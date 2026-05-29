Brusel odblokuje Maďarsku přes 16 miliard eur. Nová vláda slibuje protikorupční reformy

Evropská unie uvolní Maďarsku z evropských fondů 16,4 miliardy eur, které byly zmrazeny za vlády Viktora Orbána kvůli problémům s právním státem, korupcí a nezávislostí justice. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po jednání s novým maďarským premiérem Péterem Magyarem v Bruselu. Část peněz dostane Budapešť okamžitě, zbytek až po dokončení dalších reforem.
Evropská komise podle von der Leyenové přistoupila k uvolnění peněz s ohledem na reformní kroky, které Maďarsko už přijalo nebo se k nim zavázalo pod vedením nové vlády.
Maďarsko má získat deset miliard eur z fondu obnovy a dalších 4,2 miliardy eur z kohezních fondů. Zbývajících 2,2 miliardy eur Brusel uvolní až poté, co Budapešť dokončí dohodnuté legislativní a institucionální změny.
„Dohodli jsme se na pevném rámci, který má zajistit, že Maďarsko bude řešit problémy spojené s korupcí a dodržováním zásad právního státu,“ uvedla von der Leyenová na společné tiskové konferenci s maďarským premiérem.
Magyar mluví o historickém průlomu
Péter Magyar označil dohodu za „historický průlom“. Podle něj pomůže odblokování evropských prostředků nastartovat maďarskou ekonomiku a stabilizovat veřejné finance.
„Vezmeme tyto peníze domů, jak jsme slíbili, abychom obnovili Maďarsko, nastartovali ekonomiku, oživili a rozvíjeli veřejné služby a posílili konkurenceschopnost maďarských firem a malých a středních podniků,“ řekl Magyar.
Premiér zároveň ujistil, že jeho vláda je připravena přijmout všechny zákony potřebné k tomu, aby mohly být peníze vyplaceny v plném rozsahu.
Peníze zůstávaly zmrazené kvůli právnímu státu
Unijní prostředky pro Maďarsko byly zablokovány za předchozí vlády Viktora Orbána. Brusel dlouhodobě kritizoval stav právního státu v zemi, zejména rizika korupce, oslabení nezávislosti justice a nedostatečné pojistky proti zneužívání evropských peněz.
Celkem šlo přibližně o 18 miliard eur. Z toho 10,4 miliardy eur připadalo na Nástroj pro oživení a odolnost, tedy mimořádný fond obnovy vytvořený po hospodářské krizi, a dalších 7,6 miliardy eur na kohezní fondy.
Maďarská ekonomika potřebuje nový impuls
Odblokované prostředky jsou pro Budapešť důležité i kvůli napjatému stavu veřejných financí. Nová vláda převzala zemi s prudce rostoucím rozpočtovým deficitem a ekonomikou, která v posledních letech prakticky stagnovala.
Podle odhadu Evropské komise by letošní deficit Maďarska mohl dosáhnout 6,25 procenta hrubého domácího produktu. Magyar proto označuje evropské peníze za klíčový nástroj k obnově ekonomiky, modernizaci veřejných služeb a podpoře podniků.
Dohoda s Bruselem má být podle něj také důkazem, že protikorupční opatření nové vlády začínají přinášet výsledky.
Co nás čeká za rok? Nikdo neví. Civilizace se láme, končí zavedené pořádky, AI číhá za rohem - a v našem počítači. Nastupuje nová éra a to, co přinese, je zatím ve hvězdách. Nový seriál Terezy Zavadilové s názvem Civilizační deník chce být takovým průhledem do budoucnosti: trendy, vztahy, události, bity a byty, co formují svět, ve kterém budeme žít.
Léky na hubnutí GLP-1, prodávané například pod názvy Ozempic či Mounjaro, přinášejí nečekané konsekvence do reálného byznysu. Například do retailu. Zatímco výrobci cukrovinek, alkoholu a ultrazpracovaných potravin si rvou vlasy nad padajícími tržbami a snaží se zákazníky oblbnout alespoň nálepkami „protein“ (spolu s peptidy velký módní trend), řetězce s oblečením otevírají šampus. Ukazuje se, zatím v Americe, že lidé, co ztratili přebytečná kila, se konečně rádi vidí v zrcadlech zkušebních kabinek.
Takže, obézní zákazníci, kteří kupovali velikosti 4XL a 5XL v tmavých barvách a ve specializovaných obchodech zaměřených na nadměrné velikosti, míří do fancy prodejen obchodních domů Macy’s a Nordstrom - a odnášejí si světlé oblečení vytoužených, a konečně dosažených, menších velikostí. Čeká se, že se peníze přesunou od skladkostí k fashion. Pro akcie těchto obchoďáků je to určitě dobrá zpráva. Pro ty, co jsou proti fast fashion, ne tak úplně.
Biohacking: Pijete málo? I mírná dehydratace může rozhodit mozek i energii
Voda je jednou z nejzákladnějších látek pro fungování lidského organismu. Často se mluví o tom, že bychom měli víc pít, případně že dehydratace způsobuje bolest hlavy nebo únavu. Voda ale zasahuje prakticky do všech procesů v těle, od regulace teploty přes fungování mozku až po transport živin, hormonální signalizaci nebo práci buněk.
Snaha o co nejdelší život (nesmrtelnost, možná?), a to celé ve zdraví a kráse, je prostě megatrendem poslední doby. Jak napovídá zájem o zmíněné léky na hubnutí, lidstvo se asi definitivně rozhodlo vyměnit vůli za chemii. Takový etalon biohackingu se odehrál před pár dny v Las Vegas, a sice první Enhanced Games, sportovní soutěž, která chce být protiváhou - možná budoucí náhradou? - tradičních, údajně nudných, olympiských her.
O deset let mladší?
Spoluzakadatelem je německý miliardář a biohacker Christian Angermayer. Ten si sám dává injekce léků na hubnutí, testosteronu a růstových hormonů. Když se chce cítit dobře ve společnosti, píchá si peptid oxytocin, který lékaři běžně používají k vyvolání porodu. Na soustředění si bere stimulant, normálně předepisovaný na spánkovou apnoe. Je mu 48 a prý vypadá o deset let mladší, no posuďte sami.
Angermayer je přítelem Petera Thiela, spoluzakladatele PayPalu, Palantiru, kamaráda Elona Muska a šedé eminence současné americké finanční i politické elity. Oba spojuje podobný životní styl: povařují se za libertariány, byť Thiel v poslední době trošku odplul do jiných vod, třeba svérázné podoby náboženství, mimochodem skvěle to ztvárnil South Park. Oba se otevřeně se hlásí k homosexualitě a mají rádi hezké věci a lidi. Thiel a jeho další konexe ze Silicon Valley i Bílého domu se proto blýskli jako sponzoři olympiády na steroidech. Včetně Donalda Trumpa mladšího.. A o co šlo? Myšlenkou her, kterým se přezdívá steroidové hry, je úplná absence antidopingových testů.
Pokud vám připadá, že část světa se už ocitla v budoucnosti a význam času se tak nějak podivně rozpil, nejste sami. Newyorská realitní kancelář Street Easy chce za dvacet let slavit výročí svého vzniku. Ano. Můžete si koupit vstupenky na tuhle oslavu do pěti restaurací, dvou divadel, kavárny a jógového studia. Respektive, mohli jste si to koupit, pokud jste byli minulý týden dostatečně rychlí.
Vstupenky se vyprodaly za hodinu. Šťastlivci dostali do mailu potvrzení ve znění: Vaše rezervace na rok 2046 je potvrzena. Ale vlastně proč ne. Můj děda si v 85 letech koupil pětiletý dluhopis. Přišlo mi to tehdy jako poněkud opovážlivý optimismus, ale možná právě proto se výplaty skutečně dožil. Welcome to the future.
Stárnutí je humanitární katastrofa, řekli hoši ze Silicon Valley a začali hledat lék proti smrti
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Nový Metropolitní plán není jen plánem nové výstavby. Je to mapa Prahy, která se má méně opírat o auta a víc o koleje. Metro D, nové tramvajové tratě, železnice na letiště, Metro S i nové zastávky mohou rozhodnout, které adresy v metropoli v příštích letech nejvíc porostou.
Nový Metropolitní plán nemluví o veřejné dopravě jen obecně. V dokumentech jsou vymezeny konkrétní koridory a stavby, které mají v dalších letech přepsat dopravní i realitní mapu metropole. Budoucí hodnota nebude vznikat jen tam, kde se dá stavět, ale hlavně tam, kam se bude dát pohodlně dostat bez auta.
Největším symbolem této změny je metro D. Plán počítá s úsekem Náměstí Míru – Nové Dvory – Depo Písnice. Linka má propojit Písnici s Náměstím Míru, mít deset stanic a plánované zprovoznění v roce 2032. Pro realitní trh to znamená zásadní posílení jihu Prahy, a to Pankráce, Krče, Nových Dvorů, Libuše a Písnice.
Konec sporů o metro D: výstavba má začít v nejbližších týdnech
Pražský dopravní podnik (DPP) podepsal smlouvu se sdružením vedeným firmou Subterra na výstavbu druhého úseku metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory. Hodnota zakázky dosahuje zhruba 30 miliard korun bez DPH. Podle mluvčího podniku Daniela Šabíka nyní nic nebrání zahájení stavby.
Metro, tramvaje, vlaky. Nová hodnota Prahy povede po kolejích
Vedle nové linky metra plán drží i koridor pro trasu metra A z Dejvické na letiště Ruzyně, druhé vestibuly stanic Hradčanská, Staroměstská, Vltavská, Můstek B a Želivského a nové přestupní terminály, například Veleslavín, Depo Písnice a Písnice včetně P+R parkovišť.
Druhou velkou vrstvou jsou tramvaje. Ty už nemají jen svážet lidi do centra. Nové tratě mají propojovat městské části mezi sebou, například jih Prahy se Smíchovem, Pankrácí nebo Vršovicemi , a vytvořit alternativu k cestám autem.
Mezi konkrétními tramvajovými stavbami jsou tratě Kobylisy–Bohnice, Divoká Šárka–Dědina–Staré letiště Ruzyně, Zlíchov–Dvorce, Počernická–sídliště Malešice, Modřany–Libuš–Nové Dvory, Motol–Vypich, Olšanská–Habrová, Vinohradská–Václavské náměstí–Bolzanova, východní tramvajová tangenta mezi Kubánským náměstím a Hollarovým náměstím a trať Dvorce–Budějovická.
Praha otevřela Dvorecký most. Nové spojení přes Vltavu posílí MHD i veřejný prostor
Praha má nový, v pořadí 21. most přes Vltavu. Dvorecký most mezi Podolím a Zlíchovem se dnes odpoledne otevřel pěším, od soboty po něm začne jezdit MHD. Stavba za téměř dvě miliardy korun má zlepšit spojení mezi pravým a levým břehem a zároveň nabídnout nový veřejný prostor pro obyvatele i návštěvníky metropole.
Právě to je pro realitní trh důležité. Tramvaj už nebude jen doplněk centra. V novém plánu se z ní stává nástroj, jak napojit nové čtvrti, brownfieldy a okrajové části města bez toho, aby jejich obyvatelé automaticky končili v autech.
Ještě větší proměnu ale může přinést železnice. Metropolitní plán počítá s elektrizací a zdvoukolejněním úseků Bubny–Dejvice a Dejvice–Ruzyně, s rychlodráhou z Ruzyně na letiště, s novými železničními zastávkami Kačerov, Bubny, Rajská zahrada, Dolní Počernice, Hlubočepy, Jahodnice, Kbely, Konvářka, Liboc, Malešice, Radotín sídliště, Třeboradice, Velká Chuchle, Výstaviště, Karlín, Rokytka, Braník a Výtoň.
Do plánu se vešla také optimalizace tratí Praha Hostivař – Praha hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží – Praha-Smíchov, přestavba kolejiště Masarykova nádraží, modernizace trati Praha–Lysá nad Labem, nový železniční koridor Praha–Beroun a koridor pro Nové spojení II, tedy budoucí Metro S.
FOTOGALERIE: Vlakem z Úval do Černošic přes Karlovo náměstí. Na „hlavák“ se bude jezdit pod zemí
Desítky nových příměstských i dálkových linek železničních linek má v budoucnu pojmout pražské Hlavní nádraží. Vzniká studie, která vlaky „pošle" pod nynější úroveň a podle níž vzniknou v centru i nové zastávky - třeba na Karlově náměstí.
A pak jsou tu stavby Pražského okruhu, Městského okruhu, Radlické radiály, Hostivařské radiály, Vysočanské radiály, Libeňské spojky, Vestecké spojky, obchvaty Lipenců či Šeberova, Dvorecký most a další komunikační propojení. Plán je tedy zároveň mapou veřejné dopravy i silniční infrastruktury, která má odvést část zbytné dopravy z města a umožnit lepší fungování nových čtvrtí.
Koleje už dnes přepisují ceny
Že dopravní infrastruktura není jen technická položka v územním plánu, ale přímý cenotvorný faktor, ukazují i aktuální data z pražského trhu. Podle Metroindexu společnosti Flat Zone už v okolí žádné stanice pražského metra neklesá průměrná cena prodaného bytu pod 100 tisíc korun za metr čtvereční.
Ještě důležitější je ale trend. U Nádraží Holešovice se za poslední dekádu zvýšila cena bytů z 41 461 korun za metr čtvereční na 141 340 korun. V okolí Hradčanské vzrostla cena z 59 942 na 170 983 korun za metr a modelový byt o velikosti 70 metrů čtverečních tam podle analýzy zdražil přibližně ze 4,2 milionu na 12 milionů korun.
Ceny bytů u pražského metra dál rostou: Staroměstská je nejdražší, Roztyly nejlevnější
Pražský trh s byty se i nadále ocitá pod tlakem. Zájem kupujících trvá, nabídka v atraktivních lokalitách je omezená a ceny pokračují v růstu. Analýza Metroindex společnosti Flat Zone, která sleduje cenový vývoj bytů v okolí všech stanic metra, potvrzuje dlouhodobý trend. Rozdíl mezi luxusním centrem a panelovými periferiemi dosahuje i více než 100 procent.
Trh už přitom neoceňuje jen existující metro, ale i to plánované. V okolí budoucí konečné stanice metra D v Písnici se aktuální průměrná cena pohybuje těsně pod 107 tisíci korunami za metr čtvereční, u budoucí stanice Nádraží Krč už překročila 125 tisíc korun za metr.
Podobně funguje železnice. Modernizace tratě Praha–Letiště–Kladno má zkrátit cestu z centra Prahy na Letiště Václava Havla zhruba na 25 minut, navýšit kapacitu příměstských spojů a přesunout část dojíždějících ze silnice na koleje. Už dnes se očekávání rychlého kolejového spojení promítá do realitního trhu na Kladně: zatímco před deseti lety se tam starší byty prodávaly hluboko pod 30 tisíci korunami za metr, novostavby dnes běžně překračují dvojnásobek a u lepších projektů se přibližují okrajovým částem Prahy.
Z brownfieldu čtvrť za 20 miliard. Takto se promění Florenc
Proměna jednoho z posledních velkých brownfieldů v centru Prahy vstupuje do rozhodující fáze. Projekt Florenc21 má po roce mezinárodních architektonických soutěží jasné vítěze i investiční rámce. Penta Real Estate plánuje v lokalitě investici kolem 20 miliard korun a výstavbu zahájit po roce 2028.
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
