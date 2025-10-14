GCC Awards 2025: Zvítězily Česká televize a Kapka naděje s projektem o dětské duši a projekt Click and Feed
Třetí ročník Good Company Circle Awards (GCC Awards) opět ocenil firmy, podnikatele, média i neziskové projekty, které dokazují, že úspěch a odpovědnost mohou jít ruku v ruce. Cílem ocenění je vyzdvihnout ty, kteří svými aktivitami přinášejí skutečnou společenskou změnu – ať už v oblasti médií, byznysu, životního prostředí či sociální pomoci.
Letos vynikly dva projekty, které oslovily porotu i veřejnost svou hloubkou, kreativitou a dopadem. V kategorii Byznys a média zvítězila Česká televize společně s Nadačním fondem Kapka naděje za dokument „Co je ti? Nic.“ o dětské duši. V kategorii Nezisk a byznys si hlavní ocenění odnesl projekt Click and Feed, který ve spolupráci se značkou Brit pomáhá zvířatům v útulcích po celé České republice.
Silné příběhy dětské duše
Dokument „Co je ti? Nic.“ vznikl ve spolupráci České televize a Kapky naděje a byl poprvé odvysílán na Světový den duševního zdraví, 10. října 2023. Režisér Jiří Podlipný a scenáristka Zuzana Kinclová v něm zkoumají, co se skrývá za větou, kterou děti často používají, když se trápí, ale nedokážou své pocity vyjádřit.
Vendula Pizingerová, prezidentka nadačního fondu Kapka naděje, k ocenění uvedla: „Dětská duše je velmi křehká, stejně jako je křehká duše dospělých. Buďme na sebe hodní.“
Pomocí autentických výpovědí dětí, rodičů, terapeutů a pedagogů film ukazuje zranitelnost mladých lidí a zároveň dává naději – že změna je možná, pokud si dovolíme naslouchat. Vizuální jazyk dokumentu využívá i umělou inteligenci, která pomáhá „zobrazit“ emoce a stavy, jež se slovy popsat nedají. Film tak dokáže přiblížit divákům svět dětské duše s nebývalou empatií.
Podívejte se na fotogalerii z konference
Ocenění za společenský dopad
Porota GCC Awards ocenila projekt především pro jeho autenticitu, odvahu a schopnost vyvolat veřejnou diskusi. Dokument se po premiéře stal impulsem k debatám na školách, ve zdravotnických institucích i mezi rodiči. Kapka naděje na něj navázala dalšími aktivitami v oblasti dětské psychiatrie, které zahrnují podporu odborných center i osvětové kampaně.
Podle organizátorů ocenění se film „Co je ti? Nic.“ stal symbolem společenské zodpovědnosti médií – ukázal, že veřejnoprávní televize může nejen informovat, ale i uzdravovat společnost tím, že otevírá citlivá témata s respektem a lidskostí, uvedl moderátor akce Libor Bouček.
Další inspirativní projekty
Mezi desítkou nominovaných se objevila řada iniciativ, které dokazují, že média mohou být silným nástrojem dobra:
- BurdaMedia Extra a STEM s projektem Pravda proti dezinformacím vzdělávají veřejnost v rozpoznávání lží a manipulací.
- VLMedia a Nadace Dobrý anděl otevřely veřejnosti oči příběhy rodin, které procházejí těžkými životními zkouškami.
- Seznam.cz svým programem Seznam Grant každoročně podporuje desítky neziskových organizací reklamním kreditem.
- TV Nova a Diakonie spojují diváky s projekty Psaní od srdce a Krabice od bot, které pomáhají tisícům dětí a seniorů.
- Deník N a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové dávají prostor lidem s hendikepem, kteří inspirují svým příběhem.
- Aktuálně.cz a Nadace České spořitelny propojují novináře a odborníky v projektu Chytré Česko, který podporuje vzdělávání a mediální gramotnost.
- Český rozhlas Radiožurnál projektem Dobrý den Radiožurnálu propojil dárce, nadace a veřejnost v unikátním 24hodinovém vysílání.
Spojení byznysu a hodnot
V kategorii Nezisk a byznys si vítězství odnesl projekt Click and Feed, který ve spolupráci s českou značkou Brit pomáhá zvířatům v útulcích po celé zemi. Jeho princip je geniálně jednoduchý – každý uživatel může jediným kliknutím zdarma darovat krmivo zvířatům v nouzi.
Iniciativu Click and Feed při předávání ceny zastoupila Martina Nováková a za spolupracující značku Brit přišla Elena Hadjieva (Chadzieva). „Jsme strašně mile překvapeni. Pro náš projekt tato cena znamená ohromnou motivaci a motor jít dál, protože často to není jednoduchá cesta. A společnost Brit nám už na této cestě skoro 10 let pomáhá opuštěným a týraným zvířatům dělat jim trošku lepší život. Společně jsme tak už naplnili 32 milionů misek, což je skoro tisíc tun krmení. A strašně moc doufám, že tato spolupráce bude pokračovat a že se zkusíme dostat i do sekce osvěty, která je za mne úplně nejdůležitější,“ poznamenala Martina Nováková a dodala, že by si přála, aby se osvěta dostala, když už ne do každé rodiny, alespoň do každé školy.
„Chceme, aby děti už od malička věděli, že zvířata nejsou otroci lidí, ale naši parťáci. A že v životě je potřeba balanc, aby věci správně fungovaly a když už si od zvířat něco bereme, tak jim to musíme zase také vracet, a to minimálně alespoň tou péčí, kterou si zaslouží,“ poznamenala na závěr svého děkovné řeči Nováková.
Za každé kliknutí se díky partnerství se značkou Brit naplní jedna miska v některém z útulků. Projekt propojuje technologie, empatii a komunitní sílu – a přináší konkrétní, měřitelnou pomoc.
Podle organizátorů GCC Awards je Click and Feed příkladem moderního filantropického modelu: „Spojuje byznys a občanskou společnost způsobem, který je srozumitelný, rychlý a přístupný každému. Každé kliknutí má smysl – a to je poselství, které dnešní doba potřebuje slyšet.“
Projekt již rozdal statisíce porcí krmiva, zapojil tisíce lidí do pomoci zvířatům a dlouhodobě podporuje myšlenku odpovědného chování vůči zvířatům.
Click and Feed zároveň inspiruje další firmy, že i jednoduchý nápad může mít obrovský společenský dopad, pokud je spojen s empatií a důvěryhodným partnerem.
Další nominovaní v kategorii Nezisk a byznys
Vedle vítěze porotu zaujala i celá řada dalších projektů, které ukazují, že firemní úspěch může jít ruku v ruce s odpovědností:
- L’Oréal – UNESCO – Akademie věd ČR: Věda potřebuje ženy. Dlouhodobý program podporuje české vědkyně finančně i mediálně a inspiruje další generace žen ve vědě.
- Nadace Tipsport a Sport bez odpadu. Ekologická iniciativa, která pomáhá sportovním klubům omezovat odpad, zavádět vratné kelímky a vzdělávat fanoušky.
- JRD a Nadace Via: Místa pro život s přírodou. Společný fond podporuje lokální ekologické projekty a rozvíjí komunitní život po celé republice.
- Quantcom a Cesta z krize. Bezplatná linka psychologické pomoci, která díky technologickému zázemí umožňuje bezpečnou a dostupnou podporu lidem v nouzi.
- Edenred a Potravinová banka Praha. Spojení firemního dobrovolnictví a boje proti plýtvání potravinami – tisíce balíčků jídla ročně pro potřebné.
- JTI a Obleč Prahu. Projekt, který motivuje obyvatele metropole k třídění textilu a dává druhou šanci oblečení i lidem v nouzi.
- Canon – Czech Photo – Světluška: Fotografie, které lze cítit. Díky reliéfnímu tisku umožňuje nevidomým vnímat fotografie hmatem. Umění se stává skutečně inkluzivním.
- Nadace PPF a Post Bellum: Nezapomeňme 80. Projekt s více než 150 akcemi po celé republice připomněl hrdiny druhé světové války a hodnoty svobody.
- Elpida a Ambiente: Kavárna, kde obsluhují senioři. Sociální podnik propojuje generace, nabízí práci seniorům a mění pohled na stárnutí.
GCC Awards vznikly s cílem ocenit firmy, podnikatele a média, která prokazují, že úspěch nemusí být v rozporu s empatií. Ocenění letos znovu potvrdilo, že síla byznysu a médií může být nejen ekonomická, ale i společenská a lidská. „Projekty jako Co je ti? Nic. dokazují, že média mají obrovský potenciál ovlivňovat společnost k lepšímu – když dávají hlas těm, které není slyšet,“ uvedli organizátoři ocenění Good Company Circle.