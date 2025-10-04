Technologie budou už za pár let schopné prodloužit život, říká Petr Mára
Moderátorka Sara Polak si do podcastu Dobré společnosti pozvala Petra Máru. Ten už přes dvacet let přibližuje české veřejnosti svět technologií, a upozorňuje na jejich praktický dopad a význam pro osobní rozvoj. Jako influencer, školitel a podcaster se stal průvodcem pro ty, kteří chtějí porozumět digitální budoucnosti. Petr Mára bude na říjnové konferenci Good Company Circle hovořit o tom, jaký dopad má na lidstvo dlouhověkost a technologická propojenost.
Jedním z témat, kterému se Petr Mára věnuje je i longevity, tedy dlouhověkost a otázka, jak žít dlouhý a spokojený život, což je jeden z principů dobré společnosti. „Pro mě je hezké, že se dnes longevity hodně spoje s AI, protože můj přístup, který vidím samozřejmě od zahraničních médií nebo lidí, kteří se mu věnují hodně, je hlavně neumřít do následujících pěti až deseti letech, protože technologie pak budou pravděpodobně schopny život prodloužit. Říkám si, tak to zkusím pět deset let vydržet a uvidíme, třeba to fakt dobře dopadne,“ popisuje budoucnosnost zdravotnictví.
Petr Mára patří mezi nejvýraznější osobnosti české technologické scény. Od konce devadesátých let se pohybuje na rozhraní byznysu a inovací. V českém prostředí bývá často označován za technologického evangelistu, tedy člověka, který dokáže složité trendy vysvětlit srozumitelně a přiblížit jejich praktický dopad na každodenní život i firemní prostředí.
Těžko hledáme hrdiny, přitom každý z nás nějakého má, říká Tomáš Sedláček
Jeho cesta začala u Applu. Jako jeden z prvních certifikovaných školitelů v Česku se soustředil na firemní nasazování iOS zařízení a pomáhal firmám chápat, že mobilní technologie nejsou jen hračkou, ale nástrojem produktivity. Postupem času se jeho záběr rozšířil. Přednáší o umělé inteligenci, kryptoměnách, virtuální realitě či elektromobilitě a vždy zdůrazňuje, že nejde jen o fascinující technologii, ale především o změnu myšlení a chování, kterou tyto trendy přinášejí.
Applu se však věnuje dál. „I phone budeme moc používat tak, jak jsme ho doteď používali, ale třeba tam je nová funkce Live Translation, kde živě překládají. V Evropě to ale zatím není dostupné. A samozřejmě další posun je AI Inteligence, respektive Apple Inteligence a další věci jsou vlastně tady lokálně nedostupné, stejně jako třeba věci od Mety. Takže je vidět takový střet mezi Evropou a Amerikou. A mě osobně to mrzí, protože já bych ty věci chtěl používat a přijde mi, že chci být na té špici, respektive mít přístup k tomu nejlepšímu. A trošku mě ty regulace brzdí. Na druhou stranu si říkám, kdyby jednou AI měla být problém, tak je dobré, až se ten problém vyřeší v Americe a my v Evropě budeme trošku pozadu,“ popisuje Mára současné trendy.
Prevence má zásadní význam
Významnou část jeho práce tvoří komunikace s veřejností. Na YouTube a v podcastu sdílí nejen recenze a postřehy k nejnovějším technologiím, ale i osobní pohledy na zdraví, biohacking a dlouhodobou udržitelnost. „Medicína 2.0 nebo 3.0, teď nevím, která je generace, ale se staví na prevenci. Protože když řešíš problém v situaci, až když je, tak se občas ten problém už nepodaří vyřešit, protože je prostě pozdě. Takže jediná logická cesta je prevence, to znamená být schopen předcházet problémům, než se rozrostou. Člověk změní stravování, spánek, životní styl, cokoliv. A to lze jedině prevencí. A když těch lidí bude víc a víc, tak se změní systém, protože to bude podporovat většina. A to je o tom, že nějaká část společnosti začne uvažovat,“ popisuje moderní péči o vlastní zdraví.
Petr má schopnost spojovat světy, které se často míjejí. Startupové inovátory, tradiční korporace i jednotlivce hledající orientaci v digitálním chaosu. Pro jedny je influencerem, pro druhé koučem, pro třetí publicistou. Sám se však označuje spíše za člověka, který má rád technologie, a ještě raději jejich příběhy. A právě příběhy propojené s osobní zkušeností, důrazem na vzdělávání a zdravý životní styl dělají z Petra Máry výraznou tvář českého veřejného prostoru.
Největší česká konference o společenském dopadu, Good Company Circle 2025, se uskuteční 14. října se v Nové Spirále na Výstavišti Praha, kde se sejdou přední osobnosti z oblasti byznysu, vědy, vzdělávání, technologií i kultury – včetně bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové.
