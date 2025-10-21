CTP rozšiřuje záběr: inovuje průmyslové areály a propojuje průmysl s městským životem
Developerská společnost CTP, jeden z nejvýznamnějších hráčů na trhu průmyslového developmentu v Evropě, posouvá své aktivity směrem k udržitelným a architektonicky kvalitním projektům. Kromě výstavby moderních výrobních a logistických hal se zaměřuje i na městský development. V Brně, na místě bývalé textilky Vlněna, CTP kombinuje ubytování, kanceláře a služby do funkčních celků, které reagují na měnící se potřeby trhu. „V Brně chceme do příštího roku nabídnout zhruba 650 ubytovacích jednotek a dlouhodobě plánujeme kolem tisíce,“ říká Zbyněk Jendryka, ředitel výstavby CTP.
Jakou roli hraje architektura v industriálním developmentu?
Vymyslet zajímavou „obálku“ je jedna věc, ale stejně důležitá je kvalita technologického řešení. V Brně jsme například postavili halu o ploše 50 tisíc metrů čtverečních pro výrobce čipů. Její vnitřní prostory připomínají laboratoře s přísně kontrolovaným prostředím. Skutečná zajímavost stavby tak často spočívá právě v technických detailech.
Obdržet stavební povolení dnes není jednoduché. Jak se to daří vám?
Je to stále složitější. Situace na stavebních úřadech není ideální – zaměstnanci nemají z neustálých změn radost, mnozí zkušení odešli a zůstali spíše mladší pracovníci. To celý proces povolování výrazně prodlužuje. Pokud je projekt v souladu s územním plánem, získáme povolení zhruba do dvou let. V případě nutnosti jeho úprav, například kvůli výškovým limitům nebo zastavitelnosti, se proces prodlužuje až na pět let. V Brně, kde jsme etablovaní, je situace přece jen příznivější než v Praze.
Svět prochází velkou proměnou, která se spíše dříve než později odrazí v byznysových příležitostech. Uspět mohou jenom ty společnosti, které na to budou připravené a zároveň budou dostatečně rychle a rozhodně umět reagovat na možnosti, které se naskytnou. Remon Vos, zakladatel a většinový vlastník developerské společnosti CTP, si to velmi dobře uvědomuje. Ačkoli nadále firma roste zejména se stávajícími klienty, Vos očekává, že globální pohyby jim přinesou řadu nových klientů. „Razí se trend v Evropě pro Evropu. Je to součást celé řady dalších geopolitických pohybů. Česko i CTP z toho mohou těžit,“ říká úspěšný podnikatel, který se sice narodil v Nizozemsku, ale sám sebe označuje za českého podnikatele.
Remon Vos: Deglobalizace mění myšlení firem. Musejí se přesouvat do Evropy
Leaders
Jak složité je dnes získat souhlas obcí s novými projekty?
Občas narazíme na určitou míru nevole veřejnosti, snažíme se tomu však předcházet. Vyhýbáme se lokalitám s hustou rezidenční zástavbou. Tam, kde se nesouhlas objeví, volíme kompenzace – například výstavbu protihlukových stěn nebo veřejných hřišť. Velký důraz klademe také na zlepšování architektonického designu budov. Například v projektu Prague North u Kozomína spolupracujeme s Českou zemědělskou univerzitou v Praze na zelené fasádě tvořené systémem květináčů se závlahou. Fasáda má nejen estetickou, ale i klimatickou funkci. Současně zde testujeme zlatavě metalízovou fasádní barvu v kombinaci s polykarbonátem. I když jde o náročnější řešení z hlediska požární bezpečnosti, zlepšuje kvalitu prostředí v interiéru a splňuje principy ESG.
Jak výrazně ESG prodražuje výstavbu?
ESG výstavbu mírně prodražuje – obvykle jde o jednotky procent. Záleží na charakteru projektu. Pokud zvolíte zelené střechy, fasády nebo špičkové technologie, náklady samozřejmě rostou.
Stavíte někdy i ze dřeva, nebo zůstáváte u tradičních materiálů?
Na ulici Krmelická v Ostravě aktuálně připravujeme projekt šesti menších hal, jejichž podoba vychází z charakteru okolní rezidenční zástavby. Zavázali jsme se městu, že areál nebude určen pro hlučné ani zátěžové provozy. Cílem je vytvořit pestré, ale klidné podnikatelské prostředí, například pro vertikální farmu nebo fitness centrum. Areál doplní i dětská hřiště a další komunitní prvky. Kvůli charakteru lokality jsme kladli důraz na estetiku a zvolili dřevo jako hlavní stavební materiál.
Jakou budoucnost má výšková výstavba v industriálním developmentu?
Podobnou jako v rezidenčním segmentu. Zejména ve městech roste trend vícepodlažních industriálních budov. V Brně na brownfieldu Zetoru právě realizujeme dvoupodlažní objekt, umožňující vjezd nákladních vozidel do druhého podlaží. Vyšší investice se sice promítá do nájemného, ale v aglomeracích s omezeným prostorem dává tento model ekonomický smysl.
Jak se bude vyvíjet industriální development?
Průmyslová výstavba se bude stále více zaměřovat na efektivitu, automatizaci a projekty s přidanou hodnotou. Klasických hal je na trhu dost a segment je z velké části nasycen. Budoucnost vidím ve menších obchodních jednotkách, které dokážou pružně reagovat na potřeby trhu.
Zůstávají budovy ve vašem vlastnictví?
Ano, všechny objekty si ponecháváme. CTP je dlouhodobý investor – to nás zavazuje stavět ve vysokém standardu a starat se o projekty po celou dobu jejich existence.
Česko je sice malá země, ale nejenom díky výhodné pozici ji zahraniční firmy neustále vyhledávají, říká Vojta Peřka z developerské společnosti CTP. Peřka vyhledává nové akviziční příležitosti, zároveň se stará i o stávající klienty. Ve společnosti CTP působí již sedmým rokem a v rámci své pozice se rovněž poohlíží po nových pozemcích vhodných pro výstavbu.
Na místě bývalých plzeňských kasáren realizujete unikátní projekt. Jaký přístup jste zde zvolili?
Plzeň má díky své průmyslové minulosti i současnosti dostatek velkých industriálních ploch, a proto volíme jiný přístup. Plánujeme zde multifunkční objekty kombinující kanceláře a menší obchodní jednotky o velikosti 300 až 500 m². Opět klademe důraz na design fasád a zeleň. Inspirujeme se západní Evropou, kde éra obrovských obchodních center končí a roste poptávka po menších, flexibilních jednotkách.
Kdo je typickým nájemcem takové jednotky?
V podstatě kdokoliv – od autoservisu či podlahového studia až po lékaře. Náš růst stojí i na tom, že zhruba 70 % našich klientů s námi expanduje. To dobře zapadá do naší filozofie vytvářet lokality s různě velkými jednotkami, které firmám umožňují růst na jednom místě.
CTP se pouští i do výstavby ubytovacích komplexů. O jak velký projekt v Brně jde?
Kromě industriálního developmentu rozvíjíme také segment, který označujeme jako urban development. Tento směr jsme zahájili v Brně, na brownfieldu po bývalé textilce Vlněna. Původně jsme zde plánovali kanceláře, ale trh se mezitím změnil – poptávka po ubytování prudce vzrostla. Stavíme proto kombinované budovy, které spojují kanceláře a flexibilní ubytování. Urban development je reakcí na nové trendy i potřeby našich nájemců, kteří chtějí mít zázemí blízko práce. Původně jsme cílili na mladé profesionály po studiu, ale velkou část obyvatel nyní tvoří zahraniční studenti.
Plánujete tento typ developmentu i v dalších městech?
V Brně se tento model osvědčil, proto zde připravujeme i další lokality.
Kolik ubytovacích jednotek v Brně postavíte?
Do příštího roku plánujeme v Brně nabídnout přibližně 650 ubytovacích jednotek ve třech nových budovách. V delším horizontu počítáme s výstavbou až tisíce jednotek, a to i v dalších lokalitách, jako jsou Zvonařka či území v okolí budoucího hlavního nádraží. Mimo velká města pak v rámci našich průmyslových areálů vznikají menší ubytovací komplexy, které slouží jako doplňková služba pro zaměstnance a nájemce našich projektů. Každý areál přitom doplňujeme o potřebnou infrastrukturu, zeleň a veřejné prostory – parky, dětská hřiště nebo mateřské školy. V areálu Vlněna, který je naším vlajkovým projektem, budujeme kromě školky také restauraci s večerním provozem, aby místo žilo i po pracovní době. Na všech projektech spolupracujeme s nizozemskými krajinářskými architekty, kteří se podílejí na koncepci výsadby zeleně a veřejného prostoru. Ve větších areálech místo klasických parkovišť stavíme parkovací domy a uvolněné venkovní plochy přetváříme na rekreační a komunitní zóny.
V lednu se stal Jakub Kodr výkonným ředitelem CTP Česká republika. V nové roli se má zaměřit na expanzi, posilování vztahů s klienty a také pokračovat v naplňování ambiciózního byznysového plánu skupiny. Situace na trhu by tomu mohla napomáhat. „Vidíme snahu řady firem vyrábět v Evropě pro Evropu. Česko se ale musí snažit a lákat zahraniční investice. Z toho bychom měli prospěch všichni, Česko a samozřejmě i my jako CTP,“ říká Jakub Kodr.
Praha se za pět let příliš nezmění, potřebovala by více bytů i lepší dopravní infrastrukturu. „Praha v roce 2030 bude moderním městem, které bude stále atraktivní pro rekreanty a pro zábavu, ale potřebovala by se také rozvíjet jako město práce, byznysu a bydlení,“ říká sociální geograf Radim Perlín.
