Bitcoin po divokém týdnu posiluje. Trh táhne návrat investorů i geopolitika
Bitcoin se vrátil nad hranici 71 tisíc dolarů po týdnu výrazných cenových výkyvů. Největší kryptoměna nejprve prudce posílila, poté část zisků odevzdala a následně znovu rostla. Přestože vývoj ceny působil chaoticky, podle analytiků se v pozadí odehrává důležitější trend – rostoucí zájem investorů a budování infrastruktury kolem kryptoměn, uvádí agentura Bloomberg.
Minulou středu bitcoin vyskočil o zhruba osm procent na 74 tisíc dolarů, nejvyšší úroveň za téměř měsíc. Spolu s ním výrazně posílil také ether. Velká část zisků však rychle zmizela, což znovu připomnělo typickou volatilitu kryptoměnového trhu.
Aktuální oživení podle trhu podpořilo mimo jiné vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, který naznačil, že napětí na Blízkém východě by se mohlo brzy uklidnit.
Válečný konflikt dopadne na Česko pouze zprostředkovaně. Dnešní situace je úplně jiná, než na přelomu let 2021 a 2022, kdy česká ekonomika už delší dobu nebyla v dobré kondici a po invazi Ruska na Ukrajinu jsme zažili energetickou krizi a masivní vzestup inflace. „Zatím vše nasvědčuje tomu, že velká inflační vlna, která tu byla před pár lety, nám nyní nehrozí,“ říká v rozhovoru pro Newstream ředitel sekce měnové České národní banky (ČNB) Petr Sklenář.
Zisky přicházejí v krátkých vlnách
Podle analytiků jsou prudké cenové skoky pro bitcoin typické. Dlouhodobé výnosy této kryptoměny se často soustředí do několika málo obchodních dní v roce. Investoři, kteří tyto dny propásnou, mohou přijít o podstatnou část potenciálních zisků.
„Bitcoin existuje už 15 až 16 let a v jakémkoli delším období překonal výnosem všechny ostatní třídy aktiv,“ uvedl Tom Lee ze společnosti Fundstrat na konferenci Future Proof v Miami Beach. Podle něj investoři, kteří drželi bitcoin alespoň tři roky, na něm zatím nikdy neprodělali.
Volatilita jako signál návratu trhu
Prudké pohyby oběma směry jsou podle zastánců kryptoměn známkou toho, že se trh znovu probouzí. Naznačují návrat likvidity i ochoty investorů podstupovat riziko, což je klíčové zejména pro institucionální kapitál.
Velcí investoři totiž obvykle vstupují na trhy, které jsou aktivní a mají dostatečnou likviditu. Dynamické obchodování jim umožňuje nejen vstoupit do pozic, ale také je v případě potřeby rychle opustit.
Napětí na Blízkém východě znovu rozjelo debatu o tom, zda může Dubaj přijít o svou pověst bezpečného přístavu pro kapitál, podnikatele a expaty. Někteří komentátoři už mluví o tom, že investoři začnou emirát opouštět. Tahle teorie má ale jednu slabinu: nikdo zatím nepřišel s realistickou odpovědí na otázku, kam by měli odejít?
Na trh se vracejí i drobní investoři
Spolu s růstem ceny bitcoinu se zvýšil i zájem investorů o obchodování s kryptoměnovými deriváty. Financovací sazby se zároveň vrátily do kladných hodnot, což obvykle naznačuje, že investoři otevírají nové sázky na další růst ceny.
Do kryptoměnových ETF se navíc začínají vracet drobní investoři, kteří z trhu ve velké míře odešli po loňských výprodejích.
„Trh byl natolik zajištěný proti možnému pádu, že jakmile tradiční a makroekonomické trhy našly dno, nezbylo mu v podstatě nic jiného než prudký pohyb vzhůru,“ uvedl Shiliang Tang ze společnosti Monarq Asset Management.
Volatilita tak podle části investorů nepředstavuje pouze riziko, ale také mechanismus, díky němuž kryptoměny generují své výnosy. Její návrat po měsících relativního klidu proto mnozí vnímají jako signál, že se trh opět probouzí.