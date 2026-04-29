Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Firmy už přicházejí na chuť AI. Zatím si ale netroufají na její hlubší zapojení

Firmy už přicházejí na chuť AI. Zatím si ale netroufají na její hlubší zapojení
iStock
Ivana Pečinková

Téměř tři čtvrtiny českých firem už mají strategii umělé inteligence nebo ji připravují, přičemž nejčastěji využívají Copilot od společnosti Microsoft. Přestože AI postupně mění fungování podniků, výraznější snižování počtu zaměstnanců kvůli jejímu nástupu očekává jen menšina firem.

Celkem 73 procent českých firem dnes má strategii umělé inteligence (AI) anebo ji připravuje. Nejvíce využívaný je Copilot od Microsoftu. Pouze 24 firem uvádí, že očekává významější snížení počtu zaměstnanců kvůli AI. 

Výplývá to z výsledků průzkumu poradenské společnosti Deloitte a České asociace umělé inteligence (ČAUI) mezi 155 firmami napříč odvětvími ekonomiky i velikostí firem. Jak uvedla manažerka týmu Strategy a expertka na technologickou inovaci společnosti Deloitte Julie Slavík, průzkum ukázal, že české firmy ještě pomocí umělé inteligence netransformují, ale spíše se soustředí na úpravu dílčích procesů, které redesignují. „Z dat vyplývá, že jen menší část organizací dnes využívá AI jako nástroj hlubší transformace – většina postupuje krok za krokem a zaměřuje se na praktické, dobře uchopitelné příklady využití,“ uvedla Slavík.

Do AI desetinu IT rozpočtu

Skutečnost, že zavádění AI je spíše postupné než transformační, dokazuje také podíl investic, které firmy na AI věnují. Průzkum ukázal, že je to jedno až deset procent firemního IT rozpočtu. Z toho se ale zcela vyčleňuje IT sektor, který na AI dává 61 až sto procent svého rozpočtu vyčleněného na informační technologie. V těchto společnostech je umělá inteligence často přímou součástí produktů a služeb, nikoliv, jako u ostatních firem, pouze podpůrným nástrojem.

České firmy sice mají co do převádění pilotních projektů do produkčního prostředí mírně navrch nad globálním průměrem (30 procent již převedlo aspoň 40 procent svých AI pilotních projektů, zatímco globální průměr je 25 procent), nicméně je to stále málo. „Umělá inteligence se v českých firmách posunula z fáze experimentů do každodenní praxe. Zároveň je ale zřejmé, že AI zatím zůstává dosti nevyužitá. Do budoucna nebude stačit umělou inteligenci jen integrovat do stávajících procesů. Firmy budou muset tyto procesy měnit. Klíčové bude strategicky přemýšlet o tom, jaké typy rozhodování má smysl postupně svěřovat samotné AI,“ upozorňuje Lukáš Benzl, ředitel ČAUI.

Pouze úprava dílčích procesů

Celkem 73 procent firem v průzkumu uvedlo, že má AI strategii anebo že ji aktuálně připravuje. Nicméně se ukazuje, že se české podniky soustředí spíše na úpravy a redesign jednotlivých procesů než na hlubokou transformaci byznys modelů. Do rozsáhlé transformační změny se zapojuje zhruba 20 procent firem, zatímco globálně je to 34 procent.  „AI je v Česku jasnou prioritou, ale jen část firem ji zatím dokáže proměnit ve skutečnou dlouhodobou konkurenční výhodu. Mnohé organizace se soustředí především na dílčí zlepšení efektivity, zatímco skutečný přínos AI přichází až ve chvíli, kdy se stane nedílnou součástí strategie a způsobu fungování celé firmy,“ hodnotí ředitel strategického poradenství Deloitte Jan Kudlák.

Největší bariérou pro větší zapojení AI nejsou podle expertů Deloitte technologie, ale lidé a jejich dovednosti a také připravenost organizace. Více než polovina firem (52 procent) uvedla, že každodenní využívání AI mezi zaměstnanci nejčastěji brzdí nedostatek jasných a praktických příkladů využití. Dalšími překážkami jsou nízké povědomí o dostupných nástrojích, nedostatečná důvěra ve výstupy AI nebo také obavy o bezpečnost dat.

S masovým propouštěním české firmy nepočítají

Obecně rozšířenou tezí, která jde ruku v ruce s vývojem AI, je, že umělá inteligence v mnoha oborech masově nahradí lidské zaměstnance. „Z našeho průzkumu to zatím vychází jinak. Pouze 24 procent repondentů říká, že očekávají výrazné snížení počtu zaměstnanců ve své firmě. Drtivá většina tvrdí, že se spíše změní zaměření pracovní pozice či náplň práce, že se procesy trošku zefektivní, ale rozhodně firmy neplánují nikoho propouštět,“ uvedla Julie Slavík. Ačkoliv některé světové firmy, jako nedávno Oracle, masové propouštění oznámily.

Česko posiluje na čipové mapě světa. V Brně vzniká vývojové centrum pro Tchajwance

CEO Jmem Technology John Chang
poskytuto CzechInvestem
Stanislav Šulc
sta

Česko se stává novým uzlem evropského ekosystému bezpečnosti polovodičů. Tchajwanská společnost Jmem Technology otevřela v Praze první evropskou kancelář a v Brně postupně buduje své evropské výzkumné, vývojové a inženýrské centrum.

Společnost Jmem Technology se zaměřuje na zabezpečení polovodičů pro umělou inteligenci, obranné aplikace a kritickou infrastrukturu – oblasti, které jsou stále více v centru geopolitické konkurence o kontrolu nad technologickými dodavatelskými řetězci.

7 fotografií v galerii

Nyní si vybrala Českou republiku, v Praze otevřela svou první evropskou kancelář a v Brně postupně buduje své evropské výzkumné, vývojové a inženýrské centrum. Nové centrum v Brně bude mimo jiné sloužit jako evropské R&D centrum pro hardwarovou kyberbezpečnost, platforma pro integraci postkvantové kryptografie do čipů či základna pro společné výzkumné projekty s univerzitami.

Jmem Technology plánuje vytvořit desítky vysoce kvalifikovaných pracovních míst v oblasti návrhu polovodičů, vestavěných systémů a kryptografie. Vstup společnosti na český trh zahrnuje také spolupráci s Českým národním polovodičovým klastrem, zaměřenou na testování bezpečnosti čipů a vývoj standardů.

„S nástupem umělé inteligence a kvantových technologií už samotný software nepředstavuje dostatečnou vrstvu zabezpečení. Naše technologie odrážejí strukturální změnu v kybernetické bezpečnosti, kdy se důvěra přesouvá ze softwaru na úroveň hardwaru,“ uvedl John Chang, zakladatel a CEO společnosti Jmem Technology.

Evropa jako strategická osa expanze

Evropská expanze společnosti je podle CzechInvestu postavena na modelu „český design, tchajwanská výroba“, který propojuje inženýrské kapacity v České republice s pokročilými výrobními možnostmi na Tchaj-wanu. Cílem je vytvořit bezpečnější a transparentnější dodavatelské řetězce mimo geopoliticky citlivé regiony, včetně snížení závislosti na výrobních kapacitách v Číně.

„Jedná se o významnou investici v podobě vzniku firemního znalostního centra, které propojuje výzkum, návrh čipů, využití kvantové technologie a reálné průmyslové aplikace. Podobné investice představují cestu, která bude formovat budoucí konkurenceschopnost Česka i Evropy,“ uvedl Jan Michal, generální ředitel CzechInvestu.

„Evropa pro nás nepředstavuje pouze expanzní trh, ale strategickou součást našeho dlouhodobého rozvoje. Naším cílem je vybudovat evropské inovační centrum pro hardwarovou kyberbezpečnost – segment, který se rychle stává klíčovým pilířem digitální i geopolitické stability,“ uvedl John Chang.

V nadcházejících letech plánuje společnost v Evropě rozšiřovat své výzkumné a vývojové kapacity, zapojit se do evropských iniciativ v oblasti polovodičů, prohlubovat spolupráci s akademickou sférou a budovat expertní týmy v oblasti návrhu integrovaných obvodů a kryptografie. Očekává se, že tato investice dále posílí pozici České republiky a specificky také Brna jako jednoho z předních inženýrských center střední Evropy s rostoucím napojením na mezinárodní talenty a výzkum.

