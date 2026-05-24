„Ne kostlivci, ale celé hřbitovy ve skříních.“ Magyar tvrdí, že Orbánova vláda falšovala rozpočet
Nový maďarský premiér Péter Magyar doufá, že ekonomika letos poroste zhruba o dvě procenta. Zároveň ale voliče varuje, že kvůli stavu veřejných financí po vládě Viktora Orbána není možné dávat pevné odhady. Uvedla to agentura Bloomberg.
Magyar, který v dubnu drtivě porazil dlouholetého šéfa maďarské politiky Orbána, tento týden prohlásil, že existují důkazy o falšování rozpočtových čísel předchozí vládou. Orbánova strana Fidesz obvinění odmítla.
„Někdy nevidíme jen kostlivce vypadávající ze skříní, ale celé hřbitovy,“ řekl Magyar televizi RTL. Zmínil přitom bilionový kontrakt ve forintech, který vláda v týdnech před volbami podepsala se zbrojařskou firmou 4iG napojenou na Fidesz.
Magyar chce podle svých slov zachovat některé výrazné výhody, které Orbán slíbil voličům. Patří mezi ně například osvobození matek dvou dětí od daně z příjmu. Současně ale upozornil, že jinde budou nutné výrazné škrty, uvádí Bloomberg.
Nový premiér byl dlouholetým insiderem Orbánova režimu. Před dvěma lety se s jeho stranou rozešel kvůli skandálu kolem ochrany dětí. Ve volbách pak využil nespokojenosti veřejnosti s pomalým růstem, korupcí a zhoršujícími se veřejnými službami. Porazil tak pravicového populistu, který se prezentoval jako nejlepší evropský přítel Donalda Trumpa i Vladimira Putina.
Magyar přebírá ekonomiku, která od konce pandemie koronaviru před třemi lety téměř nerostla. Maďarské problémy navíc prohloubila ztráta miliard eur z fondů Evropské unie. Ty byly zmrazeny kvůli obavám, že za Orbánovy vlády byla příliš velká část peněz rozkrádána.
Symbolické škrty
Nový premiér oznámil i symbolické škrty. Jeho vlastní plat má být omezen na 3,8 milionu forintů, tedy něco málo přes 257 tisíc korun. Orbán podle něj pobíral 7,8 milionu forintů, tedy téměř 523 tisíc korun. Snížit se mají také platy dalších veřejných činitelů a omezit benefity zákonodárců.
Hodně ale bude záležet na probíhající inventuře, která má ukázat skutečný stav vládního rozpočtu.
Magyar mluvil ze své nové kanceláře v komerčnější pešťské části Budapešti. I tím se odlišil od Orbána, který si jako sídlo nechal nákladně zrekonstruovat palác na kopci v Budíně s výhledem na město.
Ve čtvrtek chce Magyar v Bruselu podepsat politickou dohodu o obnovení toku evropských peněz. Bezprostředním výsledkem by podle něj mělo být uvolnění zhruba deseti miliard eur, tedy 11,6 miliardy dolarů, které by jinak na konci srpna propadly.