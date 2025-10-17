Jak vypadá byt za sto milionů korun. Račte vstoupit
Panoramatický výhled na Prahu a Vltavu, desáté patro a nekonečné skleněné stěny. Tak by se dal ve zkratce popsat Prague Marina Nova penthouse, jeden z nejluxusnějších a pravděpodobně i nejdražších apartmánů v současné rezidenční výstavbě v Česku. Tento penthouse v ceně 100 milionů korun najdete na Praze 7 a autorsky se na něm podílela světová designérská jména.
Jeden z nejluxusnějších penthousů v Česku je momentálně v Praze a hned přímo v nejmodernější výstavbě v údolí řeky Vltavy. Developerská společnost Daramis jej dokončila sice až v letošním roce, ale už při kolaudaci stihla za něj získat prestižní titul Projekt roku 2021, který ocenil architektonickou koncepci čistých linií, funkčnosti a velkorysosti prostoru z pera architekta Gala Karagula. Na práci architekta pak plynule navázal s vlastní harmonií moderní elegance a s využitím hřejivých přírodních materiálů izraelský designér Ynon Goren, který pro tento penthouse navrhl interiéry.
Výhledy do všech stran
Luxusní penthouse za odhadovanou cenu sto milionů korun zabírá poslední patro desetipodlažní budovy v projektu Prague Marina Nova. Charakteristické jsou pro něj mnohametrové celoskleněné stěny, které umožní jeho obyvatelům pozorovat panoramata hlavního města z mnoha neotřelých pohledů. Nejdelší skleněná stěna, kterou zde architekt navrhl, je dlouhá přes 17 metrů.
Apartmán působí jako z velkoformátových snímků s Jamesem Bondem a rozkládá se na ploše 270 metrů čtverečních. Dispozičně se jedná o 4+KK s centrálně otevřeným obývacím prostorem s kuchyní a jídelnou. Největší dominantou takto velkoryse koncipované rezidence je ovšem rozlehlá, 74 metrů dlouhá terasa s vířivkou, orientovaná směrem k řece Vltavě. Přímo v interiéru pak designér pracoval citlivě s přirozeností denního světla a s renomovanými značkami nábytkových a osvětlovacích firem.
Developerská společnost Daramis se v rezidenčním developmentu v Česku profiluje již čtvrt století a za tu dobu přinesla na tuzemský trh přes 4300 bytových jednotek pro více jak 7500 obyvatel. Podle výkonného šéfa společnosti Dušana Krajča má společnost v plánu do pěti let postavit další tisícovky bytů. Celkem by tak v roce 2030 chtěla mít ve svém stavebním portfoliu na sedm tisíc bytových jednotek, pokud vše půjde podle plánu.
Nestaví se tu tedy jen luxusní penthousy
Tento rezidenční developer má aktuálně na svém kontě už 25 realizovaných projektů a další jsou ve výstavbě. Mezi jinými například nedávno zahájený multifunkční objekt L1FE House na pražském Střížkově s 347 malými byty, fitness centrem, prádelnou i coworkingem. Další tři stovky bytů chystá společnost ve spolupráci s developerem Neocity ve Vršovicích, kde vyroste devítka šestipatrových bytových domů rovněž s fitness centrem, s dětskými hernami a kinosálem.
A ještě další bytové jednotky plánuje developer i na pražské Letné či na Smíchovském nábřeží. „A právě na Smíchově chceme vytvořit něco opravdu mimořádného. Půjde o rezidenční projekt, který bude odpovídat nejvyšším globálním standardům, ale zároveň zůstane pevně zasazen do historického kontextu Prahy,“ shrnul pro novináře Omri Sivor, zakladatel společnosti Daramis.
Prohlédněte si první snímky luxusního bytu za sto milionů korun:
Porsche, kdysi symbol výkonu a luxusu, teď bojuje s tvrdou realitou trhu. Slabé prodeje v Číně, Trumpova cla, zpomalený přechod na elektromobily i historicky nejnižší ziskové marže přetavily skvělou značku v rizikový titul.
Když zlaté logo nestačí. Porsche zápasí o důvěru investorů
Trhy
Porsche, kdysi symbol výkonu a luxusu, teď bojuje s tvrdou realitou trhu. Slabé prodeje v Číně, Trumpova cla, zpomalený přechod na elektromobily i historicky nejnižší ziskové marže přetavily skvělou značku v rizikový titul.
Na rozhraní Komína a Bystrce, v sevřeném údolí řeky Svratky, vznikl projekt, který ukazuje, jak může chytrý development přetavit nevyužité území v dlouhodobě hodnotné aktivum. Bytový dům Diorit, pojmenovaný po hornině těžené v někdejším kamenolomu, je příkladem, jak spojit architekturu, přírodu a investici.
OBRAZEM: Brněnský kamenolom se proměnil v prémiovou investiční adresu
Reality
Na rozhraní Komína a Bystrce, v sevřeném údolí řeky Svratky, vznikl projekt, který ukazuje, jak může chytrý development přetavit nevyužité území v dlouhodobě hodnotné aktivum. Bytový dům Diorit, pojmenovaný po hornině těžené v někdejším kamenolomu, je příkladem, jak spojit architekturu, přírodu a investici.
Speciál Realitní Club
Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části – webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu.
- Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
- Komerční reality: kanceláře, coworking;
- Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
- Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.
Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry.
Témata související s realitami:
- inflace v Česku i ve světě
- vše kolem hypotečního trhu
- co se děje na investičním trhu?