Maďarskem může otřást korupční kauza. Lidé kolem Orbána údajně rozkrádali miliardy
Maďarskem může otřást rozsáhlá korupční kauza z éry Viktora Orbána. Vysoce postavení představitelé bývalé vlády by podle maďarského protikorupčního úřadu měli být vyšetřováni kvůli miliardám eur z unijních fondů, které podle úřadu zmizely ze země. Informuje o tom server Politico.
Výzva přichází ve chvíli, kdy se nový maďarský premiér Péter Magyar snaží přesvědčit Brusel, že Budapešť je připravena přijmout více než deset miliard eur z unijních peněz, které Evropská unie zadržela kvůli obavám o stav právního státu.
Šéf maďarského Úřadu pro integritu Ferenc Pál Biró serveru Politico řekl, že „vysoce postavení politici mohou být a velmi pravděpodobně budou stíháni“ kvůli údajné účasti na systému, který měl během Orbánovy šestnáctileté vlády systematicky poškozovat evropské daňové poplatníky.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Biró uvedl, že jeho tým identifikoval řadu trestních případů, u nichž podle něj existuje šance vymáhat peníze zpět. „Měli bychom jako země být v pozici tyto prostředky získat zpět a nechat je vrátit, protože většina z nich už zemi opustila,“ řekl. Konkrétní obvinění proti Orbánovi ani lidem z jeho nejužšího okolí ale nevznesl. Orbán ani jeho strana Fidesz podle Politica nereagovali na žádost o komentář.
Maďarský Úřad pro integritu vznikl v roce 2022 v rámci reforem, které po Budapešti požadoval Brusel. Dohlíží na nakládání s unijními penězi a je nezávislý na vládě. Podle Politica může sehrát důležitou roli při rozkrývání klientelistických sítí, které vznikly během Orbánovy éry a zasahují do stavebnictví, veřejných služeb i médií.
Uměle nadhodnocené kontrakty
Podle úřadu získaly tři firmy většinu státních zakázek na dodávky zboží a služeb. Ceny těchto kontraktů měly být uměle nadhodnocené. Biró uvedl, že stát u těchto tří společností za poslední čtyři roky utratil zhruba deset miliard eur. Firmy nejmenoval.
„Nadhodnocení, které podle nás představuje korupční riziko, by činilo 3,5 miliardy eur,“ řekl Biró. Veřejné zakázky byly podle něj manipulované a základní položky se účtovaly za několikanásobek tržní ceny. Za předchozí vlády se podle něj maďarský stát „stal největším subjektem na trhu“.
Nový maďarský premiér Péter Magyar doufá, že ekonomika letos poroste zhruba o dvě procenta. Zároveň ale voliče varuje, že kvůli stavu veřejných financí po vládě Viktora Orbána není možné dávat pevné odhady. Uvedla to agentura Bloomberg.
„Ne kostlivci, ale celé hřbitovy ve skříních.“ Magyar tvrdí, že Orbánova vláda falšovala rozpočet
Politika
Nový maďarský premiér Péter Magyar doufá, že ekonomika letos poroste zhruba o dvě procenta. Zároveň ale voliče varuje, že kvůli stavu veřejných financí po vládě Viktora Orbána není možné dávat pevné odhady. Uvedla to agentura Bloomberg.
Magyar, který se po drtivém volebním vítězství ujal úřadu v květnu, Orbána opakovaně obviňoval z korupce. Jeho vláda se zároveň snaží obnovit důvěru Bruselu a získat zpět přístup k unijním penězům.
Minulý měsíc se Magyar setkal v Bruselu s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Po schůzce uvedl, že se dohodli na „uvolnění“ až 16,4 miliardy eur, které byly Budapešti zadrženy kvůli porušování unijních pravidel.
Maďarsko ale ještě nemá vyhráno. Magyarova vláda musí do konce srpna předložit přesvědčivý plán, jak chce provést klíčové reformy a jak bude peníze rozdělovat. Jinak může o financování přijít.
Biró tvrdí, že Maďarsko výrazně zaostává v kontrole toho, jak se unijní peníze utrácejí a monitorují. Sám podle svých slov za předchozí vlády čelil politicky motivovaným útokům i pokusům o úplatky, když se snažil systém veřejných zakázek prověřovat. Jeho manželce měla být nabídnuta dobře placená práce bez skutečné náplně. On sám byl zadržen a obviněn z nevhodného používání služebního vozu.
Český premiér poskytl rozhovor britskému deníku The Financial Times. V něm se přihlásil k podpoře amerického prezidenta Donalda Trumpa a Evropskou unii přirovnal k hroutící se Římské říši. Zároveň připustil, že závazek vůči NATO ve výši dvou procent na obranu ale Česko letos nesplní.
Babiš pro Financial Times: Jsem trumpista
Leaders
Český premiér poskytl rozhovor britskému deníku The Financial Times. V něm se přihlásil k podpoře amerického prezidenta Donalda Trumpa a Evropskou unii přirovnal k hroutící se Římské říši. Zároveň připustil, že závazek vůči NATO ve výši dvou procent na obranu ale Česko letos nesplní.
Nová vláda by podle Biróa měla obvinění z korupce a zastrašování začít rychle řešit. „Jedním z hlavních mandátů, na nichž nová vláda stojí a na nichž stojí i toto drtivé vítězství, je boj proti korupci a získání peněz zpět,“ řekl. „Spravedlnosti by mělo být učiněno zadost a lidé by měli dostat zpět to, co jim bylo ukradeno.“
Nulová tolerance
Evropská komise v reakci uvedla, že vůči podvodům na úkor rozpočtu EU platí nulová tolerance. Členské státy jsou podle ní první na řadě, pokud jde o prevenci, odhalování a řešení nesrovnalostí v nakládání s unijními fondy. Pokud unijní vyšetřovatelé nebo žalobci zjistí pochybení, Komise bude podle svého mluvčího postupovat tak, aby byly zpronevěřené peníze vymoženy zpět.
Biró zároveň uvedl, že Magyarova vláda zatím úřadu nepředstavila, jak s ním chce spolupracovat. Úřad je však podle něj připraven sdílet informace, které má k dispozici.
Magyar slíbil zřídit také Národní úřad pro navracení majetku, který má vyšetřovat zneužívání veřejného majetku. Jeho vláda zároveň oznámila, že se připojí k Úřadu evropského veřejného žalobce. To Orbán odmítal. Evropský žalobce má pravomoc vyšetřovat a stíhat trestné činy týkající se rozpočtu EU, včetně podvodů a korupce.