Dotované hypotéky, které prosazuje ANO a SPD, dostupnost bydlení nezlepší, míní odborníci

Dotované hypotéky, které prosazuje ANO a SPD, dostupnost bydlení nezlepší, míní odborníci

Bytová výstavba
ČTK
ČTK
ČTK

Dotované hypotéky pro mladé rodiny, které chtějí podle předvolebních programů zavést hnutí ANO a SPD, by podle oslovených analytiků ke zlepšení dostupnosti bydlení nepomohly. Pouze by zvýšily poptávku na trhu, na kterém nyní není dostatek nemovitostí k prodeji. Bydlení by se tak naopak dále prodražovalo, uvedli. Podle nich je třeba nejdříve zrychlit výstavbu, překážkou by však mohla být plánovaná změna stavebního zákona.

Jak hnutí ANO, tak zástupci SPD by se totiž rádi vrátili k původnímu návrhu zákona z roku 2021, který mimo jiné zavádí Nejvyšší stavební úřad. Změna legislativy a stavebních podmínek by ale pro stavebníky mohla být podle expertů alespoň v rané fázi přechodu šokem.

"V současné době rostou ceny nemovitostí meziročně zhruba o 14 procent, což jasně ukazuje na převis poptávky nad nabídkou. Zavedení dotovaných hypoték je krok, který posílí poptávku, nikoli nabídku. Výsledkem proto nebude dostupnost bydlení, ale naopak pokračující růst cen. Pokud chceme mladým lidem skutečně pomoci k vlastnímu bydlení, měli bychom posílit především finanční gramotnost a motivaci k včasnému řešení bydlení," uvedl makléř realitní platformy Century 21 Petr Bulan.

Praha zveřejnila aktualizovaný návrh nového územního plánu

Dalibor Martínek: Nový územní plán Prahy. Byty se nestaví, úředníci dvacet let řádí

Názory

Praha slavnostně představila, po dvanácti letech těžkého úsilí mnoha expertů, nový Metropolitní plán. Tedy územní plán. Územní plán je klíčovou součástí rozvoje města, výstavby dopravy, bytů. Dosud platí ten Kaslův z roku 1999, o kterém sám Jan Kasl, tehdy primátor a nyní šéf Komory architektů mluvil jako o dočasném.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Podobně vidí situaci také analytik realitní platformy Bidli Daniel Horňák. Podle toho jsou dotované hypotéky 'cestou do pekla'. "Náklady na státní rozpočet by byly enormní a bez výsledného efektu. Na trhu chybí tisíce nemovitostí a vznik 'superúřadu' a návrat ke starým pořádkům zabere měsíce, ne-li roky a s nejistým výsledkem. Nápad opět něco dotovat mi přijde úsměvný a zároveň přinese více škody než užitku. Dotovaná hypotéka na dražší nemovitost bude ve výsledku stejně nákladná pro klienta, přinese pouze zisk developerům a prodávajícím," dodal Horňák.

Ekonom banky Creditas Petr Dufek také upozornil, že nyní v podstatě stát dotuje hypotéky skrze odpočet úroků v rámci daní. Zároveň by podle něj mělo záležet na tom, kolik bude na dotované hypotéky potřeba peněz. Dotknout by se to totiž mohlo pouze velmi malé skupiny lidí, která by si o zvýhodněný úvěr zažádala mezi prvními. "Dotované hypotéky mohou zvýšit dostupnost bydlení pro omezený okruh zájemců, ale v konečném důsledku mohou také podpořit růst cen na trhu," řekl Dufek a zároveň dodal, že návrat k předchozímu stavebnímu zákonu by mohl další výstavbu ještě prodloužit.

Chcete byt, ale nemáte peníze? Pořiďte si investiční garáž

Na byt nemáte? Kupte garáž. Zhodnocuje se stejně rychle

Money

Pro stále širší okruh obyvatel Česka je pořízení vlastního domu či bytu nedostupné. Jak kvůli neustálému a markantnímu růstu cen nemovitostí, tak kvůli přetrvávajícím poměrně vysokým úrokovým sazbám hypoték – které příliš nemusí klesnout ani v příštích letech.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

ANO a SPD ještě společně s Motoristy od pondělí vyjednávají o programu budoucí vlády. ANO by podle předvolebního programu chtělo zajistit státní podporu na hypotéky pro mladé rodiny pečující o dítě a pro klíčové profese. Mladým manželům by pak poskytlo státní bezúročné půjčky na pořizování prvního bydlení. SPD by zavedlo výhodné rodinné půjčky pro pracující rodiny s výrazným snížením dlužné částky po narození každého dítěte. Stát by také podle hnutí pomáhal se splácením hypotéky v době péče o děti do čtyř let a vzniknout by měly státem garantované manželské půjčky na bydlení. Jak pro ANO a SPD, tak také pro Motoristy je v otázce bydlení prioritou zrychlení povolovacích procesů, a tedy výstavby.

Jeden z nejdražších bytů v Česku - luxusní penthouse v Prague Marina Nova za sto milionů korun

Jak vypadá byt za sto milionů korun. Račte vstoupit

Reality

Panoramatický výhled na Prahu a Vltavu, desáté patro a nekonečné skleněné stěny.  Tak by se dal ve zkratce popsat Prague Marina Nova penthouse, jeden z nejluxusnějších a pravděpodobně i nejdražších apartmánů v současné rezidenční výstavbě v Česku. Tento penthouse v ceně 100 milionů korun najdete na Praze 7 a autorsky se na něm podílela světová designérská jména.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Nový územní plán Prahy. Byty se nestaví, úředníci dvacet let řádí

Praha zveřejnila aktualizovaný návrh nového územního plánu
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Praha slavnostně představila, po dvanácti letech těžkého úsilí mnoha expertů, nový Metropolitní plán. Tedy územní plán. Územní plán je klíčovou součástí rozvoje města, výstavby dopravy, bytů. Dosud platí ten Kaslův z roku 1999, o kterém sám Jan Kasl, tehdy primátor a nyní šéf Komory architektů mluvil jako o dočasném.

Kaslův provizorní územní plán platí už pětadvacet let. Je dočasný asi jako byl pobyt Rusů po roce 1968 v Československu. Nyní tedy má nastat změna. Přesněji řečeno, nejdříve v polovině příštího roku, až se vypořádají tisíce námitek veřejnosti, obcí či developerů. Říct, že Praha má nový územní plán, je tedy velmi předčasné. Znáte, jak fungují úřady. A navíc, v říjnu příštího roku se konají volby do pražského zastupitelstva, takže se může s územním plánem ještě leccos semlít.

Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj, na územním plánu pracuje druhé volební období. Času má evidentně dost, nikam nespěchá. Sám po opětovném získání postu šéfa rozvoje v roce 2022 tvrdil, že plán bude hotov do konce tohoto volebního období. Jeden by čekal, že už má vše po letech práce připravené a dá to na stůl. Hlaváček si vymínil další čtyři roky.

Dalibor Martínek: Evropa se mění v kontinent seniorů. Politici kašlou na děti

Názory

V Česku, jak známo, se loni narodilo pouze 84 tisíc dětí. Což je v historii země nejméně. Za šest let přijde spousta učitelů o práci, nebude koho učit. Česko vymírá. Podobně je na tom Německo i další země v Evropě.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Teď tedy představil mnohovrstevný plán. Je evidentní, že na něm bylo odvedeno práce jako na kostele. Nicméně, v posledních letech mezi odbornou veřejností zaznívá, že když se na něčem pracuje takhle dlouho, vznikne vlastně něco zastaralého. A bude to potřeba hned měnit.

Návrh plánu okamžitě kritizovalo hnutí ANO. Nepřinese podle něj očekávané zjednodušení a zrychlení výstavby. Hnutí, ještě, než je plán schválen, požaduje zahájení přípravy změn, třeba odstranění nově zavedené podmínky, takzvané plánovací smlouvy, a navazující požadavky na detailní územní studie a plány. Jak je vidět, není zcela hotovo.

Se vší pokorou k práci, která byla na plánu odvedena, nemohu nevzpomenout na sedmdesátá léta. Ústřední plánovací komise prostě rozhodla, že na polích vedle starých malých domků v Bohnicích vznikne panelové sídliště pro třicet tisíc lidí. A tak se stalo. Nyní je to příjemné parkové sídliště s obchody, školami, školkami. To stejné se stalo v Ďáblicích, kde stojí dvanáctipatrové paneláky dlouhé sto metrů, každý pro tisíc obyvatel. Černý Most, Jižní Město. Stavělo se jako o závod.

Popularizátor moderních technologií Petr Mára

Petr Mára: Díky AI bude každý moci mít vysněnou kariéru

Leaders

Popularizátor moderních technologií Petr Mára byl jedním z řečníků konference Good Company Circle. Ve své přenášce se věnoval tomu, jak nastupující technologie ovlivní lidské životy, a to vedle profesní, tak i osobnostní části. „Díky novému modelu Sora 2 jsem se mohl stát rapperem, což bych dříve nedokázal. Prostě díky těmto technologiím v budoucnu budeme moci být kýmkoli, alespoň ve virtuálním prostředí,“ řekl Mára.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Ano, bytová jádra byla z umakartu, tehdy moderního materiálu, ale desítky tisíc lidí měly kde bydlet. Paradoxně jsme nyní, po třiceti letech, objevili prefabrikaci a stavění z modulárních celků. Je to bráno jako úchvatná novinka.

Nemá to být vzpomínka na zlaté komunistické časy. Jen příměr. Nyní soukromý developer čeká v Praze třeba deset let na to, aby mohl postavit dům o sto bytech. Potřebuje k tomu sedmdesát razítek. Každý úředník se tváří důležitě, zákonné lhůty bez postihu nedodržuje.

Je fajn, že máme nový územní plán. Ale pomůže výstavbě? Developeři jsou podle pohledu sociálních inženýrů bráni jako jacísi dravci, kteří si chtějí ukořistit území a vydělat na něm peníze.

V zásadě to tak je. Lidé z finančního sektoru developerům jejich marže závidí. Protože developeři veškeré klacky, které jsou jim házeny pod nohy, přičtou kupujícím. Dlouhé stavební řízení? Kliente, zaplať. Máme postavit novou školku? Kliente, zaplať. Proto nyní rostou ceny bydlení třikrát rychleji než reálné mzdy.

Zbyněk Jendryka

CTP rozšiřuje záběr: inovuje průmyslové areály a propojuje průmysl s městským životem

Reality

Developerská společnost CTP, jeden z nejvýznamnějších hráčů na trhu průmyslového developmentu v Evropě, posouvá své aktivity směrem k udržitelným a architektonicky kvalitním projektům. Kromě výstavby moderních výrobních a logistických hal se zaměřuje i na městský development. V Brně, na místě bývalé textilky Vlněna, CTP kombinuje ubytování, kanceláře a služby do funkčních celků, které reagují na měnící se potřeby trhu. „V Brně chceme do příštího roku nabídnout zhruba 650 ubytovacích jednotek a dlouhodobě plánujeme kolem tisíce,“ říká Zbyněk Jendryka, ředitel výstavby CTP. 

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Inženýři z institutu plánování rozvoje města píší na svém webu například, že velkou změnou je „velký krok směrem k jasným pravidlům pro developery a k transparentnosti při spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem.“ Co to znamená? Že výpalné za možnost někde stavět nové byty bude vykoupena povinností, tentokrát už přesně danou, ne jak si která radnice vzpomene. To dostupnosti bydlení moc nepomůže.

Do Metropolitního plánu je v mnoha územích doplněna závazná podmínka, povinnost uzavřít plánovací smlouvy, než se vůbec začne záměr povolovat a stavět. Díky tomu se zabránilo “salámové metodě”, ochránily se nejcennější lokality a velká rozvojová území a jednoznačně se zakotvila pravidla hry pro všechny tak, že developeři musí postupovat podle jednotných zásad, podle pražské Metodiky spoluúčasti investorů.“

Ta jasně říká, jak a v jaké výši se mají developeři podílet na kompenzaci vůči městu, když vstupují se svými záměry do území a vyvolávají tím další nároky například na mateřské a základní školy.

Nový územní plán Prahy je velmi podrobný, a je na něm odveden velký kus práce. Evidentně. Ale kde je nějaká svoboda rozvoje města, urychlení výstavby? Výškové budovy? Kde je podíl města se stomiliardovým rozpočtem na rozvoji infrastruktury svého města? Funkční ulice jsou po celém městě rozkopané, ale nové mají stavět developeři?

Vypadá to, jako že tady máme zlé developery, které je územním plánem potřeba zkrotit. Faktem je, že developeři dělají svůj byznys, a evidentně ho dělají dobře. Drží ceny vysoko, aby vydělali. Komunál se čtvrt století zabývá plánováním, které nikomu nic nepřinese.

Jak je možné, že stavbu vyšší než sto metrů v Nových Butovicích, Černého „mrakodrap“ s lodí musí schvalovat pražský magistrát? Tváříme se po pětatřiceti letech jako vyspělá demokracie. Ale výstavbu bytů jsme naprosto pohřbili. Nechali jsme ji napospas developerům a úředníkům. Dosud se v původním územním plánu došlo výstavbě „změnou územního plánu“. Jak k takové dohodě s úředníky asi docházelo?

Skupina PPF Renáty Kellnerové vydělala v pololetí 8,42 miliardy

Zprávy z firem

Skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami, vykázala v prvním pololetí 2025 čistý zisk 8,42 miliardy korun. Ve stejném období loni měla zisk 15,85 miliardy korun. Provozní výnosy stouply meziročně o 17,8 procenta na 41,8 miliardy korun, což podle PPF potvrzuje stabilní výkonnost klíčových firem skupiny. Aktiva skupiny se zvýšila o 4,1 procenta na 1,09 bilionu korun.

ČTK

Přečíst článek

Petr Mára: Díky AI bude každý moci mít vysněnou kariéru

Popularizátor moderních technologií Petr Mára
Lukáš Procházka / Newstream
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Popularizátor moderních technologií Petr Mára byl jedním z řečníků konference Good Company Circle. Ve své přenášce se věnoval tomu, jak nastupující technologie ovlivní lidské životy, a to vedle profesní, tak i osobnostní části. „Díky novému modelu Sora 2 jsem se mohl stát rapperem, což bych dříve nedokázal. Prostě díky těmto technologiím v budoucnu budeme moci být kýmkoli, alespoň ve virtuálním prostředí,“ řekl Mára.

„Současný technologický vývoj ukazuje, že v nadcházejících pěti letech lidstvo vyřeší velkou část dnešních zdravotních problémů. Takže pokud to půjde v dalších pěti letech neumírejte,“ řekl populární YouTuber Petr Mára na třetím ročníku konference Good Company Circle, kterou pořádal newstream.cz. „Samozřejmě lze očekávat, že se objeví problémy, o kterých v současnosti ani nevíme,“ dodal již o poznání méně optimisticky.

Podívejte se na řečníky konference Good Company Circle

131 fotografií v galerii

Přednáška Petra Máry se věnovala dopadům technologií, které dříve byly považovány za sci-fi a dnes se blíží jejich realizace, na lidské životy i na společnost jako takovou. Mára sice je považován za technooptimistu, přesto i on vmímá, že řada dopadů bude z dnešního pohledu negativních.

Konference Good Company Circle 2025
Aktualizováno

Hodnoty je potřeba aktivně prosazovat, myslí si účastníci konference GCC

Filantropie

Největší konference o sociální udržitelnosti roku je tu. Good Company Circle 2025, kterou pořádá portál newstream.cz, nabízí vystoupení desítek výrazných osobností českého byznysu i společenského života, jako jsou Tomáš Sedláček z Knihovny Václava Havla, kněz Zbigniew Jan Czendlik, Francesco Kinský Dal Borgo a Tereza Zavadilová z newstream.cz, autorka knihy Éra X.

nst

Přečíst článek

Můžete být kýmkoli

Nicméně pozitiva převažují. Díky AI a dalším technologiím se očekávají přelomové objevy v medicíně, fyzice i inženýrství. Brzy by mohla přestat být problémem výroba a skladování elektřiny.

Přestože se očekávají velké dopady na zaměstnanost, pro každého konkrétního člověka by AI měla přinést spíše řadu možností.

„Podívejte se na toto video,“ říká Mára a v sále Nové Spirály pouští video. V něm on sám pobíhá po pláži ve stylizovaném hiphopovém videoklipu. „Já bych se rapperem nikdy nestal, ale tohle video vytvořila Sora 2, novinka od OpenAI. Vidíte, jsem rapper. Každý bude moct být rapperem, nebo mít jakoukoli kariéru, o níž kdy snil. Tedy alespoň v digitálním světě,“ dodává Mára.

Dalibor Martínek: Evropa se mění v kontinent seniorů. Politici kašlou na děti

Názory

V Česku, jak známo, se loni narodilo pouze 84 tisíc dětí. Což je v historii země nejméně. Za šest let přijde spousta učitelů o práci, nebude koho učit. Česko vymírá. Podobně je na tom Německo i další země v Evropě.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Vzhůru do neopravěku

Na závěr inspirativní přednášky Mára ukázal obrázek pravěké kresby v jeskyni. Připomněl, že na planetě dodnes žije část lidí jako v pravěku. „Nemají technologie, neznají koncept budoucnosti, žijí tady a teď. Zhruba tři až pět hodin denně pracují, pak se věnují tomu, čemu chtějí. Malují, vyprávějí si příběhy,“ začíná pointu svého vyprávění Mára. „Naproti tomu my osm i dvanáct hodin sedíme v kancelářích, pak si jdeme zacvičit, abychom se udrželi v jakés takés kondici. A přinejlepším se dostaneme na fyzičku, jakou mají ti lidé žijící v pravěku. Přitom oni makaj pět hodin, my víc než dvanáct. Možná si jednou řekneme, co je vlastně lepší,“ pokračuje Mára.

Jenomže je tu jeden rozdíl, říká Mára. Oni mají ten život výrazně tvrdší, mohou kdykoli zemřít. Ostatně i proto podle Máry nemají koncept budoucnosti. „Možná se za dvacet, třicet, padesát let dostaneme do fáze, že stejně jako tamti lidé budeme žít v blahobytu. A možná nám AI nabídne cestu zpátky k sobě samým a naučí nás opět přemýšlet nad tím, čemu chceme věnovat pozornost. Může to být scrollování na TikToku, nebo to bude naše tělo, mysl, vztahy, které budujeme, věci, které nám dávají smysl,“ uzavřel Petr Mára.

Aktualizováno

GCC Awards 2025: Zvítězily Česká televize a Kapka naděje s dokumentem o dětské duši a projekt Click and Feed

Filantropie

Třetí ročník Good Company Circle Awards (GCC Awards) opět ocenil firmy, podnikatele, média i neziskové projekty, které dokazují, že úspěch a odpovědnost mohou jít ruku v ruce. Cílem ocenění je vyzdvihnout ty, kteří svými aktivitami přinášejí skutečnou společenskou změnu. V závěru akce byla předána také cena Grand Prix GCC Awards 2025, kterou získal projekt Elpida & Ambiente: kavárna, kde obsluhují senioři.

nst

Přečíst článek

Zakladatelka konference Good Company Circle Eva Prokešová

Eva Prokešová: Jsme konference pro ty, kteří chtějí investovat do společnosti

Leaders

Konference Good Company Circle již potřetí přivítá stovky účastníků a nabídne pohled na dění v byznysu, neziskovém sektoru a společensky odpovědném přístupu k podnikání. Letos poprvé bude v novém formátu v prostoru Nová Spirála na pražském Výstavišti. „Rozhodli jsme se doslova zbořit stereotypy klasických konferencí na kobercích a propojit je se skutečným zážitkem,“ říká zakladatelka konference Good Company Circle, manažerka JT International Eva Prokešová.

Katarína Krajčovičová

Přečíst článek

