Lukáš Kovanda: ČEZ nebude levná kořist. Babišův účet může narůst

Daniel Beneš, GŘ ČEZ
Lukáš Kovanda
ČEZ zdražuje Babišovi pod rukama. Morgan Stanley otočila a dramaticky zvýšila cílovou cenu akcií ČEZ z 880 na 1250 korun. Babišově vládě, která chystá postátnění výroby elektřiny, tak americká banka poslala nepříjemný vzkaz: výkup minorit nemusí být levný.

Přední americká investiční banka Morgan Stanley v úterý dramaticky navýšila svou cílovou cenu akcií ČEZ. Ty by podle ní měly v ročním horizontu stát 1250 korun za kus. To je sice pod nynější cenou akcií ČEZ, která činí 1265 korun za kus, avšak výrazně více, než s čím Morgan Stanley počítala dosud.

Americká banka totiž ještě včera stanovovala svou očekávanou, tedy cílovou, cenu pro akcie ČEZ na úrovni 880 korun. Navýšení o 370 korun na akcii „přes noc“ je mimořádné. Vždyť v období od roku 2019 dosud Morgan Stanley zvýšila cílovou cenu akcií ČEZ nejvýrazněji v září 2022, kdy ji však zvýšila pouze o 190 korun, a to z 820 na 1010 korun, tedy o zhruba 23 procent. Nynější navýšení je hned o 42 procent (viz graf Bloombergu níže – žlutá křivka).

Morgan Stanley otáčí pohled na ČEZ

Morgan Stanley současně s markantním navýšením cílové ceny ČEZ mění i doporučení pro tyto akcie. Zatímco dosud investorům radila akcie podvážit, tedy mít jich v portfoliu nižší podíl, než je tržní průměr, což prakticky znamená doporučení „prodat“, nyní očekává, že budou podávat výkon odpovídající průměru trhu.

Tedy že porostou podobně jako zbytek energetického oboru, který banka celkově považuje od sklonku loňska za investičně atraktivní, alespoň v porovnání s trhem jako celkem. To v praxi odpovídá doporučení „držet“.

První krok k zestátnění ČEZ? Akcionáři odsouhlasili vyčlenění části skupiny

ČEZ udělal důležitý krok k nové podobě celé skupiny a podle analytiků i k možnému zestátnění. Akcionáři schválili vyčlenění prodeje, distribuce, tradingu a energetických služeb do nové dceřiné firmy, která má vzniknout během několika týdnů. Skupina si v ní ponechá většinu, část ale může nabídnout investorům a získané peníze využít i pro případný výkup minoritních akcionářů.

ČEZ se zbavuje problémové nálepky

ČEZ se tedy v očích Morgan Stanley zbavuje nálepky potenciálně problémového titulu, kterou nesl nepřetržitě od začátku ledna 2023. Na americkou banku zjevně dobře zapůsobila včerejší valná hromada ČEZ, která dala jasnější kontury chystanému postátnění výroby elektřiny ve skupině ČEZ.

Nové doporučení Morgan Stanley naznačuje, že banka očekává férové vypořádání menšinových akcionářů. Její nové doporučení ale může přilákat dodatečnou poptávku, takže cenu akcií ČEZ může zvednout, i když samotná cílová cena je pod úrovní ceny nynější.

Například velcí správci fondů, kteří mají zakázáno nebo nedoporučeno držet tituly hodnocené „k podvážení“, mohou totiž celosvětově začít ČEZ znovu nakupovat do svých indexových struktur.

Zestátnění francouzské EDF dodnes vyvolává pochybnosti. Mělo být vzorem i pro ČEZ

Francie před třemi lety dokončila stoprocentní zestátnění společnosti EDF, která má ve francouzské energetice podobně silné postavení jako skupina ČEZ v Česku. Tento krok dodnes vyvolává pochybnosti. Účetní dvůr (Cour des Comptes), který je francouzským kontrolním úřadem, na konci letošního května konstatoval, že stoprocentní převzetí EDF nebylo vůbec nutné, vyšlo zemi velmi draho a zatím nepřineslo žádné reálné výhody.

Drahý problém pro vládu

Vyšší cena akcií ČEZ může představovat bolehlav pro Babišovu vládu, pokud jí prodraží chystané postátnění výroby elektřiny a výkup podílu menšinových akcionářů v rámci příslušného procesu.

Lukáš Kovanda: ČEZ ztratil 175 miliard korun své hodnoty od doby, kdy vláda poslala do sněmovny „lex ČEZ"

Lukáš Kovanda: Akcionáři plačte. Vláda za jediný den připravila ČEZ o 46 miliard korun

Bitcoin spadl pod 70 tisíc dolarů. Trh vyděsil krok Strategy

Bitcoin se znovu dostal pod silný tlak. Největší kryptoměna světa poprvé za téměř dva měsíce klesla pod hranici 70 tisíc dolarů, když náladu investorů zasáhly obavy z války mezi USA a Íránem, rekordní odliv peněz z bitcoinových ETF i neobvyklý prodej ze strany společnosti Strategy.

Podle zprávy agentury Bloomberg bitcoin v úvodu evropského obchodování oslabil až o 2,4 procenta na 69 660 dolarů (1 451 693 korun), nejníže od 8. dubna. Výprodej se netýkal jen bitcoinu. Pod tlakem byly digitální měny napříč trhem, ztrácely také ether, solana a další tokeny.

Výprodej v podání Synergy

„Geopolitická nejistota spolu s nervozitou kolem rozprodeje bitcoinových pozic společnosti Strategy výrazně zatěžují bitcoin,“ uvedla Caroline Mauronová, spoluzakladatelka společnosti Orbit Markets, kterou cituje Bloomberg.

Pozornost investorů přitáhla právě společnost Strategy Michaela Saylora, která v pondělí oznámila svůj první prodej bitcoinu od konce roku 2022. Firma prodala tokeny za zhruba 2,5 milionu dolarů. Část trhu to vnímá jako symbolický odklon od strategie, která ze Strategy udělala jednoho z největších kupců bitcoinu.

Další tlak přichází z trhu burzovně obchodovaných fondů. Americké spotové bitcoinové ETF, které po svém spuštění pomáhaly cenu kryptoměny táhnout vzhůru, nyní zaznamenaly rekordních 11 dní čistých odlivů v řadě. Investoři z nich během této série stáhli téměř 3,5 miliardy dolarů.

Klíčová je teď podle obchodníků hranice 70 tisíc dolarů. „Potvrzený denní nebo týdenní závěr pod 70 tisíci dolary by znamenal strukturální změnu, nikoli jen reakci na titulky,“ uvedl Sean McNulty, šéf obchodování s deriváty pro Asii a Tichomoří ve společnosti FalconX.

Google potřebuje další palivo pro AI. Alphabet nabídne akcie až za 80 miliard dolarů

Alphabet, mateřská společnost Googlu, chystá velké posílení kapitálu pro další rozvoj umělé inteligence. Americká technologická skupina nabídne investorům nové akcie až za 80 miliard dolarů, tedy zhruba 1,67 bilionu korun. Peníze chce použít hlavně na investice do AI a na úhradu části očekávaných daňových výdajů.

ČEZ schválil dividendu. Akcionářům pošle 23 miliard

Energetická skupina ČEZ rozdělí mezi akcionáře 23 miliard korun. Valná hromada dnes schválila návrh představenstva vyplatit dividendu 42 korun na akcii, což odpovídá 80 procentům loňského očištěného zisku firmy.

Světové ekonomické fórum: Pozitivní dopady AI přijdou později, než si všichni mysleli

Umělá inteligence má potenciál změnit globální ekonomiku. Nicméně bude to pomaleji, než se očekávalo. Vychází to z nového reportu Světového ekonomického fóra, jehož zástupci analyzovali predikce využití AI v průmyslu od ekonomů z celého světa. Nejpomaleji se přitom umělá inteligence pozitivně projeví v zemědělství a rybolovu.

Sektory IT a telekomunikací patří k ekonomickým oblastem, v nichž dochází k dopadům zavádění umělé inteligence nejrychleji. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu Světového ekonomického fóra mezi ekonomy z celého světa, který fórum představilo na konci května. Oslovení ekonomové očekávají, že pozitivní dopady zejména na zvýšení produktivity se v těchto sektorech projevují méně než do šesti měsíců. Navíc se tento čas ještě zkrátil proti obdobnému průzkumu z letošního ledna.

„Více než devět z deseti respondentů souhlasí nebo rozhodně souhlasí s tvrzením, že míra adopce AI se během příštích dvanácti měsíců dále zvýší. Tempo zavádění je natolik vysoké, že se již začínají objevovat známky významných omezení na straně nabídky. Současně je zřejmé, že adopce AI postupuje nerovnoměrně, a to jak z geografického hlediska, tak mezi jednotlivými typy podniků,“ stojí v reportu. „První vlna produktivních přínosů se objevuje zejména tam, kde je samotná práce plně digitální a umělá inteligence může přímo pracovat s kódem, daty a pracovními procesy,“ píše se dále v reportu Světového ekonomického fóra.

Nejbohatší žena Česka Renáta Kellnerová chce i v letošním roce masivně investovat, uvádí v aktuální výroční zprávě. V loňském roce patřily k nejviditelnějším krokům nákupy prémiových českých hotelů. Skupina také rostla v rámci struktury e& PPF Telecom, která převzala srbskou společnost SBB i slovenskou UPC. „Vyhledáváme společnosti, které mají růstový potenciál nebo potřebují restrukturalizovat,“ uvádí Kellnerová.

Ochlazení očekávání

Při srovnání aktuálního reportu s tím lednovým ekonomové sledují ještě jednu oblast, kde dochází k pozitivním dopadům rychleji, než se očekávalo: v oblastní vzdělávání.

„Zavádění umělé inteligence do vzdělávání totiž nabízí značný potenciál pro proměnu výukových metod, personalizaci vzdělávacích zkušeností a zefektivnění administrativních procesů,“ myslí si autoři reportu.

V ostatních oblastech ale dochází k ochlazování očekávání. A to v některých případech i o několik let. Týká se to například zdravotní péče, kde se dříve očekávaly pozitivní dopady po 12 měsících, aktuálně ekonomové očekávají, že k tomu dojde spíše až za dva a půl roku. Nejvyšší posun zažila oblast stavebnictví a technických prací, kde se původně očekával nárůst produktivity za 15 měsíců, aktuálně odhady hovoří o třech a půl letech. Nejdelší horizont pozitivních dopadů pak ekonomové z celého světa očekávají v oblasti zemědělství, lesnictví a rybolovu, kde jde o téměř čtyři roky.

Devadesátky jsou zpět díky AI. Nokia, Dell či Micron raketově rostou

Investor do technologického sektoru si může připadat, že se ocitl zpět v devadesátých letech před prasknutím takzvané dot.com bubliny. Firmy jako Nokia, Dell, Micron nebo Intel narostly v posledních měsících o stovky procent. Důvod je přitom zřejmý: umělá inteligence a budování infrastruktury pro její fungování.

Pozvolnější a nerovnoměrný vývoj

Ve srovnání s předchozím vydáním průzkumu tak respondenti napříč většinou odvětví mírní očekávání ohledně krátkodobého dopadu AI na produktivitu. Historie podle reportu ukazuje, že přínosy univerzálních technologií často vyžadují roky doplňkových investic.

„Současná vlna AI navíc zůstává soustředěna především ve velkých firmách a ve službách založených na znalostech, zatímco právní, datové, dovednostní a infrastrukturní překážky zpomalují její širší rozšíření,“ upozorňuje report.

Výsledkem tak může být pozvolnější a nerovnoměrnější vývoj, než naznačovala původní očekávání. Viditelné úspěchy budou přicházet postupně a makroekonomické přínosy se projeví až ve chvíli, kdy se jim přizpůsobí manažerské postupy, energetická infrastruktura i pracovní síla.

Nvidia chystá superčipy, které změní počítače k nepoznání. Klávesnici nahradí AI agenti

Šéf Nvidie Jensen Huang ohlásil první revoluci v osobních počítačích za 40 let. Klávesnici a myš mají postupně nahradit AI agenti. To je jeden z dopadů nového čipu, na němž Nvidia pracovala společně s Microsoftem v uplynulých třech letech, uvádí Financial Times.

AI nahradí miliony pracovních míst. Čeká nás masová nezaměstnanost? S neschopnou vládou možná ano

Evropské akcie stále dramatičtěji zaostávají za americkými, což se za Trumpa ještě prohloubí

Karel Pučelík: Bohatí navrhují zdanit bohaté, AI vyvolává nervozitu. Několik bodů k letošnímu Davosu

