newstream.cz Newstream TV Kovanda vysvětluje investice: Pasivní příjem z akcií? Dividendy lákají, ale mají svá pravidla

Kovanda vysvětluje investice: Pasivní příjem z akcií? Dividendy lákají, ale mají svá pravidla

Natálie Mužíková
Natálie Mužíková

Pravidelný příjem bez práce zní lákavě. Dividendové investování ho skutečně nabízí – není ale tak jednoduché, jak se může zdát. Ve třetím díle seriálu Kovanda vysvětluje investice moderátorka Izabela Kalinová s ekonomem Lukášem Kovandou vysvětlují, jak dividendy fungují, proč jsou české banky evropským unikátem a kdy se vyplatí sázet spíš na jistotu než na rychlý růst.

Pravidelný příjem bez práce je pro mnoho investorů svatým grálem. Dividendové akcie na první pohled nabízejí elegantní řešení. Držíte podíl ve firmě a ta vám pravidelně vyplácí část svého zisku. Ne z každé držené akcie ale peníze „cinkají“ na účet.

Zatímco v předchozím díle Lukáš Kovanda s moderátorkou Izabelou Kalinovou rozebírali shortování a spekulace na pokles, tentokrát se zaměřili na konzervativnější přístup. Místo snahy „vychytat“ krátkodobé pohyby trhu jde o trpělivé budování portfolia, které generuje stabilní příjem.

„Držiteli akcie může jednou za čtvrtletí nebo jednou ročně zacinkat na účtu částka odpovídající schválené dividendě,“ popisuje Kovanda princip, který láká začátečníky i zkušené investory.

Kovanda vysvětluje investice: Jak vydělávat na poklesu trhu a proč na to většina investorů nemá

Trhy

Vydělávat na růstu akcií umí pochopit každý. Co ale dělat, když trhy padají? Ekonom Lukáš Kovanda v druhém dílu seriálu Kovanda vysvětluje investice ukazuje, jak funguje spekulace na pokles cen akcií, takzvané shortování. 

Natálie Mužíková

Přečíst článek

Růstový dravec, nebo stabilní matador?

Ne každá firma na burze se s investory dělí o svůj zisk. A právě tady se rozhoduje mezi dvěma přístupy.

Na jedné straně stojí růstové akcie – dravci, často technologické firmy, které veškerý zisk reinvestují zpět do byznysu. Jejich cílem není vyplácet dividendy, ale co nejrychleji růst. Investor u nich nesází na pravidelný příjem, ale na to, že hodnota akcie v čase výrazně vzroste.

Na opačné straně pak najdeme zavedené firmy, stabilní „matadory“, jako jsou banky, energetické společnosti nebo globální značky. Ty už nemají tak velký prostor pro dynamickou expanzi, a proto část svého zisku vracejí investorům. Právě tyto firmy tvoří základ dividendových portfolií, protože dokážou vyplácet stabilní a relativně předvídatelný příjem.

Od Tesly po české banky

Tyto dva světy si lze dobře představit na konkrétních jménech. Mezi typické růstové hráče patří například Tesla nebo Palantir. U nich investor nečeká na pravidelný příjem, ale věří v budoucí technologickou dominanci a růst hodnoty firmy.

Na opačné straně stojí zavedené společnosti, například globální giganti jako Coca-Cola, Mastercard nebo bankovní dům JP Morgan. Ty už nemají takový prostor pro dynamickou expanzi, a proto část zisku pravidelně vracejí akcionářům.

Pro české investory může být zajímavým vstupem i domácí trh. Pražská burza patří v evropském měřítku k těm nejštědřejším, co se dividend týče. Energetický gigant ČEZ, banky jako Moneta či Komerční banka nebo tabákový lídr Philip Morris nabízejí stabilitu a výnosy, které jsou pro budování pasivního příjmu velmi atraktivní.

Když vysoký výnos znamená problém

Při výběru se ale nevyplácí sledovat jen to, kolik procent firma vyplácí. Vysoký dividendový výnos v poměru k ceně akcie může být i varováním. Často totiž roste jen proto, že cena akcie prudce klesla kvůli problémům firmy.

Pokud společnost přestane zvládat své hospodaření, může dojít k nejhoršímu scénáři, tedy ke snížení nebo úplnému zrušení dividendy. „Pro investory je to velmi špatný signál a často vede k tomu, že se začnou akcií zbavovat ve velkém,“ varuje Lukáš Kovanda.

Dividenda by tak nikdy neměla být jediným kritériem. Stejně důležité je sledovat celkové zdraví firmy a její schopnost udržet zisky i v horších časech.

Daně, sazby a realita výnosu

Kromě výběru správných firem hraje v úspěchu investora roli i širší ekonomické prostředí. Jedním z klíčových faktorů jsou úrokové sazby.

Zatímco jejich růst obecně akciovému trhu spíše škodí, protože firmám zdražuje financování, pro banky mohou být paradoxně pozitivní. Vyšší sazby totiž často znamenají vyšší marže, a tím pádem i prostor pro štědřejší dividendy.

Do hry vstupuje i daňová stránka investování. Pokud investor nepotřebuje peníze okamžitě vyplácet, může být zajímavou alternativou takzvaný akumulační fond, který dividendy automaticky reinvestuje. „Z hlediska daňové efektivity je to pro řadu investorů výhodnější cesta, jak nechat své portfolio dlouhodobě růst,“ vysvětluje Lukáš Kovanda.

Zároveň platí, že inflace ovlivňuje skutečný výnos z dividend. Pokud jejich růst nestačí držet krok s růstem cen, reálná hodnota příjmu se postupně snižuje.

Íránská státní televize přečetla první prohlášení nového duchovního vůdce
video

VIDEO: Lukáš Kovanda vysvětluje, proč může aktuální válka přinést inflaci, následně zvýšení sazeb ČNB a dražší hypotéky

Newstream TV

Nejen dražší notebooky, nafta či auta. Válka v Perském zálivu může za jistých okolností dokonce vést i ke zdražení hypoték, vysvětluje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Jak by takový scénář vypadal? Podívejte se na video.

nst

Přečíst článek

Důvěra v český trh

I přes lákadla globálních technologických gigantů zůstává Kovanda zastáncem diverzifikace a v českém kontextu vyzdvihuje sílu domácích titulů.

Pražská burza podle něj patří mezi trhy, které dlouhodobě vynikají silným dividendovým výnosem. „Moneta patří vůbec k nejsilnějším společnostem v Evropě, co se týče dividendového výnosu,“ říká Lukáš Kovanda.

Právě domácí trh tak může být pro začínající investory dobrým místem, kde si principy dividendového investování vyzkoušet v praxi.

Celý třetí díl si můžete pustit přímo v přehrávači v článku. Seriál najdete také na platformách jako Spotify, Apple Podcasts nebo YouTube.

V příštím díle se seriál Kovanda vysvětluje investice zaměří na to, jak číst finanční výkazy a podle čísel poznat, jestli je firma skutečně zdravá.

Ekonom Lukáš Kovanda
video

Kovanda vysvětluje investice: Jak vydělávat na poklesu trhu a proč na to většina investorů nemá

Trhy

Natálie Mužíková

Přečíst článek
Americký prezident Donald Trump

Investoři se kvůli Trumpovi zbavují všeho, co souvisí s Amerikou. A vrhají se do zlata

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Friedrich Merz

Lukáš Kovanda: Světový trh s dluhem se otřásá, kvůli šoku ze zadlužování Německa

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Munice za miliardy. CSG hlásí další velkou zakázku v Evropě

Munice za miliardy. CSG hlásí další velkou zakázku v Evropě
Profimedia
nst
nst

Zbrojařská skupina CSG (Czechoslovak Group) podnikatele Michal Strnad získala další významnou zakázku. Evropskému zákazníkovi dodá dělostřeleckou munici dlouhého dosahu za téměř 250 milionů eur, tedy zhruba šest miliard korun.

Nová zakázka navazuje na předchozí kontrakty v této oblasti. Už v polovině dubna skupina oznámila dodávky munice pro evropského odběratele v hodnotě téměř 300 milionů eur.

Podle společnosti půjde o dodávky munice ráže 155 mm, která je standardně využívána armádami NATO. Projekt bude financován jednou ze zemí západní Evropy a realizace dodávek má proběhnout během deseti měsíců. Kvůli bezpečnosti firma neupřesnila, komu přesně munici dodá ani v jakém rozsahu.

„Tento kontrakt potvrzuje naši strategii v oblasti munice dlouhého dosahu a ukazuje, že jsme schopni realizovat velké projekty i na vysoce konkurenčních trzích západní Evropy,“ uvedl ředitel divize CSG Defence Jan Marinov. Skupina se podle něj dlouhodobě zaměřuje na rostoucí poptávku po munici s větším dostřelem.

CSG patří mezi nejvýznamnější evropské výrobce velkorážové munice. Klíčovou roli v produkci hraje dceřiná společnost MSM Group, která sdružuje výrobní podniky v Evropě a zajišťuje produkci odpovídající standardům NATO.

Vedle aktuální zakázky a dubnového kontraktu uzavřela skupina letos také další významnou smlouvu. Prostřednictvím společnosti Excalibur International dodá desetitisíce kusů dělostřelecké a minometné munice členské zemi NATO, přičemž hodnota zakázky dosahuje stovek milionů eur.

Colt CZ vstoupil na burzu v Amsterdamu.

Colt CZ vstoupil na burzu v Amsterdamu, bez dramatu. Akcie se drží blízko otevírací ceny

Akcie české zbrojovky Colt CZ se nově obchodují i na burze v Amsterdamu. Firma si od duálního listingu slibuje širší okruh investorů i lepší přístup ke kapitálu.

CSG si na začátku roku zajistila zhruba 3,8 miliardy eur z prodeje akcií, což byl podle analytiků dosud největší úpis akcií zbrojařské firmy. Po vstupu na amsterdamskou burzu akcie skupiny výrazně posílily, i když od konce března se většinou drží pod upisovací cenou.

Skupina CSG působí v několika zemích a vyvíjí obranné i průmyslové technologie. Mezi její klíčové firmy patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. Zaměstnává více než 14 tisíc lidí a loni jí výrazně rostly výsledky – čistý zisk meziročně stoupl o 35,5 procenta na 872 milionů eur, zatímco tržby vzrostly o 71,7 procenta na 6,7 miliardy eur.

Ropa z Ruska znovu teče. Slovensko obnovilo dodávky přes Družbu

Ropovod Družba
ČTK
ČTK
ČTK

Slovensko začalo přijímat ropu ropovodem Družba, napsala na sociální síti slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Dodávky suroviny uvedeným ropovodem přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska byly přerušeny na konci ledna, podle Kyjeva kvůli ruskému útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

„Aktuálně příjem ropy probíhá v souladu s odsouhlaseným plánem,“ uvedla ráno Saková.

Vlády v Bratislavě a v Budapešti dříve opakovaně obvinily Ukrajinu, že s obnovením přepravy ruské ropy otálí. Maďarsko kvůli tomu blokovalo uvolnění půjčky EU Ukrajině ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun). Slovensko zase zprovozněním ropovodu Družba podmínilo svůj souhlas s přijetím dalšího balíku sankcí EU proti Rusku za jeho pokračující vojenskou agresi na Ukrajině.

Ve středu, kdy podle Bratislavy začalo napouštění Družby na ukrajinské straně, Slovensko a Maďarsko svou blokaci uvedených rozhodnutí EU odvolaly. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předtím oznámil, že opravy na ropovodu byly dokončeny.

Evropský blok po začátku vojenské invaze Ruska na Ukrajinu z února 2022 začal snižovat svou závislost na ruských energiích. Slovensko a Maďarsko ale získaly výjimku z unijních sankcí na dovoz ruské ropy.

SMR Rolls-Royce

Jan Palaščák: Jaderná sázka EU. Jsou malé reaktory fantasmagorie, nebo geniální tah?

Malé modulární reaktory mají být novou kapitolou evropské energetiky. Zatím jde ale o drahý projekt, který bez veřejných peněz a dlouhodobé podpory nemá šanci na rozvoj.

Slovensko po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba vyhlásilo stav ropné nouze a bratislavské rafinerii Slovnaft poskytlo ropu ze státních rezerv. Slovnaft si pak zajistil dodávky alternativní ropy ropovodem Adria, který začíná v Chorvatsku. Vypůjčenou ropu státu už vrátil. Navzdory tomu kabinet slovenského premiéra Roberta Fica ponechal v platnosti stav ropné nouze, který Bratislavě například umožnil zavést dvojí ceny nafty. Toto opatření, jehož platnost vláda minulý týden prodloužila o dalších 30 dnů a které kritizovala Evropská komise, v praxi vedlo na Slovensku k vyšším cenám nafty pro auta se zahraniční poznávací značkou.

