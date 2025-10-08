Eva Prokešová: Jsme konference pro ty, kteří chtějí investovat do společnosti
Konference Good Company Circle již potřetí přivítá stovky účastníků a nabídne pohled na dění v byznysu, neziskovém sektoru a společensky odpovědném přístupu k podnikání. Letos poprvé bude v novém formátu v prostoru Nová Spirála na pražském Výstavišti. „Rozhodli jsme se doslova zbořit stereotypy klasických konferencí na kobercích a propojit je se skutečným zážitkem,“ říká zakladatelka konference Good Company Circle, manažerka JT International Eva Prokešová.
Letošní ročník GCC nese podtitul „Vyplatí se investovat do společnosti?“ Co pro vás osobně tato otázka znamená?
Často se setkávám s názorem, že společenský dopad, pomoc druhým nebo solidarita znějí příliš abstraktně či plytce. Je vážně zajímavé, jak si někdo pomoc druhým vykládá jako alternativu, kterou si může zvolit. Pomoc druhým není jen o dobrém pocitu, jde zde o investici s jasným dopadem.
Jak konkrétně to tedy dělat?
My už dnes víme, že investice do společnosti je absolutně nezbytná. Pokud přestaneme posilovat vzdělání a péči o ty nejzranitelnější, dožene nás v podobě nižší produktivity, vyšších sociálních výdajů a rostoucích nerovností. Například OECD dlouhodobě upozorňuje, že každý rok vzdělávání navíc zvyšuje HDP země o dvě až tři procenta, zatímco zanedbání sociální péče se promítá do vyšších výdajů. Když přestaneme pomáhat ostatním, dožene nás to dřív nebo později. Ale ještě důležitější je změna myšlení. Argument, že pokud nemohu pomoci ve velké míře, nemá to význam, považuji za nesmyslný. Smysl má naopak to, když se člověk začne zajímat o okolí a nebude mu lhostejné, co se kolem něj děje. Proto chci, aby Good Company Circle bylo místem, kde společně hledáme odpovědi na to, jak a kde se vyplatí společnost posilovat, aby byla odolná i v budoucnu.
Petr Mára bude na říjnové konferenci Good Company Circle hovořit o tom, jaký dopad má na lidstvo dlouhověkost a technologická propojenost.
Letošní konference se točí kolem pěti klíčových oblastí, které formují společnost. Jak jste je vybírali a co je spojuje?
Dva předešlé ročníky byly zaměřené na spolupráci byznysu a nezisku. Jenže investice do společnosti je mnohem širší téma. Nemusíte být zaměstnancem v neziskové organizaci ani filantropem, abyste pomáhali. A tak mě začala zajímat otázka, jak se na investování do společnosti dívají lidé z dalších odvětví a jak jejich perspektivy společně formují komplexnější pohled na společnost. Témata jsme proto vybrali podle toho, co dnes ve společnosti nejvíce rezonuje a co bude určovat její podobu zítra: byznys a investice, věda, umělá inteligence, politika a společnost, ekonomie a osobní rozvoj. Spojuje je to, že se dotýkají každého z nás. Netýkají se jen firem či odborníků, ale celé společnosti. Proto je důležité, aby se o nich vedl dialog napříč sektory, a nejen v uzavřených kruzích. A právě to děláme. Říkáme, že jsme konference těch, kteří se běžně nepotkávají, a přesto mají všichni vliv na to, jak se vyplatí investovat do společnosti.
V čem je tento ročník výjimečný z vašeho pohledu zakladatelky?
Tento ročník je výjimečný hned z několika důvodů. Jednak svým rozsahem, protože nikdy předtím jsme neměli tak silný seznam řečníků a tak široké publikum. A pak svou formou. Často jsem na konferencích měla pocit, že když někdo jen prezentuje slajdy před obrovskou obrazovkou, která navíc odvádí pozornost od řečníka, stačilo by mi to poslat e-mailem. Lidé ale chtějí něco jiného. Hledají zážitek, inspiraci, pocit, že si odnášejí energii i chuť dělat věci jinak.
Tomáš Sedláček se zúčastní říjnové konference Good Company Circle, kde se bude debatovat o filantropii a morálních hodnotách.
Jak?
Rozhodli jsme se doslova zbořit stereotypy klasických konferencí na kobercích a propojit je se skutečným zážitkem. Řekli jsme ne nekonečným slajdům na přesvícených LEDkách. Letos místo prezentací uvidíte videomapping, uslyšíte živý orchestr a řečníky na pódiu uprostřed diváků. Posaďte se, poslouchejte, inspirujte se od odborníků, a hlavně si prožijte pocit, že jste součástí něčeho většího.
Proč sázíte na kombinaci známých jmen a méně viditelných odborníků?
Tohle je velmi dobrá otázka. S konferencemi se v Česku od loňska doslova roztrhl pytel a čísla se opět vrací na rekordní úroveň z roku 2019 před covidem. Jen v Praze se letos odhaduje, že se uskuteční přes pět tisíc lokálních konferencí, a to bez započítání mezinárodních akcí. Není proto výjimkou, že když navštívíte několik takových eventů, setkáte se převážně se stejnými řečníky. Právě proto jsme chtěli přinést kombinaci osobností z různých odvětví a jinou perspektivu. Méně známí odborníci totiž nabízejí know-how, konkrétní příklady z praxe a pohledy, které v médiích nebo na ostatních konferencích běžně neuslyšíte. GCC stojí na kombinaci inspirace a expertízy a dokazuje, že i hlasy, které nejsou každý den vidět v televizi, mohou přinést stejně hodnotný příspěvek.
Novinkou letošního ročníku je také cena pro přínos médií. Proč?
To je zcela nová kategorie GCC Awards pro tento rok. A upřímně, v Česku je jediná svého druhu, protože je věnována přímo médiím a jejich společenskému dopadu. Média mají obrovskou sílu formovat veřejnou debatu. Ukazují kvalitní příklady a spolupráce a pomáhají je násobit. Proto jsme chtěli vyzdvihnout i tento rozměr. Média, jako jedno z témat, které hýbe společností, si zaslouží, aby byla vnímána jako aktivní hráč v posilování společnosti, a ne pouze jako pasivní pozorovatel. Je to jasný signál, že jejich role je důležitá pro to, aby se i dobré příběhy dostaly k lidem a šli příkladem pro ostatní.
Tomáš Etzler strávil jako televizní reportér řadu let v Číně.
Čím je projekt JTI a Oděvní banky dobrým příkladem spolupráce mezi byznysem a neziskem?
Protože ukazuje, že když se propojí firemní zázemí a zdroje s odborností neziskového sektoru, vzniká model, který má reálný dopad. JTI poskytuje podporu, Oděvní banka zkušenosti s tříděním a distribucí a výsledkem je pomoc, která funguje hned na třech úrovních: snižuje odpad, podporuje cirkulární ekonomiku, a především pomáhá lidem v nouzi. Není to jednorázová akce, ale dlouhodobé partnerství, které stojí na důvěře a společném cíli. Jen v loňském roce se podařilo zpracovat přes 90 tun oblečení a od vzniku projektu rozdat více než 5000 krizových balíčků. To je důkaz, že tahle spolupráce není jen dobře vypadající příběh, ale skutečná změna, která pomáhá lidem i celé společnosti. Dalším naším společným projektem s Oděvní bankou je např. Obleč Prahu, který byl spuštěn v květnu 2025 ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy a Ministerstvem životního prostředí. Jeho cílem je vytvořit první veřejný interaktivní portál, který mapuje sběrná místa textilu v Praze, vzdělává veřejnost a pomáhá lidem zorientovat se v tom, kam mohou darovat oblečení.
Eva Prokešová
Communication and CSR manager CzHuSk ve společnosti JT International, kde působí od roku 2014. Založila mezinárodní konferenci Good Company Circle, která se zaměřuje na filantropii, propojení neziskového sektoru, byznysu a veřejné sféry.
Libor Bouček moderuje říjnovou konferenci Good Company Circle.
