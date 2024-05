Nové byty jdou letos v Praze na dračku. Prodalo se jich nejvíce za poslední tři roky

V prvním čtvrtletí se letos v Praze prodalo nejvíce nových bytů od roku 2021. Celkem šlo o 1466 nových bytů, mezičtvrtletně se tak poptávka zvýšila o sedm procent a meziročně o 85 procent. Vyplývá to z analýzy start-upu BuiltMind, který sleduje údaje o prodejích na webových stránkách developerů.

Nejvíce nových bytů prodal developer Central Group a následně Finep. V prodejích se dařilo také YIT a Ekospolu. Volně dostupných nových bytů bylo v prvním čtvrtletí 5800, mezičtvrtletně o tři procenta více.

Z hlediska veřejných prodejů zaznamenaných na webových stránkách projektů v prvním čtvrtletí prodal Central Group 225 bytů. Následoval Finep se 112 veřejným prodeji a těsně za ním se 110 prodeji umístil YIT. Ekospol prodal 106 nových bytů. Méně než stovku bytů ale prodaly v prvním čtvrtletí také firmy Vivus, Metrostav Development, Skanska Residential a Penta Real Estate.

Tesla Hloubětín vede

V prvním čtvrtletí roku 2024, podobně jako ve stejném období roku 2023, dominoval pražskému realitnímu trhu projekt Rezidenční čtvrť Tesla Hloubětín od Central Groupu, ve kterém se prodalo 87 bytů, tedy zhruba šest procent celého prodejního trhu. Vysokých čísel dosáhl i projekt Ekocity Hostivař od Ekospolu s 82 prodeji. Následovaly projekty Vivus Kolbenova II a Byty na Vackově od Metrostavu, oba s 50 prodeji. Nové byty se prodávaly i v projektech Rezidence Blízká od Horizon Holding, Vivus golf resort, Penta Nuselský pivovar nebo Vesi Hostivař od YIT.

V prvním čtvrtletí roku přibyla na trhu podle výkonného ředitele BuiltMind Martina Deckého řada větších i menších rezidenčních projektů. Nadále podle něj zůstávaly důležitým faktorem na trhu s bydlením přestavby brownfieldů na obytné komplexy. „Výstavba pokračuje rychlým tempem například na Barrandově, kde přibylo několik nových projektů od různých developerů, nebo v Hostivaři, kde společnost Ekospol zahájila výstavbu nové čtvrti. Významné projekty však přibyly na trhu i v jiných částech Prahy, jako například SIJA Kamýk od společnosti YIT nebo Rezidence Blízká od společnosti Horizon Holding,“ dodal Decký.

Výše průměrné nabídkové ceny se podle analýzy výrazněji neměnila. V porovnání s rokem 2023 se však mnohem méně objevovaly slevové akce jako například dotovaná hypotéka, i když ty zůstaly u projektů, které je zavedly dříve. Podle analýzy developerských společností Central Group, Skanska a Trigema činila průměrná prodejní cena nových bytů v prvním čtvrtletí 142 073 korun za metr čtvereční. Developeři ve své analýze evidovali za první čtvrtletí prodej 1600 nových pražských bytů.

Startup BuiltMind provádí analýzu prodeje nemovitostí prostřednictvím vlastního softwaru, který sleduje údaje o prodejech na webových stránkách developerů. Jde o jednotky stažené z veřejných ceníků nebo označené jako prodané, a to v 318 různých projektech v Praze.

