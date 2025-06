V Polsku jsme získali stavební povolení do šesti týdnů, říká Marcela Fialková

Společnost UDI Group staví v šesti zemích světa. Kromě Česka a Polska také v Maďarsku a v Srbsku. Poněkud pro českou firmu netradičně i v Panamě a v Kostarice. Může tedy srovnávat podmínky pro výstavbu v jednotlivých zemích. Česko z tohoto srovnání vychází nejhůře.

Společnost vznikla na začátku devadesátých let. Nejdříve stavěla v regionech, posléze i v Praze. „Postupně se v Česku zhoršovalo prostředí při povolování staveb, tak se náš majitel rozhodl, že by zkusil jít někam, kde by se v developmentu mohlo podnikat lépe,“ říká Marcela Fialková, ředitelka strategie UDI Group. První kroky vedly do Polska, poté do Srbska a Maďarska.

„Ukázalo se, že to funguje celkem dobře, takže jsme se vydali i do vzdálenějších zemí,“ říká Fialková. V Polsku má UDI Group jeden velký, etapový projekt. Je ve Varšavě, v místě bývalé továrny na traktory Ursus. Bude mít dohromady 960 bytů v sedmi domech. Teď společnost dokončila druhou etapu.

Otevřený polský trh

„Polsko je z trhů, na kterých působíme, extrémně otevřený.“ Úřady podle Fialkové nikomu nekladou do cesty žádné překážky. Její firma chtěla co nejdříve povolit výstavbu první budovy, aby se v Polsku ukázala. „Povolení na budovu, která má 114 bytů, jsme získali za šest týdnů.“ To je ve srovnání s Českem, kde povolování hlavně v Praze trvá několik let, výrazný rozdíl. Je to rozdíl, který způsobuje, že v Česku je nejméně dostupné bydlení z celé Evropy. Ve Varšavě se povoluje ročně asi pětadvacet tisíc bytů, v Praze, srovnatelně velkém městě, jen málo přes pět tisíc.

Velkou roli v cenách bydlení také hraje konkurence na trhu. Na otevřeném trhu, jako je například právě v Polsku, si jednotliví hráči nedovolí „napálit“ ceny. A když se rychle staví, není takový převis poptávky nad nabídkou, jako je tomu v Česku.

Druhým největším trhem, kde UDI Group působí, je Srbsko. „Máme tam spoustu projektů, nejen bytových, ale i logistiku.“ Také v Srbsku je povolování staveb velmi pružné, stačí několik měsíců. UDI Group tam chystá velkou výstavbu bytů, ale i hotel a ostatní infrastrukturu, třeba školku. Jde o projekt rozsahem podobný, jako je v Praze nákladové nádraží Žižkov nebo nově se rozvíjející se Smíchov.

Do Latinské Ameriky šla firma proto, aby rozložila případná rizika z vývoje na trzích s bydlením. Klíčem k dobývání cizích trhů je získat místního projektového manažera, který zná procesy té dané země. „Když jsme vstupovali do Latinské Ameriky, našli jsme člověka, který je Čech, ale už tam dvanáct let žil a uměl vytipovat vhodné pozemky pro výstavbu.“

Potom je také potřeba zvažovat, který segment trhu v té které době dobře funguje. V Budapešti UDI Group chtěla postavit dvě kancelářské budovy, ale v době covidu se ukázalo, že bude výhodnější postavit byty. „Je to nezastavitelný proces. Lidé prostě chtějí bydlet ve městech, stěhují se do měst,“ říká Fialková.