Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Filantropie Umělá inteligence nás může posouvat, každý tak může mít za učitele Aristotela, říká Andrea Ferancová Bartoňová

Umělá inteligence nás může posouvat, každý tak může mít za učitele Aristotela, říká Andrea Ferancová Bartoňová

Umělá inteligence nás může posouvat, každý tak může mít za učitele Aristotela, říká Andrea Ferancová Bartoňová
Lukáš Procházka pro Newstream
Věra Tůmová
Věra Tůmová

Známá investorka Andrea Ferancová Bartoňová se na konferenci Good Company Circle zamýšlela nad tím, co může být nejlepší investice vašeho života. Není to podle ní složité, ale je třeba do sebe smysluplně investovat, pak můžete mít za učitele třeba i Aristotela.

Co je nejlepší investice vašeho života? Vždyť každý z nás to podle proslulé investorky Andrey Ferancové Bartoňové přece opravdu ví. Někdo si kupuje byt na pronájem, někdo jiný zlato a další si schovává peníze pod matraci. „Můj názor ale je, že ty nejlepší investované peníze jsou ty, které utratíte. Ty už vám totiž nikdo nevezme,“ řekla hned v úvodu své odpolední přednášky o přínosech umělé inteligence k vlastnímu seberozvoji Andrea Ferancová Bartoňová. To nejlepší odvětví pro takovou investici do sebe pak podle ní je především vzdělání.

131 fotografií v galerii

Aristoteles a AI

Před více jak třemi lety jela na konferenci do západní Evropy, kde byli ti nejlepší lidé, kteří učí i investují do vzdělávání a pracují i s umělou inteligencí. Byl tam například Bill Gates nebo další hvězdy ze Silicon Valley. „Mohla bych tak klidně říci, že jsem se učila přímo od Billa Gatese. A v tu chvíli mne přišel na mysl Aristoteles, jehož nejznámějším žákem byl Alexandr Veliký.  Není divu, že byl tak úspěšný, když měl takového učitele. Ze studií totiž vím, že i když jsem podprůměrný žák a mám skvělého učitele, mám se kam posouvat a mohu se stát průměrný žákem. A pokud jsem průměrný žák a mám skvělého učitele, mohu se stát excelentním žákem,“ vyprávěla Ferancová Bartoňová a zamýšlela se nad tím, co by Aristoteles říkal na AI.

Někdo by se nad tímto propojením filozofie a AI mohl třeba pohoršovat, ale vývoj a technologický progres společnosti do budoucna nemůžeme podle Ferancové Bartoňové zastavit. Vždyť dnes už minimálně 72 procent žáků jen v České republice běžně používá AI při svém učení a velké firmy, které vytváří velké jazykové modely to vědí a pracují s tím. Vytváří proto velice intenzivně své pedagogické designy, které dále rozvíjejí myšlení uživatelů. Má to ale podle Ferancové Bartoňové háček, protože řada z nich je založená na otevřeném open AI modelu.

„Máme tu ale i jiné modely. Jednou z nich je třeba společnost Khanmigo, což je personalizovaný tutor. Když jsme tento model využili pro našeho syna, který měl dlouhodobě na střední škole problém s matematikou, do půl roku se díky tomu zlepšil na neuvěřitelných 96 procent. A i to může být varianta pro učitele, jak pracovat s umělou inteligencí. AI totiž nemá držet v ruce křídu, ale může dát učitelům křídla,“ poznamenala Ferancová Bartoňová.

Budoucnost a AI

AI tedy nejde do budoucna uniknout a ani to nemá prý smysl. Spíše je lepší se podle Ferancové Bartoňové ptát, jak nám samým může umělá inteligence pomoci najít Aristotela v nás, a tedy i to nejlepší v nás. Jednou z takových platforem, která zajímavým způsobem využívá AI ve vzdělávání, je pak podle ní i známá KHAN academy.

Vzdělání je tedy podle Ferancové Bartoňové základ. Za prosperitou určitého státu není podle ní ani velikost země ani zdejší zdroje, ale vzdělaní lidé, kteří dokáží posouvat vývoj dále dopředu, do budoucna. AI nám tak dává nové možnosti, jak se učit, dává nám možnosti, jak se stát lepší verzí sebe sama. Záleží jen na nás, jak si s tím podle ní poradíme.

„A já tak pevně doufám, že AI nám do budoucna přinese moudrost Aristotela, trpělivost Sokrata a kreativitu Da Vinciho,“ zakončila svou přednášku Ferancová Bartoňová.

Aktualizováno

GCC Awards 2025: Zvítězily Česká televize a Kapka naděje s dokumentem o dětské duši a projekt Click and Feed

Filantropie

Třetí ročník Good Company Circle Awards (GCC Awards) opět ocenil firmy, podnikatele, média i neziskové projekty, které dokazují, že úspěch a odpovědnost mohou jít ruku v ruce. Cílem ocenění je vyzdvihnout ty, kteří svými aktivitami přinášejí skutečnou společenskou změnu. V závěru akce byla předána také cena Grand Prix GCC Awards 2025, kterou získal projekt Elpida & Ambiente: kavárna, kde obsluhují senioři.

nst

Přečíst článek

Vzdělávání - ilustrační foto

Vzdělávání čeká revoluce. Musí se adaptovat na svět umělé inteligence

Filantropie

Vzdělávání čeká největší proměny za desítky let. A nejde jen o vzdělání dětí, ale o proměnu paradigmatu – vzdělávat se totiž bude muset každý, kdo bude chtít zůstat relevantní v rychle se měnícím světě. Vzdělávání se bude věnovat konference Good Company Circle 2025.

nst

Přečíst článek

Zakladatelka konference Good Company Circle Eva Prokešová

Eva Prokešová: Jsme konference pro ty, kteří chtějí investovat do společnosti

Leaders

Konference Good Company Circle již potřetí přivítá stovky účastníků a nabídne pohled na dění v byznysu, neziskovém sektoru a společensky odpovědném přístupu k podnikání. Letos poprvé bude v novém formátu v prostoru Nová Spirála na pražském Výstavišti. „Rozhodli jsme se doslova zbořit stereotypy klasických konferencí na kobercích a propojit je se skutečným zážitkem,“ říká zakladatelka konference Good Company Circle, manažerka JT International Eva Prokešová.

Katarína Krajčovičová

Přečíst článek

Související

Hodnoty je potřeba aktivně prosazovat, myslí si účastníci konference GCC

Konference Good Company Circle 2025
Lukáš Procházka / Newstream
nst
nst

Největší konference o sociální udržitelnosti roku je tu. Good Company Circle 2025, kterou pořádá portál newstream.cz, nabízí vystoupení desítek výrazných osobností českého byznysu i společenského života, jako jsou Tomáš Sedláček z Knihovny Václava Havla, kněz Zbigniew Jan Czendlik, Francesco Kinský Dal Borgo a Tereza Zavadilová z newstream.cz, autorka knihy Éra X.

Pravda a láska, svoboda a důstojnost. To jsou podle úvodního panelu hlavní hodnoty, které v poslední době je potřeba chránit a prosazovat. Shodly se na tom účastníci třetího ročníku konference o sociální udržitelnosti Good Company Circle, která se koná v Nové Spirále na pražském Výstavišti.

131 fotografií v galerii

„Hlavní hodnoty jsou po celou historii stejné – pravda a láska. Neznám žádný jiný národ než Čechy, který by s těmito slovy tak intenzivně hrál, a to včetně toho, že tato svatá slova dokáže přetočit do sprostých slov. Ale i tak začínám tato dvě slova podezřívat z toho, že vlastně jde o smysl života,“ uvedl ředitel Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček. A kněz Zbigniew Jan Czendlik jej doplnil, že třetí hodnota je podle něj svoboda. „A to prostě proto, že právě ze svobody všechny další hodnoty mohou vykvést,“ dodal Czendlik.

Podle Terezy Zavadilové z portálu Newstream.cz jsou v posledních letech často zaměňovány zájmy právě za hodnoty. „Zájmy bývají často zabalovány do velkých frází, velkých narativů, které jsou svůdné. Proto ty klasické hodnoty budou potřebovat aktivní propagaci, jakou mají právě ty narativy,“ připomněla Zavadilová.

Aktualizováno

GCC Awards 2025: Zvítězily Česká televize a Kapka naděje s dokumentem o dětské duši a projekt Click and Feed

Filantropie

Třetí ročník Good Company Circle Awards (GCC Awards) opět ocenil firmy, podnikatele, média i neziskové projekty, které dokazují, že úspěch a odpovědnost mohou jít ruku v ruce. Cílem ocenění je vyzdvihnout ty, kteří svými aktivitami přinášejí skutečnou společenskou změnu. V závěru akce byla předána také cena Grand Prix GCC Awards 2025, kterou získal projekt Elpida & Ambiente: kavárna, kde obsluhují senioři.

nst

Přečíst článek

Jak propagovat hodnoty

Hodnoty jsou důležité pro všechny komunity, uvedl Francesco Kinský Dal Borgo. Ale pro šlechtu představují ještě něco důležitějšího. „Šlechta má jako hlavní hodnotu kontinuitu, a díky tomu funguje to, že pouhé jméno je symbolem určitých hodnot. A je to dáno listinami starými stovky i tisíce let,“ uvedl šlechtic. A přidává jednoduchý příklad. „Vezměte si stolování. U nás má stolování jasná pravidla, která se učíme od mala. Mně můžete sebrat, majetek, peníze, oblečení, můžu mít montérky a být zcela chudý, ale jakmile sednu ke stolu, každý to uvidí a pochopí. To mi nikdo nesebere,“ dodal Francesco Kinský Dal Borgo.

Kinský se hodně zabývá právě tím, jak dlouholeté hodnoty propagovat v dnešní společnosti. „My všichni je můžeme žít. Ale to nestačí. Byly doby, kdy televize byla normativní, třeba z estetického hlediska, kdo tam chtěl vystupovat, musel mít kravatu a sako. Dneska každý může jít vlastní cestou, ale výsledkem je prostě chaos. Bylo by dobré, kdyby se společnost shodla na nějakých základech, které budou respektovat všichni, kdo budou chtít součástí té společnosti,“ dodal šlechtic.

Good Company Circle - místo pro setkání

Konference Good Company Circle se letos koná již potřetí. „Původně vznikla, aby pomáhala propojit ty, kdo pomáhají, s organizacemi z neziskového sektoru,“ uvedla na úvod konference zakladatelka Good Company Circle Eva Prokešová. „Dnes má GCC jiný záměr. Je to konference těch, kteří se spolu běžně nesetkávají. Je to konference o partnerství, která moháhají měnit společnost,“ dodala Prokešová ze společnosti JT International, která je zároveň hlavním partnerem letošního konference.

Zakladatelka konference Good Company Circle Eva Prokešová

Eva Prokešová: Jsme konference pro ty, kteří chtějí investovat do společnosti

Leaders

Konference Good Company Circle již potřetí přivítá stovky účastníků a nabídne pohled na dění v byznysu, neziskovém sektoru a společensky odpovědném přístupu k podnikání. Letos poprvé bude v novém formátu v prostoru Nová Spirála na pražském Výstavišti. „Rozhodli jsme se doslova zbořit stereotypy klasických konferencí na kobercích a propojit je se skutečným zážitkem,“ říká zakladatelka konference Good Company Circle, manažerka JT International Eva Prokešová.

Katarína Krajčovičová

Přečíst článek

Co zaznělo na Good Company Circle 2025

Aleš Burger, bývalý CEO Hithit.cz a ředitel agentury Next Level: Je to vlastně takový průzkum trhu... který zjištuje, o co je zájem. A dobrá zpráva to může být i v případě, že vám na váš projekt nepošle nikdo ani korunu. Pak víte, že bud o něj není zájem nebo už jej někdo na trh dodává.

Andrea Ferancová Bartoňová, investorka: Pevně doufám, že AI nám do budoucna přinese moudrost Aristotela, Trpělivost Sokrata a Kreativitu Da Vinciho. Více si přečtěte zde.

Sara Polak, výzkumnice AI: Buďte interdisciplinární, a když vaše dítě bude chtít studovat archeologii, tak ho nechte. Ukazuje se, že právě tyto profese jsou profesemi budoucnosti.

Tomáš Etzler, mediální odborník: Nástup sociálních sítí jsem zpočátku vítal jako zpřístupnění médií, demokratizaci. Ale pak se tam začaly objevovat lži, a to se zintenzivňovalo. Nejprve to byli jednotlivci, pak organiazce a dnes je zřejmé, že se na tom podílejí celé státy.

Petr Mára, popularizátor moderních technologií: Nevím, jestli to bude za rok, za dva nebo pět, ale víme, že moderní technologie vyřeší řadu dnešních nemocí. Takže pokud to půjde, raději teď neumírejte. Na druhou stranu zcela jistě to přinese nové problémy, které nyní neznáme.

Jan Hlaveš, spoluzakladatel a hlavní lékař Vital Age Clinic: Když vám v autě bliká kontrolka, pravděpodobně všichni se budete řídit tím, co vám říká. U našeho vlastního těla to ale neumíme.

Související

Umělá inteligence nás může posouvat, každý tak může mít za učitele Aristotela, říká Andrea Ferancová Bartoňová

Filantropie

Věra Tůmová

Přečíst článek

Hygiena pod kontrolou? V potravinářství často ne. Domácí praní pracovních oděvů představuje problém

Zprávy z firem

Komerční spolupráce

Přečíst článek

GCC Awards 2025: Zvítězily Česká televize a Kapka naděje s dokumentem o dětské duši a projekt Click and Feed

GCC Awards 2025: Zvítězily Česká televize a Kapka naděje s dokumentem o dětské duši a projekt Click and Feed
Newstream
nst
nst

Třetí ročník Good Company Circle Awards (GCC Awards) opět ocenil firmy, podnikatele, média i neziskové projekty, které dokazují, že úspěch a odpovědnost mohou jít ruku v ruce. Cílem ocenění je vyzdvihnout ty, kteří svými aktivitami přinášejí skutečnou společenskou změnu. V závěru akce byla předána také cena Grand Prix GCC Awards 2025, kterou získal projekt Elpida & Ambiente: kavárna, kde obsluhují senioři.

Letos vynikly dva projekty, které oslovily veřejnost svou hloubkou, kreativitou a dopadem. V kategorii Nezisk a média zvítězila Česká televize společně s Nadačním fondem Kapka naděje za dokument „Co je ti? Nic.“ o dětské duši. V kategorii Nezisk a byznys si hlavní ocenění odnesl projekt Click and Feed, který ve spolupráci se značkou Brit pomáhá zvířatům v útulcích po celé České republice. 

Silné příběhy dětské duše

Dokument „Co je ti? Nic.“ vznikl ve spolupráci České televize a Kapky naděje a byl poprvé odvysílán na Světový den duševního zdraví, 10. října 2023. Režisér Jiří Podlipný a scenáristka Zuzana Kinclová v něm zkoumají, co se skrývá za větou, kterou děti často používají, když se trápí, ale nedokážou své pocity vyjádřit.

Vendula Pizingerová, prezidentka nadačního fondu Kapka naděje, k ocenění uvedla: „Dětská duše je velmi křehká, stejně jako je křehká duše dospělých. Buďme na sebe hodní.“

Pomocí autentických výpovědí dětí, rodičů, terapeutů a pedagogů film ukazuje zranitelnost mladých lidí a zároveň dává naději – že změna je možná, pokud si dovolíme naslouchat. Vizuální jazyk dokumentu využívá i umělou inteligenci, která pomáhá „zobrazit“ emoce a stavy, jež se slovy popsat nedají. Film tak dokáže přiblížit divákům svět dětské duše s nebývalou empatií.

Podívejte se na fotogalerii z konference

131 fotografií v galerii

Ocenění za společenský dopad

Veřejnost ocenila projekt především pro jeho autenticitu, odvahu a schopnost vyvolat veřejnou diskusi. Dokument se po premiéře stal impulsem k debatám na školách, ve zdravotnických institucích i mezi rodiči. Kapka naděje na něj navázala dalšími aktivitami v oblasti dětské psychiatrie, které zahrnují podporu odborných center i osvětové kampaně.

Podle organizátorů ocenění se film „Co je ti? Nic.“ stal symbolem společenské zodpovědnosti médií – ukázal, že veřejnoprávní televize může nejen informovat, ale i uzdravovat společnost tím, že otevírá citlivá témata s respektem a lidskostí, uvedl moderátor akce Libor Bouček.

Další inspirativní projekty

Mezi desítkou nominovaných se objevila řada iniciativ, které dokazují, že média mohou být silným nástrojem dobra:

  • BurdaMedia Extra a STEM s projektem Pravda proti dezinformacím vzdělávají veřejnost v rozpoznávání lží a manipulací.
  • VLMedia a Nadace Dobrý anděl otevřely veřejnosti oči příběhy rodin, které procházejí těžkými životními zkouškami.
  • Seznam.cz svým programem Seznam Grant každoročně podporuje desítky neziskových organizací reklamním kreditem.
  • TV Nova a Diakonie spojují diváky s projekty Psaní od srdce a Krabice od bot, které pomáhají tisícům dětí a seniorů.
  • Deník N a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové dávají prostor lidem s hendikepem, kteří inspirují svým příběhem.
  • Aktuálně.cz a Nadace České spořitelny propojují novináře a odborníky v projektu Chytré Česko, který podporuje vzdělávání a mediální gramotnost.
  • Český rozhlas Radiožurnál projektem Dobrý den Radiožurnálu propojil dárce, nadace a veřejnost v unikátním 24hodinovém vysílání.

Spojení byznysu a hodnot

V kategorii Nezisk a byznys si vítězství odnesl projekt Click and Feed, který ve spolupráci s českou značkou Brit pomáhá zvířatům v útulcích po celé zemi. Jeho princip je geniálně jednoduchý – každý uživatel může jediným kliknutím zdarma darovat krmivo zvířatům v nouzi. 

Iniciativu Click and Feed při předávání ceny zastoupila Martina Nováková a za spolupracující značku Brit přišla Elena Hadjieva (Chadzieva). „Jsme strašně mile překvapeni. Pro náš projekt tato cena znamená ohromnou motivaci a motor jít dál, protože často to není jednoduchá cesta. A společnost Brit nám už na této cestě skoro 10 let pomáhá opuštěným a týraným zvířatům dělat jim trošku lepší život. Společně jsme tak už naplnili 32 milionů misek, což je skoro tisíc tun krmení. A strašně moc doufám, že tato spolupráce bude pokračovat a že se zkusíme dostat i do sekce osvěty, která je za mne úplně nejdůležitější,“ poznamenala Martina Nováková a dodala, že by si přála, aby se osvěta dostala, když už ne do každé rodiny, alespoň do každé školy.

„Chceme, aby děti už od malička věděli, že zvířata nejsou otroci lidí, ale naši parťáci. A že v životě je potřeba balanc, aby věci správně fungovaly a když už si od zvířat něco bereme, tak jim to musíme zase také vracet, a to minimálně alespoň tou péčí, kterou si zaslouží,“ poznamenala na závěr svého děkovné řeči Nováková.

Newstream

Za každé kliknutí se díky partnerství se značkou Brit naplní jedna miska v některém z útulků. Projekt propojuje technologie, empatii a komunitní sílu – a přináší konkrétní, měřitelnou pomoc.

Podle organizátorů GCC Awards je Click and Feed příkladem moderního filantropického modelu: „Spojuje byznys a občanskou společnost způsobem, který je srozumitelný, rychlý a přístupný každému. Každé kliknutí má smysl – a to je poselství, které dnešní doba potřebuje slyšet.“

Projekt již rozdal statisíce porcí krmiva, zapojil tisíce lidí do pomoci zvířatům a dlouhodobě podporuje myšlenku odpovědného chování vůči zvířatům.
Click and Feed zároveň inspiruje další firmy, že i jednoduchý nápad může mít obrovský společenský dopad, pokud je spojen s empatií a důvěryhodným partnerem.

Další nominovaní v kategorii Nezisk a byznys

Vedle vítěze porotu zaujala i celá řada dalších projektů, které ukazují, že firemní úspěch může jít ruku v ruce s odpovědností:

  • L’Oréal – UNESCO – Akademie věd ČR: Věda potřebuje ženy. Dlouhodobý program podporuje české vědkyně finančně i mediálně a inspiruje další generace žen ve vědě.
  • Nadace Tipsport a Sport bez odpadu. Ekologická iniciativa, která pomáhá sportovním klubům omezovat odpad, zavádět vratné kelímky a vzdělávat fanoušky.
  • JRD a Nadace Via: Místa pro život s přírodou. Společný fond podporuje lokální ekologické projekty a rozvíjí komunitní život po celé republice.
  • Quantcom a Cesta z krize. Bezplatná linka psychologické pomoci, která díky technologickému zázemí umožňuje bezpečnou a dostupnou podporu lidem v nouzi.
  • Edenred a Potravinová banka Praha. Spojení firemního dobrovolnictví a boje proti plýtvání potravinami – tisíce balíčků jídla ročně pro potřebné.
  • JTI a Obleč Prahu. Projekt, který motivuje obyvatele metropole k třídění textilu a dává druhou šanci oblečení i lidem v nouzi.
  • Canon – Czech Photo – Světluška: Fotografie, které lze cítit. Díky reliéfnímu tisku umožňuje nevidomým vnímat fotografie hmatem. Umění se stává skutečně inkluzivním.
  • Nadace PPF a Post Bellum: Nezapomeňme 80. Projekt s více než 150 akcemi po celé republice připomněl hrdiny druhé světové války a hodnoty svobody.
  • Elpida a Ambiente: Kavárna, kde obsluhují senioři. Sociální podnik propojuje generace, nabízí práci seniorům a mění pohled na stárnutí.

GCC Awards vznikly s cílem ocenit firmy, podnikatele a média, která prokazují, že úspěch nemusí být v rozporu s empatií. Ocenění letos znovu potvrdilo, že síla byznysu a médií může být nejen ekonomická, ale i společenská a lidská. „Projekty jako Co je ti? Nic. dokazují, že média mají obrovský potenciál ovlivňovat společnost k lepšímu – když dávají hlas těm, které není slyšet,“ uvedli organizátoři ocenění Good Company Circle.

Grand Prix GCC Awards 2025 získal projekt Elpida & Ambiente

Na slavnostním vyhlášení cen Good Company Circle (GCC Awards), které se uskutečnilo v prostorách Nové Spirály v pražských Holešovicích v rámci konference Good Company Circle, byla v závěru akce udělena také cena Grand Prix. Absolutním vítězem se stal projekt Elpida & Ambiente, známý jako kavárna, kde obsluhují senioři.

Vítěz podporuje aktivní seniory

Tanto sociální podnik funguje pod hlavičkou neziskové organizace Elpida, která už více než 20 let podporuje seniory aktivním životem. Kavárna Stará škola na pražském Smíchově zaměstnává výhradně osoby starší 55 let (většinou seniory), kteří pracují v gastronomii. V kavárně připravují kávu, pečou koláče, komunikují s hosty. Projekt tím propojuje lidi ze starší generace, a dává těmto lidem v důchodovém věku smysluplnou činnost a životní náplň a zároveň takto i bourá stereotypy o stáří.

Projekt navzdory všemu pozitivnímu čelil ale už i výzvám spojeným s finanční udržitelností. V květnu 2025 tak média informovala, že kavárně hrozí zánik, pokud se nepodaří vybrat potřebné prostředky. Organizátoři z Elpidy proto spustili veřejnou sbírku na platformě Darujme.cz a během krátkého času pak vybrali 750 tisíc korun na zajištění provozu podniku.

Projekt Elpida nyní funguje jako běžné kavárna s ohledem na své zaměstnance ve starším věku. Senioři tak zde pracují v kratších směnách, berou si třeba jenom jednu nebo dvě směny týdně tak, aby to bylo pro ně zvládnutelné. Snaží se, aby kavárna byla vyvážená mezi posláním (s jasným sociálním dopadem) a běžným byznysem.

Impakt Awards 2025: Mají odvahu měnit svět. Newstream ocenil čtyři výjimečné ženy

Filantropie

V druhém ročníku Impakt Awards by newstream byly dnes slavnostně v Nové Spirále vyhlášeny laureátky, které svými příběhy, odvahou i konkrétními činy ukazují, že lidskost s vizí dokáže proměnit společnost. Cenu poroty získaly Gabriela Kabátová, která staví mosty tam, kde doposud byla jen zeď, Alena Votavová, průkopnice hospicové péče v Karlovarském kraji a Kateřina Šédová, která s organizací Loono bojuje proti tabu zdravotní prevence. Cenu partnera ocenění, kterým je společnost JTI, převzala Dana Pavlousková, která skrze Oděvní banku propojuje sociální pomoc s ekologickou odpovědností. V soutěži Impakt Awards hlasovala také veřejnost, u níž zvítězila Alena Votavová.

nst

Přečíst článek

Zakladatelka konference Good Company Circle Eva Prokešová

Eva Prokešová: Jsme konference pro ty, kteří chtějí investovat do společnosti

Leaders

Konference Good Company Circle již potřetí přivítá stovky účastníků a nabídne pohled na dění v byznysu, neziskovém sektoru a společensky odpovědném přístupu k podnikání. Letos poprvé bude v novém formátu v prostoru Nová Spirála na pražském Výstavišti. „Rozhodli jsme se doslova zbořit stereotypy klasických konferencí na kobercích a propojit je se skutečným zážitkem,“ říká zakladatelka konference Good Company Circle, manažerka JT International Eva Prokešová.

Katarína Krajčovičová

Přečíst článek

Hostem podcastu Dobré společnost byl Libor Bouček
video

Filantropie musí být neviditelná, říká moderátor Libor Bouček

Newstream TV

Moderátorka Sara Polak v aktuálním díle podcastu Dobré společnosti přivítala moderátora Libora Boučka, který moderuje říjnovou konferenci Good Company Circle, jejíž je newstream.cz hlavním mediálním partnerem.   

Michal Nosek

Přečíst článek

Související

Vendula Pizingerová, Dita Loudilová a Katarína Krajčovičová
video

Podcast dobré společnosti: Snahy o dobré věci provází i neúspěchy, říká zakladatelka Kapky naděje

Filantropie

Michal Nosek

Přečíst článek
Doporučujeme