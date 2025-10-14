Hodnoty je potřeba aktivně prosazovat, myslí si účastníci konference GCC
Největší konference o sociální udržitelnosti roku je tu. Good Company Circle 2025, kterou pořádá portál newstream.cz, nabízí vystoupení desítek výrazných osobností českého byznysu i společenského života, jako jsou Tomáš Sedláček z Knihovny Václava Havla, kněz Zbigniew Jan Czendlik, Francesco Kinský Dal Borgo a Tereza Zavadilová z newstream.cz, autorka knihy Éra X.
Pravda a láska, svoboda a důstojnost. To jsou podle úvodního panelu hlavní hodnoty, které v poslední době je potřeba chránit a prosazovat. Shodly se na tom účastníci třetího ročníku konference o sociální udržitelnosti Good Company Circle, která se koná v Nové Spirále na pražském Výstavišti.
„Hlavní hodnoty jsou po celou historii stejné – pravda a láska. Neznám žádný jiný národ než Čechy, který by s těmito slovy tak intenzivně hrál, a to včetně toho, že tato svatá slova dokáže přetočit do sprostých slov. Ale i tak začínám tato dvě slova podezřívat z toho, že vlastně jde o smysl života,“ uvedl ředitel Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček. A kněz Zbigniew Jan Czendlik jej doplnil, že třetí hodnota je podle něj svoboda. „A to prostě proto, že právě ze svobody všechny další hodnoty mohou vykvést,“ dodal Czendlik.
Podle Terezy Zavadilové z portálu Newstream.cz jsou v posledních letech často zaměňovány zájmy právě za hodnoty. „Zájmy bývají často zabalovány do velkých frází, velkých narativů, které jsou svůdné. Proto ty klasické hodnoty budou potřebovat aktivní propagaci, jakou mají právě ty narativy,“ připomněla Zavadilová.
Třetí ročník Good Company Circle Awards (GCC Awards) opět ocenil firmy, podnikatele, média i neziskové projekty, které dokazují, že úspěch a odpovědnost mohou jít ruku v ruce. Cílem ocenění je vyzdvihnout ty, kteří svými aktivitami přinášejí skutečnou společenskou změnu – ať už v oblasti médií, byznysu, životního prostředí či sociální pomoci.
GCC Awards 2025: Zvítězily Česká televize a Kapka naděje s projektem o dětské duši a projekt Click and Feed
Filantropie
Třetí ročník Good Company Circle Awards (GCC Awards) opět ocenil firmy, podnikatele, média i neziskové projekty, které dokazují, že úspěch a odpovědnost mohou jít ruku v ruce. Cílem ocenění je vyzdvihnout ty, kteří svými aktivitami přinášejí skutečnou společenskou změnu – ať už v oblasti médií, byznysu, životního prostředí či sociální pomoci.
Jak propagovat hodnoty
Hodnoty jsou důležité pro všechny komunity, uvedl Francesco Kinský Dal Borgo. Ale pro šlechtu představují ještě něco důležitějšího. „Šlechta má jako hlavní hodnotu kontinuitu, a díky tomu funguje to, že pouhé jméno je symbolem určitých hodnot. A je to dáno listinami starými stovky i tisíce let,“ uvedl šlechtic. A přidává jednoduchý příklad. „Vezměte si stolování. U nás má stolování jasná pravidla, která se učíme od mala. Mně můžete sebrat, majetek, peníze, oblečení, můžu mít montérky a být zcela chudý, ale jakmile sednu ke stolu, každý to uvidí a pochopí. To mi nikdo nesebere,“ dodal Francesco Kinský Dal Borgo.
Kinský se hodně zabývá právě tím, jak dlouholeté hodnoty propagovat v dnešní společnosti. „My všichni je můžeme žít. Ale to nestačí. Byly doby, kdy televize byla normativní, třeba z estetického hlediska, kdo tam chtěl vystupovat, musel mít kravatu a sako. Dneska každý může jít vlastní cestou, ale výsledkem je prostě chaos. Bylo by dobré, kdyby se společnost shodla na nějakých základech, které budou respektovat všichni, kdo budou chtít součástí té společnosti,“ dodal šlechtic.
Good Company Circle - místo pro setkání
Konference Good Company Circle se letos koná již potřetí. „Původně vznikla, aby pomáhala propojit ty, kdo pomáhají, s organizacemi z neziskového sektoru,“ uvedla na úvod konference zakladatelka Good Company Circle Eva Prokešová. „Dnes má GCC jiný záměr. Je to konference těch, kteří se spolu běžně nesetkávají. Je to konference o partnerství, která moháhají měnit společnost,“ dodala Prokešová ze společnosti JT International, která je zároveň hlavním partnerem letošního konference.
Konference Good Company Circle již potřetí přivítá stovky účastníků a nabídne pohled na dění v byznysu, neziskovém sektoru a společensky odpovědném přístupu k podnikání. Letos poprvé bude v novém formátu v prostoru Nová Spirála na pražském Výstavišti. „Rozhodli jsme se doslova zbořit stereotypy klasických konferencí na kobercích a propojit je se skutečným zážitkem,“ říká zakladatelka konference Good Company Circle, manažerka JT International Eva Prokešová.
Eva Prokešová: Jsme konference pro ty, kteří chtějí investovat do společnosti
Leaders
Konference Good Company Circle již potřetí přivítá stovky účastníků a nabídne pohled na dění v byznysu, neziskovém sektoru a společensky odpovědném přístupu k podnikání. Letos poprvé bude v novém formátu v prostoru Nová Spirála na pražském Výstavišti. „Rozhodli jsme se doslova zbořit stereotypy klasických konferencí na kobercích a propojit je se skutečným zážitkem,“ říká zakladatelka konference Good Company Circle, manažerka JT International Eva Prokešová.