Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Leaders Petr Mára: Díky AI bude každý moci mít vysněnou kariéru

Petr Mára: Díky AI bude každý moci mít vysněnou kariéru

Popularizátor moderních technologií Petr Mára
Lukáš Procházka / Newstream
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Popularizátor moderních technologií Petr Mára byl jedním z řečníků konference Good Company Circle. Ve své přenášce se věnoval tomu, jak nastupující technologie ovlivní lidské životy, a to vedle profesní, tak i osobnostní části. „Díky novému modelu Sora 2 jsem se mohl stát rapperem, což bych dříve nedokázal. Prostě díky těmto technologiím v budoucnu budeme moci být kýmkoli, alespoň ve virtuálním prostředí,“ řekl Mára.

„Současný technologický vývoj ukazuje, že v nadcházejících pěti letech lidstvo vyřeší velkou část dnešních zdravotních problémů. Takže pokud to půjde v dalších pěti letech neumírejte,“ řekl populární YouTuber Petr Mára na třetím ročníku konference Good Company Circle, kterou pořádal newstream.cz. „Samozřejmě lze očekávat, že se objeví problémy, o kterých v současnosti ani nevíme,“ dodal již o poznání méně optimisticky.

Podívejte se na řečníky konference Good Company Circle

131 fotografií v galerii

Přednáška Petra Máry se věnovala dopadům technologií, které dříve byly považovány za sci-fi a dnes se blíží jejich realizace, na lidské životy i na společnost jako takovou. Mára sice je považován za technooptimistu, přesto i on vmímá, že řada dopadů bude z dnešního pohledu negativních.

Konference Good Company Circle 2025
Aktualizováno

Hodnoty je potřeba aktivně prosazovat, myslí si účastníci konference GCC

Filantropie

Největší konference o sociální udržitelnosti roku je tu. Good Company Circle 2025, kterou pořádá portál newstream.cz, nabízí vystoupení desítek výrazných osobností českého byznysu i společenského života, jako jsou Tomáš Sedláček z Knihovny Václava Havla, kněz Zbigniew Jan Czendlik, Francesco Kinský Dal Borgo a Tereza Zavadilová z newstream.cz, autorka knihy Éra X.

nst

Přečíst článek

Můžete být kýmkoli

Nicméně pozitiva převažují. Díky AI a dalším technologiím se očekávají přelomové objevy v medicíně, fyzice i inženýrství. Brzy by mohla přestat být problémem výroba a skladování elektřiny.

Přestože se očekávají velké dopady na zaměstnanost, pro každého konkrétního člověka by AI měla přinést spíše řadu možností.

„Podívejte se na toto video,“ říká Mára a v sále Nové Spirály pouští video. V něm on sám pobíhá po pláži ve stylizovaném hiphopovém videoklipu. „Já bych se rapperem nikdy nestal, ale tohle video vytvořila Sora 2, novinka od OpenAI. Vidíte, jsem rapper. Každý bude moct být rapperem, nebo mít jakoukoli kariéru, o níž kdy snil. Tedy alespoň v digitálním světě,“ dodává Mára.

Dalibor Martínek: Evropa se mění v kontinent seniorů. Politici kašlou na děti

Názory

V Česku, jak známo, se loni narodilo pouze 84 tisíc dětí. Což je v historii země nejméně. Za šest let přijde spousta učitelů o práci, nebude koho učit. Česko vymírá. Podobně je na tom Německo i další země v Evropě.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Vzhůru do neopravěku

Na závěr inspirativní přednášky Mára ukázal obrázek pravěké kresby v jeskyni. Připomněl, že na planetě dodnes žije část lidí jako v pravěku. „Nemají technologie, neznají koncept budoucnosti, žijí tady a teď. Zhruba tři až pět hodin denně pracují, pak se věnují tomu, čemu chtějí. Malují, vyprávějí si příběhy,“ začíná pointu svého vyprávění Mára. „Naproti tomu my osm i dvanáct hodin sedíme v kancelářích, pak si jdeme zacvičit, abychom se udrželi v jakés takés kondici. A přinejlepším se dostaneme na fyzičku, jakou mají ti lidé žijící v pravěku. Přitom oni makaj pět hodin, my víc než dvanáct. Možná si jednou řekneme, co je vlastně lepší,“ pokračuje Mára.

Jenomže je tu jeden rozdíl, říká Mára. Oni mají ten život výrazně tvrdší, mohou kdykoli zemřít. Ostatně i proto podle Máry nemají koncept budoucnosti. „Možná se za dvacet, třicet, padesát let dostaneme do fáze, že stejně jako tamti lidé budeme žít v blahobytu. A možná nám AI nabídne cestu zpátky k sobě samým a naučí nás opět přemýšlet nad tím, čemu chceme věnovat pozornost. Může to být scrollování na TikToku, nebo to bude naše tělo, mysl, vztahy, které budujeme, věci, které nám dávají smysl,“ uzavřel Petr Mára.

Aktualizováno

GCC Awards 2025: Zvítězily Česká televize a Kapka naděje s dokumentem o dětské duši a projekt Click and Feed

Filantropie

Třetí ročník Good Company Circle Awards (GCC Awards) opět ocenil firmy, podnikatele, média i neziskové projekty, které dokazují, že úspěch a odpovědnost mohou jít ruku v ruce. Cílem ocenění je vyzdvihnout ty, kteří svými aktivitami přinášejí skutečnou společenskou změnu. V závěru akce byla předána také cena Grand Prix GCC Awards 2025, kterou získal projekt Elpida & Ambiente: kavárna, kde obsluhují senioři.

nst

Přečíst článek

Zakladatelka konference Good Company Circle Eva Prokešová

Eva Prokešová: Jsme konference pro ty, kteří chtějí investovat do společnosti

Leaders

Konference Good Company Circle již potřetí přivítá stovky účastníků a nabídne pohled na dění v byznysu, neziskovém sektoru a společensky odpovědném přístupu k podnikání. Letos poprvé bude v novém formátu v prostoru Nová Spirála na pražském Výstavišti. „Rozhodli jsme se doslova zbořit stereotypy klasických konferencí na kobercích a propojit je se skutečným zážitkem,“ říká zakladatelka konference Good Company Circle, manažerka JT International Eva Prokešová.

Katarína Krajčovičová

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Umělá inteligence nás může posouvat, každý tak může mít za učitele Aristotela, říká Andrea Ferancová Bartoňová

Filantropie

Věra Tůmová

Přečíst článek
Miliardář Jeff Bezos s partnerkou Lauren Sánchez.

Stárnutí je humanitární katastrofa, řekli hoši ze Silicon Valley a začali hledat lék proti smrti

Leaders

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Skupina PPF Renáty Kellnerové vydělala v pololetí 8,42 miliardy

Skupina PPF Renáty Kellnerové vydělala v pololetí 8,42 miliardy
PPF, užito se svolením
ČTK
ČTK

Skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami, vykázala v prvním pololetí 2025 čistý zisk 8,42 miliardy korun. Ve stejném období loni měla zisk 15,85 miliardy korun. Provozní výnosy stouply meziročně o 17,8 procenta na 41,8 miliardy korun, což podle PPF potvrzuje stabilní výkonnost klíčových firem skupiny. Aktiva skupiny se zvýšila o 4,1 procenta na 1,09 bilionu korun.

Meziroční pokles čistého zisku za první pololetí roku 2025 do značné míry odráží loňský prodej telekomunikačních aktiv PPF mimo ČR při vzniku partnerství s globální technologickou skupinou Emirates Telecommunications Group Company. Ke změně čistého zisku přispěl také prodej aktiv ve spotřebitelském financování v Indii, vypořádaný v letošním roce.

Růst provozního zisku podle finanční ředitelky PPF Kateřiny Jiráskové zdůrazňuje ziskovost jejích pokračujících byznysů a rovněž silnou likviditu. „Výsledky také reflektují investice PPF do rozvoje stávajících aktiv i do nových iniciativ s využitím vnitroskupinových synergií. Jednou z našich klíčových priorit je udržitelný růst a odolnost byznysů, které tvoří pevný základ pro strategické investiční aktivity skupiny,“ uvedla.

V první polovině roku 2025 vzrostl provozní zisk EBITDA telekomunikačních aktiv PPF v ČR o osm procent a provozní zisk OIBDA jejích mediálních společností o 1,5 procenta, a to i díky spuštění platformy Oneplay. Tyto výsledky se opírají o pokračující investice do telekomunikační infrastruktury, tvorby mediálního obsahu a digitálního streamingu. Provozní zisk PPF Financial Holdings vzrostl meziročně o 14 procent díky výkonnosti českých bankovních aktiv.

Peníze, ilustrační foto
Aktualizováno

Nova si na rozvoj obsahu a Oneplay půjčila přes dluhopisy miliardu

Money

TV Nova umístila mezi investory dluhopisy v objemu jedné miliardy korun. Prostředky použije na rozvoj obsahu a technologií, digitální platformu Oneplay a na optimalizaci financování.

ČTK

Přečíst článek

„Aktuální výsledky potvrzují schopnost PPF investovat do stávajících byznysů i do nových projektů a budovat partnerství v souladu s našim odvětvovým know-how a s cíli geografické diverzifikace,“ doplnil investiční ředitel PPF Didier Stoessel. V první polovině roku 2025 rozšířila PPF telekomunikační aktivity v Srbsku, posílila své služby digitálních médií v ČR a pokročila v diverzifikaci realitního portfolia vstupem do developmentu v USA a hotelnictví v Česku.

Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a jižní Afriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, nemovitosti, biotechnologií a strojírenství. Skupina zaměstnává celosvětově 45 tisíc lidí.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Hejtman Kuba šije do vlády kvůli rozpočtu. Dělají to, za co sami kritizovali opozici, uvedl

Hejtman Martin Kuba
ČTK
ČTK
ČTK

Jihočeskému hejtmanovi Martinu Kubovi (ODS) vadí, že vláda nechce poslat rozpočet ke schválení do Sněmovny. Podle něj by koalice měla uznat prohru ve volbách a ustoupit od obstrukcí, kvůli kterým sama kritizovala opozici. Šéf ANO a vítěz voleb Andrej Babiš vládu vyzval, ať rozpočet opakovaně předloží, jako vstřícné gesto by to vnímal i prezident Petr Pavel. Kuba patří mezi možné kandidáty na předsedu ODS po Petrovi Fialovi, zatím ale neřekl, zda bude v lednu na sněmu o pozici usilovat. Chce se nejprve seznámit s názory řadových členů.

„Musím říct, že tanečky vlády kolem odeslání rozpočtu do Poslanecké sněmovny jsou pro mě naprosto nepochopitelné. Volby jsme prostě prohráli. To k politice patří a je korektní to uznat. A i v této situaci bychom se měli chovat jako politici, kteří jsou si vědomi, že mají odpovědnost za budoucnost země i když zrovna nesedí ve vládě. A neměli bychom se chovat jako uražené děti ve stylu - když nebudeme vládnout my, tak vám to budeme komplikovat,“ uvedl Kuba.

Vláda rozpočet se schodkem 286 miliard korun schválila před říjnovými volbami, nová Sněmovna se jím ale nemůže začít zabývat. Premiér Fiala řekl, že nevidí důvod k opakovanému poslání rozpočtu do Sněmovny. Zdůvodnil to tím, že strany vznikající koalice dávaly předem najevo, že s návrhem nesouhlasí a budou ho chtít přepracovat.

Vláda couvá: rozpočet nové Sněmovně zřejmě předloží, past, kterou líčila, se obrací proti ní.

Vláda couvá: rozpočet nové Sněmovně zřejmě předloží. Past, kterou líčila, se obrací proti ní

Názory

Vláda konečně trochu pochopila, zač si ji daňoví poplatníci platí, a už alespoň připouští, že předloží návrh rozpočtu na rok 2026 i nové Sněmovně. V nedělních televizních debatách to připustil vicepremiér Vít Rakušan nebo ministr zemědělství Marek Výborný.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

„Od vlády to fakt nejsou kroky, které v někom mohou vzbuzovat důvěru a působit srozumitelně. Jen to ukazuje, že jsme bohužel stále zacyklení v konfrontačním stylu politiky bez schopnosti začít se dívat na věci jinak a občas zvolit třeba i kompromisní řešení,“ uvedl Kuba.

Jihočeský hejtman už před časem uvedl, že pokud chce ODS uspět v dalších volbách, musí se strana transformovat. Změna rétoriky, uvažování i strategie je podle něj důležitější než fakt, kdo ODS povede. Současný předseda Fiala před časem oznámil, že o znovuzvolení už usilovat nebude. „Po volbě vedení poslaneckého klubu, které zůstalo fakticky beze změny, je to další z povolebních kroků, který mi trochu potvrzuje to, co si delší dobu myslím. Změna ODS bude možná mnohem složitější, než si někteří připouští a řada našich kolegů jede stále ve stejných kolejích, kdy jsou přesvědčeni o své pravdě a vlastně o žádnou velkou změnu nestojí,“ uvedl Kuba.

Související

Vláda couvá: rozpočet nové Sněmovně zřejmě předloží, past, kterou líčila, se obrací proti ní.

Vláda couvá: rozpočet nové Sněmovně zřejmě předloží. Past, kterou líčila, se obrací proti ní

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a premiér Petr Fiala (ODS)

Vláda loni hospodařila o deset miliard lépe, než si vytyčila. Bez povodní by ale nejspíše skončila v mínusu

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme