Týden tradera: V centru pozornosti měnová politika i výsledky prvního z Big Tech firem
V minulém týdnu si investoři museli zažít další vlnu vyčkávání a nekonečných spekulací o vývoji jednání mezi USA a Íránem o trvalém narovnání vztahů obou zemí na Blízkém východě. Ve středu přitom mělo vypršet příměří, které bylo na poslední chvíli prodlouženo. Nicméně pozornost si v týdnu po delší době uzmula měnová politika, kdy měl před Senátem slyšení nastupující guvernér Kevin Warsh. Velmi slušné hospodářské výsledky za poslední kvartál představila společnost Tesla. Hlavní americký index se pohybuje nad 7100 body.
V týnu měl slyšení v Senátu budoucí guvernér americké centrální banky Kevin Warsh (na hlavním snímku). Ten si nese „cejch“ bankéře, který slíbil Donaldu Trumpovi nižší úrokové sazby. Přitom současný nabídkový šok na ropě, která se stále pohybuje měřeno Brentem okolo 100 dolarů za barel, snižuje vidiny na rychlý pokles úrokových sazeb a stimulaci ekonomiky, která trpí slabším trhem práce.
Napětí na trzích přetrvává od konce února, kdy konflikt vedl k omezení toku ropy z Perského zálivu, což je klíčová oblast pro globální dodávky. USA nadále udržují námořní blokádu íránských lodí, zatímco Írán odmítá bezprostředně obnovit jednání, což zvyšuje nejistotu a volatilitu na trhu. Hrozba možné ekonomické stagflace tedy stále není vyloučena.
Protiinflační jestřáb zmírňuje rétoriku
Kevin Warsh je dlouhodobě vnímán jako „jestřáb“ zaměřený na boj s inflací. Jeho současná rétorika se však částečně zmírňuje, když připouští možnost poklesu úrokových sazeb, pokud Fed zároveň sníží svou bilanci, tedy omezí držbu dluhopisů a hypotečních cenných papírů.
Jednání o novém šéfovi Fedu vstupuje do horké fáze. Do 15. května má nejmocnější centrální bankéř světa Jerome Powell uvolnit místo svému nástupci. Tím by se měl stát Kevin Warsh, kterého si vybral prezident Donald Trump. Warshovo potvrzení ale vázne, mimo jiné kvůli jeho majetku přes 100 milionů dolarů. Dnes má Warsh vystoupit v Senátu, přičemž hrozí patová situace.
Dokážu si představit, že bude ve finále Trumpovi vzdorovat a jeho pohled na měnovou politiku bude dostatečně vyvážený směrem k dosažení dvouprocentního cíle meziročního růstu cenové hladiny.
První ze Sedmi statečných oznámil výsledky
Tesla jako první ze skupiny Magnificent Seven odstartovala výsledkovou sezónu velmi silnými čísly, když překonala očekávání Wall Street jak na úrovni zisku, tak tržeb, a navíc překvapila pozitivním cash flow. Upravený zisk na akcii dosáhl 0,41 dolaru oproti odhadovaným 0,34 dolaru, což je již druhé čtvrtletí v řadě nad konsenzem, zatímco tržby meziročně vzrostly o 16 procent na 22,39 miliardy dolarů, tažené především automobilovým segmentem.
Pozitivně překvapila i hrubá marže na úrovni 21,1 procenta, podpořená vyššími cenami a nižšími náklady, a volné cash flow ve výši 1,4 miliardy dolarů, i když částečně díky nižším investičním výdajům v úvodu roku.
Americká kosmická společnost SpaceX se chystá na burzu a přitom mění cíle svého podnikání. Má ještě svůj romantický cíl letět na Mars? Nebo chce stavět továrnu na Měsíci? Postaví datová centra na oběžné dráze Země? Ale nezanedbá tím svůj současný byznys, jímž je budování komerčních kosmických lodí, vynášení satelitů do vesmíru a budování vlastní sítě družic? Potenciální investoři mají právo být zmateni.
Přestože fundamenty byly silné a akcie po zveřejnění posílily, trh podle komentářů stále více sleduje především budoucí příběh Tesly v oblasti AI, robotiky a robotaxi, což může znamenat, že samotná výsledková čísla nebudou pro další vývoj akcie rozhodující bez jasného strategického posunu.
Akcie jsou podle tradičních metrik, jako je P/E (až 360násobek!), skutečně předražené, ale mnohokrát už se na nich „shortaři“ spálili, proto bych to zrovna moc nedoporučoval. Při zlepšeném sentimentu na trzích mohou akcie atakovat i svoje maxima.