Obrat na poslední chvíli. S Trumpem letí do Číny i šéf Nvidie Huang
Jensen Huang nastoupil na palubu Air Force One jako dodatečný člen Trumpovy delegace pro summit s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem. Účast šéfa Nvidie okamžitě vyvolala spekulace, zda se při jednáních otevře téma vývozu čipů do Číny.
Šéf společnosti Nvidia Jensen Huang se na poslední chvíli připojil k delegaci amerického prezidenta Donalda Trumpa na cestu do Číny. V úterý večer nastoupil na palubu Air Force One před očekávaným summitem s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem, uvedl server Politico.
Huang přitom původně chyběl na seznamu šéfů firem pozvaných na jednání. Mezi pozvanými manažery byli například šéf Tesly Elon Musk, šéf Applu Tim Cook nebo šéf Qualcommu Cristiano Amon. Summit se má uskutečnit ve čtvrtek a v pátek.
Účast šéfa Nvidie vyvolává otázky, zda se při jednáních může otevřít i téma vývozu čipů. Huang, který je považován za Trumpova spojence, v minulosti opakovaně lobboval u Kongresu i administrativy za uvolnění vývozních kontrol na polovodiče pro umělou inteligenci. „Jensen se summitu účastní na pozvání prezidenta Trumpa, aby podpořil Ameriku a cíle administrativy,“ uvedl mluvčí Nvidie.
Podle osoby obeznámené s cestou Bílý dům pozvání Huangovi zaslal až poté, co média informovala, že pozván nebyl.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio míří s Donaldem Trumpem do Pekingu, přestože na něj Čína dříve uvalila sankce. Podle AFP si Peking pomohl neobvyklým řešením: změnil čínský přepis jeho jména, pod nímž měl Rubio původně vstup do země zakázaný.
Podle Trumpa se spletla CNBC
Na tyto zprávy reagoval i Trump. Na síti Truth Social napsal, že CNBC nesprávně uvedla, že Huang nebyl pozván. Prezident zdůraznil, že šéf Nvidie je právě na palubě Air Force One, a označil zpravodajství CNBC za nesprávné, případně za „fake news“.
Huang už loni v prosinci úspěšně lobboval za schválení prodeje čipů Nvidia H200 do Číny. Ty jsou nyní třetí nejpokročilejší v nabídce společnosti. Rozhodnutí vyvolalo kritiku politiků tvrdého postoje vůči Číně v obou politických táborech. Obávají se, že přístup Pekingu k pokročilejším americkým čipům by mohl Číně pomoci v globálním závodě v oblasti umělé inteligence.
