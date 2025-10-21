Dotované hypotéky, které prosazuje ANO a SPD, dostupnost bydlení nezlepší, míní odborníci
Dotované hypotéky pro mladé rodiny, které chtějí podle předvolebních programů zavést hnutí ANO a SPD, by podle oslovených analytiků ke zlepšení dostupnosti bydlení nepomohly. Pouze by zvýšily poptávku na trhu, na kterém nyní není dostatek nemovitostí k prodeji. Bydlení by se tak naopak dále prodražovalo, uvedli. Podle nich je třeba nejdříve zrychlit výstavbu, překážkou by však mohla být plánovaná změna stavebního zákona.
Jak hnutí ANO, tak zástupci SPD by se totiž rádi vrátili k původnímu návrhu zákona z roku 2021, který mimo jiné zavádí Nejvyšší stavební úřad. Změna legislativy a stavebních podmínek by ale pro stavebníky mohla být podle expertů alespoň v rané fázi přechodu šokem.
"V současné době rostou ceny nemovitostí meziročně zhruba o 14 procent, což jasně ukazuje na převis poptávky nad nabídkou. Zavedení dotovaných hypoték je krok, který posílí poptávku, nikoli nabídku. Výsledkem proto nebude dostupnost bydlení, ale naopak pokračující růst cen. Pokud chceme mladým lidem skutečně pomoci k vlastnímu bydlení, měli bychom posílit především finanční gramotnost a motivaci k včasnému řešení bydlení," uvedl makléř realitní platformy Century 21 Petr Bulan.
Podobně vidí situaci také analytik realitní platformy Bidli Daniel Horňák. Podle toho jsou dotované hypotéky 'cestou do pekla'. "Náklady na státní rozpočet by byly enormní a bez výsledného efektu. Na trhu chybí tisíce nemovitostí a vznik 'superúřadu' a návrat ke starým pořádkům zabere měsíce, ne-li roky a s nejistým výsledkem. Nápad opět něco dotovat mi přijde úsměvný a zároveň přinese více škody než užitku. Dotovaná hypotéka na dražší nemovitost bude ve výsledku stejně nákladná pro klienta, přinese pouze zisk developerům a prodávajícím," dodal Horňák.
Ekonom banky Creditas Petr Dufek také upozornil, že nyní v podstatě stát dotuje hypotéky skrze odpočet úroků v rámci daní. Zároveň by podle něj mělo záležet na tom, kolik bude na dotované hypotéky potřeba peněz. Dotknout by se to totiž mohlo pouze velmi malé skupiny lidí, která by si o zvýhodněný úvěr zažádala mezi prvními. "Dotované hypotéky mohou zvýšit dostupnost bydlení pro omezený okruh zájemců, ale v konečném důsledku mohou také podpořit růst cen na trhu," řekl Dufek a zároveň dodal, že návrat k předchozímu stavebnímu zákonu by mohl další výstavbu ještě prodloužit.
ANO a SPD ještě společně s Motoristy od pondělí vyjednávají o programu budoucí vlády. ANO by podle předvolebního programu chtělo zajistit státní podporu na hypotéky pro mladé rodiny pečující o dítě a pro klíčové profese. Mladým manželům by pak poskytlo státní bezúročné půjčky na pořizování prvního bydlení. SPD by zavedlo výhodné rodinné půjčky pro pracující rodiny s výrazným snížením dlužné částky po narození každého dítěte. Stát by také podle hnutí pomáhal se splácením hypotéky v době péče o děti do čtyř let a vzniknout by měly státem garantované manželské půjčky na bydlení. Jak pro ANO a SPD, tak také pro Motoristy je v otázce bydlení prioritou zrychlení povolovacích procesů, a tedy výstavby.
