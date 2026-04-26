Válka o talenty v AI nabírá na obrátkách, softwaroví obři přicházejí o klíčové manažery

Sam Altman z OpenAI na tiskové konferenci Microsoftu
Tradiční softwaroví lídři jako Salesforce nebo Snowflake čelí nové existenční hrozbě. K propadu akcií o pětinu se přidává agresivní náborová ofenziva firem OpenAI a Anthropic.

Tradiční softwaroví giganti čelí nejhorším burzovním výsledkům za poslední roky. K obavám z technologické dominance umělé inteligence se nyní přidává masivní úprk elitních manažerů. Společnosti jako OpenAI nebo Anthropic agresivně přetahují klíčové postavy z vedení firem Salesforce či Snowflake, aby využily jejich kontakty v korporátním světě. Tento posun v prioritách lídrů v oblasti umělé inteligence signalizuje novou fázi boje o trh podnikových řešení, který je pro budoucí ziskovost byznysu zcela klíčový, poznamenává server CNBC.

Sektor podnikového softwaru letos prochází brutální korekcí. Ilustruje ji propad fondu iShares Expanded Tech-Software o téměř 20 procent, zatímco širší indexy rostou. Investoři se obávají, že dravé start-upy zcela rozvrátí dosud dominantní model cloudového předplatného. Do této nejistoty přichází personální ofenziva. OpenAI a Anthropic už neloví pouze vědce, ale zaměřují se na manažery se zkušenostmi s prodejem pro největší světové koncerny.

Mezi nejvýraznější úlovky OpenAI patří Denise Dresser, která nyní zastává pozici obchodní ředitelky. Předtím působila jako šéfka platformy Slack v rámci impéria Salesforce. Další posilou se stala Jennifer Majlessi, která rovněž opustila Salesforce, aby v OpenAI vedla divizi pro tržní strategii. Podle zdrojů z trhu podobným způsobem posiluje i Anthropic.

Důvod této strategie je čistě ekonomický. Firemní segment představuje pro OpenAI stále důležitější růstovou oblast, která je na rozdíl od individuálních uživatelů mnohem výnosnější. Podle Sarah Friar, finanční ředitelky OpenAI, tvoří tito zákazníci aktuálně zhruba 40 procent byznysu společnosti. Do konce roku má tento podíl vzrůst na polovinu. V listopadu firma oznámila, že její technologie využívá více než jeden milion firemních zákazníků.

Hlad je i po aplikačních inženýrech

Kromě obchodníků se OpenAI zaměřuje i na aplikační inženýry, které přetahuje například ze společnosti Palantir Technologies. Tito specialisté dokážou klientům pomoci s implementací zásadních změn přímo v jejich provozech. Právě tato schopnost prodat a nasadit technologii v terénu je pro AI giganty momentálně klíčová.

Strukturální změny v sektoru navíc urychlují masivní propouštění v tradičních firmách. Společnost Oracle nedávno potvrdila zrušení tisíců pracovních míst v rámci transformace na AI cloud. Podobné kroky oznámily i Meta a Microsoft. Profesionálové v IT se tak snaží zachytit nový trend dříve, než jejich současné pozice nadobro zaniknou.

Biohacking: Johnson doporučuje deset dřepů každých 40 minut jako jeden z léků na delší život

Biologické stárnutí se má už v roce 2039 zastavit a technologický podnikatel Bryan Johnson na konferenci Business Insideru představil radikální cestu k nesmrtelnosti. Zakladatel platební platformy Braintree kombinuje experimenty s psilocybinem, sledování cévního zdraví i prosté fyzické cviky pro udržení metabolické aktivity. Johnson odmítl izolovaný životní styl a zdůraznil, že fyzický stav přímo určuje mentální výkon i kvalitu vztahů.

Bryan Johnson, technologický podnikatel známý především jako zakladatel platební platformy Braintree a projektů zaměřených na dlouhověkost, je v posledních letech spojován hlavně se svým experimentálním režimem sledování zdraví. Pozornost získal i díky dokumentu Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever, který zachycuje jeho přístup k biologickému věku a každodennímu fungování. Svoje strategie k dosažení dlouhověkosti veřejně sdílí a nabízí také ke koupi potraviny a doplňky k napodobení jeho životního stylu. Ty jsme podrobně recenzovali i v našem seriálu

Biohacking: Proč záleží na jediné bakterii víc než na dietě

Na nedávné konferenci Business Insideru mluvil o dlouhověkosti způsobem, který kombinuje konkrétní časové odhady s popisem fyziologických procesů. On sám vypíchl rok 2039, kdy by podle něj mohl nastat stav, ve kterém „uplyne jeden rok a člověk nezestárne“. Tuto formulaci vysvětloval jako scénář, ve kterém se podaří zpomalit tempo biologického stárnutí natolik, že čas sice plyne, ale biologický věk se neposouvá očekávaným  tempem. Zároveň dodal, že organismus stále podléhá entropii a že tak půjde o kombinaci zpomalování těchto procesů a budoucích zásahů, kdy budeme schopni implementovat strategie ke zvrácení již naakumulovaného stárnutí z dřívější doby. 

Popisoval také vlastní experiment s psychedeliky, konkrétně s psilocybinem, který označil jako kvantifikovaný pokus o sledování této látky dopadu na organismus. Uvedl, že impuls přišel ze studie na zvířatech, která naznačovala možné prodloužení života. Jeho vlastní pokus podle něj sledoval více biologických parametrů současně. Zmiňoval změny v oblasti mozku, střevního mikrobiomu a metabolismu, včetně změn v regulaci krevní glukózy. Zdůrazňoval přitom, že jde o první pozorování a že z těchto výsledků nelze vyvozovat obecné závěry. U populárního mikrodozování psilocybinu uvedl, že není dostatečně prozkoumané a že jeho efekt může být odlišný. 

Mluvil také o sexualitě a o tom, jak lidé získávají informace o vlastním těle. Popsal fyziologické reakce na dotyk a uváděl, že rychlost dotyku ovlivňuje, jak jej nervový systém zpracovává. Rychlý dotyk označil za běžnou stimulaci, zatímco pomalý dotyk podle něj aktivuje jiné nervové dráhy spojené s vnímáním intimity.

Reagoval i na přístup, kdy lidé v technologickém prostředí omezují vztahy a osobní život ve prospěch práce, zvaný „monk mode“. Tento přístup odmítal a uvedl, že oddělování zdraví, vztahů a výkonu nedává smysl. Zdůraznil, že fyzický stav, mentální stav a výkon jsou propojené a že zanedbání jedné oblasti se promítá do ostatních.

Zmiňoval také fyziologické ukazatele, které nejsou běžně sledované. Noční erekce popsal jako indikátor cévního zdraví a krevního oběhu a uvedl, že jejich absence může souviset se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních problémů. Vysvětloval to tím, že jde o proces závislý na kvalitě cévního systému. Dodal, že podobné fyziologické mechanismy existují u obou pohlaví.

Pár tipů do běžného dne

Jako praktický tip uvedl jednoduchou strategii k zařazení do běžného dne, konkrétně deset dřepů každých přibližně čtyřicet minut. Uvedl, že tím dochází k aktivaci svalů a ke zlepšení práce organismu s krevní glukózou. Tento typ pravidelného pohybu popsal jako způsob, jak narušit dlouhé sezení a udržovat metabolickou aktivitu a jeho benefity srovnal s denní půlhodinovou procházkou.

Dalším příkladem byl test rovnováhy na jedné noze se zavřenýma očima. Popsal ho jako jednoduchý orientační ukazatel biologického stárnutí. Vysvětloval, že schopnost udržet stabilitu souvisí s funkcí nervového systému a koordinací, které se s věkem zhoršují. Uváděl orientační rozmezí, podle kterého 0–7 sekund odpovídá zhruba věku 60–80 let, 7–15 sekund věku 40–60 let a 15–30 sekund věku 20–40 let. 

V závěru reagoval na otázky týkající se budoucnosti a schopnosti předpovídat vývoj. Uvedl, že lidé historicky nebyli dobří v předpovídání budoucnosti a že v současném prostředí rychlých technologických změn je to ještě obtížnější. Řekl, že schopnost vytvářet přesné predikce je velmi omezená a jako posledního relevantního futurologa označil Raye Kurzweila. 

Klempíř připustil změny výše částek, se kterými počítá jeho nový zákon o ČT a ČRo

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristi sobě) představuje novinky ve financování ČT a ČRo
ČTK
ČTK
ČTK

Očekávané úpravy v návrhu zákona o médiích veřejné služby by se podle ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) mohly týkat i částek, s kterými počítá pro rozpočty České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Klempíř to uvedl v Nedělní debatě ČT. Návrh zahrnující zrušení televizních a rozhlasových poplatků, který kritizuje opozice či někteří odborníci, je podle něj napsaný dobře, byť po připomínkovém řízení očekává úpravy.

Klempířův návrh převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet a zároveň jim pro příští rok ubírá 1,4 miliardy korun, z toho miliardu ČT a 400 milionů rozhlasu. Poplatky přitom tvoří podstatnou část výnosů veřejnoprávních médií. Příjmy z poplatků jsou letos u ČT naplánované na 6,7 miliardy korun a u ČRo na téměř 2,5 miliardy.

Ministerstvo kultury podle Klempíře při určování částek 5,74 miliardy korun pro ČT a 2,07 miliardy korun pro ČRo vycházelo z výroční uzávěrky za rok 2024, protože novější údaje nebyly k dispozici. "Neříkám zase, že ta částka, která je v prvním znění zákona, že je pevná, že se nemůže měnit," uvedl.

Hodně věcí je ve hře

Neupřesnil však, zda se aktualizuje s novou uzávěrkou za rok 2025. "Ještě nevím, může se to stát. Záleží to na diskusi, kterou povedeme v koaliční vládě s mými kolegy, a my se dohodneme, jaká ta částka bude. Ale určitě bude taková, abyste mohli provádět servis médií veřejné služby, abyste neměli omezení finanční, z kterého nás teďko společnost podezírá," řekl v ČT.

Kvůli obavám z ohrožení nezávislosti a omezení financí pro obě média vyhlásily odbory ČT i ČRo tento týden stávkovou pohotovost, ke které se připojila i iniciativa Veřejnoprávně. Ta v únoru vydala prohlášení, ve kterém vyslovuje obavy ze snah o ovládnutí médií veřejné služby. Pod prohlášení se podepsalo více než 3100 ze 4400 pracovníků televize a rozhlasu.

Zákon podle Klempíře vznikl mimo jiné kvůli loňskému průzkumu agentury Kantar, podle kterého si zrušení poplatků a jejich nahrazení přímými platbami přeje 60 procent dotázaných. Nynější pravidla jsou podle něj také nespravedlivá v tom, že poplatky platí lidi, kteří nemají televizi. Chybou dnešních předpisů také je, že jsou starší a táhnou za sebou dědictví z doby, kdy média ještě před digitalizací fungovala jinak, míní. Nový zákon má podle ministra i pomoci rozkrýt, za co ČT utrácí. "Chceme vědět, jak hospodaříte," řekl.

Zákon pokládá Klempíř za přehledný a jednoduchý. Není podle něj chybou, že na rozdíl od současného například výslovně nezakotvuje Televizní studio Brno a studio Ostrava. "Je napsán tak, aby vám nesvazoval ruce, vy si určíte, jestli budete mít regionální studia a kolik," řekl. Takové věci by podle Klempíře měl určovat management veřejnoprávních médií, nikoliv politici.

