhla miliardového obratu za osm měsíců, plánuje expanzi a varuje: bydlení ve městech bude pro většinu Čechů čím dál nedostupnější.
Remax hlásí rekordní rok: realitní trh v Česku jede na plné obrátky
Reality
Největší realitní síť v zemi dosáhla miliardového obratu za osm měsíců, plánuje expanzi a varuje: bydlení ve městech bude pro většinu Čechů čím dál nedostupnější.
„Pozitivní vývoj na trhu s bydlením se promítá také do naší výkonnosti. V posledních dvou letech jsme výrazně zefektivnili řízení celé sítě a změnili způsob práce v kancelářích. Vzrostl počet nových franšíz a počet makléřů přesáhl 1 400,“ říká Jan Hrubý, generální ředitel RE/MAX Česko a Slovensko.
Podle vedení firmy stojí za výsledky kombinace organizačních změn, investic do technologií a důrazu na kvalitu lidí v síti. „Současně jsme investovali do technologického rozvoje nástrojů, které využívá jak centrála, tak makléři v každodenní praxi. Velký důraz klademe na vzdělávání, zejména u nováčků. Díky tomu roste důvěra klientů a jejich ochota spolupracovat s realitní kanceláří,“ doplňuje Hrubý.
Ceny dál tlačí nahoru Praha
Průměrná cena bytu prodaného prostřednictvím RE/MAX dosáhla 5,245 milionu korun, přičemž cena za metr čtvereční činila v průměru 81 900 korun. Praha zůstává cenově dominantním trhem – byty se zde prodávaly v průměru za 8,8 milionu korun, metr čtvereční vyšel na 130 tisíc korun. Nejnižší ceny byly zaznamenány v Ústeckém kraji, kde se průměrná cena bytu pohybovala kolem 3,2 milionu korun.
Růst pokračoval i u rodinných domů. Průměrná cena prodaného domu činila 7,152 milionu korun, metr čtvereční se prodával v průměru za 47 tisíc korun. V Praze ceny přesáhly hranici 19 milionů korun, zatímco Olomoucký kraj zůstává nejdostupnějším regionem.
Do další fáze vývoje vstupuje RE/MAX s ambicí posílit svou roli lídra trhu. Vedle pokračující technologické transformace připravuje také rebranding značky.
Realitní síť RE/MAX nasazuje technologie, které mění hru: systémy, jež každý den kontrolují kvalitu prezentací, obsah, data i výkon makléřů. Marketingový ředitel RE/MAXu Tomáš Hvězda v rozhovoru vysvětluje, proč jde o tichou revoluci na trhu s realitami.
AI nám pomáhá, ale značku tvoří lidé. Realitní marketing bude o obojím, říká šéf marketingu RE/MAXu
Reality
Realitní síť RE/MAX nasazuje technologie, které mění hru: systémy, jež každý den kontrolují kvalitu prezentací, obsah, data i výkon makléřů. Marketingový ředitel RE/MAXu Tomáš Hvězda v rozhovoru vysvětluje, proč jde o tichou revoluci na trhu s realitami.
Český rezidenční trh vstupuje do roku 2026 bez iluzí. Hypotéky zlevňovat nebudou, bytů je málo a tlak na ceny přichází hlavně z poptávky. Kupující si budou víc než kdy dřív hlídat, za co platí.
Bydlení v roce 2026: trh se normalizuje, ceny zůstanou vysoko
Reality
Český rezidenční trh vstupuje do roku 2026 bez iluzí. Hypotéky zlevňovat nebudou, bytů je málo a tlak na ceny přichází hlavně z poptávky. Kupující si budou víc než kdy dřív hlídat, za co platí.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.