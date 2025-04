Praha chce postavit tisíce nájemních bytů. Teď řeší, kde na to vezme peníze

Pražská developerská společnost připravuje asi šest desítek projektů, do deseti let chce na trh dodat až osm tisíc nájemních bytů. Teď řeší, kde na to vezme peníze.

PDS byla založena z iniciativy náměstka primátora pro strategický a územní rozvoj Prahy Petra Hlaváčka v červnu 2020 jako příspěvková organizace hlavního města Prahy. Jejím cílem je zhodnocení nemovitostních aktiv Prahy a příprava projektů především dostupného nájemního bydlení, aby bylo možné městský bytový fond rozšířit a nabídnout jej zejména zástupcům preferovaných profesí a rodičům-samoživitelům.

Přípravou projektů dostupného městského nájemního bydlení zhodnocuje městské pozemky aktuálně o rozloze více než 700 tisíc metrů čtverečních. V rámci šesti desítek projektů připravuje šest až osm tisíc městských nájemních bytů, které by měly být realizovány v následující dekádě.

Podívejte se, jaké projekty PDS připravuje:

„Vzhledem k pokročilé fázi přípravy projektů městského nájemního bydlení, z nichž první projekty v letošním roce získají stavební povolení, je nezbytné začít vážně promýšlet strukturu jejich financování. Několik menších projektů je město schopno financovat z vlastního rozpočtu, nicméně z dlouhodobého hlediska potřebujeme nastavit efektivní a robustní systém financování. Takový model by měl umožnit zapojení dalších partnerů, včetně institucí typu Evropské investiční banky a národních finančních nástrojů. Velmi uvítáme, pokud se již v letošním roce podaří dosáhnout shody na konkrétním řešení, které jasně určí, z jakých zdrojů a v jaké struktuře budou náklady na výstavbu městského nájemního bydlení pokryty,“ uvedl k plánované realizaci Hlaváček.

V roce 2025 a 2026 zahájí PDS u dalších projektů s asi 1,4 tisíci byty povolovací proces a dále budou pokračovat intenzivní práce na koordinaci a přípravě velkých rozvojových území. Jedná se o lokality Nové Dvory, Dolní Počernice, a pokud se podaří Magistrátu HMP dokončit majetkové transakce s Dopravním podnikem, bude možné zahájit intenzivnější přípravu rozvoje také na Palmovce.

„Naším cílem je připravit moderní a pestré projekty a v podstatě nové části města, které budou podporovat stabilní komunitu i mezigenerační a sociální propojení jejich obyvatel. Aby tu našli nový domov a zázemí jak mladé rodiny, tak senioři, lidé se zdravotním postižením nebo profesionálové z oborů, které Praha potřebuje. Zkrátka chceme budovat takové město, kde se bude dobře žít všem generacím a kde každý najde své místo. A funkce jednotlivých prostor budou složeny tak, aby tento cíl jednoznačně podporovaly,“ doplňuje Alexandra Udženija, náměstkyně primátora pro sociální oblast, bydlení a zdravotnictví.

V nové zástavbě tak budou jak mateřské školky a školy, tak komunitní prostory pro aktivní seniory, ale i případné další zařízení sociálních služeb. K tomu bude možné využít například parter budov, který je součástí téměř každého projektu a který má variabilní dispozice. Vedle pracovního prostředí, kanceláří, maloobchodu a služeb budou vytvořena i místa pro odpočinek jako kavárny, restaurace, sportoviště a rekreační plochy.

