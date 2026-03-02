Geopolitický otřes a rychlý návrat. Bitcoin se vrátil nad 66 tisíc dolarů
Cena bitcoinu dnes mírně roste a přidává téměř jedno procento. O víkendu však trh s kryptoměnami zažil výrazné výkyvy. Při nepřetržitém obchodování se bitcoin krátce propadl pod 63 200 dolarů, ztráty ale ještě během víkendu smazal. Aktuálně se největší kryptoměna obchoduje za 66 419 dolarů, tedy na úrovních z konce října 2024, uvedl analytik XTB Tomáš Cverna. V sobotu přitom začal americko-izraelský útok na Írán.
Podle portfolio manažera J&T Investiční společnosti Štěpána Hájka má trh s kryptoměnami největší rozkolísanost pravděpodobně už za sebou. Nejprve přišel prudký pokles, následovaný rychlým návratem k vyšším hodnotám. „Bitcoin dnes roste o 0,9 procenta, přesto zaostává za zlatem, které posiluje o více než dvě procenta. To potvrzuje, že bitcoin se svým chováním více blíží rizikovým aktivům,“ doplnil.
Ředitel společnosti Coingarage Ota Janda připomněl, že kryptoměny se jako jediné obchodují nepřetržitě, a staly se tak prvním ukazatelem investorské nálady po geopolitickém šoku. „Bitcoinu se o víkendu turbulence nevyhnuly, v reakci na útok cena klesla. Následná stabilizace ale naznačuje, že geopoliticky vyvolané propady mívají omezené trvání,“ uvedl.
Prvotní reakce evropských burz na víkendový úder USA a Izraele na Írán spočívá zejména v oslabování evropských měn vůči dolaru, ale překvapivě i izraelskému šekelu, dále pak v dramatickém vzestupu velkoobchodních cen zemního plynu či nafty a v neposlední řadě ve výrazném růstu akcií četných energetických společností a zbrojovek, mezi nimiž však chybí dvě největší české burzovně obchodované společnosti, ČEZ a Czechoslovak Group, které obchodování naopak zahájily poklesem.
Akcie na evropských trzích zahájily týden citelným poklesem, jejich hlavní index krátce po začátku obchodování ztrácel téměř dvě procenta, ukazují burzovní statistiky. Investoři sledují vývoj kolem americko-izraelského útoku na Írán a s tím související růst cen ropy. Panují obavy, že kvůli drahé ropě a dalším dopadům vojenského konfliktu na Blízkém východě se zhorší hospodaření mnoha firem.
