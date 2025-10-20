Nový magazín právě vychází!

Skupina PPF Renáty Kellnerové vydělala v pololetí 8,42 miliardy

PPF, užito se svolením
ČTK
ČTK

Skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami, vykázala v prvním pololetí 2025 čistý zisk 8,42 miliardy korun. Ve stejném období loni měla zisk 15,85 miliardy korun. Provozní výnosy stouply meziročně o 17,8 procenta na 41,8 miliardy korun, což podle PPF potvrzuje stabilní výkonnost klíčových firem skupiny. Aktiva skupiny se zvýšila o 4,1 procenta na 1,09 bilionu korun.

Meziroční pokles čistého zisku za první pololetí roku 2025 do značné míry odráží loňský prodej telekomunikačních aktiv PPF mimo ČR při vzniku partnerství s globální technologickou skupinou Emirates Telecommunications Group Company. Ke změně čistého zisku přispěl také prodej aktiv ve spotřebitelském financování v Indii, vypořádaný v letošním roce.

Růst provozního zisku podle finanční ředitelky PPF Kateřiny Jiráskové zdůrazňuje ziskovost jejích pokračujících byznysů a rovněž silnou likviditu. „Výsledky také reflektují investice PPF do rozvoje stávajících aktiv i do nových iniciativ s využitím vnitroskupinových synergií. Jednou z našich klíčových priorit je udržitelný růst a odolnost byznysů, které tvoří pevný základ pro strategické investiční aktivity skupiny,“ uvedla.

V první polovině roku 2025 vzrostl provozní zisk EBITDA telekomunikačních aktiv PPF v ČR o osm procent a provozní zisk OIBDA jejích mediálních společností o 1,5 procenta, a to i díky spuštění platformy Oneplay. Tyto výsledky se opírají o pokračující investice do telekomunikační infrastruktury, tvorby mediálního obsahu a digitálního streamingu. Provozní zisk PPF Financial Holdings vzrostl meziročně o 14 procent díky výkonnosti českých bankovních aktiv.

Peníze, ilustrační foto
Nova si na rozvoj obsahu a Oneplay půjčila přes dluhopisy miliardu

Money

TV Nova umístila mezi investory dluhopisy v objemu jedné miliardy korun. Prostředky použije na rozvoj obsahu a technologií, digitální platformu Oneplay a na optimalizaci financování.

ČTK

Přečíst článek

„Aktuální výsledky potvrzují schopnost PPF investovat do stávajících byznysů i do nových projektů a budovat partnerství v souladu s našim odvětvovým know-how a s cíli geografické diverzifikace,“ doplnil investiční ředitel PPF Didier Stoessel. V první polovině roku 2025 rozšířila PPF telekomunikační aktivity v Srbsku, posílila své služby digitálních médií v ČR a pokročila v diverzifikaci realitního portfolia vstupem do developmentu v USA a hotelnictví v Česku.

Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a jižní Afriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, nemovitosti, biotechnologií a strojírenství. Skupina zaměstnává celosvětově 45 tisíc lidí.

Doporučujeme