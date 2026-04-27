Magyar chystá úder na Orbánovy oligarchy. První pod tlakem je Mészáros

Maďarský miliardář Lőrinc Mészáros, dlouholetý obchodní spojenec dosluhujícího premiéra Viktora Orbána, se podle agentury Bloomberg obrací na nastupujícího premiéra Pétera Magyara ve snaze omezit škody na svém podnikatelském impériu. Děje se tak ve chvíli, kdy akcie jeho konglomerátu Opus Nyrt. prudce padají a nervozita kolem budoucnosti firem napojených na dosavadní mocenské struktury roste.

Podle Magyara se Mészáros po drtivé porážce Orbána v nedávných volbách pokouší chránit svůj majetek. Nově zvolený premiér v sobotu tvrdil, že miliardář odjel do Dubaje a spolu s dalšími lidmi blízkými odcházejícímu premiérovi přesouvá aktiva mimo Maďarsko.

Mészárosova skupina to přímo nepotvrdila, uvedla ale, že miliardář zaslal Magyarovi dopis s cílem „poskytnout přesné informace a uklidnit napjatou situaci“. Prioritou má být podle skupiny ochrana 60 tisíc pracovních míst napříč firmami impéria.

Trhy znervózněly

Trhy reagovaly nervózně. Akcie Opus Nyrt., která působí od bankovnictví přes stavebnictví po turistiku, v pondělí v Budapešti propadly o deset procent. Od začátku roku tak titul ztratil už 45 procent.

Napětí zvyšují i Magyarovy sliby tvrdého postupu proti korupci. Budoucí premiér avizoval zásah proti klientelistickým vazbám z éry Viktora Orbána a také snahu získat zpět státní majetek, který podle něj skončil v rukou premiérových spojenců.

Symbol Orbánovy éry

Právě Mészáros je symbolem této éry. Bývalý plynař a někdejší starosta Orbánova rodného města se během několika let stal nejbohatším Maďarem, mimo jiné díky rozsáhlým státním zakázkám. Svůj majetek dříve s nadsázkou přičítal „Bohu, štěstí a Viktoru Orbánovi“. Orbán obchodní vazby na něj opakovaně odmítal.

Případ tak může být prvním testem, jak daleko půjde nová vláda v rozplétání vazeb mezi politikou a byznysem, které formovaly Maďarsko posledních šestnáct let.

Bitcoin pokračuje v růstu a znovu se přibližuje hranici 80 tisíc dolarů. Největší kryptoměna v pondělí posílila až na 79 488 dolarů, nejvýše od konce ledna, kdy se naposledy obchodovala nad psychologicky důležitou hranicí. Růst podpořila kombinace geopolitického optimismu a sílící institucionální poptávky, uvedla agentura Bloomberg.

Náladu na trzích zlepšila zpráva serveru Axios, podle níž Írán předložil Spojeným státům nový návrh na znovuotevření Hormuzského průlivu. Právě obavy o uzavření klíčové ropné tepny v posledních týdnech zvyšovaly nervozitu na trzích a hýbaly cenami ropy i rizikových aktiv.

Po zprávě o možném diplomatickém posunu rostly asijské akcie a ropa korigovala část předchozích zisků. Pozitivní impuls zachytil i kryptotrh. Ether, druhá největší kryptoměna, přidával až 1,7 procenta.

Rizika zůstávají vysoká

Podle analytičky BTC Markets Rachael Lucasové ale zůstávají rizika vysoká. Hranice 80 tisíc dolarů může podle ní představovat silnou rezistenci, protože řada investorů se na této úrovni dostává na bod zvratu a může začít vybírat zisky.

Bitcoin se k této metě vrací i díky uzavírání krátkých pozic a obnově institucionální poptávky. Od začátku dubna si připisuje 16 procent a směřuje k nejsilnějšímu měsíčnímu růstu od května loňského roku.

Kovanda vysvětluje investice: Pasivní příjem z akcií? Dividendy lákají, ale mají svá pravidla

Pravidelný příjem bez práce zní lákavě. Dividendové investování ho skutečně nabízí – není ale tak jednoduché, jak se může zdát. Ve třetím díle seriálu Kovanda vysvětluje investice moderátorka Izabela Kalinová s ekonomem Lukášem Kovandou vysvětlují, jak dividendy fungují, proč jsou české banky evropským unikátem a kdy se vyplatí sázet spíš na jistotu než na rychlý růst.

Velcí hráči na nákupech

Silný signál vysílají i velcí hráči. Společnost Strategy Inc. vedená Michaelem Saylorem podle dat agentury Bloomberg tento měsíc nakoupila bitcoin za 3,9 miliardy dolarů, nejvíce za poslední rok.

Oživení je patrné také u spotových bitcoinových ETF v USA. Čistý příliv kapitálu v dubnu dosáhl zhruba 2,5 miliardy dolarů a míří k dvojnásobku březnové úrovně. Institucionální investoři se do fondů vracejí po několika měsících odlivu.

Trhy tak vedle geopolitiky dál sledují, zda bitcoin dokáže prolomit hranici 80 tisíc dolarů a otevřít si cestu k dalším rekordům.

Čína stopla obchod za 41 miliard. Metě zablokovala převzetí startupu Manus, který vyvíjí agentní AI

Čína se rozhodla zablokovat akvizici čínského start-upu Manus, který se zaměřuje na vývoj tzv. agentní umělé inteligence. Firmu se chystala zhruba za dvě miliardy dolarů (41,5 miliardy korun) převzít americká technologická společnost Meta Platforms. Čínská Národní rozvojová a reformní komise (NDRC) ale ve stručném sdělení překvapivě nařídila, aby obě strany záměr zrušily. Informuje o tom agentura Bloomberg.

Plán amerického podniku od začátku vyvolával kontroverze kvůli obavám z úniku technologií do Spojených států. Meta se k rozhodnutí čínské plánovací komise bezprostředně nevyjádřila. Peking po této dohodě, která už byla z velké části dokončena, zpřísnil dohled nad klíčovými firmami v oblasti umělé inteligence.

Pokročilé AI

Agentní AI je systém, který neodpovídá pouze na otázky jako chatbot, ale dokáže samostatně vykonávat úkoly. To znamená plánovat, vyhledávat, zahajovat konkrétní kroky a pracovat s nástroji. Jako pokročilý systém AI například analyzuje data plánování úkolů práce s webem a s aplikacemi. Meta o záměru firmu převzít informovala loni v prosinci.

Plán akvizice donutil čínské úřady zahájit vyšetřování kvůli podezření z nelegálních zahraničních investic a exportu technologií. Původně byla přitom dohoda oslavována jako vzor pro start-upy s globálními ambicemi, kritici ale později litovali ztráty cenné technologie umělé inteligence ve prospěch geopolitického rivala. Manus je čínský podnik, ale sídlo má v Singapuru.

Rozhodnutí pravděpodobně vyvolá obavy v rychle rostoucím čínském sektoru umělé inteligence. Objevuje se navíc jen několik týdnů před plánovanou schůzkou mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Válka o talenty v AI nabírá na obrátkách, softwaroví obři přicházejí o klíčové manažery

Zprávy z firem

Tradiční softwaroví lídři jako Salesforce nebo Snowflake čelí nové existenční hrozbě. K propadu akcií o pětinu se přidává agresivní náborová ofenziva firem OpenAI a Anthropic.

Týden tradera: V centru pozornosti měnová politika i výsledky prvního z Big Tech firem

Trhy

V minulém týdnu si investoři museli zažít další vlnu vyčkávání a nekonečných spekulací o vývoji jednání mezi USA a Íránem o trvalém narovnání vztahů obou zemí na Blízkém východě. Ve středu přitom mělo vypršet příměří, které bylo na poslední chvíli prodlouženo. Nicméně pozornost si v týdnu po delší době uzmula měnová politika, kdy měl před Senátem slyšení nastupující guvernér Kevin Warsh. Velmi slušné hospodářské výsledky za poslední kvartál představila společnost Tesla. Hlavní americký index se pohybuje nad 7100 body.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

