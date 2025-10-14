Umělá inteligence nás může posouvat, každý tak může mít za učitele Aristotela, říká Andrea Ferancová Bartoňová
Známá investorka Andrea Ferancová Bartoňová se na konferenci Good Company Circle zamýšlela nad tím, co může být nejlepší investice vašeho života. Není to podle ní složité, ale je třeba do sebe smysluplně investovat, pak můžete mít za učitele třeba i Aristotela.
Co je nejlepší investice vašeho života? Vždyť každý z nás to podle proslulé investorky Andrey Ferancové Bartoňové přece opravdu ví. Někdo si kupuje byt na pronájem, někdo jiný zlato a další si schovává peníze pod matraci. „Můj názor ale je, že ty nejlepší investované peníze jsou ty, které utratíte. Ty už vám totiž nikdo nevezme,“ řekla hned v úvodu své odpolední přednášky o přínosech umělé inteligence k vlastnímu seberozvoji Andrea Ferancová Bartoňová. To nejlepší odvětví pro takovou investici do sebe pak podle ní je především vzdělání.
Aristoteles a AI
Před více jak třemi lety jela na konferenci do západní Evropy, kde byli ti nejlepší lidé, kteří učí i investují do vzdělávání a pracují i s umělou inteligencí. Byl tam například Bill Gates nebo další hvězdy ze Silicon Valley. „Mohla bych tak klidně říci, že jsem se učila přímo od Billa Gatese. A v tu chvíli mne přišel na mysl Aristoteles, jehož nejznámějším žákem byl Alexandr Veliký. Není divu, že byl tak úspěšný, když měl takového učitele. Ze studií totiž vím, že i když jsem podprůměrný žák a mám skvělého učitele, mám se kam posouvat a mohu se stát průměrný žákem. A pokud jsem průměrný žák a mám skvělého učitele, mohu se stát excelentním žákem,“ vyprávěla Ferancová Bartoňová a zamýšlela se nad tím, co by Aristoteles říkal na AI.
Někdo by se nad tímto propojením filozofie a AI mohl třeba pohoršovat, ale vývoj a technologický progres společnosti do budoucna nemůžeme podle Ferancové Bartoňové zastavit. Vždyť dnes už minimálně 72 procent žáků jen v České republice běžně používá AI při svém učení a velké firmy, které vytváří velké jazykové modely to vědí a pracují s tím. Vytváří proto velice intenzivně své pedagogické designy, které dále rozvíjejí myšlení uživatelů. Má to ale podle Ferancové Bartoňové háček, protože řada z nich je založená na otevřeném open AI modelu.
„Máme tu ale i jiné modely. Jednou z nich je třeba společnost Khanmigo, což je personalizovaný tutor. Když jsme tento model využili pro našeho syna, který měl dlouhodobě na střední škole problém s matematikou, do půl roku se díky tomu zlepšil na neuvěřitelných 96 procent. A i to může být varianta pro učitele, jak pracovat s umělou inteligencí. AI totiž nemá držet v ruce křídu, ale může dát učitelům křídla,“ poznamenala Ferancová Bartoňová.
Budoucnost a AI
AI tedy nejde do budoucna uniknout a ani to nemá prý smysl. Spíše je lepší se podle Ferancové Bartoňové ptát, jak nám samým může umělá inteligence pomoci najít Aristotela v nás, a tedy i to nejlepší v nás. Jednou z takových platforem, která zajímavým způsobem využívá AI ve vzdělávání, je pak podle ní i známá KHAN academy.
Vzdělání je tedy podle Ferancové Bartoňové základ. Za prosperitou určitého státu není podle ní ani velikost země ani zdejší zdroje, ale vzdělaní lidé, kteří dokáží posouvat vývoj dále dopředu, do budoucna. AI nám tak dává nové možnosti, jak se učit, dává nám možnosti, jak se stát lepší verzí sebe sama. Záleží jen na nás, jak si s tím podle ní poradíme.
„A já tak pevně doufám, že AI nám do budoucna přinese moudrost Aristotela, trpělivost Sokrata a kreativitu Da Vinciho,“ zakončila svou přednášku Ferancová Bartoňová.
