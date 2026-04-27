Průlom na obzoru? Írán nabízí otevření Hormuzu a konec války

ČTK
Írán předložil Spojeným státům nový návrh na otevření Hormuzského průlivu a ukončení války s tím, že jaderné rozhovory by se odložily až na pozdější fázi vyjednávání. V noci na dnešek o tom informoval portál Axios s odvoláním na své zdroje. Spojené státy s Izraelem na konci února zaútočily na Írán, což vyvolalo regionální válku. Mezi Íránem a USA nyní platí příměří.

V Pákistánu, který tento měsíc zprostředkoval příměří mezi USA a Íránem, bylo na uplynulý týden plánováno pokračování zatím bezvýsledných mírových rozhovorů. Americký prezident Donald Trump ale cestu vyjednávačů USA zrušil. Stalo se tak poté, co Írán dříve podle médií avizoval, že se jeho zástupci přímo s americkou delegací nesetkají, a to zřejmě kvůli tomu, že diplomaty neměl vést americký viceprezident J. D. Vance.

Mezi Íránem a USA platí od 8. dubna příměří, které bylo původně dvoutýdenní, než ho před týdnem Trump prodloužil do doby, než Teherán předloží mírový návrh.

K hlavním sporným bodům patří íránský jaderný program, který USA a Izrael označují za hrozbu, kvůli níž válku proti Íránu začaly, či znovuotevření strategického Hormuzského průlivu, který je klíčový pro vývoz ropy z oblasti Perského zálivu. Úžinu Teherán v reakci na americko-izraelské údery de facto zablokoval a Spojené státy pak v oblasti zahájily námořní blokádu Íránu ve snaze omezit jeho příjmy z prodeje ropy.

Írán požaduje, aby USA ukončily blokádu, v opačném případě hrozí vojenskou reakcí. Íránský prezident Masúd Pezeškján v sobotu podle AFP také do Washingtonu vzkázal, že Teherán se nebude zapojovat do jednání, budou-li vedena pod tlakem a hrozbami a za trvání blokády přístavů.

Politika

Trump využil chaos po střelbě. Oživuje svůj vysněný megaprojekt tanečního sálu

Soudce nařídil Trumpovi dočasně zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu
ČTK
nst
nst

Prezident Donald Trump po sobotní střelbě během večeře Asociace korespondentů v Bílém domě znovu oživil svůj dlouho prosazovaný plán na výstavbu obřího reprezentačního sálu v areálu prezidentské rezidence. Incident využil jako nový argument pro projekt za 400 milionů dolarů, který už delší dobu naráží na právní i politické překážky, uvádí agentura Bloomberg.

„Teď už každý vidí, jak moc je to potřeba,“ prohlásil Trump v rozhovoru pro Fox News. Podle něj bezpečnostní rizika potvrzují nutnost vybudovat velký a zabezpečený sál přímo v areálu Bílého domu.

Trump už dříve označil bezpečnost za jeden z hlavních důvodů projektu, který počítá s prostorem o rozloze 90 tisíc čtverečních stop. V neděli tuto argumentaci ještě vyostřil, když na síti Truth Social tvrdil, že po takovém sálu údajně volali prezidenti i bezpečnostní složky po 150 let. Důkazy pro toto tvrzení ale neexistují.

Plánovaný sál má podle Bílého domu sloužit pro státní večeře a prezidentské akce, nikoliv pro akce externích organizací, jako je právě večeře korespondentů. Trump tento rozdíl ve svých vystoupeních nezmínil.

Dlouhodobá obsese

Projekt velkolepého sálu je přitom jednou z Trumpových dlouhodobých obsesí. Přestože čelí válce s Íránem i dalším zahraničněpolitickým a domácím výzvám, myšlenku stavby dál prosazuje. Loni dokonce nechal kvůli projektu zbourat východní křídlo Bílého domu, což vyvolalo odpor památkářů i ostrou kritiku demokratů.

Zbourané východní křídlo Bílého domu ČTK

Další komplikace přišla na konci března, kdy federální soud ve Washingtonu výstavbu pozastavil, dokud Trump nezíská souhlas Kongresu.

Střelba během tradiční washingtonské společenské akce tak nyní prezidentovi poskytla nový impulz, jak kontroverzní projekt znovu dostat do centra pozornosti.

Experti: Vyšší ceny materiálů i financování zdraží byty i nájmy

Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Rostoucí ceny stavebních materiálů, práce i financování podle expertů dál zvýší tlak na ceny nemovitostí i nájmů. Část nákladů ponesou developeři a banky, rozhodující část se ale podle ankety Realitního Clubu promítne do konečné ceny pro kupující a zhorší dostupnost bydlení.

Rostoucí ceny stavebních materiálů, práce i financování dál mění ekonomiku rezidenčního trhu. Podle expertů oslovených v anketě Realitního Clubu se tento trend nevyhnutelně promítne do cen nemovitostí, dostupnosti bydlení i nájemního trhu. Přestože část zvýšených nákladů ponesou developeři a částečně se promítnou i do ceny financování, převládá mezi respondenty jednoznačný názor. Ve výsledku je zaplatí koncový kupující.

Krátkodobě může trh podle některých odborníků projít obdobím zpomalení. V dobách nejistoty kupující často odkládají rozhodnutí, podobně jako tomu bylo v minulých krizových obdobích. Současně se však v ekonomice kumuluje odložená poptávka, která se po uklidnění situace na trh vrací a podporuje další cenový růst.

Vedle samotných stavebních nákladů bude podle expertů důležitou roli hrát inflace a vývoj úrokových sazeb. Pokud vyšší náklady povedou k dalším inflačním tlakům, může to znamenat dražší hypotéky a tím i horší dostupnost bydlení. A právě financování je podle mnoha respondentů dnes zásadnějším faktorem než samotná cena nemovitosti.

„Pro řadu klientů není nejpodstatnější, kolik nemovitost stojí, ale zda na ni dosáhnou hypotékou,“ říká Petr Bulan z realitní kanceláře Centrury 21. 

Právě dostupnost financování může podle ankety omezit poptávku více než samotný růst cen. Ne proto, že by lidé nechtěli kupovat, ale protože jednoduše nedosáhnou na potřebnou bonitu.

Respondenti se zároveň shodují, že růst stavebních nákladů nezůstane jen u cen nového bydlení. Postupně se propíše i do nájmů a bude dál zvyšovat tlak na celý trh s bydlením. Dostupnost bydlení se tak podle nich v dohledné době spíše nezlepší.

„Dostupnost bydlení se zhorší, ceny nemovitostí i nájmů porostou,“ míní Pavel Šatný, šéf a spolumajitel společnosti Doornite. 

Developerský pohled přitom připouští, že sektor se bude snažit část zvýšených vstupů absorbovat, možnosti ale nejsou neomezené. Dlouhodobě nelze očekávat, že firmy ponesou rostoucí náklady na úkor vlastní ekonomiky.

„Budeme se snažit, aby se na koncového klienta přeneslo co nejméně těchto nákladů,“ tvrdí Michal Šiller, obchodní ředitel developerské spoelčnosti Neocity. 

Růst nákladů se postupně promítne i do nájemního bydlení

Shoda napříč anketou je v tomto směru poměrně silná. Vyšší stavební náklady budou vytvářet další tlak na ceny nemovitostí, zároveň mohou kvůli dražším hypotékám zhoršit dostupnost vlastního bydlení a sekundárně podpořit růst nájmů. Developeři část nákladů ponesou, banky zdraží cenu peněz, ale finální účet podle expertů skončí u kupujícího.

Nejde přitom nutně o scénář skokového zdražení, ale spíše o pokračování trendu, který český realitní trh sleduje už delší dobu. Současná geopolitická situace ho však může dál akcelerovat.

„Když rostou vstupy, nakonec to vždy zaplatí ten, kdo si byt koupí,“ uzavítá šéf rezidenční výstavby společnosti JRD Jan Sadil.

