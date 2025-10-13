Nový magazín právě vychází!

Na byt nemáte? Kupte garáž. Zhodnocuje se stejně rychle

Chcete byt, ale nemáte peníze? Pořiďte si investiční garáž
Lukáš Kovanda
Pro stále širší okruh obyvatel Česka je pořízení vlastního domu či bytu nedostupné. Jak kvůli neustálému a markantnímu růstu cen nemovitostí, tak kvůli přetrvávajícím poměrně vysokým úrokovým sazbám hypoték – které příliš nemusí klesnout ani v příštích letech.

Existují však i tak způsoby, jak do nemovitostí investovat, aniž by člověk musel disponovat miliony – ať už vlastními, či půjčeními. Lze třeba pořídit zemědělskou půdu nebo investovat do nemovitostního fondu. Anebo do garáže. Ve všech těchto případech se člověk „veze na vlně“ růstu cen nemovitostí, i když investoval „jen“ tisíce až statisíce, žádné miliony. Zaměřme se nyní na investice právě do garáží.

Před deseti lety vyšel metr čtvereční garáže celorepublikově průměrně na zhruba 11 tisíc korun. V současnosti je to více než třikrát tolik. Metr čtvereční průměrného bytu za stejnou dobu zdražil z nějakých 27 tisíc korun na takřka 83 tisíc korun. Procentuální vývoj cen garáží tedy v uplynulých deseti letech doslova kopíroval procentuální vývoj cen bytů. Jak garáže, tak byty zhodnotily o bezmála 210 procent.

Pokud by měl člověk roku 2015 uložit v bance svých 11 tisíc korun, aby z nich měl během deseti let – při ročním úročení – více než trojnásobek, musela by úroková sazba na takovém vkladu činit zhruba 14 procent per annum. Nejlépe úročené vklady přitom ani v době nejvyšších úrokových sazeb uplynulých let a desetiletí – roku 2023 – nedosahovaly svým úročením ani poloviny oné 14procentní sazby. 

Samozřejmě, do garáže je třeba něco investovat – například do renovace, údržby, pojištění, či energií – avšak tyto náklady jsou zejména při desetiletém rozpočítání v ročním vyjádření zpravidla již celkem zanedbatelné.

Málo riziková investice ve velkých městech

Zejména investice do garáže v Praze, Brně či některém z dalších českých měst je poměrně málo riziková. Zástavba rezidenčními a dalšími nemovitostmi se stále rozšiřuje, takže místa pro garáže ubývá. Automobilů naopak přibývá. Ani éra elektromobility by poptávku po garážích neochromila. Je pohodlnější si čtyřkolého miláčka elektřinou napájet právě v garáži. Garáž je – a tedy i bude – dobře zpeněžitelná.

Graf níže z dílny IPR Praha zachycuje trend uplynulých let, kdy v městech zemí střední a východní Evropy – tedy v zemích bývalého východního bloku – přibývá aut v přepočtu na obyvatele tak výrazně, že už zřetelně předčí západní města, která druhdy dominovala.

Výše uvedené zhodnocení 14 procent ročně počítá čistě jen s nárůstem ceny garáže jako takové. Ale garáž může pochopitelně sloužit i k pronájmu. Nájemné za garáž se průměrně v Česku pohybuje od 2400 do 2600 tisíc korun měsíčně. Je to tedy jakýsi „bonus navíc“ ke zhodnocení v podobě růstu ceny samotné garážové nemovitosti.

Nevýhodou garáže oproti rezidenční nemovitosti je to, že její nákup nelze financovat hypotékou. Jenže zvláště v době, jako je tato, v době poměrně drahých a pro řadu lidí tudíž nedostupných hypoték, tato nevýhoda není rozhodující. Nákup garáže přitom lze financovat například úvěrem ze stavebního spoření.

Pro řadu domácností bude ale uskutečnitelné zaplatit garáž kompletně ze svého. Dát za garáž 700 tisíc korun kompletně ze svého, případně s pomocí úvěru ze stavebka, je zkrátka mnohem dostupnější než dát ze svého sedm nebo osm milionů na rezidenční nemovitost. Pokud má daná rodina například úspory za milion korun, jeví se investice do garáže z této sumy v rozsahu právě 700 tisíc jako stále poměrně konzervativní investice, která navíc s velkou pravděpodobností umožní výrazně porazit inflaci nejen letos, ale i v příštích letech.

Samozřejmě, žádná investice není bez rizika, ani ta do garáže ne. I v tomto případě platí, že by se investor měl poradit s experty a dobře si situaci na trhu nastudovat, než se odhodlá k nákupu. Zejména proto, aby nenakupoval zbytečně draze. Ideální doba pro získávaní takové expertizy je právě nyní, na začátku jara. Nejlepší dobu na nákup garáže totiž tradičně představuje právě jaro.

ČTK
Lukáš Kovanda
Pokud měly letošní tuzemské volby své „lithium“, jsou to bezesporu takzvané emisní povolenky pro domácnosti. Leckterá z nejexponovanějších předvolebních debat se kolem chystaného systému povolenek EU ETS 2 točila opravdu notně.

Oprávněně. S novými povolenkami, resp. termínovými kontrakty na ně, se už několik měsíců obchoduje na burzách v Londýně a v Lipsku. Francouzští analytici povolenek varují, že jejich zavedení může vyvolat lidové bouře na způsob „povstání“ žlutých vest z roku 2018, a to nejen ve Francii, ale podle nich také v zemích střední a východní části EU, tedy včetně Česka. To proto, že pro celou EU bude platit jedna cena povolenky, pro bohaté i chudší země, takže dopad bude logicky tíživější na ty chudší.

Časovaná bomba pro nadcházející vládu

Nové povolenky představují novou zelenou daň, jejíž „sazba“ se bude měnit každodenně, v souvislosti s tím, za kolik se povolenka bude zrovna obchodovat na zmíněných burzách. A pokud v Česku nedojde na předčasné volby ještě před začátkem roku 2027, kdy je EU chystá naplno spustit, právě vláda vzešlá z nynějších sněmovních voleb se s nimi – a se zdražením, které vyvolají – bude muset popasovat. Představují pro nadcházející tuzemský kabinet, ať už bude jakýkoli, časovanou bombu. Vždyť zdražení, které způsobí, může být nesrovnatelně výbušnější než to, které vyvolal takzvaný konsolidační balíček právě končící vlády. Ten se však roku 2023 v médiích rozebíral dnem i nocí každý den, do posledního šroubku.

Zato kolem nových povolenek je stále mlhy až až. Mlží sami politici. Příliš pozdě si uvědomili, že jde vážně o bombu. Odtikávající stále zlověstněji. Dost možná však mlží, neboť sami mají v mysli mlhavo. Přes veškerou závažnost dopadu nových povolenek na rozpočty domácností, ale i firem, se totiž stále zdá, že mnozí z nich – ovšem veřejnost jakbysmet – pořád nerozumí tomu, jak mají povolenky vlastně fungovat. A že jejich cena musí trendově stále růst.

Příslib trvalejšího zastropování cen povolenek, s nímž vláda šermovala i ve finální fázi předvolební kampaně, představuje nesmysl už ze samé jejich definice; takový příslib je v příkrém rozporu s podstatou jejich fungování. Ne snad, že by nebyl technicky dosažitelný. Povolenky by ovšem pak z hlediska svých stvořitelů – z hlediska Bruselu – nedávaly smysl. Jejich smyslem je, aby mocně poháněly dekarbonizaci. Tak mocně, aby se EU nejpozději k roku 2050 stala uhlíkově neutrální ekonomikou. To je smysl povolenek a to je ústřední cíl celého Green Dealu. Cenový růst povolenek je páteří Green Dealu a jejich trvalejší zastropování by znamenalo, že EU Green Deal nesplní.

Jedině trvalejší, trendový růst ceny povolenky zajistí postupné zužování okruhu podniků, firem a brzy tedy nově i domácností, kterým se ještě vyplácí koupit povolenku a vypouštět díky tomu emise do ovzduší dále.

Evropská komise dala emisním povolenkám přednost před uhlíkovými daněmi. Nejde jen o to, že povolenky nemají v názvu obsaženo slovo „daň“, takže je veřejnost přijme snáze. Snáze je akceptuje, neboť má mylný dojem, že o žádnou novou daň nejde. A přesto, že to daň vlastně je, nejmenuje se tak, přičemž ještě navíc její „sazba“ trendově poroste. Musí růst. Není tedy fixovaná jako u klasické daně, takže jednotkový výnos z povolenek pro „erár“ neustále narůstá, aniž by bylo nutné sazbu explicitně zvyšovat, což je u veřejnosti nepopulární. Navíc, z tohoto růstu se přitom bruselští „vyviní“, neboť přece půjde o nevinný výsledek vývoje na burze, ať už v Londýně nebo v Lipsku. Oni nic, oni muzikanti. Daň nezavedli, protože je to povolenka, a za růst sazby této daně přece také nemohou, neboť za nej mohou burziáni. Na obou uvedených burzách dané povolenky již nyní citelně zdražují a jdou cenově vysoko nad údajný strop; jsou už takřka na jeho dvojnásobku, vyjdeme-li z údajného stropu 45 eur, tedy stropu, na nějž se stále někteří čeští politici odvolávají.

Postupně se utahující smyčka

Emisní povolenky pro domácnosti mají sloužit jako postupně se utahující smyčka. Postupné utahování – postupný růst jejich ceny – totiž znamená, že nakonec budou k dekarbonizaci donuceny všechny firmy a domácnosti, z nichž každá má přirozeně poněkud jiný práh (finanční) bolesti. Někoho donutí koupit tepelné čerpadlo a elektromobil už cena povolenka 45 eur, někoho až při ceně 250 eur. To právě mají „otestovat“ nadcházející roky.

Kdo ovšem nyní velebí systém průmyslových emisních povolenek – těch prvního typu, těch pro velké podniky –, poněvadž přispěl ke snížení emisí v EU, vzývá i to, že příslušné firmy a provozy, případně výroba a s ní i zaměstnanost, odešly na jiné kontinenty, třeba do Asie, třeba Číny. Ano, probíhající deindustrializace EU je zaručeným způsobem, jak snižovat emise… To ostatně potvrzuje i vývoj v Německu, kde se výkon průmyslu trendově setrvale propadá už přelomu let 2017 a 2018, tedy od doby, kdy cena povolenek prvního typu začala výrazněji narůstat, jak zachycuje graf Bloombergu níže.

Novou kvalitou emisních povolenek druhého typu v porovnání s těmi typu prvního představuje z hlediska burzovních spekulantů fakt, že ekonomiku lze zbavit průmyslu, deindustrializovat, ale nelze ji zbavit domácností. Zatímco podnik v krajní situaci ukončí výrobu a propustí zaměstnance, domácnost si nějak bude muset zatopit vždy. A tedy v ceně vytápění pořídit povolenku. Proto jsou povolenky druhého typu méně závislé na ekonomickém cyklu, takže je jejich cenový vývoj z hlediska burzovních spekulantů předvídatelnější. Představují zaručenější zdroj zisku.

Tato předvídatelnost a vyhlídka trendově stále rostoucí ceny vskutku už nyní představuje pozvánku pro různé spekulanty, hedgeové fondy a další finanční domy ze všech koutů planety, včetně třeba i Číny. Ti do povolenek investují ne proto, aby si koupili odpustek za vlastní emise, ale aby sami zbohatli spekulací na růst ceny, jako jsou zvyklí bohatnout třeba na akciích. Kvůli nim je cena už teď na skoro dvojnásobku stropu. Brusel tyto spekulanty zjevně skrytě vítá, protože svými investicemi do povolenek šponují jejich cenu a nutí a budou nutit firmy a domácnosti v EU k ještě rychlejší dekarbonizaci. Vzniká tak symbiotický vztah mezi bruselským úřednictvem a finančníky z celého světa, kdy první si plní své ideologické zelené cíle, druzí oportunisticky bohatnou, přičemž ekonomika EU skomírá ztrátou konkurenceschopnosti v globálním měřítku a domácnosti se musí sžít s propadem vlastní životní úrovně.

A to vše ve jménu snížení globální teploty do roku 2050 o 0,003 stupně Celsia, které povolenky zajistí přinejlepším, jak vyplývá z klimatického modelu OSN.

Většina obyvatel se přiklání k tomu, aby Sněmovna vydala předsedu ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo. Vyplývá to z průzkumu agentur Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi (ČT), jehož výsledky televize zveřejnila v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce. Pro Babišovo vydání se vyslovilo v průzkumu 56 procent respondentů, proti 41 procent oslovených lidí.

Pražský městský soud poslal do dolní komory žádost o Babišovo vydání ve čtvrtek. Babiš opětovně získal ve sněmovních volbách mandát, a tím i imunitu v plném rozsahu. Případ pokračuje čtvrté volební období, dolní komora předsedu ANO už třikrát ke stíhání vydala. Babišovo stíhání je zatím přerušené. Babiš už dříve uvedl, že Sněmovnu o své vydání nepožádá. Kauzu označuje za politický proces, vinu v dotační kauze dlouhodobě popírá.

V průzkumu odpovědělo 37 procent respondentů tak, že Sněmovna by měla Babiše určitě vydat. Dalších 19 procent lidí uvedlo, že by ho měla spíše vydat. Rezolutně proti vydání byla přesně pětina dotázaných, spíše proti vydání 21 procent. Průzkum se uskutečnil mezi 1. a 3. říjnem, odpovídalo v něm 1515 respondentů.

Předseda SPD Tomio Okamura už ohlásil, že jeho hnutí Babišovo vydání nepodpoří. ANO s SPD a s Motoristy jedná o vzniku nové vlády. Ve dvousetčlenné Sněmovně budou mít tato uskupení většinu 108 hlasů. Šéf Motoristů Petr Macinka v dnešních Otázkách Václava Moravce uvedl, že případ Čapí hnízdo pokládá za politický. „Kdybych měl odpovídat v průzkumu, byl bych ve skupině 'spíše ne'", řekl. Zástupce ANO v televizní debatě Radek Vondráček podotkl, že kauza trvá deset let a vždy je potřeba zvážit nebezpečí politizace.

„Jako poslanec mám umožnit, aby právo bylo vykonáno," uvedl naopak ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Obdobně se vyjádřila předsedkyně pirátského klubu Olga Richterová, podle níž je zřejmé, že má rozhodnout soud.

Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně ANO Jana Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí letos v červnu navíc odvolací senát zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.

