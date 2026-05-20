newstream.cz Zprávy z firem Telekomunikace, reality a finance táhnou PPF. Skupina vydělala 16,8 miliardy

Telekomunikace, reality a finance táhnou PPF. Skupina vydělala 16,8 miliardy

PPF, užito se svolením
Skupina PPF loni vykázala čistý zisk 692 milionů eur, tedy zhruba 16,8 miliardy korun. Meziročně to znamená pokles o 78 procent. Důvodem je především mimořádně vysoká srovnávací základna z roku 2024, kdy skupina dosáhla rekordního zisku díky jednorázovému výnosu z telekomunikační transakce.

Provozní výnosy PPF loni vzrostly o více než 32 procent na 3,65 miliardy eur. Aktiva skupiny se meziročně zvýšila o dvě procenta na 1,035 bilionu korun. PPF výsledky oznámila v tiskové zprávě.

Podle generální ředitelky ve sdílené funkci a finanční ředitelky PPF Kateřiny Jiráskové výsledky potvrzují silnou provozní výkonnost hlavních podnikatelských aktivit skupiny.

„Hlavní podnikatelské vertikály skupiny mají schopnost dlouhodobě generovat stabilní cash flow. Významným momentem loňského roku bylo také dokončení dohody s Petrem Kellnerem mladším, po kterém se Renáta Kellnerová s dcerami staly stoprocentními akcionářkami PPF Group,“ uvedla Jirásková.

Sílu skupiny zdůraznil také generální ředitel ve sdílené funkci a investiční ředitel PPF Didier Stoessel. Podle něj loni PPF potvrdila výhodu svého modelu, který propojuje různé obory.

„Loňský rok jasně ukázal sílu modelu, na kterém je PPF postavena. Schopnost efektivně spolupracovat napříč telekomunikacemi, médii a finančními službami dnes představuje jednu z největších konkurenčních výhod PPF,“ uvedl Stoessel.

Pokles čistého zisku souvisí hlavně s tím, že rok 2024 byl pro skupinu výjimečný. Tehdy PPF vykázala rekordní zisk 80,6 miliardy korun, do kterého se promítl jednorázový výnos z transakce v telekomunikacích při vzniku partnerství s globální technologickou skupinou Emirates Telecommunications Group Company.

PPF loni dokončila několik významných transakcí, které mají podpořit další rozvoj telekomunikační a realitní části skupiny. e& PPF Telecom Group pokračovala v růstu napříč regionem a posilovala svou pozici mimo jiné akvizicemi SBB v Srbsku a UPC na Slovensku.

PPF Real Estate Holding rozšiřoval aktivity na západních trzích. Skupina pokračovala například v developerském projektu Gasworx na Floridě a vstoupila do prémiového hotelového segmentu v Praze. Pozitivní finanční výsledky podle PPF přinesla také transformace a aktivní obchodní politika strojírenské Škoda Group.

Strnad rozjíždí investiční impérium. Na akvizice může mít kapacitu až deset miliard eur

Nejbohatší Čech Michal Strnad, majitel zbrojařské skupiny Czechoslovak Group, zakládá novou investiční platformu zaměřenou na private equity. Firma má investovat mimo obranný průmysl a při využití dluhového financování by mohla mít kapacitu až deset miliard eur, tedy zhruba 240 miliard korun.

V roce 2025 PPF dokončila prodej aktiv Home Creditu v Indii a Kazachstánu. Zároveň pokračovala v rozvoji bankovních a finančních služeb v Evropě. PPF banka i Air Bank se podle skupiny podílely na posilování synergií uvnitř PPF, zejména při tvorbě a distribuci investičních nástrojů.

Skupina PPF působí ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a jižní Afriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, nemovitostí, strojírenství a biotechnologií. Celosvětově zaměstnává 37 tisíc lidí.

Poznámka: V původním textu je zřejmě chyba v přepočtu provozních výnosů. Částka 3,65 miliardy eur neodpovídá 818 miliardám korun, ale přibližně 88 až 89 miliardám korun podle kurzu.

Mráz zničil české ovoce. Letošní úroda má být o polovinu nižší

Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům přesáhne podle odhadů ovocnářů miliardu
ČTK
ČTK
ČTK

Jarní mrazy znovu tvrdě zasáhly české ovocnáře. Úroda má být oproti pětiletému průměru nižší o více než polovinu a škody mohou dosáhnout až 1,5 miliardy korun. Ministerstvo proto žádá o pomoc Evropskou komisi.

Mezi nejpostiženější oblasti patří střední a východní Čechy, ale i některé části Moravy, uvedli ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) a předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

Ministr zemědělství požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele, o situaci bude příští týden jednat v Bruselu. „Příští úterý bude probíhat rada ministrů zemědělství v Bruselu a tam určitě i společně s polským ministrem zemědělství tuto otázku budeme odevírat a budeme s komisí řešit ty možnosti pomoci pro postižené oblasti,“ uvedl Šebestyán.

Letošní škody jsou zřejmě druhé největší po roce 2024, kdy úroda ovoce v důsledku jarních mrazů klesla o dvě třetiny a byla nejnižší za posledních 100 let. Výše škody tehdy dosáhly zhruba 1,45 miliardy korun, uvedl Ludvík a dodal, že ceny ovoce od té doby vzrostly asi o deset procent. Před dvěma lety ministerstvo zemědělství zajistilo jako kompenzaci za škody způsobené mrazem přes 400 milionů korun.

Ovoce poškodily dvě vlny jarních mrazů, zásadní dopad měla noc z 29. na 30. dubna, kdy teploty klesly až k minus osmi stupňům Celsia.

Agronom společnosti SAD Pavel Kašpárek uvedl, že nejvíce mráz v Daminěvsi a okolí, kde hospodaří, poškodil úrodu třešní. „Co se týká sklizně, tam odhadujeme, že sklidíme zhruba 20 procent normální úrody. Ve višních očekáváme, že sklidíme máme nějakých 30, 40 procent normální úrody a v hruškách jsme tak 50 na 50,“ popsal situaci agronom. Podle něj u hrušní zatím nejsou dopady mrazů úplně jasné. Pro ochranu v sadech používali protimrazové svíce i stroje. „Nicméně, když pak přišla ta noc s netypicky vysokým a silným mrazem a vlastně na samém konci toho kvetení, kdy strom je nejvíce náchylný na ten mráz, tak to bohužel už pak bylo likvidační,“ řekl Kašpárek.

Klidnější rok jen na první pohled. Počasí dál tlačí zemědělce ke zdi

Škod v zemědělství v loňském roce ubylo, neznamená to ale obrat trendu extrémních výkyvu počasí. Vyplývá to z vyjádření pojišťoven. Zatímco největší škody způsobily v roce 2024 zemědělcům jarní mrazy, loni představovaly největší problém srážky a krupobití, uvedly pojišťovny. Více než v předchozích letech se loni pojišťovny zabývaly také nákazami hospodářských zvířat, což zvýšilo zájem o jejich pojišťování.

BYD má problém v Evropě. Policie řeší toxickou zeminu u maďarské gigatovárny

Maďarská policie vyšetřuje, zda čínská automobilka BYD neporušila ekologické předpisy při výstavbě svého prvního závodu na elektromobily v Evropské unii. Případ se týká nakládání se zeminou ze staveniště v jihomaďarském Szegedu, česky v Segedínu. Podle agentury Bloomberg jde o další signál, že nová vláda premiéra Pétera Magyara chce přitvrdit vůči ekologickým problémům v rychle rostoucím maďarském odvětví elektromobility.

Maďarská policie začala vyšetřovat, zda společnost BYD Co. při výstavbě závodu v Segedínu neporušila předpisy na ochranu životního prostředí. Podle agentury Bloomberg se vyšetřování týká přesunu toxické zeminy ze staveniště čínské automobilky do venkovního prostoru.

Podezření na poškozování životního prostředí oznámil také úřad župy Csongrád-Csanád. Ten uvedl, že se případ týká nakládání se svrchní vrstvou zeminy vytěžené na investičním území, a podal trestní oznámení na neznámého pachatele.

Ministr vyzval BYD k okamžité nápravě

Policejní krok přišel den poté, co nový ministr odpovědný za životní prostředí László Gajdos uvedl, že BYD při výstavbě závodu „závažně porušila“ podmínky ekologického povolení. Vedení firmy vyzval, aby podle agentury Bloomberg okamžitě ukončilo činnosti, které mohou životní prostředí poškozovat.

„Zdraví a bezpečnost maďarských občanů jsou důležitější než jakýkoli ekonomický zájem,“ uvedl Gajdos podle maďarských médií.

BYD: Ochranu životního prostředí bereme vážně

Společnost BYD v prohlášení pro agenturu Bloomberg uvedla, že ochranu životního prostředí bere vážně jak během výstavby, tak při budoucím provozu závodu. Firma zároveň deklarovala připravenost spolupracovat s maďarskými úřady a požádala o jednání s ministerstvem životního prostředí.

Závod v Segedínu je pro BYD klíčovou evropskou investicí. Má být prvním výrobním areálem čínské automobilky na elektromobily v Evropské unii.

Nová vláda chce tvrdší dohled nad elektromobilitou

Případ ukazuje změnu přístupu nové vlády premiéra Pétera Magyara, jehož strana Tisza v dubnových volbách porazila Fidesz Viktora Orbána a ukončila jeho šestnáctiletou vládu. Magyarova vláda slíbila, že vymáhání ekologických pravidel v automobilovém a bateriovém průmyslu zařadí mezi priority.

Škoda začíná přijímat objednávky na nový elektrický model Epiq. Nejprve se bude prodávat silnější varianta za 779 tisíc korun. Slabší provedení, jehož základní cena se má pohybovat okolo 619 tisíc korun, dorazí na trh později. Výroba nového elektromobilu začne v červnu.

Maďarsko se za Orbánovy éry snažilo stát jedním z hlavních evropských center výroby baterií a elektromobilů. Vedle BYD v zemi investují také výrobci baterií Contemporary Amperex Technology a Samsung SDI, kteří už dříve čelili kritice kvůli dopadům svých provozů na životní prostředí.

Firma čelila i kritice kvůli pracovním podmínkám

BYD se v Maďarsku už dříve dostala pod tlak kvůli pracovním podmínkám na stavbě závodu. Nezisková organizace China Labor Watch v dubnové zprávě upozornila na údajné porušování pracovních předpisů, včetně dlouhých směn, nevyplacených přesčasů a problémů s vízy u části čínských migrujících pracovníků. BYD tehdy uvedla, že práva pracovníků bere vážně a požadavky dodržuje.

