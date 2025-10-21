Nový magazín právě vychází!

Dalibor Martínek: Nový územní plán Prahy. Byty se nestaví, úředníci dvacet let řádí

Dalibor Martínek
Praha slavnostně představila, po dvanácti letech těžkého úsilí mnoha expertů, nový Metropolitní plán. Tedy územní plán. Územní plán je klíčovou součástí rozvoje města, výstavby dopravy, bytů. Dosud platí ten Kaslův z roku 1999, o kterém sám Jan Kasl, tehdy primátor a nyní šéf Komory architektů mluvil jako o dočasném.

Kaslův provizorní územní plán platí už pětadvacet let. Je dočasný asi jako byl pobyt Rusů po roce 1968 v Československu. Nyní tedy má nastat změna. Přesněji řečeno, nejdříve v polovině příštího roku, až se vypořádají tisíce námitek veřejnosti, obcí či developerů. Říct, že Praha má nový územní plán, je tedy velmi předčasné. Znáte, jak fungují úřady. A navíc, v říjnu příštího roku se konají volby do pražského zastupitelstva, takže se může s územním plánem ještě leccos semlít.

Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj, na územním plánu pracuje druhé volební období. Času má evidentně dost, nikam nespěchá. Sám po opětovném získání postu šéfa rozvoje v roce 2022 tvrdil, že plán bude hotov do konce tohoto volebního období. Jeden by čekal, že už má vše po letech práce připravené a dá to na stůl. Hlaváček si vymínil další čtyři roky.

Teď tedy představil mnohovrstevný plán. Je evidentní, že na něm bylo odvedeno práce jako na kostele. Nicméně, v posledních letech mezi odbornou veřejností zaznívá, že když se na něčem pracuje takhle dlouho, vznikne vlastně něco zastaralého. A bude to potřeba hned měnit.

Návrh plánu okamžitě kritizovalo hnutí ANO. Nepřinese podle něj očekávané zjednodušení a zrychlení výstavby. Hnutí, ještě, než je plán schválen, požaduje zahájení přípravy změn, třeba odstranění nově zavedené podmínky, takzvané plánovací smlouvy, a navazující požadavky na detailní územní studie a plány. Jak je vidět, není zcela hotovo.

Se vší pokorou k práci, která byla na plánu odvedena, nemohu nevzpomenout na sedmdesátá léta. Ústřední plánovací komise prostě rozhodla, že na polích vedle starých malých domků v Bohnicích vznikne panelové sídliště pro třicet tisíc lidí. A tak se stalo. Nyní je to příjemné parkové sídliště s obchody, školami, školkami. To stejné se stalo v Ďáblicích, kde stojí dvanáctipatrové paneláky dlouhé sto metrů, každý pro tisíc obyvatel. Černý Most, Jižní Město. Stavělo se jako o závod.

Ano, bytová jádra byla z umakartu, tehdy moderního materiálu, ale desítky tisíc lidí měly kde bydlet. Paradoxně jsme nyní, po třiceti letech, objevili prefabrikaci a stavění z modulárních celků. Je to bráno jako úchvatná novinka.

Nemá to být vzpomínka na zlaté komunistické časy. Jen příměr. Nyní soukromý developer čeká v Praze třeba deset let na to, aby mohl postavit dům o sto bytech. Potřebuje k tomu sedmdesát razítek. Každý úředník se tváří důležitě, zákonné lhůty bez postihu nedodržuje.

Je fajn, že máme nový územní plán. Ale pomůže výstavbě? Developeři jsou podle pohledu sociálních inženýrů bráni jako jacísi dravci, kteří si chtějí ukořistit území a vydělat na něm peníze.

V zásadě to tak je. Lidé z finančního sektoru developerům jejich marže závidí. Protože developeři veškeré klacky, které jsou jim házeny pod nohy, přičtou kupujícím. Dlouhé stavební řízení? Kliente, zaplať. Máme postavit novou školku? Kliente, zaplať. Proto nyní rostou ceny bydlení třikrát rychleji než reálné mzdy.

Inženýři z institutu plánování rozvoje města píší na svém webu například, že velkou změnou je „velký krok směrem k jasným pravidlům pro developery a k transparentnosti při spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem.“ Co to znamená? Že výpalné za možnost někde stavět nové byty bude vykoupena povinností, tentokrát už přesně danou, ne jak si která radnice vzpomene. To dostupnosti bydlení moc nepomůže.

Do Metropolitního plánu je v mnoha územích doplněna závazná podmínka, povinnost uzavřít plánovací smlouvy, než se vůbec začne záměr povolovat a stavět. Díky tomu se zabránilo “salámové metodě”, ochránily se nejcennější lokality a velká rozvojová území a jednoznačně se zakotvila pravidla hry pro všechny tak, že developeři musí postupovat podle jednotných zásad, podle pražské Metodiky spoluúčasti investorů.“

Ta jasně říká, jak a v jaké výši se mají developeři podílet na kompenzaci vůči městu, když vstupují se svými záměry do území a vyvolávají tím další nároky například na mateřské a základní školy.

Nový územní plán Prahy je velmi podrobný, a je na něm odveden velký kus práce. Evidentně. Ale kde je nějaká svoboda rozvoje města, urychlení výstavby? Výškové budovy? Kde je podíl města se stomiliardovým rozpočtem na rozvoji infrastruktury svého města? Funkční ulice jsou po celém městě rozkopané, ale nové mají stavět developeři?

Vypadá to, jako že tady máme zlé developery, které je územním plánem potřeba zkrotit. Faktem je, že developeři dělají svůj byznys, a evidentně ho dělají dobře. Drží ceny vysoko, aby vydělali. Komunál se čtvrt století zabývá plánováním, které nikomu nic nepřinese.

Jak je možné, že stavbu vyšší než sto metrů v Nových Butovicích, Černého „mrakodrap“ s lodí musí schvalovat pražský magistrát? Tváříme se po pětatřiceti letech jako vyspělá demokracie. Ale výstavbu bytů jsme naprosto pohřbili. Nechali jsme ji napospas developerům a úředníkům. Dosud se v původním územním plánu došlo výstavbě „změnou územního plánu“. Jak k takové dohodě s úředníky asi docházelo?

Společnost PPF Real Estate může koupit hotel Diplomat v pražských Dejvicích. Transakci povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který o tom informoval v tiskové zprávě. PPF hotel kupuje od thajské firmy Rabbit Holdings. Investiční skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami, za hotel zaplatí 73 milionů eur, tedy zhruba 1,8 miliardy korun.

"Úřad se zabýval dopady spojení na oblasti provozování hotelů a poskytování pronájmu prostor pro kongresové a společenské akce, v žádné z nich však neshledal možné narušení hospodářské soutěže. Po posouzení okolností spojení rozhodl, že nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí již nabylo právní moci," uvedl ÚOHS.

Předmětem transakce jsou všechny akcie české společnosti Diplomat Prague, která vlastní čtyřhvězdičkový hotel se 400 pokoji a konferenčními prostory v pražských Dejvicích. Člen dozorčí rady PPF Group Tomáš Otruba získá ve společnosti Diplomat Prague na základě dříve uzavřené dohody s PPF Real Estate pětiprocentní podíl, uvedla investiční skupina.

PPF v letošním roce dokončila převzetí hotelu Hilton Prague, největšího v Česku. Podle médií byla hodnota transakce několik miliard korun. V hotelu s téměř 800 pokoji a zhruba 5000 metry čtverečními konferenčních prostor PPF Real Estate získala 95procentní podíl.

Pětihvězdičkový hotel Four Seasons poblíž Karlova mostu PPF letos získala společně s Tomášem Otrubou a miliardářem Michalem Strnadem, cena tohoto obchodu podle dřívějších informací Hospodářských novin činila 100 milionů eur. V portfoliu pražských hotelů PPF Real Estate je podle internetových stránek společnosti také hotel Stages v sousedství pražské O2 areny.

Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a jižní Afriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, nemovitosti, biotechnologií a strojírenství. Skupina zaměstnává celosvětově 45.000 lidí. V letošním prvním pololetí skupina vykázala čistý zisk 8,42 miliardy korun. Ve stejném období loni měla zisk 15,85 miliardy korun. Provozní výnosy stouply meziročně o 17,8 procenta na 41,8 miliardy korun.

V Česku, jak známo, se loni narodilo pouze 84 tisíc dětí. Což je v historii země nejméně. Za šest let přijde spousta učitelů o práci, nebude koho učit. Česko vymírá. Podobně je na tom Německo i další země v Evropě.

Zlom v Česku nastal v roce 2019, kdy se narodilo 112 tisíc dětí, ale o pár set lidí víc zemřelo. Země začala vymírat. Od té doby je tento trend neměnný. Loňský rok tomu nasadil korunu. Zemřelo 112 tisíc lidí, „schodek“ populace je třicet tisíc. Dá se čekat, že trend bude pokračovat.

Není to fenomén Česka. Například v Německu se loni narodilo podle německého statistického úřadu 677 tisíc dětí, což je o dvě procenta méně než v roce předchozím, a nejméně od roku 2013. V roce 2023 to bylo 692 tisíc dětí, rok předtím 739 tisíc. Takže Německo také vymírá. Uprchlická vlna z let 2015 tomu nijak nepomohla.

Česko a Německo v tom nejsou v rámci Evropy samy. V zemích Evropské unie byl podle Eurostatu průměrný podíl populace dětí na celkovém počtu obyvatel v roce 2022 13,9 procenta. Nižší zastoupení dětí mělo jak Německo, tak třeba Itálie, 11,7 procenta, ale také Portugalsko, Malta, Řecko nebo Španělsko, 12,9 procenta. Evropa stárne, mladí nejsou. Ale státy dál pracují s tezí, že je potřeba zajistit sociální potřeby starých.

Kdo je ale zajistí, když Evropa vymírá? V Německu se na jeden pár rodí 1,35 dítěte. Zní to zvláštně, jak by se mohlo rodit 35 desetin dítěte. Ale takhle mluví statistika. V Česku je to 1,37, nemlich to stejné.

Evropa se mění ve skanzen

V Německu podle statistiků zůstalo 23 procent žen s vysokým vzděláním bez dětí. Žen s nízkým vzděláním je bez dětí „pouze“ jedenáct procent. Že by nám vzdělání a vzdělávání bránilo alespoň udržovat současnou populaci?

Firmy, asociace a komory lobbují u vlády, aby uvolnila vstup legálních pracovníků z ciziny na český trh práce. Ukrajinci, Filipínci nebo prostě lidé z méně ekonomicky rozvinutých zemí by tady měli vykonávat práce, do kterých se vzdělaným Evropanům nechce. Třeba stát někde u linky nebo u lopaty, aby za neexistující mladou generaci vykonávali manuální práce.

V Evropě se vzděláváme, abychom vytvořili roboty s umělou inteligencí, kteří všechno udělají za nás. A nemáme čas se rozmnožovat. Pro koho potom budou ty nové technologie pracovat?

Možná by bylo politicky lepší řešení doručit mladé generaci lepší perspektivu. Ne drahé bydlení nebo dotace na soláry. Ale například bezúročné půjčky na bydlení, odšpuntovat bytovou výstavbu. Nemožnost vlastního bydlení je jednou z brzd populační rovnováhy. Politické strany místo toho před každými volbami naslibují hory doly důchodcům, mladým nabízejí digitalizaci. Asi aby mohli trávit sami čas v mikrobytě s nejnovějšími technologiemi.

V Česku i v Evropě je spousta rozvojových priorit. Dálnice, obrana proti Rusku, vzdělávání, digitalizace, klima a spousta dalších věcí. Nemělo by se stát jednou z priorit otočení demografického kormidla? Pokud se tak nestane, za pár desetiletí už bude Evropa jenom skanzen.

