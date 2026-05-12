Čína těží z AI boomu. Exportéři za dvě hodiny utrží víc, než stála dálnice D4
Čínský export v dubnu vystoupal na rekordních 359 miliard dolarů, tedy zhruba 7,4 bilionu korun. Podle agentury Bloomberg za tím stojí hlavně boom kolem umělé inteligence, který podporuje poptávku po čipech, počítačích a dalším high-tech zboží. Obchodní vazby mezi USA a Čínou se sice dál oslabují, technologický dodavatelský řetězec ale obě ekonomiky stále drží u sebe.
Čínský export meziročně vzrostl o 14 procent na rekordních 359 miliard dolarů, tedy zhruba 7,4 bilionu korun. Firmy tak v průměru inkasovaly zhruba 500 milionů dolarů každou hodinu, tedy zhruba 10,4 miliardy korun.
Hlavním motorem byl boom kolem umělé inteligence. Americká investiční banka Goldman Sachs a japonská finanční společnost Nomura odhadují, že polovodiče, počítače a další produkty úzce spojené s AI se na dubnovém růstu čínského exportu podílely zhruba polovinou. Vývoz čipů vyskočil o 100 procent, prodej zařízení pro automatické zpracování dat a jejich částí, včetně notebooků, tabletů a komponentů, vzrostl o 47 procent.
AI zároveň proměňuje i dovoz do Číny. Nákupy zahraničních high-tech produktů stouply o 42 procent. Celkový dovoz v dubnu vzrostl o 25 procent na 275 miliard dolarů. Dovoz z Jižní Koreje se zvýšil o více než 60 procent, z Tchaj-wanu o více než 20 procent.
Bloomberg upozorňuje, že Spojené státy a Čína sice dál směřují k ekonomickému oddělování, ale boom kolem AI ukazuje, jak silně jsou obě největší ekonomiky světa stále propojené přes globální technologický řetězec. USA vedou v investicích do umělé inteligence, zatímco Čína se loni stala největším světovým dodavatelem zboží souvisejícího s AI. Zůstává ale čistým dovozcem některých klíčových technologií, například pokročilých čipů.
Investiční vlna ve Spojených státech pomáhá také asijským ekonomikám. Velké americké technologické firmy včetně Alphabetu a Meta Platforms plánují letos kapitálové výdaje až 725 miliard dolarů, hlavně na vybavení datových center pro umělou inteligenci. To podporuje export Číny i dalších výrobců v regionu, například Jižní Koreje a Tchaj-wanu.
Napětí přetrvává
Obchodní rozchod Washingtonu a Pekingu ale pokračuje. V platnosti zůstávají technologická omezení, sankce i další bariéry. Přestože americká cla klesla z loňských maxim až 145 procent, podíl USA na celkovém čínském exportu se dostal na historické minimum kolem devíti procent, tedy zhruba na polovinu vrcholu z let 2017 až 2018.
Sporným bodem zůstávají americké vývozní kontroly. Ty omezují schopnost Číny získávat nejpokročilejší technologie. Peking kvůli tomu nemá know-how k výrobě nejvyspělejších komponentů, zároveň ale posiluje v takzvaných starších čipech, které jsou stále důležité pro širokou škálu elektroniky.
Téma se pravděpodobně vrátí i při jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Pekingu. Obě strany už v říjnu oznámily příměří, v jehož rámci USA souhlasily s ročním pozastavením některých technologických omezení výměnou za obnovený přístup ke vzácným zeminám.
Nebýt dovozu zkapalněného plynu ze Spojených států, Evropa by dnes zažívala ještě krušnější chvíle. Vladimir Putin už před vojenským útokem na Kyjev začal ruskou surovinu využívat jako součást své hybridní války proti Evropě. Nynější blokáda Hormuzského průlivu dočasně odřízla od okolního světa plyn dalšího předního exportéra – Kataru. Rostoucí závislost na americkém LNG ale v době nepředvídatelné administrativy ve Washingtonu přináší také hodně nových starostí.
High-tech export zároveň pomáhá Číně tlumit tlak dražších surovin spojený s válkou v Íránu. Zatímco exportéři napojení na AI těží z rostoucích cen čipů, celá čínská ekonomika podle Nomury nese náklady vyšších cen ropy a plynu. Hodnota čínského dovozu ropy sice meziročně vzrostla o 13 procent, objem se ale propadl o 20 procent.
Silným pilířem exportu zůstávají také automobily, zejména elektromobily. Čínský vývoz vozidel v prvních čtyřech měsících roku 2026 vzrostl o 54 procent. V dubnu dosáhla hodnota vyvezených vozidel více než 16 miliard dolarů, což byl druhý nejvyšší údaj v historii.
Dlouhodobý výhled čínského exportu bude podle ekonomů záviset hlavně na tom, zda země dokáže překonat technologická omezení v oblasti vyspělých čipů. Australia & New Zealand Banking Group upozorňuje, že rychlejší čipová soběstačnost Číny by mohla vést ke zmírnění amerických kontrol. Podle ekonomů to naznačuje, že prostor pro obchodní spolupráci nezmizel a že místo úplného oddělení může přijít spíše selektivní omezování.
