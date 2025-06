V Panamě nebo Kostarice se nestaví bytový dům bez bazénu, říká Fialková

Společnost UDI Group buduje bytové projekty v Panamě a Kostarice. Samozřejmě i v Česku a dalších evropských zemích. Je to jeden z největších českých developerů. Na rozdíl od mnoha ostatních se však nebojí jít do ciziny.

Do Latinské Ameriky šel jednak proto, že je tam mnohonásobně jednodušší stavět než v Česku. A také chtěl rozložit riziko v době, kdy Evropská unie neustále utahuje legislativní šrouby při výstavbě.

„Tam všechno jede s nadšením, se snahou po zlepšování, jako jsme my měli po sametové revoluci,“ říká Marcela Fialková, ředitelka strategie společnosti UDI Group. Tamní lidé se chtějí mít dobře jako lidé ve Spojených státech. Proto tam rychle roste výstavba. Česká firma tam staví bydlení pro místní lidi, ne turistické resorty na pobřeží.

„Stavíme výškovou výstavbu, to je tam úplně normální,“ říká Fialková. Není nic neobvyklého stavět budovy s více než dvaceti patry. Velký rozdíl proti Česku je, že ve střední Americe mají domy velkou vybavenost. Zatímco u nás je běžné, že spodní patro je určené pro obchody nebo kavárnu, tam „vůbec nemá smysl stavět dům bez bazénu. Celé jedno patro, většinou nahoře, je určené pro bazény či vířivky.“ Kromě toho nechybí například studio pro péči o domácí zvířata.

V Česku se bazény v činžovních domech nestaví. Protože je tak pomalé povolování, tak malá výstavba a tím tak vysoké ceny, že na bazén, který výstavbu prodražuje, by už cenově téměř nikdo nedosáhl. V Latinské Americe, s pružným povolováním, lidé ano.

