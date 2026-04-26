Týden tradera: V centru pozornosti měnová politika i výsledky prvního z Big Tech firem

Kevin Warsh, kandidát na člena a předsedu Rady guvernérů Federálního rezervního systému (Fed), skládá přísahu na slyšení senátního výboru pro bankovnictví, bydlení a městské záležitosti v Kapitolu USA, 21. dubna 2026.
Kryštof Míšek
V minulém týdnu si investoři museli zažít další vlnu vyčkávání a nekonečných spekulací o vývoji jednání mezi USA a Íránem o trvalém narovnání vztahů obou zemí na Blízkém východě. Ve středu přitom mělo vypršet příměří, které bylo na poslední chvíli prodlouženo. Nicméně pozornost si v týdnu po delší době uzmula měnová politika, kdy měl před Senátem slyšení nastupující guvernér Kevin Warsh. Velmi slušné hospodářské výsledky za poslední kvartál představila společnost Tesla. Hlavní americký index se pohybuje nad 7100 body.

V týnu měl slyšení v Senátu budoucí guvernér americké centrální banky Kevin Warsh (na hlavním snímku). Ten si nese „cejch“ bankéře, který slíbil Donaldu Trumpovi nižší úrokové sazby. Přitom současný nabídkový šok na ropě, která se stále pohybuje měřeno Brentem okolo 100 dolarů za barel, snižuje vidiny na rychlý pokles úrokových sazeb a stimulaci ekonomiky, která trpí slabším trhem práce.

Napětí na trzích přetrvává od konce února, kdy konflikt vedl k omezení toku ropy z Perského zálivu, což je klíčová oblast pro globální dodávky. USA nadále udržují námořní blokádu íránských lodí, zatímco Írán odmítá bezprostředně obnovit jednání, což zvyšuje nejistotu a volatilitu na trhu. Hrozba možné ekonomické stagflace tedy stále není vyloučena.

Protiinflační jestřáb zmírňuje rétoriku

Kevin Warsh je dlouhodobě vnímán jako „jestřáb“ zaměřený na boj s inflací. Jeho současná rétorika se však částečně zmírňuje, když připouští možnost poklesu úrokových sazeb, pokud Fed zároveň sníží svou bilanci, tedy omezí držbu dluhopisů a hypotečních cenných papírů.

Souboj o Fed vrcholí. Trumpův kandidát může narazit

Money

Jednání o novém šéfovi Fedu vstupuje do horké fáze. Do 15. května má nejmocnější centrální bankéř světa Jerome Powell uvolnit místo svému nástupci. Tím by se měl stát Kevin Warsh, kterého si vybral prezident Donald Trump. Warshovo potvrzení ale vázne, mimo jiné kvůli jeho majetku přes 100 milionů dolarů. Dnes má Warsh vystoupit v Senátu, přičemž hrozí patová situace.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Dokážu si představit, že bude ve finále Trumpovi vzdorovat a jeho pohled na měnovou politiku bude dostatečně vyvážený směrem k dosažení dvouprocentního cíle meziročního růstu cenové hladiny.

První ze Sedmi statečných oznámil výsledky

Tesla jako první ze skupiny Magnificent Seven odstartovala výsledkovou sezónu velmi silnými čísly, když překonala očekávání Wall Street jak na úrovni zisku, tak tržeb, a navíc překvapila pozitivním cash flow. Upravený zisk na akcii dosáhl 0,41 dolaru oproti odhadovaným 0,34 dolaru, což je již druhé čtvrtletí v řadě nad konsenzem, zatímco tržby meziročně vzrostly o 16 procent na 22,39 miliardy dolarů, tažené především automobilovým segmentem.

Pozitivně překvapila i hrubá marže na úrovni 21,1 procenta, podpořená vyššími cenami a nižšími náklady, a volné cash flow ve výši 1,4 miliardy dolarů, i když částečně díky nižším investičním výdajům v úvodu roku.

SpaceX patří k nejočekávanějším IPO historie

Na Mars? Na Měsíc? Nebo stavět datová centra na orbitě? Elon Musk mate nové investory

Zprávy z firem

Americká kosmická společnost SpaceX se chystá na burzu a přitom mění cíle svého podnikání. Má ještě svůj romantický cíl letět na Mars? Nebo chce stavět továrnu na Měsíci? Postaví datová centra na oběžné dráze Země? Ale nezanedbá tím svůj současný byznys, jímž je budování komerčních kosmických lodí, vynášení satelitů do vesmíru a budování vlastní sítě družic? Potenciální investoři mají právo být zmateni.

Josef Tuček

Přečíst článek

Přestože fundamenty byly silné a akcie po zveřejnění posílily, trh podle komentářů stále více sleduje především budoucí příběh Tesly v oblasti AI, robotiky a robotaxi, což může znamenat, že samotná výsledková čísla nebudou pro další vývoj akcie rozhodující bez jasného strategického posunu.

Akcie jsou podle tradičních metrik, jako je P/E (až 360násobek!), skutečně předražené, ale mnohokrát už se na nich „shortaři“ spálili, proto bych to zrovna moc nedoporučoval. Při zlepšeném sentimentu na trzích mohou akcie atakovat i svoje maxima.

Související

Ropa

Týden tradera: Trhy ignorují napětí. Ropa ale může všechno změnit

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek
nezaměstnanost v USA

Týden tradera: Nezaměstnanost v USA je zpět na covidových úrovních

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Google sází obří balík na AI: Do konkurenta OpenAI může poslat až 40 miliard dolarů

Anthropic má nový model AI, který se bojí ukázat světu
Technologický gigant Google plánuje masivně posílit své pozice v umělé inteligenci. Do startupu Anthropic může investovat až 40 miliard dolarů, přičemž další miliardy podmiňuje růstem firmy. Dohoda dál vyostřuje souboj největších hráčů v AI byznysu.

Americký technologický gigant Google chce podle agentury Bloomberg investovat až 40 miliard dolarů do společnosti Anthropic, jednoho z nejvýraznějších rivalů OpenAI. Investice má prohloubit spolupráci obou firem, které jsou v oblasti umělé inteligence současně partnery i konkurenty.

Společnost Anthropic podle agentury Bloomberg uvedla, že v první fázi má Google vložit deset miliard dolarů. Zbývajících 30 miliard má následovat pouze v případě, že Anthropic splní předem dohodnuté výkonnostní cíle.

Další miliardy přicházejí i od Amazonu

Anthropic tento týden oznámil podobně strukturovanou dohodu také s Amazonem. Ten má nejprve investovat pět miliard dolarů, dalších 20 miliard pak může následovat při dosažení stanovených milníků.

SpaceX

Google královsky vydělá na SpaceX. Stačí úspěšný start na burze

Trhy

Akcionáři společnosti Alphabet, majitele Googlu či YouTube, se mohou těšit na další masivní zhodnocení investic. Alphabet totiž drží ve startupu velký podíl, který při vstupu vesmírné společnosti na burzu vynese ohromné jmění. Podle odhadu Bloombergu by podíl měl mít hodnotu 122 miliard dolarů.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Dvojice gigantických investic potvrzuje, že boj o dominanci v generativní AI vstupuje do nové fáze, ve které se technologičtí giganti snaží zajistit přístup ke klíčovým modelům i infrastruktuře.

Anthropic roste jako rival OpenAI

Společnost Anthropic vznikla v roce 2021, když ji založili bývalí zaměstnanci OpenAI. Jejím vlajkovým produktem je chatbot Claude, uvedený na trh v roce 2023, který patří mezi hlavní konkurenty ChatGPT.

Firma si v posledních letech buduje pozici jednoho z nejdůležitějších hráčů na trhu a masivní kapitál od Googlu a Amazonu může její růst ještě výrazně urychlit.

AI závody nabírají obrátky

Pro Google je plánovaná investice dalším krokem v boji o vedoucí pozici v AI, kde soupeří nejen s Microsoft a OpenAI, ale stále více i s vlastními partnery.

Pokud se dohoda naplní v plném rozsahu, půjde o jednu z největších investic do AI startupu v historii. A také o jasný signál, že souboj o budoucnost umělé inteligence se dál dramaticky zrychluje.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Rekordní deal na spadnutí. Akcionáři Warner Bros. souhlasí s prodejem studia za 111 miliard dolarů

Akcionáři Warner Bros. odsouhlasili prodej studia
iStock
Stanislav Šulc
sta

Hotovo. Akcionáři Warner Bros. odsouhlasili nabídku Davida Ellisona na odkup studia za rekordní sumu 111 miliard dolarů. A to navzdory silnému odporu ze strany filmových profesionálů i nejistotě, zda spojení posvětí americké anti-trustové úřady.

V Hollywoodu se schyluje k největšímu dealu historie. Akcionáři Warner Bros. schválili prodej studia konkurenčnímu studiu Paramount Skyscraper, za kterým stojí miliardář David Ellison. Tím vznikne jeden z největších zábavních společností světa. Ale Hollywood se tím opět zmenší o jedno velké studio, stejně jako se stak stalo v roce 2019, kdy Walt Disney pohltil konkurenční 20th Century Fox. I proto bude případná akvizice předmětem řízení antimonopolních úřadů a řada vlivných politiků a také profesionálů působících v americkém filmovém průmyslu proti spojení dvou studií bojuje.

Paramount akcionáře Warner Bros. přesvědčili jednak nejvyšší nabídkou na trhu, každý investor tak dostane 31 dolarů za akcii. Celkově tak transakce vyjde na 111 miliard dolarů, historicky nejvyšší částku zaplacenou v zábavním průmyslu. Navíc akcionáře čeká prémie 25 centů na akcii za každé čtvrtletí prodlení, pokud deal nebude uzavřen do 30. září letošního roku.

Politický střet

A to se klidně může stát. Proti spojení dvou velkých studií totiž brojí vlivní politici, povětšinou z demokratické strany včetně vlivné senátorky Elizabeth Warrenové. Naopak David Ellison, jako syn zakladatele a CEO Oraclu Larryho Ellisona, má podporu republikánů. I díky ní se tak právě jeho nabídka stala vítěznou, ačkoli původně se vedení Warner Bros. domluvilo na prodeji s Netflixem.

Kritici spojení dvou velkých studií upozorňují na to, že spojení povede k nižší konkurenci na trhu a v důsledku toho k vyšším cenám, zejména na poli streamingu. Kontroverzní je také způsob financování, protože Ellison získal peníze mimo jiné od správců velkých fondů Saúdské Arábie, Kataru či Abú Dhabí.

Žádný zlatý padák

Hlasování akcionářů pak dopadlo špatně pro stávajícího CEO Warner Bros. Davida Zaslava. Ten se do vedení společnosti dostal před čtyřmi lety, kdy se WB spojilo s Discovery. Ačkoli se mu nepodařilo dosáhnout řady cílů ani finanční stability, což vedlo k loňskému rozhodnutí o prodeji studia, měl by si odnést poměrně výraznou finanční prémii. Podle Bloombergu i magazínu Variety se jeho bonus za prodej měl vyšplhat k částce přesahující 500 milionů dolarů, což by představovalo jeden z nejhodnotnějších finančních padáků všech dob.

Akcionáři ale s výplatou takového bonusu nesouhlasili.

Filmový průmysl akcionářům nabízí několik příležitostí

Akcie Netflixu rostou, Disney i Warneři padají. Jak dneska sázet na Hollywood?

Trhy

Hollywood prochází stresovým obdobím. Velká studia ztratila recept na úspěch, roste jim konkurence zejména u nejmladšího publika a umělé inteligence může způsobit další propad. Přesto akcionářům mohou nabídnout i zajímavé příležitosti.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Související

Warner Bros. Discovery

Velká hollywoodská bitva pokračuje. Netflix najednou v boji o Warnery tahá za kratší konec

Trhy

sta

Přečíst článek
Doporučujeme