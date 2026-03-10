Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Trhy Bitcoin po divokém týdnu posiluje. Trh táhne návrat investorů i geopolitika

Bitcoin po divokém týdnu posiluje. Trh táhne návrat investorů i geopolitika

Bitcoin po divokém týdnu posiluje. Trh táhne návrat investorů i geopolitika
iStock
nst
nst

Bitcoin se vrátil nad hranici 71 tisíc dolarů po týdnu výrazných cenových výkyvů. Největší kryptoměna nejprve prudce posílila, poté část zisků odevzdala a následně znovu rostla. Přestože vývoj ceny působil chaoticky, podle analytiků se v pozadí odehrává důležitější trend – rostoucí zájem investorů a budování infrastruktury kolem kryptoměn, uvádí agentura Bloomberg.

Minulou středu bitcoin vyskočil o zhruba osm procent na 74 tisíc dolarů, nejvyšší úroveň za téměř měsíc. Spolu s ním výrazně posílil také ether. Velká část zisků však rychle zmizela, což znovu připomnělo typickou volatilitu kryptoměnového trhu.

Aktuální oživení podle trhu podpořilo mimo jiné vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, který naznačil, že napětí na Blízkém východě by se mohlo brzy uklidnit.

Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky

Šéf měnové sekce ČNB Sklenář: Válka v Perském zálivu nás ovlivňuje nepřímo. Nová inflační vlna Česku nehrozí

Leaders

Válečný konflikt dopadne na Česko pouze zprostředkovaně. Dnešní situace je úplně jiná, než na přelomu let 2021 a 2022, kdy česká ekonomika už delší dobu nebyla v dobré kondici a po invazi Ruska na Ukrajinu jsme zažili energetickou krizi a masivní vzestup inflace. „Zatím vše nasvědčuje tomu, že velká inflační vlna, která tu byla před pár lety, nám nyní nehrozí,“ říká v rozhovoru pro Newstream ředitel sekce měnové České národní banky (ČNB) Petr Sklenář.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Zisky přicházejí v krátkých vlnách

Podle analytiků jsou prudké cenové skoky pro bitcoin typické. Dlouhodobé výnosy této kryptoměny se často soustředí do několika málo obchodních dní v roce. Investoři, kteří tyto dny propásnou, mohou přijít o podstatnou část potenciálních zisků.

„Bitcoin existuje už 15 až 16 let a v jakémkoli delším období překonal výnosem všechny ostatní třídy aktiv,“ uvedl Tom Lee ze společnosti Fundstrat na konferenci Future Proof v Miami Beach. Podle něj investoři, kteří drželi bitcoin alespoň tři roky, na něm zatím nikdy neprodělali.

Volatilita jako signál návratu trhu

Prudké pohyby oběma směry jsou podle zastánců kryptoměn známkou toho, že se trh znovu probouzí. Naznačují návrat likvidity i ochoty investorů podstupovat riziko, což je klíčové zejména pro institucionální kapitál.

Velcí investoři totiž obvykle vstupují na trhy, které jsou aktivní a mají dostatečnou likviditu. Dynamické obchodování jim umožňuje nejen vstoupit do pozic, ale také je v případě potřeby rychle opustit.

Dubaj

Zdeněk Pečený: Investoři hledají náhradu za Dubaj. Marně. Neexistuje

Názory

Napětí na Blízkém východě znovu rozjelo debatu o tom, zda může Dubaj přijít o svou pověst bezpečného přístavu pro kapitál, podnikatele a expaty. Někteří komentátoři už mluví o tom, že investoři začnou emirát opouštět. Tahle teorie má ale jednu slabinu: nikdo zatím nepřišel s realistickou odpovědí na otázku, kam by měli odejít?

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Na trh se vracejí i drobní investoři

Spolu s růstem ceny bitcoinu se zvýšil i zájem investorů o obchodování s kryptoměnovými deriváty. Financovací sazby se zároveň vrátily do kladných hodnot, což obvykle naznačuje, že investoři otevírají nové sázky na další růst ceny.

Do kryptoměnových ETF se navíc začínají vracet drobní investoři, kteří z trhu ve velké míře odešli po loňských výprodejích.

„Trh byl natolik zajištěný proti možnému pádu, že jakmile tradiční a makroekonomické trhy našly dno, nezbylo mu v podstatě nic jiného než prudký pohyb vzhůru,“ uvedl Shiliang Tang ze společnosti Monarq Asset Management.

Volatilita tak podle části investorů nepředstavuje pouze riziko, ale také mechanismus, díky němuž kryptoměny generují své výnosy. Její návrat po měsících relativního klidu proto mnozí vnímají jako signál, že se trh opět probouzí.

Související

Aktualizováno

Cena bitcoinu dál klesá. Kryptoměna sestoupila pod 67 tisíc dolarů

Trhy

ČTK

Přečíst článek

Nový zákon? Putin by mohl posílat armádu do ciziny kvůli zatčeným Rusům

Ruský prezident Vladimir Putin
ČTK
nst
nst

Komise ruské vlády pro zákonodárnou činnost schválila návrh zákona, který by umožnil použít ozbrojené síly k ochraně ruských občanů stíhaných nebo vězněných na základě rozhodnutí zahraničních soudů bez účasti Ruska. Informoval o tom ruský deník Kommersant.

Pokud by zákon vstoupil v platnost, ruský prezident Vladimir Putin by mohl vyslat armádu do zemí, kde by byli zadrženi ruští občané. Podle serveru The Moscow Times může návrh souviset se snahami Západu postavit před soud ruské vedení za invazi na Ukrajinu.

Rozšíření stávajících pravomocí

Současná ruská legislativa umožňuje nasazení armády v zahraničí pouze v několika případech – například při ochraně ruských jednotek, na žádost spojenecké země, při ochraně ruských občanů před ozbrojeným útokem nebo při boji proti pirátství.

Nový návrh ministerstva obrany by tuto možnost rozšířil také na případy, kdy jsou ruští občané stíháni zahraničními soudy.

Podle advokáta Dmitrije Malbina, kterého citoval server RBK, návrh pravděpodobně souvisí s plánem vytvořit zvláštní tribunál pro stíhání ruského vedení za agresi proti Ukrajině.

Lázně Darkov
Aktualizováno

Konflikt na Blízkém východě zasáhl karvinské Lázně Darkov. Z klíčového trhu nepřišla ani jedna rezervace

Zprávy z firem

Karvinské Lázně Darkov letos zatím nemají kvůli konfliktu na Blízkém východě žádné rezervace z tohoto regionu. Přitom jde o jejich klíčový trh, odkud každoročně přijíždějí desítky až stovky klientů na dlouhodobé léčebné pobyty. Výpadek by tak pro lázně mohl znamenat vážný problém.

nst

Přečíst článek

Zvláštní tribunál pro zločin agrese

Záměr vytvořit speciální tribunál oznámila Rada Evropy už loni v létě. Ten by měl podle vzoru norimberského procesu soudit ruské představitele za zločin agrese vůči Ukrajině. K projektu se dosud přihlásilo 26 zemí Evropské unie.

EU letos v lednu poskytla prvních deset milionů eur na fungování tribunálu, který by mohl podle informací Deutsche Welle obžalovat nejméně dvě desítky lidí.

Tribunál má doplnit činnost Mezinárodního trestního soudu (ICC), jenž vyšetřuje válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu. Kvůli omezení jurisdikce ale nemůže v případě Ukrajiny stíhat právě zločin agrese.

Andrej Babiš

Babiš: Visegrád nyní nefunguje

Politika

Visegrádská čtyřka nyní podle Andreje Babiše nefunguje kvůli napětí mezi Polskem a Maďarskem. Skupina ale má stále smysl, řekl český premiér po jednání s německým kancléřem Friedrichem Merzem.

ČTK

Přečíst článek

Zatykač na Putina

Mezinárodní trestní soud už v roce 2023 vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina kvůli deportacím ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska.

Válka na Ukrajině, kterou Rusko zahájilo invazí v únoru 2022, si podle různých odhadů vyžádala statisíce obětí. Kyjev a západní země zároveň obviňují ruské jednotky z řady válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

Obavy z další eskalace

Rozšíření pravomocí ruského prezidenta přichází také v době, kdy představitelé NATO opakovaně varují, že Rusko by v horizontu tří až pěti let mohlo představovat hrozbu pro některé evropské země.

Podle analytiků amerického Institutu pro studium války (ISW) už Moskva podniká kroky, které mohou naznačovat přípravy na další konflikt. Patří mezi ně reorganizace vojenských okruhů na západě země, budování nových základen u hranic s Finskem nebo různé hybridní operace, včetně sabotáží či narušování signálu GPS v Evropě.

Související

Konflikt na Blízkém východě zasáhl karvinské Lázně Darkov. Z klíčového trhu nepřišla ani jedna rezervace

Lázně Darkov
ČTK
nst
nst

Karvinské Lázně Darkov letos zatím nemají kvůli konfliktu na Blízkém východě žádné rezervace z tohoto regionu. Přitom jde o jejich klíčový trh, odkud každoročně přijíždějí desítky až stovky klientů na dlouhodobé léčebné pobyty. Výpadek by tak pro lázně mohl znamenat vážný problém.

Ředitel Sanatorií Klimkovice na Ostravsku Jozef Dejčík řekl, že v posledních letech evidují pokles počtu klientů z arabsky mluvících zemí, ale vliv aktuálního konfliktu zatím nedokážou odhadnout.

„Pomalu končí ramadán a v této době jsme už obvykle měli spoustu rezervací. Letos jsme očekávali, že už v dubnu přijedou desítky klientů, ale zatím nepřišla ani jedna rezervace,“ uvedla obchodní ředitelka Lázní Darkov Lenka Krótká.

Podle ní je důvodem především nejistota spojená s konfliktem v regionu. Klienti mohou mít potíže s dopravou a otázkou zůstává i vydávání víz. Česká zastupitelství nyní řeší především situaci českých občanů v oblasti.

FOTOGALERIE: Jak budou vypadat slavné lázně Grössling – pozapomenutý kus historie v centru Bratislavy

Původní podoba ikonických lázní Grössling z roku 1895. Interiér ikonických lázní Grössling z roku 1895. Dobový interiér lázní Grössling je z konce 19.století. Největší slávu ale lázně zažily kolem roku 1914. 21 fotografií v galerii

Největší obavy ale podle vedení lázní vyvolává samotné cestování. „Lidé se mohou obávat, že by se kvůli situaci v regionu nemuseli snadno vrátit domů,“ dodala Krótká.

Klienti jezdí na měsíce

Pro lázně je trh z Blízkého východu dlouhodobě zásadní. Spolupracují s ním více než 40 let a klienti z tohoto regionu patří mezi ty, kteří v Darkově zůstávají nejdéle.

„Nejde o týdenní pobyty. Klienti k nám jezdí na měsíc, dva nebo i tři měsíce. Léčba jim pomáhá, proto se pravidelně vracejí,“ uvedla Krótká.

Pokud by letos nepřijeli, znamenalo by to pro lázně výrazný výpadek příjmů. „Samozřejmě bychom museli hledat způsoby, jak tento výpadek nahradit,“ dodala.

. Vestavěná konstrukce se památkově chráněné budovy nedotýká a stojí na šesti ocelových nohách.

Nejlepší evropská architektura? Tentokrát ji porota našla schovanou v Karlových Varech

Reality

Nejsou to mrakodrapy ani okázalé ikony. Nejlepší evropská architektura roku 2026 vzniká z omezení, rekonstrukcí a veřejných investic. A jeden z projektů, které dnes porota Mies van der Rohe Awards považuje za klíčové, najdeme překvapivě v Karlových Varech.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Specializace na léčbu pohybového aparátu

Lázně Darkov patří mezi nejstarší jodové lázně v Evropě. K léčbě využívají jodobromovou solanku, přírodní léčivý zdroj pocházející z období třetihor.

Specializují se především na léčbu onemocnění pohybového, nervového a oběhového systému, kožních a gynekologických nemocí. Léčí také pacienty s popáleninami.

Swissôtel otevřel první hotel v Česku. A Praze se vyhnul

Reality

Prémiová hotelová značka Swissôtel vstoupila na český trh. Nevybrala si ale Prahu ani horské resorty – svůj první hotel v Česku otevřela v Mariánských Lázních. Nejde o klasický „spa hotel“, ale spíš o mix lázeňství, moderního wellness a městského hotelu vyšší kategorie.

nst

Přečíst článek

Sanatoria Klimkovice se specializují hlavně na nemoci pohybového ústrojí a neurologická onemocnění jako dětská mozková obrna, mozková mrtvice, traumatické poškození mozku či roztroušená skleróza. „Zatímco v roce 2024 se u nás léčilo přibližně 172 pacientů z arabsky mluvících zemí, v loňském roce jich bylo 109. Od začátku roku 2026 jsme zatím přivítali osm klientů a pro první pololetí evidujeme zhruba 25 potvrzených rezervací,“ uvedl Dejčík.

Vzhledem k postnímu měsíci ramadánu, kdy tito klienti tradičně za léčbou necestují, se podle něj reálný dopad na ochotu či možnosti klientů cestovat může projevit až s časovým odstupem. „Z pohledu zahraniční klientely je pro naše sanatoria klíčová především letní sezona, kdy je zájem o léčbu tradičně nejvyšší. Pro toto období zatím evidujeme první rezervace a očekáváme mírné navýšení zájmu. Dlouhodobě zároveň vidíme, že počty pacientů z arabských zemí zásadně ovlivňují komplikace při udělování víz, které se promítají do celkového poklesu této klientely v našem regionu,“ uvedl Dejčík.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Doporučujeme