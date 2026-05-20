Telekomunikace, reality a finance táhnou PPF. Skupina vydělala 16,8 miliardy
Skupina PPF loni vykázala čistý zisk 692 milionů eur, tedy zhruba 16,8 miliardy korun. Meziročně to znamená pokles o 78 procent. Důvodem je především mimořádně vysoká srovnávací základna z roku 2024, kdy skupina dosáhla rekordního zisku díky jednorázovému výnosu z telekomunikační transakce.
Provozní výnosy PPF loni vzrostly o více než 32 procent na 3,65 miliardy eur. Aktiva skupiny se meziročně zvýšila o dvě procenta na 1,035 bilionu korun. PPF výsledky oznámila v tiskové zprávě.
Podle generální ředitelky ve sdílené funkci a finanční ředitelky PPF Kateřiny Jiráskové výsledky potvrzují silnou provozní výkonnost hlavních podnikatelských aktivit skupiny.
„Hlavní podnikatelské vertikály skupiny mají schopnost dlouhodobě generovat stabilní cash flow. Významným momentem loňského roku bylo také dokončení dohody s Petrem Kellnerem mladším, po kterém se Renáta Kellnerová s dcerami staly stoprocentními akcionářkami PPF Group,“ uvedla Jirásková.
Sílu skupiny zdůraznil také generální ředitel ve sdílené funkci a investiční ředitel PPF Didier Stoessel. Podle něj loni PPF potvrdila výhodu svého modelu, který propojuje různé obory.
„Loňský rok jasně ukázal sílu modelu, na kterém je PPF postavena. Schopnost efektivně spolupracovat napříč telekomunikacemi, médii a finančními službami dnes představuje jednu z největších konkurenčních výhod PPF,“ uvedl Stoessel.
Pokles čistého zisku souvisí hlavně s tím, že rok 2024 byl pro skupinu výjimečný. Tehdy PPF vykázala rekordní zisk 80,6 miliardy korun, do kterého se promítl jednorázový výnos z transakce v telekomunikacích při vzniku partnerství s globální technologickou skupinou Emirates Telecommunications Group Company.
PPF loni dokončila několik významných transakcí, které mají podpořit další rozvoj telekomunikační a realitní části skupiny. e& PPF Telecom Group pokračovala v růstu napříč regionem a posilovala svou pozici mimo jiné akvizicemi SBB v Srbsku a UPC na Slovensku.
PPF Real Estate Holding rozšiřoval aktivity na západních trzích. Skupina pokračovala například v developerském projektu Gasworx na Floridě a vstoupila do prémiového hotelového segmentu v Praze. Pozitivní finanční výsledky podle PPF přinesla také transformace a aktivní obchodní politika strojírenské Škoda Group.
V roce 2025 PPF dokončila prodej aktiv Home Creditu v Indii a Kazachstánu. Zároveň pokračovala v rozvoji bankovních a finančních služeb v Evropě. PPF banka i Air Bank se podle skupiny podílely na posilování synergií uvnitř PPF, zejména při tvorbě a distribuci investičních nástrojů.
Skupina PPF působí ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a jižní Afriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, nemovitostí, strojírenství a biotechnologií. Celosvětově zaměstnává 37 tisíc lidí.
Poznámka: V původním textu je zřejmě chyba v přepočtu provozních výnosů. Částka 3,65 miliardy eur neodpovídá 818 miliardám korun, ale přibližně 88 až 89 miliardám korun podle kurzu.
