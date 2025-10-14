Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Filantropie GCC Awards 2025: Zvítězily Česká televize a Kapka naděje s projektem o dětské duši a projekt Click and Feed

GCC Awards 2025: Zvítězily Česká televize a Kapka naděje s projektem o dětské duši a projekt Click and Feed

GCC Awards 2025: Zvítězily Česká televize a Kapka naděje s projektem o dětské duši a projekt Click and Feed
Newstream
nst
nst

Třetí ročník Good Company Circle Awards (GCC Awards) opět ocenil firmy, podnikatele, média i neziskové projekty, které dokazují, že úspěch a odpovědnost mohou jít ruku v ruce. Cílem ocenění je vyzdvihnout ty, kteří svými aktivitami přinášejí skutečnou společenskou změnu – ať už v oblasti médií, byznysu, životního prostředí či sociální pomoci.

Letos vynikly dva projekty, které oslovily porotu i veřejnost svou hloubkou, kreativitou a dopadem. V kategorii Byznys a média zvítězila Česká televize společně s Nadačním fondem Kapka naděje za dokument „Co je ti? Nic.“ o dětské duši. V kategorii Nezisk a byznys si hlavní ocenění odnesl projekt Click and Feed, který ve spolupráci se značkou Brit pomáhá zvířatům v útulcích po celé České republice. 

Silné příběhy dětské duše

Dokument „Co je ti? Nic.“ vznikl ve spolupráci České televize a Kapky naděje a byl poprvé odvysílán na Světový den duševního zdraví, 10. října 2023. Režisér Jiří Podlipný a scenáristka Zuzana Kinclová v něm zkoumají, co se skrývá za větou, kterou děti často používají, když se trápí, ale nedokážou své pocity vyjádřit.

Vendula Pizingerová, prezidentka nadačního fondu Kapka naděje, k ocenění uvedla: „Dětská duše je velmi křehká, stejně jako je křehká duše dospělých. Buďme na sebe hodní.“

Pomocí autentických výpovědí dětí, rodičů, terapeutů a pedagogů film ukazuje zranitelnost mladých lidí a zároveň dává naději – že změna je možná, pokud si dovolíme naslouchat. Vizuální jazyk dokumentu využívá i umělou inteligenci, která pomáhá „zobrazit“ emoce a stavy, jež se slovy popsat nedají. Film tak dokáže přiblížit divákům svět dětské duše s nebývalou empatií.

Podívejte se na fotogalerii z konference

61 fotografií v galerii

Ocenění za společenský dopad

Porota GCC Awards ocenila projekt především pro jeho autenticitu, odvahu a schopnost vyvolat veřejnou diskusi. Dokument se po premiéře stal impulsem k debatám na školách, ve zdravotnických institucích i mezi rodiči. Kapka naděje na něj navázala dalšími aktivitami v oblasti dětské psychiatrie, které zahrnují podporu odborných center i osvětové kampaně.

Podle organizátorů ocenění se film „Co je ti? Nic.“ stal symbolem společenské zodpovědnosti médií – ukázal, že veřejnoprávní televize může nejen informovat, ale i uzdravovat společnost tím, že otevírá citlivá témata s respektem a lidskostí, uvedl moderátor akce Libor Bouček.

Další inspirativní projekty

Mezi desítkou nominovaných se objevila řada iniciativ, které dokazují, že média mohou být silným nástrojem dobra:

  • BurdaMedia Extra a STEM s projektem Pravda proti dezinformacím vzdělávají veřejnost v rozpoznávání lží a manipulací.
  • VLMedia a Nadace Dobrý anděl otevřely veřejnosti oči příběhy rodin, které procházejí těžkými životními zkouškami.
  • Seznam.cz svým programem Seznam Grant každoročně podporuje desítky neziskových organizací reklamním kreditem.
  • TV Nova a Diakonie spojují diváky s projekty Psaní od srdce a Krabice od bot, které pomáhají tisícům dětí a seniorů.
  • Deník N a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové dávají prostor lidem s hendikepem, kteří inspirují svým příběhem.
  • Aktuálně.cz a Nadace České spořitelny propojují novináře a odborníky v projektu Chytré Česko, který podporuje vzdělávání a mediální gramotnost.
  • Český rozhlas Radiožurnál projektem Dobrý den Radiožurnálu propojil dárce, nadace a veřejnost v unikátním 24hodinovém vysílání.

Spojení byznysu a hodnot

V kategorii Nezisk a byznys si vítězství odnesl projekt Click and Feed, který ve spolupráci s českou značkou Brit pomáhá zvířatům v útulcích po celé zemi. Jeho princip je geniálně jednoduchý – každý uživatel může jediným kliknutím zdarma darovat krmivo zvířatům v nouzi. 

Iniciativu Click and Feed při předávání ceny zastoupila Martina Nováková a za spolupracující značku Brit přišla Elena Hadjieva (Chadzieva). „Jsme strašně mile překvapeni. Pro náš projekt tato cena znamená ohromnou motivaci a motor jít dál, protože často to není jednoduchá cesta. A společnost Brit nám už na této cestě skoro 10 let pomáhá opuštěným a týraným zvířatům dělat jim trošku lepší život. Společně jsme tak už naplnili 32 milionů misek, což je skoro tisíc tun krmení. A strašně moc doufám, že tato spolupráce bude pokračovat a že se zkusíme dostat i do sekce osvěty, která je za mne úplně nejdůležitější,“ poznamenala Martina Nováková a dodala, že by si přála, aby se osvěta dostala, když už ne do každé rodiny, alespoň do každé školy.

„Chceme, aby děti už od malička věděli, že zvířata nejsou otroci lidí, ale naši parťáci. A že v životě je potřeba balanc, aby věci správně fungovaly a když už si od zvířat něco bereme, tak jim to musíme zase také vracet, a to minimálně alespoň tou péčí, kterou si zaslouží,“ poznamenala na závěr svého děkovné řeči Nováková.

Newstream

Za každé kliknutí se díky partnerství se značkou Brit naplní jedna miska v některém z útulků. Projekt propojuje technologie, empatii a komunitní sílu – a přináší konkrétní, měřitelnou pomoc.

Podle organizátorů GCC Awards je Click and Feed příkladem moderního filantropického modelu: „Spojuje byznys a občanskou společnost způsobem, který je srozumitelný, rychlý a přístupný každému. Každé kliknutí má smysl – a to je poselství, které dnešní doba potřebuje slyšet.“

Projekt již rozdal statisíce porcí krmiva, zapojil tisíce lidí do pomoci zvířatům a dlouhodobě podporuje myšlenku odpovědného chování vůči zvířatům.
Click and Feed zároveň inspiruje další firmy, že i jednoduchý nápad může mít obrovský společenský dopad, pokud je spojen s empatií a důvěryhodným partnerem.

Další nominovaní v kategorii Nezisk a byznys

Vedle vítěze porotu zaujala i celá řada dalších projektů, které ukazují, že firemní úspěch může jít ruku v ruce s odpovědností:

  • L’Oréal – UNESCO – Akademie věd ČR: Věda potřebuje ženy. Dlouhodobý program podporuje české vědkyně finančně i mediálně a inspiruje další generace žen ve vědě.
  • Nadace Tipsport a Sport bez odpadu. Ekologická iniciativa, která pomáhá sportovním klubům omezovat odpad, zavádět vratné kelímky a vzdělávat fanoušky.
  • JRD a Nadace Via: Místa pro život s přírodou. Společný fond podporuje lokální ekologické projekty a rozvíjí komunitní život po celé republice.
  • Quantcom a Cesta z krize. Bezplatná linka psychologické pomoci, která díky technologickému zázemí umožňuje bezpečnou a dostupnou podporu lidem v nouzi.
  • Edenred a Potravinová banka Praha. Spojení firemního dobrovolnictví a boje proti plýtvání potravinami – tisíce balíčků jídla ročně pro potřebné.
  • JTI a Obleč Prahu. Projekt, který motivuje obyvatele metropole k třídění textilu a dává druhou šanci oblečení i lidem v nouzi.
  • Canon – Czech Photo – Světluška: Fotografie, které lze cítit. Díky reliéfnímu tisku umožňuje nevidomým vnímat fotografie hmatem. Umění se stává skutečně inkluzivním.
  • Nadace PPF a Post Bellum: Nezapomeňme 80. Projekt s více než 150 akcemi po celé republice připomněl hrdiny druhé světové války a hodnoty svobody.
  • Elpida a Ambiente: Kavárna, kde obsluhují senioři. Sociální podnik propojuje generace, nabízí práci seniorům a mění pohled na stárnutí.

GCC Awards vznikly s cílem ocenit firmy, podnikatele a média, která prokazují, že úspěch nemusí být v rozporu s empatií. Ocenění letos znovu potvrdilo, že síla byznysu a médií může být nejen ekonomická, ale i společenská a lidská. „Projekty jako Co je ti? Nic. dokazují, že média mají obrovský potenciál ovlivňovat společnost k lepšímu – když dávají hlas těm, které není slyšet,“ uvedli organizátoři ocenění Good Company Circle.

Související

Vendula Pizingerová, Dita Loudilová a Katarína Krajčovičová
video

Podcast dobré společnosti: Snahy o dobré věci provází i neúspěchy, říká zakladatelka Kapky naděje

Filantropie

Michal Nosek

Přečíst článek

Revolut stále nezískal plnou bankovní licenci v Británii

Revolut
ČTK
ČTK
ČTK

Britská finanční společnost Revolut ani po více než roce nezískala plnou bankovní licenci ve Spojeném království, píše list Financial Times. Podle něj jsou za tím obavy regulátorů, zda má firma dostatečné mechanismy řízení rizik, které by odpovídaly jejímu rychlému mezinárodnímu růstu. Úředníci centrální banky (BoE) podle tří zdrojů FT požadují od společnosti závazek, že vybuduje adekvátní infrastrukturu řízení rizik.

Revolut obdržel předběžné schválení licence v červenci 2024 po tříletém jednání s regulátory, ale stále se nachází v takzvané mobilizační fázi - přípravném období před udělením plné licence.

Plná licence by Revolutu umožnila vstoupit na britský úvěrový trh a využít značné objemy klientských vkladů. Do doby, než získá definitivní povolení od britské centrální banky a od britského Úřadu pro finanční etiku (FCA), smí jeho bankovní divize držet pouze 50 tisíc liber v celkových depozitech.

Finanční regulační úřad (PRA) prověřuje, jak Revolut řídí rizika spojená s praním špinavých peněz, systémy IT nebo kapitálovou přiměřeností doma i v zahraničí. Proces trvá podle FT už více než rok především proto, že PRA požaduje důkladné prověření spolehlivosti firemních systémů.

JPMorgan

JPMorgan nabírá nové bankéře a chystá investice za miliardy dolarů

Money

Největší americká banka JPMorgan Chase plánuje najmout více bankéřů a investovat až deset miliard dolarů (210,5 miliardy korun) do amerických společností, které jsou považovány za důležité pro národní bezpečnost a odolnost ekonomiky. Tento krok je součástí desetileté iniciativy v hodnotě 1,5 bilionu dolarů zaměřené na podporu, financování a investice do odvětví důležitých pro růst ekonomiky.

ČTK

Přečíst článek

Účad PRA je podle dvou zdrojů FT obezřetný i proto, že jeho rozhodnutí může ovlivnit přístup úřadů v dalších zemích, které by mohly následovat britský příklad.

Absolutní priorita

Na nedávném otevření nového sídla Revolutu v londýnském Canary Wharf spoluzakladatel Nik Storonsky prohlásil, že získání plné bankovní licence ve Spojeném království je absolutní prioritou. Připustil, že firma udělala chybu, když v počátcích dávala přednost růstu před získáním plné licence.

Navzdory zpoždění na domácím trhu Revolut provozuje bankovní služby v Evropské unii díky licenci udělené litevskou centrální bankou. Letos získal povolení k založení banky také v Mexiku a Kolumbii. Firma zároveň zvažuje nákup existující banky ve Spojených státech, aby mohla působit ve všech padesáti státech USA.

Jak ven z německé automobilové krize?

Čínský nápor na evropské výrobce aut, hrozí zavírání továren

Zprávy z firem

Evropští výrobci aut mohou být nuceni zavřít až osm továren. Na vině je slabá poptávka, bolestivá restrukturalizace, kterou automobilové odvětví právě prochází, a nová čínská konkurence, jakou představuje například automobilka BYD. S odkazem na poradenskou společnost AlixPartners to napsala agentura Bloomberg.

ČTK

Přečíst článek

Společnost Revolut založil britský podnikatel ruského původu Nik Storonsky (Nikolaj Storonskij) s britsko-ukrajinským kolegou Vladyslavem Jacenkem. Firma nemá fyzické pobočky. Nabízí digitální bankovnictví, převody peněz a obchodování s řadou finančních nástrojů prostřednictvím jediné aplikace.

Revolut má zhruba 65 milionů zákazníků ve 40 zemích a patří mezi nejhodnotnější evropské fintechové společnosti. Fintech označuje inovativní digitální řešení, která zlepšují poskytování a přístup k finančním službám. Služeb firmy využívají i zákazníci v České republice. Do konce desetiletí firma plánuje rozšířit své služby do dalších 30 zemí a mít přes 100 milionů zákazníků.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Alessandro Pasquale dostal maďarský řád za podporu byznysu i kultury

Alessandro Pasquale získal maďarské ocenění
Stanislav Šulc / Newstream
Stanislav Šulc
sta

Maďarský velvyslanec v Praze András Baranyi předal státní vyznamenání majiteli Mattoni 1873. Pasquale v Maďarsku investoval do místního producenta minerálních vod Szentkirályi, dále tu vyrábí také ochucené nápoje.

Majitel společnosti Mattoni 1873 se dočkal významné pocty. Z rukou velvyslance Maďarska v Praze Andráse Baranyiho převzal státní vyznamenání za podporu místního byznysu a kultury.

Česká republika je pro Maďarsko mimořádně významným partnerem, vzájemný obchod představuje ohromné částky. A právě Mattoni patří k výrazným přispěvatelům do tohoto partnerství,“ uvedl velvyslanec. „A nyní ocituji slova prezidenta Tamáse Sulyoka, který toto ocenění uděluje ‚za podporu maďarsko-českých obchodních vztahů, ale také za podporu maďarské kultury‘,“ dodal velvyslanec.

„Za tuto poctu moc děkuji, Maďarsko má v mém srdci zvláštní místo. A i byznysu se tu mimořádně daří, za což děkuji všem spolupracovníkům,“ uvedl při předání řádu Pasquale.

Mattoni v Maďarsku

Mattoni 1873 v Maďarsku vlastní společnost Szentikrályi, která je jedničkou na maďarském trhu minerální vod. V roce 2004 získala Szentkirályi cenu za nejlepší minerální vodu na světě Aqua-Eauscar Award v Paříži, od té doby byla oceněna dalšími více než padesáti národními i mezinárodními oceněními.

Antonio Pasquale, Mattoni

Alessandro Pasquale: Nebránil bych se expanzi do západní Evropy

Leaders

Patří ke králům evropského potravinářství. Skupině Mattoni vlastněné Alessandrem Pasqualem se daří růst na všech trzích, kde působí. Chystá se na další růst? „V posledních letech jsme udělali hodně akvizic, když to přirovnám k jídlu, hodně jsme hodovali. A nyní je potřeba trávit, tedy starat se o továrny, které jsme získali,“ říká majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale. Přesto další expanzi nevylučuje. Skupina se přitom možná vydá novým směrem.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale

Alessandro Pasquale z Mattoni: Jestli projde růst DPH, minerálky zdraží

Leaders

Alessandro Pasquale k poslednímu březnu letošního roku skončil v pozici CEO skupiny Mattoni 1873. Zůstává však ve vedení firmy v roli výkonného prezidenta a chce se více soustředit na strategické rozvíjení rostoucí skupiny. V roli šéfa Evropské asociace výrobců minerálních vod se pak chce zasadit o zavedení zálohového systému v celé Evropské unii. „Zvládnutelné to je do roku 2028. Pokud by se to opravdu povedlo, do roku 2040 by se ušetřilo 40 milionů tun plastu. To je hora plastu,“ uvádí v exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz Alessandro Pasquale.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Doporučujeme