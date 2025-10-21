Nový magazín právě vychází!

CTP rozšiřuje záběr: inovuje průmyslové areály a propojuje průmysl s městským životem

Zbyněk Jendryka
Petra Nehasilová
Developerská společnost CTP, jeden z nejvýznamnějších hráčů na trhu průmyslového developmentu v Evropě, posouvá své aktivity směrem k udržitelným a architektonicky kvalitním projektům. Kromě výstavby moderních výrobních a logistických hal se zaměřuje i na městský development. V Brně, na místě bývalé textilky Vlněna, CTP kombinuje ubytování, kanceláře a služby do funkčních celků, které reagují na měnící se potřeby trhu. „V Brně chceme do příštího roku nabídnout zhruba 650 ubytovacích jednotek a dlouhodobě plánujeme kolem tisíce,“ říká Zbyněk Jendryka, ředitel výstavby CTP. 

Jakou roli hraje architektura v industriálním developmentu? 

Vymyslet zajímavou „obálku“ je jedna věc, ale stejně důležitá je kvalita technologického řešení. V Brně jsme například postavili halu o ploše 50 tisíc metrů čtverečních pro výrobce čipů. Její vnitřní prostory připomínají laboratoře s přísně kontrolovaným prostředím. Skutečná zajímavost stavby tak často spočívá právě v technických detailech. 

Obdržet stavební povolení dnes není jednoduché. Jak se to daří vám? 

Je to stále složitější. Situace na stavebních úřadech není ideální – zaměstnanci nemají z neustálých změn radost, mnozí zkušení odešli a zůstali spíše mladší pracovníci. To celý proces povolování výrazně prodlužuje. Pokud je projekt v souladu s územním plánem, získáme povolení zhruba do dvou let. V případě nutnosti jeho úprav, například kvůli výškovým limitům nebo zastavitelnosti, se proces prodlužuje až na pět let. V Brně, kde jsme etablovaní, je situace přece jen příznivější než v Praze.  

Jak složité je dnes získat souhlas obcí s novými projekty? 

Občas narazíme na určitou míru nevole veřejnosti, snažíme se tomu však předcházet. Vyhýbáme se lokalitám s hustou rezidenční zástavbou. Tam, kde se nesouhlas objeví, volíme kompenzace – například výstavbu protihlukových stěn nebo veřejných hřišť. Velký důraz klademe také na zlepšování architektonického designu budov. Například v projektu Prague North u Kozomína spolupracujeme s Českou zemědělskou univerzitou v Praze na zelené fasádě tvořené systémem květináčů se závlahou. Fasáda má nejen estetickou, ale i klimatickou funkci. Současně zde testujeme zlatavě metalízovou fasádní barvu v kombinaci s polykarbonátem. I když jde o náročnější řešení z hlediska požární bezpečnosti, zlepšuje kvalitu prostředí v interiéru a splňuje principy ESG. 

Jak výrazně ESG prodražuje výstavbu? 

ESG výstavbu mírně prodražuje – obvykle jde o jednotky procent. Záleží na charakteru projektu. Pokud zvolíte zelené střechy, fasády nebo špičkové technologie, náklady samozřejmě rostou. 

Stavíte někdy i ze dřeva, nebo zůstáváte u tradičních materiálů? 

Na ulici Krmelická v Ostravě aktuálně připravujeme projekt šesti menších hal, jejichž podoba vychází z charakteru okolní rezidenční zástavby. Zavázali jsme se městu, že areál nebude určen pro hlučné ani zátěžové provozy. Cílem je vytvořit pestré, ale klidné podnikatelské prostředí, například pro vertikální farmu nebo fitness centrum. Areál doplní i dětská hřiště a další komunitní prvky. Kvůli charakteru lokality jsme kladli důraz na estetiku a zvolili dřevo jako hlavní stavební materiál. 

Jakou budoucnost má výšková výstavba v industriálním developmentu? 

Podobnou jako v rezidenčním segmentu. Zejména ve městech roste trend vícepodlažních industriálních budov. V Brně na brownfieldu Zetoru právě realizujeme dvoupodlažní objekt, umožňující vjezd nákladních vozidel do druhého podlaží. Vyšší investice se sice promítá do nájemného, ale v aglomeracích s omezeným prostorem dává tento model ekonomický smysl. 

Jak se bude vyvíjet industriální development? 

Průmyslová výstavba se bude stále více zaměřovat na efektivitu, automatizaci a projekty s přidanou hodnotou. Klasických hal je na trhu dost a segment je z velké části nasycen. Budoucnost vidím ve menších obchodních jednotkách, které dokážou pružně reagovat na potřeby trhu. 

Zůstávají budovy ve vašem vlastnictví? 

Ano, všechny objekty si ponecháváme. CTP je dlouhodobý investor – to nás zavazuje stavět ve vysokém standardu a starat se o projekty po celou dobu jejich existence. 

Na místě bývalých plzeňských kasáren realizujete unikátní projekt. Jaký přístup jste zde zvolili? 

Plzeň má díky své průmyslové minulosti i současnosti dostatek velkých industriálních ploch, a proto volíme jiný přístup. Plánujeme zde multifunkční objekty kombinující kanceláře a menší obchodní jednotky o velikosti 300 až 500 m². Opět klademe důraz na design fasád a zeleň. Inspirujeme se západní Evropou, kde éra obrovských obchodních center končí a roste poptávka po menších, flexibilních jednotkách. 

Kdo je typickým nájemcem takové jednotky? 

V podstatě kdokoliv – od autoservisu či podlahového studia až po lékaře. Náš růst stojí i na tom, že zhruba 70 % našich klientů s námi expanduje. To dobře zapadá do naší filozofie vytvářet lokality s různě velkými jednotkami, které firmám umožňují růst na jednom místě. 

CTP se pouští i do výstavby ubytovacích komplexů. O jak velký projekt v Brně jde? 

Kromě industriálního developmentu rozvíjíme také segment, který označujeme jako urban development. Tento směr jsme zahájili v Brně, na brownfieldu po bývalé textilce Vlněna. Původně jsme zde plánovali kanceláře, ale trh se mezitím změnil – poptávka po ubytování prudce vzrostla. Stavíme proto kombinované budovy, které spojují kanceláře a flexibilní ubytování. Urban development je reakcí na nové trendy i potřeby našich nájemců, kteří chtějí mít zázemí blízko práce. Původně jsme cílili na mladé profesionály po studiu, ale velkou část obyvatel nyní tvoří zahraniční studenti. 

Plánujete tento typ developmentu i v dalších městech? 

V Brně se tento model osvědčil, proto zde připravujeme i další lokality. 

Kolik ubytovacích jednotek v Brně postavíte? 

Do příštího roku plánujeme v Brně nabídnout přibližně 650 ubytovacích jednotek ve třech nových budovách. V delším horizontu počítáme s výstavbou až tisíce jednotek, a to i v dalších lokalitách, jako jsou Zvonařka či území v okolí budoucího hlavního nádraží. Mimo velká města pak v rámci našich průmyslových areálů vznikají menší ubytovací komplexy, které slouží jako doplňková služba pro zaměstnance a nájemce našich projektů. Každý areál přitom doplňujeme o potřebnou infrastrukturu, zeleň a veřejné prostory – parky, dětská hřiště nebo mateřské školy. V areálu Vlněna, který je naším vlajkovým projektem, budujeme kromě školky také restauraci s večerním provozem, aby místo žilo i po pracovní době. Na všech projektech spolupracujeme s nizozemskými krajinářskými architekty, kteří se podílejí na koncepci výsadby zeleně a veřejného prostoru. Ve větších areálech místo klasických parkovišť stavíme parkovací domy a uvolněné venkovní plochy přetváříme na rekreační a komunitní zóny. 

Jak se bude vyvíjet Praha? Město zveřejnilo Metropolitní plán. Lidé se k němu mohou vyjádřit do prosince

Praha
iStock
ČTK
ČTK

Praha zveřejnila aktuální návrh nového územního plánu, který zahrnuje zapracované připomínky z posledního kola veřejného připomínkování. Lidé se s ním mohou seznámit on-line nebo v Centru architektury a městského plánování, zároveň se k němu mohou do 3. prosince opět vyjádřit. Takzvaný Metropolitní plán nahradí nynější územněplánovací dokument z roku 1999 a podle vedení města má zlepšit a zjednodušit plánování rozvoje metropole. Zastupitelstvo by ho mělo schvalovat v polovině příštího roku.

Současný plán platí od roku 1999 a beze změny zákona může platit maximálně do konce roku 2028. Přípravu Metropolitního plánu schválilo zastupitelstvo v roce 2013 za primátora Tomáše Hudečka (tehdy TOP 09), o pět let později městský Institut plánování a rozvoje (IPR) zveřejnil jeho návrh a magistrátní odbor začal s projednáváním.

„Chceme ochraňovat hodnoty města a zároveň umožnit novou moderní výstavbu v místech, kde je to vhodné,“ řekl pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Dodal, že současný plán je již překonaný.

Nyní bude následovat další kolo připomínek, které je možné podávat digitálně přes Portál Pražana. Město připravilo také pět školení pro veřejnost, jak připomínky podávat, a lidé si budou moci návrh prohlédnout a nechat si ho vysvětlit na výstavě, která potrvá do ukončení připomínkování 3. prosince v Centru architektury a městského plánování v sídle IPR v areálu emauzského kláštera. Dvě veřejná projednání se pak budou konat na stejném místě 19. a 26. listopadu.

V prvním kole veřejného připomínkování v roce 2018 dorazilo k návrhu asi 45 tisíc připomínek či námitek, po očištění od duplicit jich zbylo asi 15 tisíc. Magistrátní odbor je zapracoval a následovalo další kolo v roce 2022, kdy podle vyjádření ředitele magistrátního odboru územního rozvoje Filipa Foglara podnětů přišlo asi 18 300. Bez duplicit jich zůstalo asi 11 tisíc a úředníci podle ředitele vyhověli či částečně vyhověli asi třem čtvrtinám z nich.

Prostor pro stovky tisíc bytů

Nový plán má podle vyjádření IPR zefektivnit územní plánování a urychlit výstavbu. Oproti stávajícímu dokumentu zahrnuje výškovou regulaci či rozdělení na specifikované lokality a jejich ochranu, zároveň počítá se vznikem nových čtvrtí na nynějších brownfieldech. Podle informací IPR je v plánu prostor pro výstavbu 350 tisíc bytů.

Plán také podle institutu přináší férovější podmínky pro developery s podílem na financování veřejné vybavenosti s pomocí takzvaných plánovacích smluv a zavádí nový výpočet hrubé podlažní plochy, takže stavebníci budou vědět, jak intenzivně mohou stavět. V plánu jsou zaneseny i významné dopravní projekty od výstavby metra a městského okruhu po nové tramvajové tratě a vysokorychlostní železnici.

Asociace developerů dnes označila zveřejnění aktualizované verze plánu za významný krok v dlouholetém úsilí o moderní a předvídatelné plánování rozvoje hlavního města. „Doufáme, že výsledný dokument bude srozumitelný pro své uživatele – úředníky, odborníky i investory – a že nebude zatížen přehnanou regulací, která by jeho praktické využití komplikovala,“ uvedl generální sekretář asociace Zdeněk Soudný.

Návrh plánu v minulosti kritizovaly například ekologické nebo památkářské organizace. Zpočátku kolem jeho přípravy panovaly spory, kvůli nimž v IPR mimo jiné dočasně skončil jeho hlavní autor, architekt Roman Koucký. Nakonec se do čela týmu institutu připravujícího plán po vítězství ve výběrovém řízení vrátil a návrh dokončil.

Remax hlásí rekordní rok: realitní trh v Česku jede na plné obrátky

Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Největší realitní síť v zemi dosáhla miliardového obratu za osm měsíců, plánuje expanzi a varuje: bydlení ve městech bude pro většinu Čechů čím dál nedostupnější.

Realitní trh v Česku zažívá mimořádně silný rok. Společnost RE/MAX, lídr na trhu, dosáhla v prvních osmi měsících roku 2025 provozního obratu ve výši jedné miliardy korun a míří k cíli 1,5 miliardy za celý rok. Firma zároveň překonala historický milník – poprvé ve své dvacetileté historii v ČR překročila hranici 1400 makléřů.

„Tempo na realitním trhu je výrazně vyšší než při maratonu, nazval bych to spíše sprintem nebo hypem. Z transakčního pohledu se jedná o rekordní rok. Trh se hýbe a žije,“ říká generální ředitel sítě realitních kanceláří RE/MAX Jan Hrubý.

Praha tvoří třetinu trhu, růst táhnou i regiony

Praha zůstává pro RE/MAX klíčovým trhem. „Pražský trh představuje zhruba třetinu celé České republiky. Máme zde přes 40 kanceláří a téměř 500 makléřů,“ upřesňuje Hrubý.

Firma však plánuje rozšířit svou síť i mimo hlavní město. V rámci pětiletého výhledu chce navýšit počet kanceláří z dnešních 180 na 250 a zvýšit počet makléřů na 2000. „Největší příležitosti aktuálně vidíme v Pardubickém a Moravskoslezském kraji,“ dodává Hrubý.

Ceny rostou, lidé se bojí čekat

Rok 2025 přinesl růst cen nemovitostí o 15 až 18 procent. Kupující proto často spěchají, aby si zajistili bydlení dříve, než bude pozdě. „Lidé mají strach, že když nekoupí teď, za pár let na to nebudou mít. Bydlet v Praze už je dnes nadstandard a pro další generace bez nadstandardních příjmů bude koupě nemovitosti v Praze či Brně velmi těžká,“ říká Hrubý.

Na trhu zůstávají klíčovým faktorem úrokové sazby hypoték. Podle Hurbého jsou dnešní sazby mezi 4,5 až 5 procenty „zdravé“. „Česká národní banka je konzervativní a nepouští sazby dolů, aby se trh neutrhl. Dlouhodobě ale čekáme pokles. Klíčovější než úroková sazba je prodejní cena nemovitosti, která má dlouhodobý dopad,“ vysvětluje Hrubý.

Paneláky jsou nesmrtelné

Kvůli vysokým cenám novostaveb, které v Praze dosahují 160–170 tisíc korun za metr čtvereční, se lidé stále více obracejí k panelovým bytům. „Lidé nemají peníze na novostavby. Pokud chtějí bydlet v Praze, nemají jinou alternativu než sáhnout po paneláku. Jeden kolega říká, že paneláky jsou nesmrtelné – a asi to tak bude,“ dodává Hrubý.

Kupující jsou dnes výrazně náročnější. „Je znát, že se lidé bojí kupovat starší domy, protože jejich rekonstrukce je velmi nákladná. Raději volí novou stavbu. Prodávat starší domy je složitější,“ dodává.

Franchising a technologie jako motor růstu

Základem úspěchu Remaxu je franchisingový model. „S franchisingovým modelem jako Remax začínáte tam, kam se ostatní dostanou za 5–10 let. Poskytneme vám marketing, IT, podporu v řízení, vzdělávání i know-how od více než stovky dalších franchisantů,“ Hrubý.

Kvalitu služeb podporují i moderní technologie. Remax využívá umělou inteligenci pro kontrolu kvality fotografií, aby každá nemovitost byla prezentována v nejlepším světle.

Výhled: ceny se zdvojnásobí, nájmy porostou

Podle odhadů Hrubého může dojít k zdvojnásobení cen nemovitostí v Praze dříve než za pět let. „Lidé a kapitál se stěhují do měst, developeři chtějí stavět. Určitě klesne počet lidí, kteří si pořídí vlastní bydlení, a zvýší se počet lidí v nájmu. Lidé budou více migrovat po republice, protože se zlepšující se infrastrukturou bude jedno, jestli dojíždí z Ústí nad Labem nebo z Černého Mostu,“ uzavírá Hrubý.

Jak se mění poptávka klientů – na co se dnes ptají a co je pro ně při koupi nebo prodeji nemovitosti klíčové?

Jaká je podle vás největší přidaná hodnota realitního makléře v dnešní době?

Jaké trendy očekáváte v realitním byznysu v příštích pěti letech?

Čím se model RE/MAX liší od jiných realitních kanceláří?

Jaké výhody franšízing přináší v realitním zprostředkování?

Co RE/MAX nabízí frenšízantům?

Nejen na to jsme se ptali generálního ředitele RE/MAXu Jana Hrubého v dalším díle podcastu Realitní Club. Aktuální epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify či Apple Podcast v kanále Newstream Podcasty. Hezký poslech. 

