Dalibor Martínek: Evropa se mění v kontinent seniorů. Politici kašlou na děti
V Česku, jak známo, se loni narodilo pouze 84 tisíc dětí. Což je v historii země nejméně. Za šest let přijde spousta učitelů o práci, nebude koho učit. Česko vymírá. Podobně je na tom Německo i další země v Evropě.
Zlom v Česku nastal v roce 2019, kdy se narodilo 112 tisíc dětí, ale o pár set lidí víc zemřelo. Země začala vymírat. Od té doby je tento trend neměnný. Loňský rok tomu nasadil korunu. Zemřelo 112 tisíc lidí, „schodek“ populace je třicet tisíc. Dá se čekat, že trend bude pokračovat.
Není to fenomén Česka. Například v Německu se loni narodilo podle německého statistického úřadu 677 tisíc dětí, což je o dvě procenta méně než v roce předchozím, a nejméně od roku 2013. V roce 2023 to bylo 692 tisíc dětí, rok předtím 739 tisíc. Takže Německo také vymírá. Uprchlická vlna z let 2015 tomu nijak nepomohla.
Česko a Německo v tom nejsou v rámci Evropy samy. V zemích Evropské unie byl podle Eurostatu průměrný podíl populace dětí na celkovém počtu obyvatel v roce 2022 13,9 procenta. Nižší zastoupení dětí mělo jak Německo, tak třeba Itálie, 11,7 procenta, ale také Portugalsko, Malta, Řecko nebo Španělsko, 12,9 procenta. Evropa stárne, mladí nejsou. Ale státy dál pracují s tezí, že je potřeba zajistit sociální potřeby starých.
Kdo je ale zajistí, když Evropa vymírá? V Německu se na jeden pár rodí 1,35 dítěte. Zní to zvláštně, jak by se mohlo rodit 35 desetin dítěte. Ale takhle mluví statistika. V Česku je to 1,37, nemlich to stejné.
Evropa se mění ve skanzen
V Německu podle statistiků zůstalo 23 procent žen s vysokým vzděláním bez dětí. Žen s nízkým vzděláním je bez dětí „pouze“ jedenáct procent. Že by nám vzdělání a vzdělávání bránilo alespoň udržovat současnou populaci?
Firmy, asociace a komory lobbují u vlády, aby uvolnila vstup legálních pracovníků z ciziny na český trh práce. Ukrajinci, Filipínci nebo prostě lidé z méně ekonomicky rozvinutých zemí by tady měli vykonávat práce, do kterých se vzdělaným Evropanům nechce. Třeba stát někde u linky nebo u lopaty, aby za neexistující mladou generaci vykonávali manuální práce.
V Evropě se vzděláváme, abychom vytvořili roboty s umělou inteligencí, kteří všechno udělají za nás. A nemáme čas se rozmnožovat. Pro koho potom budou ty nové technologie pracovat?
Možná by bylo politicky lepší řešení doručit mladé generaci lepší perspektivu. Ne drahé bydlení nebo dotace na soláry. Ale například bezúročné půjčky na bydlení, odšpuntovat bytovou výstavbu. Nemožnost vlastního bydlení je jednou z brzd populační rovnováhy. Politické strany místo toho před každými volbami naslibují hory doly důchodcům, mladým nabízejí digitalizaci. Asi aby mohli trávit sami čas v mikrobytě s nejnovějšími technologiemi.
V Česku i v Evropě je spousta rozvojových priorit. Dálnice, obrana proti Rusku, vzdělávání, digitalizace, klima a spousta dalších věcí. Nemělo by se stát jednou z priorit otočení demografického kormidla? Pokud se tak nestane, za pár desetiletí už bude Evropa jenom skanzen.