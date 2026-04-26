Válka o talenty v AI nabírá na obrátkách, softwaroví obři přicházejí o klíčové manažery
Tradiční softwaroví lídři jako Salesforce nebo Snowflake čelí nové existenční hrozbě. K propadu akcií o pětinu se přidává agresivní náborová ofenziva firem OpenAI a Anthropic.
Tradiční softwaroví giganti čelí nejhorším burzovním výsledkům za poslední roky. K obavám z technologické dominance umělé inteligence se nyní přidává masivní úprk elitních manažerů. Společnosti jako OpenAI nebo Anthropic agresivně přetahují klíčové postavy z vedení firem Salesforce či Snowflake, aby využily jejich kontakty v korporátním světě. Tento posun v prioritách lídrů v oblasti umělé inteligence signalizuje novou fázi boje o trh podnikových řešení, který je pro budoucí ziskovost byznysu zcela klíčový, poznamenává server CNBC.
Sektor podnikového softwaru letos prochází brutální korekcí. Ilustruje ji propad fondu iShares Expanded Tech-Software o téměř 20 procent, zatímco širší indexy rostou. Investoři se obávají, že dravé start-upy zcela rozvrátí dosud dominantní model cloudového předplatného. Do této nejistoty přichází personální ofenziva. OpenAI a Anthropic už neloví pouze vědce, ale zaměřují se na manažery se zkušenostmi s prodejem pro největší světové koncerny.
České firmy přecházejí od experimentů k reálnému využití umělé inteligence (AI). Klíčová fáze – skutečná transformace – je ale teprve před nimi. Ukazují to výsledky průzkumu společnosti Deloitte realizovaného ve spolupráci s Českou asociací umělé inteligence.
Mezi nejvýraznější úlovky OpenAI patří Denise Dresser, která nyní zastává pozici obchodní ředitelky. Předtím působila jako šéfka platformy Slack v rámci impéria Salesforce. Další posilou se stala Jennifer Majlessi, která rovněž opustila Salesforce, aby v OpenAI vedla divizi pro tržní strategii. Podle zdrojů z trhu podobným způsobem posiluje i Anthropic.
Důvod této strategie je čistě ekonomický. Firemní segment představuje pro OpenAI stále důležitější růstovou oblast, která je na rozdíl od individuálních uživatelů mnohem výnosnější. Podle Sarah Friar, finanční ředitelky OpenAI, tvoří tito zákazníci aktuálně zhruba 40 procent byznysu společnosti. Do konce roku má tento podíl vzrůst na polovinu. V listopadu firma oznámila, že její technologie využívá více než jeden milion firemních zákazníků.
Hlad je i po aplikačních inženýrech
Kromě obchodníků se OpenAI zaměřuje i na aplikační inženýry, které přetahuje například ze společnosti Palantir Technologies. Tito specialisté dokážou klientům pomoci s implementací zásadních změn přímo v jejich provozech. Právě tato schopnost prodat a nasadit technologii v terénu je pro AI giganty momentálně klíčová.
Strukturální změny v sektoru navíc urychlují masivní propouštění v tradičních firmách. Společnost Oracle nedávno potvrdila zrušení tisíců pracovních míst v rámci transformace na AI cloud. Podobné kroky oznámily i Meta a Microsoft. Profesionálové v IT se tak snaží zachytit nový trend dříve, než jejich současné pozice nadobro zaniknou.
