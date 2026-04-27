Magyar chystá úder na Orbánovy oligarchy. První pod tlakem je Mészáros
Maďarský miliardář Lőrinc Mészáros, dlouholetý obchodní spojenec dosluhujícího premiéra Viktora Orbána, se podle agentury Bloomberg obrací na nastupujícího premiéra Pétera Magyara ve snaze omezit škody na svém podnikatelském impériu. Děje se tak ve chvíli, kdy akcie jeho konglomerátu Opus Nyrt. prudce padají a nervozita kolem budoucnosti firem napojených na dosavadní mocenské struktury roste.
Podle Magyara se Mészáros po drtivé porážce Orbána v nedávných volbách pokouší chránit svůj majetek. Nově zvolený premiér v sobotu tvrdil, že miliardář odjel do Dubaje a spolu s dalšími lidmi blízkými odcházejícímu premiérovi přesouvá aktiva mimo Maďarsko.
Mészárosova skupina to přímo nepotvrdila, uvedla ale, že miliardář zaslal Magyarovi dopis s cílem „poskytnout přesné informace a uklidnit napjatou situaci“. Prioritou má být podle skupiny ochrana 60 tisíc pracovních míst napříč firmami impéria.
Trhy znervózněly
Trhy reagovaly nervózně. Akcie Opus Nyrt., která působí od bankovnictví přes stavebnictví po turistiku, v pondělí v Budapešti propadly o deset procent. Od začátku roku tak titul ztratil už 45 procent.
Napětí zvyšují i Magyarovy sliby tvrdého postupu proti korupci. Budoucí premiér avizoval zásah proti klientelistickým vazbám z éry Viktora Orbána a také snahu získat zpět státní majetek, který podle něj skončil v rukou premiérových spojenců.
Odcházející maďarský premiér Viktor Orbán, jehož strana Fidesz drtivě prohrála parlamentní volby, prohlásil, že se vzdá svého poslaneckého mandátu. Bude prý více užitečný při reorganizaci národního tábora. S odkazem na Orbánovo video zveřejněné na sociální síti Facebook o tom informuje agentura MTI.
Orbán po drtivé porážce složí i funkci poslance. Odmítl převzít odpovědnost, tvrdí Magyar
Symbol Orbánovy éry
Právě Mészáros je symbolem této éry. Bývalý plynař a někdejší starosta Orbánova rodného města se během několika let stal nejbohatším Maďarem, mimo jiné díky rozsáhlým státním zakázkám. Svůj majetek dříve s nadsázkou přičítal „Bohu, štěstí a Viktoru Orbánovi“. Orbán obchodní vazby na něj opakovaně odmítal.
Případ tak může být prvním testem, jak daleko půjde nová vláda v rozplétání vazeb mezi politikou a byznysem, které formovaly Maďarsko posledních šestnáct let.