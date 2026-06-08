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newstream.cz Politika Maďarskem může otřást korupční kauza. Lidé kolem Orbána údajně rozkrádali miliardy

Maďarskem může otřást korupční kauza. Lidé kolem Orbána údajně rozkrádali miliardy

Viktor Orbán
ČTK
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Maďarskem může otřást rozsáhlá korupční kauza z éry Viktora Orbána. Vysoce postavení představitelé bývalé vlády by podle maďarského protikorupčního úřadu měli být vyšetřováni kvůli miliardám eur z unijních fondů, které podle úřadu zmizely ze země. Informuje o tom server Politico.

Výzva přichází ve chvíli, kdy se nový maďarský premiér Péter Magyar snaží přesvědčit Brusel, že Budapešť je připravena přijmout více než deset miliard eur z unijních peněz, které Evropská unie zadržela kvůli obavám o stav právního státu.

Šéf maďarského Úřadu pro integritu Ferenc Pál Biró serveru Politico řekl, že „vysoce postavení politici mohou být a velmi pravděpodobně budou stíháni“ kvůli údajné účasti na systému, který měl během Orbánovy šestnáctileté vlády systematicky poškozovat evropské daňové poplatníky.

Biró uvedl, že jeho tým identifikoval řadu trestních případů, u nichž podle něj existuje šance vymáhat peníze zpět. „Měli bychom jako země být v pozici tyto prostředky získat zpět a nechat je vrátit, protože většina z nich už zemi opustila,“ řekl. Konkrétní obvinění proti Orbánovi ani lidem z jeho nejužšího okolí ale nevznesl. Orbán ani jeho strana Fidesz podle Politica nereagovali na žádost o komentář.

Maďarský Úřad pro integritu vznikl v roce 2022 v rámci reforem, které po Budapešti požadoval Brusel. Dohlíží na nakládání s unijními penězi a je nezávislý na vládě. Podle Politica může sehrát důležitou roli při rozkrývání klientelistických sítí, které vznikly během Orbánovy éry a zasahují do stavebnictví, veřejných služeb i médií.

Uměle nadhodnocené kontrakty

Podle úřadu získaly tři firmy většinu státních zakázek na dodávky zboží a služeb. Ceny těchto kontraktů měly být uměle nadhodnocené. Biró uvedl, že stát u těchto tří společností za poslední čtyři roky utratil zhruba deset miliard eur. Firmy nejmenoval.

„Nadhodnocení, které podle nás představuje korupční riziko, by činilo 3,5 miliardy eur,“ řekl Biró. Veřejné zakázky byly podle něj manipulované a základní položky se účtovaly za několikanásobek tržní ceny. Za předchozí vlády se podle něj maďarský stát „stal největším subjektem na trhu“.

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Nový maďarský premiér Péter Magyar doufá, že ekonomika letos poroste zhruba o dvě procenta. Zároveň ale voliče varuje, že kvůli stavu veřejných financí po vládě Viktora Orbána není možné dávat pevné odhady. Uvedla to agentura Bloomberg.

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Magyar, který se po drtivém volebním vítězství ujal úřadu v květnu, Orbána opakovaně obviňoval z korupce. Jeho vláda se zároveň snaží obnovit důvěru Bruselu a získat zpět přístup k unijním penězům.

Minulý měsíc se Magyar setkal v Bruselu s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Po schůzce uvedl, že se dohodli na „uvolnění“ až 16,4 miliardy eur, které byly Budapešti zadrženy kvůli porušování unijních pravidel.

Maďarsko ale ještě nemá vyhráno. Magyarova vláda musí do konce srpna předložit přesvědčivý plán, jak chce provést klíčové reformy a jak bude peníze rozdělovat. Jinak může o financování přijít.

Biró tvrdí, že Maďarsko výrazně zaostává v kontrole toho, jak se unijní peníze utrácejí a monitorují. Sám podle svých slov za předchozí vlády čelil politicky motivovaným útokům i pokusům o úplatky, když se snažil systém veřejných zakázek prověřovat. Jeho manželce měla být nabídnuta dobře placená práce bez skutečné náplně. On sám byl zadržen a obviněn z nevhodného používání služebního vozu.

Andrej Babiš (ANO) poskytl rozhovor The Financial Times

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Nová vláda by podle Biróa měla obvinění z korupce a zastrašování začít rychle řešit. „Jedním z hlavních mandátů, na nichž nová vláda stojí a na nichž stojí i toto drtivé vítězství, je boj proti korupci a získání peněz zpět,“ řekl. „Spravedlnosti by mělo být učiněno zadost a lidé by měli dostat zpět to, co jim bylo ukradeno.“

Nulová tolerance

Evropská komise v reakci uvedla, že vůči podvodům na úkor rozpočtu EU platí nulová tolerance. Členské státy jsou podle ní první na řadě, pokud jde o prevenci, odhalování a řešení nesrovnalostí v nakládání s unijními fondy. Pokud unijní vyšetřovatelé nebo žalobci zjistí pochybení, Komise bude podle svého mluvčího postupovat tak, aby byly zpronevěřené peníze vymoženy zpět.

Biró zároveň uvedl, že Magyarova vláda zatím úřadu nepředstavila, jak s ním chce spolupracovat. Úřad je však podle něj připraven sdílet informace, které má k dispozici.

Magyar slíbil zřídit také Národní úřad pro navracení majetku, který má vyšetřovat zneužívání veřejného majetku. Jeho vláda zároveň oznámila, že se připojí k Úřadu evropského veřejného žalobce. To Orbán odmítal. Evropský žalobce má pravomoc vyšetřovat a stíhat trestné činy týkající se rozpočtu EU, včetně podvodů a korupce.

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Spor o summit NATO pokračuje. Vláda o Pavlovi rozhodne až 22. června

Petr Pavel
ČTK
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Spor o to, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO v Ankaře, dál pokračuje. Prezident Petr Pavel po dnešní návštěvě jednání vlády uvedl, že rozhodnutí o složení české delegace nepadlo. Na schůzi kabinetu strávil zhruba 20 minut.

Premiér Andrej Babiš podle Pavla zopakoval, že vláda o delegaci na červencový summit rozhodne 22. června. Prezident tak chce počkat, jaký bude výsledek.

„Já si myslím, že už bychom měli ukončit to dlouhé období dohadování, které neprospívá nejenom důvěryhodnosti v České republice, ale i v zahraničí. A proto jsem také tady, abychom si ty pozice vyjasnili a dospěli konečně k nějakému rozhodnutí,“ řekl Pavel po odchodu z úřadu vlády.

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) po jednání vlády řekl, že si kvůli delegaci do OSN v uplynulých dnech a týdnech vyměnil několik dopisů s Kanceláří prezidenta republiky. „Ve kterém mi sdělovali, že tam prezident moc chce jet a má to v úmyslu,“ řekl. „Ze sdělení pana kancléře vím, že jsou připraveni pohybovat se v nějakých mantinelech, které budou vycházet z podkladů, které jim poskytneme, a proto jsem dnes navrhl, aby národním řečníkem byl prezident,“ dodal ministr. Dnes se podle něj otvírá registrace národních řečníků na Valné shromáždění, a Česko tak bude moci žádat o časy pro vystoupení, které prezident preferuje.

Hrad a kabinet se o složení delegace přou už několik měsíců. Pavel na své účasti na summitu NATO trvá. Pro případ, že by ho vláda do delegace nezařadila, má připravenou kompetenční žalobu. Babiš dříve uvedl, že prezident by součástí delegace být neměl. Podle premiéra má české výdaje na obranu na summitu obhajovat vláda.

Prezident pojede do New Yorku

Pavel dnes zároveň ocenil, že ho kabinet schválil jako šéfa české delegace na Valné shromáždění OSN, které se bude v září konat v New Yorku. „A požádal jsem vládu, aby stejně civilizovaně přistoupila i k našemu zastupování na summitu NATO,“ uvedl prezident.

Podle Pavla už před dvěma měsíci navrhl vládě kompromis. Prezident by se podle něj zúčastnil neformální části summitu, která se bude zabývat bezpečností v Evropě a přístupem aliance ke změnám v aktuální bezpečnostní situaci. Premiér spolu s ministry by se naopak zúčastnili oficiální části jednání, kde se má mluvit o výdajích na obranu a jejich plnění. Na tento návrh ale podle Pavla dosud nedostal žádnou odpověď.

Prezident také odmítl představu, že by vláda měla rozhodovat o tom, kam hlava státu pojede. „Já se přiznám, že opravdu nevidím tu situaci tak, že by vláda měla rozhodovat o tom, kam prezident pojede, nebo nepojede. To je dáno ústavou,“ řekl Pavel.

Podle něj jde spíše o to, zda kabinet vytvoří organizační a administrativní podmínky pro prezidentovu cestu, nebo zda jejich prostřednictvím bude omezovat výkon jeho pravomocí. Pavel dodal, že premiér ho ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.

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Aero Vodochody vydělalo rekordní půlmiliardu. Pomohly Skyfoxy i zakázky pro Airbus

Výsledky Aero Vodochody táhl hlavně cvičný letoun L-39 Skyfox.
Profimedia
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Aero Vodochody má za sebou nejlepší rok své novodobé historie. Obrat firmy vzrostl téměř na 6,5 miliardy korun a zisk před zdaněním se zvýšil na rekordních 512 milionů. Výsledky táhl hlavně cvičný letoun L-39 Skyfox.

Český letecký výrobce Aero Vodochody má za sebou nejlepší rok své novodobé historie. Firma loni zvýšila obrat o osm procent na téměř 6,5 miliardy korun. Ještě výrazněji rostl zisk. Před zdaněním dosáhl 512 milionů korun, zatímco o rok dříve činil 102 milionů. To znamená meziroční nárůst o 402 procent.

Výrazně se zlepšila také provozní výkonnost. Adjusted EBITDA, tedy ukazatel očištěný o vybrané mimořádné a nepeněžní položky, vzrostla o 35 procent na 1,1 miliardy korun.

„Rok 2025 byl pro Aero naprosto výjimečný. Dosáhli jsme rekordního zisku, více než zdvojnásobili provozní výsledek, EBITDA překonala hranici jedné miliardy korun a zákazníkům jsme během jediného roku dodali nejvyšší počet letounů Skyfox v historii programu,“ uvedl prezident a předseda představenstva Aera Viktor Sotona.

Skyfox jako hlavní motor

Nejdůležitějším byznysem Aera zůstává program L-39 Skyfox. Ten loni firmě přinesl tržby 3,8 miliardy korun a tvořil 58 procent celkových tržeb. Aero během roku dokončilo a zákazníkům dodalo rekordních 14 letounů.

Firma zároveň naznačuje další expanzi. Podle Sotony vede finální jednání s několika potenciálními zákazníky a v nejbližších týdnech chce oznámit nové zakázky.

„Registrujeme velký zájem z řady zemí, vedeme finální jednání s několika potenciálními zákazníky a zároveň se v následujících týdnech chystáme oznámit nové zakázky, díky nimž se Skyfox dostane na nové kontinenty,“ řekl Sotona.

Podle něj mohou být pro firmu důležité i menší dodávky v jednotkách kusů. Vstup Skyfoxu na africký a severoamerický trh má zvýšit viditelnost letounu a otevřít cestu k dalším zakázkám.

Ozbrojená verze reaguje na bezpečnostní poptávku

Skyfox dnes Aero prezentuje jako univerzální letoun ve své kategorii. Vedle základní cvičné verze firma představila také ozbrojenou variantu kompatibilní se standardy NATO. Premiéra proběhla na Dubai Airshow 2025.

Aero L-39 Skyfox ČTK

Ozbrojená verze má reagovat na současné bezpečnostní potřeby. Díky schopnosti nést moderní výzbroj může podle firmy plnit také úkoly ochrany vzdušného prostoru, včetně nasazení proti bezpilotním prostředkům.

Aero L-39 Skyfox

Ukrajina může dostat české bitevní letouny. Ne od vlády. Aero odhalilo, kdy by mohly vzlétnout

Zprávy z firem

Nejde o vládní dar ani přesun techniky české armády. Výrobce Aero Vodochody připouští, že v případě zájmu Ukrajiny by dokázal dodat první moderní letouny L-39 Skyfox už na začátku příštího roku. Stroje by mohly nahradit diskutované L-159.

ČTK

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Roste i práce pro Airbus a Embraer

Druhým největším pilířem Aera jsou civilní kooperační programy Aerostructures. Jejich tržby loni vzrostly o 24 procent na 1,7 miliardy korun. Firma vyrábí díly především pro Airbus a brazilský Embraer.

U programu Airbus A220 Aero vyrobilo a dodalo 100 kusů náběžných hran křídel. Zároveň se posunulo do role Tier-1 partnera, tedy přímého dodavatele. U transportního letounu Embraer C-390 dodalo téměř sedm kompletních sad strukturálních celků.

„Civilní programy jsou stále důležitějším pilířem našeho podnikání. Meziroční růst o čtvrtinu potvrzuje vysokou důvěru globálních výrobců v naše schopnosti, kvalitu i spolehlivost dodávek,“ uvedl Sotona.

Jiří Protiva, pověřený šéf Asociace leteckého a kosmického průmyslu

Pivo je fajn, ale svět by měl Česko znát díky letadlům a výcviku pilotů, říká šéf letecké asociace

Zprávy z firem

Zkušenosti a znalosti, které český letecký průmysl rozvíjel od první republiky nebo ještě dřívější doby, se neztratily. „Vše se podařilo znovu nastartovat, české firmy oživily své schopnosti,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Jiří Protiva, pověřený šéf Asociace leteckého a kosmického průmyslu. „Někdy jsme šli cestou, která dál nevedla, ale dokázali jsme změnit směr,“ dodává.

Jan Žižka

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Servis a opravy překročily miliardu

Výrazně rostla také oblast vojenských programů, generálních oprav, modernizací a podpory provozu. Segment MRO/FOSS dosáhl tržeb 1,06 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 22 procent.

Aero loni dokončilo generální opravy letounů pro bulharské letectvo. Ke konci roku zároveň podepsalo víceletou smlouvu s českým ministerstvem obrany na generální opravy letounů L-159 verze T1/T2. Pokračovala také podpora flotily společnosti Draken.

„Opravy, modernizace a podpora provozu vlastních letadel jsou pro Aero strategickou oblastí. Ukazují, že nejsme pouze výrobcem nových letadel, ale dlouhodobým partnerem našich zákazníků,“ doplnil Sotona.

Milan Macholán, generální ředitel firmy PBS Velká Bíteš

České motory dominují i v éře dronů. Konkurence nás těžko dožene, říká šéf PBS

Zprávy z firem

Na přelomu tisíciletí se skupina PBS Group, která navazuje na více než 200 let starou brněnskou strojírenskou tradici, zabývala novou vizí. Vyhodnotila si různé signály ze světa a došla k závěru, že velkou budoucnost mají bezpilotní letouny. „Rozhodli jsme se, že naší parketou budou motory právě pro drony,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Milan Macholán, generální ředitel firmy PBS Velká Bíteš.

Jan Žižka

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Aero stojí na třech pilířích

Výsledky za rok 2025 ukazují, že se Aero neopírá jen o jeden produkt. Firma staví růst na vlastním letounu L-39 Skyfox, na civilních dodavatelských programech pro velké světové výrobce a na servisu a modernizacích vojenských letadel.

„Aero dnes není jen firmou s jedním produktem. Máme velmi silný program s vlastním letounem, stabilní kooperační programy pro světové výrobce a stále rostoucí oblast oprav a modernizací letadel,“ uvedl Sotona.

Podle něj tato kombinace dává firmě základ pro další růst a potvrzuje návrat Aera mezi respektované hráče světového leteckého průmyslu.

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Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

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