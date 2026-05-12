Čína těží z AI boomu. Exportéři za dvě hodiny utrží víc, než stála dálnice D4

Čínský prezident Si Ťin-pching
Čínský export v dubnu vystoupal na rekordních 359 miliard dolarů, tedy zhruba 7,4 bilionu korun. Podle agentury Bloomberg za tím stojí hlavně boom kolem umělé inteligence, který podporuje poptávku po čipech, počítačích a dalším high-tech zboží. Obchodní vazby mezi USA a Čínou se sice dál oslabují, technologický dodavatelský řetězec ale obě ekonomiky stále drží u sebe.

Čínský export meziročně vzrostl o 14 procent na rekordních 359 miliard dolarů, tedy zhruba 7,4 bilionu korun. Firmy tak v průměru inkasovaly zhruba 500 milionů dolarů každou hodinu, tedy zhruba 10,4 miliardy korun.

Hlavním motorem byl boom kolem umělé inteligence. Americká investiční banka Goldman Sachs a japonská finanční společnost Nomura odhadují, že polovodiče, počítače a další produkty úzce spojené s AI se na dubnovém růstu čínského exportu podílely zhruba polovinou. Vývoz čipů vyskočil o 100 procent, prodej zařízení pro automatické zpracování dat a jejich částí, včetně notebooků, tabletů a komponentů, vzrostl o 47 procent.

AI zároveň proměňuje i dovoz do Číny. Nákupy zahraničních high-tech produktů stouply o 42 procent. Celkový dovoz v dubnu vzrostl o 25 procent na 275 miliard dolarů. Dovoz z Jižní Koreje se zvýšil o více než 60 procent, z Tchaj-wanu o více než 20 procent.

Bloomberg upozorňuje, že Spojené státy a Čína sice dál směřují k ekonomickému oddělování, ale boom kolem AI ukazuje, jak silně jsou obě největší ekonomiky světa stále propojené přes globální technologický řetězec. USA vedou v investicích do umělé inteligence, zatímco Čína se loni stala největším světovým dodavatelem zboží souvisejícího s AI. Zůstává ale čistým dovozcem některých klíčových technologií, například pokročilých čipů.

Investiční vlna ve Spojených státech pomáhá také asijským ekonomikám. Velké americké technologické firmy včetně Alphabetu a Meta Platforms plánují letos kapitálové výdaje až 725 miliard dolarů, hlavně na vybavení datových center pro umělou inteligenci. To podporuje export Číny i dalších výrobců v regionu, například Jižní Koreje a Tchaj-wanu.

Napětí přetrvává

Obchodní rozchod Washingtonu a Pekingu ale pokračuje. V platnosti zůstávají technologická omezení, sankce i další bariéry. Přestože americká cla klesla z loňských maxim až 145 procent, podíl USA na celkovém čínském exportu se dostal na historické minimum kolem devíti procent, tedy zhruba na polovinu vrcholu z let 2017 až 2018.

Sporným bodem zůstávají americké vývozní kontroly. Ty omezují schopnost Číny získávat nejpokročilejší technologie. Peking kvůli tomu nemá know-how k výrobě nejvyspělejších komponentů, zároveň ale posiluje v takzvaných starších čipech, které jsou stále důležité pro širokou škálu elektroniky.

Téma se pravděpodobně vrátí i při jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Pekingu. Obě strany už v říjnu oznámily příměří, v jehož rámci USA souhlasily s ročním pozastavením některých technologických omezení výměnou za obnovený přístup ke vzácným zeminám.

High-tech export zároveň pomáhá Číně tlumit tlak dražších surovin spojený s válkou v Íránu. Zatímco exportéři napojení na AI těží z rostoucích cen čipů, celá čínská ekonomika podle Nomury nese náklady vyšších cen ropy a plynu. Hodnota čínského dovozu ropy sice meziročně vzrostla o 13 procent, objem se ale propadl o 20 procent.

Silným pilířem exportu zůstávají také automobily, zejména elektromobily. Čínský vývoz vozidel v prvních čtyřech měsících roku 2026 vzrostl o 54 procent. V dubnu dosáhla hodnota vyvezených vozidel více než 16 miliard dolarů, což byl druhý nejvyšší údaj v historii.

Dlouhodobý výhled čínského exportu bude podle ekonomů záviset hlavně na tom, zda země dokáže překonat technologická omezení v oblasti vyspělých čipů. Australia & New Zealand Banking Group upozorňuje, že rychlejší čipová soběstačnost Číny by mohla vést ke zmírnění amerických kontrol. Podle ekonomů to naznačuje, že prostor pro obchodní spolupráci nezmizel a že místo úplného oddělení může přijít spíše selektivní omezování.

Nezaměstnanost v Česku v dubnu mírně klesla na 4,9 procenta. Úřady práce evidovaly přes 364 tisíc uchazečů, zhruba o osm tisíc méně než v březnu. Počet volných pracovních míst naopak vzrostl.

Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9 procenta. V březnu činila pět procent. Za poklesem stojí mimo jiné pokračující sezonní práce, uvedl Úřad práce ČR.

Úřady práce na konci dubna evidovaly 364 472 uchazečů o zaměstnání, přibližně o 8000 méně než v předchozím měsíci. Počet volných pracovních míst naopak vzrostl zhruba o 3000 na 94 483.

Ve srovnání s loňským dubnem je ale situace na trhu práce horší. Tehdy byla nezaměstnanost 4,3 procenta, práci hledalo 318.540 lidí a zaměstnavatelé nabízeli 95 798 volných míst.

Za poslední dva měsíce se nezaměstnanost snížila o 0,3 procentního bodu. Podle generálního ředitele Úřadu práce ČR Romana Chlopčíka obvykle příznivé období na trhu práce trvá až do června. Vývoj se podle něj sice pravděpodobně zpomalí, stále ale zůstane řada příležitostí k uplatnění.

Nejvíce nezaměstnaných je v Ústeckém kraji

Nejvyšší nezaměstnanost dál vykazuje Ústecký kraj, kde v dubnu dosáhla 7,4 procenta. Následuje Moravskoslezský kraj s 6,9 procenta. Ve srovnání s březnem klesl podíl nezaměstnaných ve 12 krajích. Nejnižší nezaměstnanost měla Praha, a to 3,8 procenta. Právě Praha a Plzeňský kraj byly jedinými regiony, kde se míra nezaměstnanosti proti březnu nezměnila.

Mezi okresy zůstává nejhorší situace na Karvinsku, kde nezaměstnanost činila 10,4 procenta. Následuje Most s 10,2 procenta, Bruntál s 8,5 procenta a Chomutov s 8,1 procenta. Naopak pod třemi procenty se nezaměstnanost tradičně drží v okresech Praha-východ, Praha-západ a Rychnov nad Kněžnou.

Na jedno volné pracovní místo v Česku připadá v průměru přibližně 3,9 uchazeče. Nejvíce volných míst nabízeli zaměstnavatelé v Praze, kde jich bylo na konci dubna 24 117. Úřad práce ale upozornil, že jeho evidence nepokrývá celý pracovní trh, protože řada pozic se obsazuje přes jiné pracovní portály nebo sociální sítě.

Mezi uchazeči o zaměstnání bylo v dubnu 192 440 žen, tedy 52,8 procenta všech nezaměstnaných. Úřady práce evidovaly také 19 508 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých.

Z evidence Úřadu práce ČR v dubnu odešlo 50 640 uchazečů, o 858 méně než v březnu. Do nového zaměstnání nastoupilo 39 481 z nich. Nejčastěji našli práci ve zpracovatelském průmyslu, velkoobchodu a maloobchodu, administrativních a podpůrných činnostech, stavebnictví nebo v ubytování a stravování. Samostatnou výdělečnou činnost zahájilo 6170 uchazečů.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo ke konci dubna 98 832 lidí, tedy více než čtvrtina všech uchazečů o zaměstnání. Meziročně se počet uchazečů s nárokem na podporu zvýšil o 12 405 lidí, meziměsíčně ale klesl o 5713.

V dubnu vyplatil Úřad práce ČR podle předběžných údajů na podporách v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 1,87 miliardy korun. V březnu to bylo 2,09 miliardy korun.

Brusel ztrácí rychlost. Kritici míří na styl řízení Ursuly von der Leyenové

Ursula von der Leyenová
ČTK
nst
nst

Ursula von der Leyenová vybudovala v čele Evropské komise silně centralizovaný systém řízení, který jí dává mimořádnou kontrolu nad chodem unijní exekutivy. Podle textu agentury Bloomberg ale právě tento styl vedení brzdí klíčová rozhodnutí, oslabuje práci komisařů a komplikuje snahu EU posílit konkurenceschopnost.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová soustředila řízení unijní exekutivy do úzkého okruhu nejbližších poradců. Podle textu agentury Bloomberg její tým z 13. patra bruselské budovy Berlaymont kontroluje každodenní chod Komise do takové míry, že řada komisařů má pocit, že je odstavena od zásadních rozhodnutí.

Von der Leyenová během svého působení provedla EU pandemií covidu, válkou na Ukrajině, konflikty na Blízkém východě i návratem Donalda Trumpa do Bílého domu. Kritici ale upozorňují, že Komise pod jejím vedením dosáhla jen omezeného pokroku v hlavních ekonomických úkolech: posílení jednotného trhu a zvýšení konkurenceschopnosti Unie.

Rostoucí napětí

Podle lidí obeznámených s fungováním její kanceláře vede vysoce centralizovaný styl řízení k přetížení malého týmu a k průtahům u zásadních návrhů. Napětí se podle Bloombergu projevuje nejen uvnitř Komise, ale také mezi členskými státy a politickými spojenci von der Leyenové. Její bývalí kolegové z konzervativního tábora CDU v Berlíně požadovali větší kontrolu moci Komise, zatímco zástupci technologických firem jí dali najevo, že v tématech důležitých pro byznys nepostupuje dost rychle.

Mluvčí Komise odmítl, že by rozhodování bylo uzavřené. Podle něj komisaři přijímají rozhodnutí kolektivně a podle inkluzivního postupu.

Kritici ale tvrdí, že neochota delegovat pravomoci vytváří úzká hrdla. Bloomberg zmiňuje například strategii dokončení vnitřního trhu, kterou připravil tým místopředsedy Komise Stéphana Séjourného. Návrh byl hotový už v listopadu, ale měsíce zůstával bez posunu a Evropský parlament i členské státy ho podle textu viděly až krátce před zveřejněním na konci dubna.

Rozpočet jako sporný moment

Dalším sporným momentem byl dlouhodobý rozpočet EU. Návrh rekordního výdajového plánu ve výši téměř dvou bilionů eur dostali komisaři podle Bloombergu až na poslední chvíli a členské státy si stěžovaly na nedostatek konzultací. Berlín plán během několika hodin veřejně odmítl, mimo jiné kvůli návrhu na firemní daně, který byl v rozporu se slibem kancléře Friedricha Merze snížit podnikům odvody.

Nespokojenost sílí i mezi firmami. Evropa podle nich zaostává za Spojenými státy a Čínou, zejména v oblasti umělé inteligence a čipů. Finanční ředitel společnosti ASML Roger Dassen upozornil, že nejhodnotnější evropská firma získává z regionu pouze jedno procento svých příjmů, což označil za vážné varování pro průmysl.

Podle Mujtaby Rahmana z Eurasia Group je von der Leyenová možná nejmocnější předsedkyní Komise v historii EU. Zároveň ale podle něj přibývá chyb jejího malého, přetíženého týmu a roste odpor ze strany unijních metropolí.

Posílení globální role EU

Obhájci von der Leyenové naopak tvrdí, že posílila roli Evropské komise i celé EU na světové scéně. Někteří unijní představitelé navíc viní z pomalého postupu členské státy, které podle nich při jednáních o vnitřním trhu upřednostňují národní zájmy.

Jádrem sporu zůstává otázka, zda Komise pod vedením von der Leyenové dokáže naplnit sliby v oblastech, jako jsou kritické suroviny, čipy nebo reforma emisního obchodování. I po zprávě Maria Draghiho o konkurenceschopnosti z roku 2024 podle Bloombergu Unie postupuje pomaleji, než by situace vyžadovala.

Draghi už dříve varoval, že evropský růstový model slábne, zranitelnost kontinentu roste a EU nemá jasnou cestu k financování potřebných investic. „Jiná cesta vyžaduje novou rychlost, rozsah a intenzitu,“ uvedl.

