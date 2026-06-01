Kellnerová se rozhlíží po trhu, má investiční apetit
Nejbohatší žena Česka Renáta Kellnerová chce i v letošním roce masivně investovat, uvádí v aktuální výroční zprávě. V loňském roce patřily k nejviditelnějším krokům nákupy prémiových českých hotelů. Skupina také rostla v rámci struktury e& PPF Telecom, která převzala srbskou společnost SBB i slovenskou UPC. „Vyhledáváme společnosti, které mají růstový potenciál nebo potřebují restrukturalizovat,“ uvádí Kellnerová.
V západní Evropě pokračuje v akviziční i organické expanzi logistická společnost InPost, jejímž největším akcionářem je PPF. Dále skupina investovala do developerského projektu Gasworx na Floridě a do prémiového hotelového segmentu v Praze.
Výkup podílu Petra Kellnera mladšího
Největší loňskou transakcí skupiny byl odkup podílu Petra Kellnera mladšího. „Za desítky miliard korun jsme odkoupili deset procent vlastních akcií od Petra Kellnera mladšího,“ uvádí Renáta Kellnerová ve výroční zprávě. Podle médií šlo celkem asi o čtyřicet miliard korun. „Tato operace byla velmi komplexní, a na rozdíl od jiných akvizic či divestic také osobní,“ uvádí Kellnerová.
Nyní je Kellnerová se svými třemi dcerami stoprocentním vlastníkem PPF. Ona sama drží 66,7 procenta akcií, každá z jejích dcer po 11 procentech.
Společnost Amalar Holding, která zastřešuje a spravuje společný majetek rodiny Kellnerových, dokončila přesun sídla své dceřiné společnosti PPF Group N.V. z Nizozemska do ČR. S účinností od 1. dubna 2026 tedy má hlavní holdingová společnost skupiny PPF sídlo v Praze.
Návrat sídla do Česka
Další velkou změnou ve skupině byl převod sídla společnosti z Nizozemska do Česka, který byl dokončen na jaře letošního roku. „PPF působila a působí v mnoha zemích světa, ale má jednoznačně české srdce.“ S tím souvisí i fakt, že PPF obměnila dozorčí radu, do jejíhož čela se postavil Tomáš Otruba.
Digitální platformy a umělá inteligence
„Z pohledu dalšího růstu považujeme za klíčové, že jsme v oblasti digitální transformace a adopce umělé inteligence v telekomunikacích, médiích, finančních službách a dalších odvětvích patřili mezi nejinovativnější hráče na trhu,“ pochvaluje si skupina PPF. Za důkaz úspěšného rozvoje digitálních platforem považuje rozjezd portálu Oneplay.
Zisk klesl, výnosy rostly
Skupina vykázala za rok 2025 čistý zisk 692 milionů eur, tedy asi 16,8 miliardy korun. Jde o meziroční pokles o 78 procent, který je však dán skutečností, že do výsledku roku 2024 se propsal prodej poloviny a jedné akcie v PPF Telecom Group operátorovi e&.
Provozní výnosy PPF však loni meziročně stouply o více než 32 procent na 3,65 miliardy eur, v přepočtu zhruba 91,8 miliardy korun. Aktiva společnosti loni meziročně vzrostla z 41,8 miliardy eur na 42,6 miliardy eur.
