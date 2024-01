Stárnutí je humanitární katastrofa, řekli hoši ze Silicon Valley a začali hledat lék proti smrti

Sen o věčném mládí a životě nabral materiální podobu. Trh s výzkumem stárnutí a oddálení smrti se rychle zvětšuje. Investují do něj známí miliardáři.

Že si život jako počítačovou hru představují malé děti, vědí rodiče a učitelé velmi dobře. Iluzi, že smrt není danost a dá se jednoduše překonat, ovšem propadli i hoši ze Silicon Valley, miliardáři, jejichž služby kupují skoro všichni a kteří v rukou koncentrují obrovské sumy peněz. Není divu, že se jim umřít nechce.

„Stárnutí je humanitární katastrofa, která za dva roky zabije více lidí než druhá světová válka.“ Vypadá to, jako by se v odpovědi spetla málo proškolená umělá inteligence, že? Ale ne, toto je výrok Vitalika Buterina, devětadvacetiletého technologického génia, který vymyslel kryptoměnu ethereum. Buterin sám investuje do výzkumu dlouhověkosti.

Agentura Bloomberg uvádí, že strach před smrtí zachvátil věčně mladé boháče ze Silicon Valley v podobě specifické krize středního věku. Mají k dispozici skoro všechny peníze světa, tak proč neporazit i smrt (nebo dobře, aspoň stárnutí). Buterin, Sam Altman z Open AI, Jeff Bezos z Amazonu (na snímku nahoře s partnerkou Lauren Sanchezovou), Larry Page z Googlu, Peter Diamandis ze Singularity University, ti všichni se vrhli na investice do longevity, tedy sektoru, který má za cíl prodloužit život, jak to jen jde.

Stává se z toho pořádný fenomén - a trh. Allied Market Research odhaduje, že celková hodnota longevity sektoru v roce 2020 byla 25 miliard dolarů a do roku 2030 vzroste na 44 miliard.

Ovšem toto jsou jen přímé investice do sektoru. Potenciál je větší - existují teorie, že léčba stárnutí by mohla nahradit konvenční léčbu ve zdravotnictví. Britská biotechnologická společnost First Technology odhadla, že „kombinovaná roční tržní hodnota nemocí, jako je diabetes 2. typu, které lze léčit senoterapeutiky, činí více než 127 miliard dolarů“.

Jsou tu hned dvě nová slova: Senoterapeutika se zaměřují na léčbu senescence (buněčné stárnutí organismu a jeho negativní dopady).

Podle poradenské firmy PwC se trh longevity teprve vytváří. Většina farmaceutických společností vyvíjíí léčiva pro nemoci související s věkem, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, rakovina nebo diabetes 2. typu. Akademici, start-upy a biotechnologické společnosti jdou ještě o krok dál a zaměřují se na základní příčiny, jako stárnutí buněk a jeho reverze. Do trhu časem mohou nastoupit další hráči, jako jsou zdravotnická zařízení i pojišťovny a i farma - firmy již investují do biotechnologických start-upů - podle PwC zatím však jen minimálně, je tam tedy velký potenciál.

Bude stárnutí nemoc?

Podle analytiků by game-changerem pro odvětví bylo, kdyby bylo stárnutí uznáno regulátory jako nemoc. David Sinclair z Harvardovy univerzity prohlašuje, že stárnutí zabíjí přibližně 90 procent světové populace a je možno je zpomalit či zvrátit. Tento názor není ostatními akademiky tak úplně přijímán, ale od výroku Buterina už to daleko není...

Pokud se ale sci-fi stane skutečností a vlivná zdravotnická instituce prohlásí stáří za nemoc, uvolní to ohromné prostředky do sektoru a výzkumu.

Jak boj proti stárnutí a smrti v podání technologických boháčů nyní vypadá? Někdy trochu legračně, jako když se pětačtyřicetiletý podnikatel Bryan Johnson podrobil trojgeneračnímu předání krevní plazmy za účelem omlazení.

Nebo když se skupina libertariánů letos v létě sjela do Zuzalu, "dočasného" města v Černé Hoře, na podivný festival. Nechyběl zmíněný Vitalik Buterin, který se stovkami pravověrných vyznavačů dlouhověkosti, zakladatelů kryptoměn a výzkumníků v oblasti umělé inteligence diskutoval o praktické realitě věčného života - jaké politické změny jsou třeba, aby se dala zahájit experimentální léčba a co s lidstvem, když by začalo příliš dlouho žít. Vzniklo hnutí nazvané vitalismus razící přesvědčení, že „smrt je hlavním problémem lidstva“ a že by druh měl udělat vše pro to, aby „co nejdříve dosáhl osvobození od stárnutí“.

Ne všechny věci kolem longevity jsou úplně bláznivé. Něco vypadá slkutečně nadějně. Biotechnologické laboratoře vyvíjejí například léky, které mají podpořit autofagii - schopnost buňky recyklovat nahromaděný molekulární odpad nebo odstranit senescentní buňky, které stárnou rychleji než ostatní a nemohou se dále replikovat. Sanfranciský biotech Loyal to nyní zkouší na psech s cílem prodloužit život větších plemen.

Kam tedy investují technologičtí miliardáři?

Sam Altman z Open AI investovat svých 180 milionů dolarů do firmy Retro Bisciences, která chce přidat lidskému životu deset let. Také se zaměřuje na obnovu buněk. Jeff Bezos z Amazonu investoval do firmy Altos Lab, pro kterou pracuje nobelista Shinya Yamanaka, oceněný právě za výzkum v oblasti rejuvenace buněk. Zakladatelé Googlu Sergey Brin a Larry Page investovali do předchůdce Altos s názvem Calico, projektu Unity a dalších. Do longevity projektů investuje také výstředník Peter Thiel.

Longevity ale není jen buněčný výzkum v polotajných laboratořích. Některé trendy ze Silicon Valley, jako jsou gadgety na sledování spánku, fitness a životních funkcí, wellness včetně odmttání alkoholu či různé strategie stravy a půstu nebo biohacking se dávno staly mainstreamem.

V příštím díle investičního seriálu se podíváme na to, do jakých konkrétních longevity projektů a jak se dá investovat.

