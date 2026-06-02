Lukáš Kovanda: ČEZ nebude levná kořist. Babišův účet může narůst
ČEZ zdražuje Babišovi pod rukama. Morgan Stanley otočila a dramaticky zvýšila cílovou cenu akcií ČEZ z 880 na 1250 korun. Babišově vládě, která chystá postátnění výroby elektřiny, tak americká banka poslala nepříjemný vzkaz: výkup minorit nemusí být levný.
Přední americká investiční banka Morgan Stanley v úterý dramaticky navýšila svou cílovou cenu akcií ČEZ. Ty by podle ní měly v ročním horizontu stát 1250 korun za kus. To je sice pod nynější cenou akcií ČEZ, která činí 1265 korun za kus, avšak výrazně více, než s čím Morgan Stanley počítala dosud.
Americká banka totiž ještě včera stanovovala svou očekávanou, tedy cílovou, cenu pro akcie ČEZ na úrovni 880 korun. Navýšení o 370 korun na akcii „přes noc“ je mimořádné. Vždyť v období od roku 2019 dosud Morgan Stanley zvýšila cílovou cenu akcií ČEZ nejvýrazněji v září 2022, kdy ji však zvýšila pouze o 190 korun, a to z 820 na 1010 korun, tedy o zhruba 23 procent. Nynější navýšení je hned o 42 procent (viz graf Bloombergu níže – žlutá křivka).
Morgan Stanley otáčí pohled na ČEZ
Morgan Stanley současně s markantním navýšením cílové ceny ČEZ mění i doporučení pro tyto akcie. Zatímco dosud investorům radila akcie podvážit, tedy mít jich v portfoliu nižší podíl, než je tržní průměr, což prakticky znamená doporučení „prodat“, nyní očekává, že budou podávat výkon odpovídající průměru trhu.
Tedy že porostou podobně jako zbytek energetického oboru, který banka celkově považuje od sklonku loňska za investičně atraktivní, alespoň v porovnání s trhem jako celkem. To v praxi odpovídá doporučení „držet“.
ČEZ udělal důležitý krok k nové podobě celé skupiny a podle analytiků i k možnému zestátnění. Akcionáři schválili vyčlenění prodeje, distribuce, tradingu a energetických služeb do nové dceřiné firmy, která má vzniknout během několika týdnů. Skupina si v ní ponechá většinu, část ale může nabídnout investorům a získané peníze využít i pro případný výkup minoritních akcionářů.
ČEZ se zbavuje problémové nálepky
ČEZ se tedy v očích Morgan Stanley zbavuje nálepky potenciálně problémového titulu, kterou nesl nepřetržitě od začátku ledna 2023. Na americkou banku zjevně dobře zapůsobila včerejší valná hromada ČEZ, která dala jasnější kontury chystanému postátnění výroby elektřiny ve skupině ČEZ.
Nové doporučení Morgan Stanley naznačuje, že banka očekává férové vypořádání menšinových akcionářů. Její nové doporučení ale může přilákat dodatečnou poptávku, takže cenu akcií ČEZ může zvednout, i když samotná cílová cena je pod úrovní ceny nynější.
Například velcí správci fondů, kteří mají zakázáno nebo nedoporučeno držet tituly hodnocené „k podvážení“, mohou totiž celosvětově začít ČEZ znovu nakupovat do svých indexových struktur.
Francie před třemi lety dokončila stoprocentní zestátnění společnosti EDF, která má ve francouzské energetice podobně silné postavení jako skupina ČEZ v Česku. Tento krok dodnes vyvolává pochybnosti. Účetní dvůr (Cour des Comptes), který je francouzským kontrolním úřadem, na konci letošního května konstatoval, že stoprocentní převzetí EDF nebylo vůbec nutné, vyšlo zemi velmi draho a zatím nepřineslo žádné reálné výhody.
Drahý problém pro vládu
Vyšší cena akcií ČEZ může představovat bolehlav pro Babišovu vládu, pokud jí prodraží chystané postátnění výroby elektřiny a výkup podílu menšinových akcionářů v rámci příslušného procesu.