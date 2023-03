Bard vs. ChatGPT. Souboj inteligentních chatbotů začíná, Google zpřístupnil projekt konkurující Microsoftu

Americká internetová společnost Google v úterý zpřístupnila veřejnosti konverzačního robota Bard. Konkurovat bude službě ChatGPT vytvořené společností OpenAI, kterou podporuje Microsoft. Přístup k Bardovi je možný zatím jen ze Spojených států a Británie, uvedla agentura AFP.

Google je dceřinou společností skupiny Alphabet a předtím ponechával použití Barda jen schváleným testerům. Narychlo ho představil na začátku února, kdy byla v popředí zájmu služba ChatGPT. Mezi oběma podniky se tak rozpoutal závod o to, který z nich zpřístupní umělou inteligenci více uživatelům. Cílem je změnit způsob, jakým lidé pracují.

Rozhraní tvoří webová stránka oddělená od vyhledávače Google s prostorem, kam uživatel může zadat otázku. „Z testování Barda jsme se hodně naučili a dalším důležitým krokem k jeho vylepšení je získat zpětnou vazbu od více lidí," napsali viceprezidenti Googlu Sissie Hsiaová a Eli Collins.

Bard má stále ještě své mouchy

Bard vychází z jazykového modelu LaMDA, který Google navrhl pro generování chatbotů. Kalifornská společnost jej představila v roce 2021.

Oba vedoucí pracovníci Googlu uznávají, že použitý program LLM generující odpovědi na otázky formulované v běžném jazyce „není bezchybný" a může „nabízet nepřesné, zavádějící nebo nepravdivé informace". Hsiaová a Collins v rozhovoru s deníkem The New York Times (NYT) uvedli, že Google zatím nevytvořil obchodní model a strategii zpeněžení Barda.

