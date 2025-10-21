Petr Mára: Díky AI bude každý moci mít vysněnou kariéru
Popularizátor moderních technologií Petr Mára byl jedním z řečníků konference Good Company Circle. Ve své přenášce se věnoval tomu, jak nastupující technologie ovlivní lidské životy, a to vedle profesní, tak i osobnostní části. „Díky novému modelu Sora 2 jsem se mohl stát rapperem, což bych dříve nedokázal. Prostě díky těmto technologiím v budoucnu budeme moci být kýmkoli, alespoň ve virtuálním prostředí,“ řekl Mára.
„Současný technologický vývoj ukazuje, že v nadcházejících pěti letech lidstvo vyřeší velkou část dnešních zdravotních problémů. Takže pokud to půjde v dalších pěti letech neumírejte,“ řekl populární YouTuber Petr Mára na třetím ročníku konference Good Company Circle, kterou pořádal newstream.cz. „Samozřejmě lze očekávat, že se objeví problémy, o kterých v současnosti ani nevíme,“ dodal již o poznání méně optimisticky.
Přednáška Petra Máry se věnovala dopadům technologií, které dříve byly považovány za sci-fi a dnes se blíží jejich realizace, na lidské životy i na společnost jako takovou. Mára sice je považován za technooptimistu, přesto i on vmímá, že řada dopadů bude z dnešního pohledu negativních.
Můžete být kýmkoli
Nicméně pozitiva převažují. Díky AI a dalším technologiím se očekávají přelomové objevy v medicíně, fyzice i inženýrství. Brzy by mohla přestat být problémem výroba a skladování elektřiny.
Přestože se očekávají velké dopady na zaměstnanost, pro každého konkrétního člověka by AI měla přinést spíše řadu možností.
„Podívejte se na toto video,“ říká Mára a v sále Nové Spirály pouští video. V něm on sám pobíhá po pláži ve stylizovaném hiphopovém videoklipu. „Já bych se rapperem nikdy nestal, ale tohle video vytvořila Sora 2, novinka od OpenAI. Vidíte, jsem rapper. Každý bude moct být rapperem, nebo mít jakoukoli kariéru, o níž kdy snil. Tedy alespoň v digitálním světě,“ dodává Mára.
V Česku, jak známo, se loni narodilo pouze 84 tisíc dětí. Což je v historii země nejméně. Za šest let přijde spousta učitelů o práci, nebude koho učit. Česko vymírá. Podobně je na tom Německo i další země v Evropě.
Vzhůru do neopravěku
Na závěr inspirativní přednášky Mára ukázal obrázek pravěké kresby v jeskyni. Připomněl, že na planetě dodnes žije část lidí jako v pravěku. „Nemají technologie, neznají koncept budoucnosti, žijí tady a teď. Zhruba tři až pět hodin denně pracují, pak se věnují tomu, čemu chtějí. Malují, vyprávějí si příběhy,“ začíná pointu svého vyprávění Mára. „Naproti tomu my osm i dvanáct hodin sedíme v kancelářích, pak si jdeme zacvičit, abychom se udrželi v jakés takés kondici. A přinejlepším se dostaneme na fyzičku, jakou mají ti lidé žijící v pravěku. Přitom oni makaj pět hodin, my víc než dvanáct. Možná si jednou řekneme, co je vlastně lepší,“ pokračuje Mára.
Jenomže je tu jeden rozdíl, říká Mára. Oni mají ten život výrazně tvrdší, mohou kdykoli zemřít. Ostatně i proto podle Máry nemají koncept budoucnosti. „Možná se za dvacet, třicet, padesát let dostaneme do fáze, že stejně jako tamti lidé budeme žít v blahobytu. A možná nám AI nabídne cestu zpátky k sobě samým a naučí nás opět přemýšlet nad tím, čemu chceme věnovat pozornost. Může to být scrollování na TikToku, nebo to bude naše tělo, mysl, vztahy, které budujeme, věci, které nám dávají smysl,“ uzavřel Petr Mára.
