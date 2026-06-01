Kellnerová se rozhlíží po trhu, má investiční apetit

Dalibor Martínek
Nejbohatší žena Česka Renáta Kellnerová chce i v letošním roce masivně investovat, uvádí v aktuální výroční zprávě. V loňském roce patřily k nejviditelnějším krokům nákupy prémiových českých hotelů. Skupina také rostla v rámci struktury e& PPF Telecom, která převzala srbskou společnost SBB i slovenskou UPC. „Vyhledáváme společnosti, které mají růstový potenciál nebo potřebují restrukturalizovat,“ uvádí Kellnerová.

Renáta Kellnerová dává najevo, že PPF má i po velkých loňských transakcích chuť dál nakupovat. Skupina se rozhlíží po firmách s růstovým potenciálem i po těch, které potřebují restrukturalizaci.

V západní Evropě pokračuje v akviziční i organické expanzi logistická společnost InPost, jejímž největším akcionářem je PPF. Dále skupina investovala do developerského projektu Gasworx na Floridě a do prémiového hotelového segmentu v Praze.

Výkup podílu Petra Kellnera mladšího

Největší loňskou transakcí skupiny byl odkup podílu Petra Kellnera mladšího. „Za desítky miliard korun jsme odkoupili deset procent vlastních akcií od Petra Kellnera mladšího,“ uvádí Renáta Kellnerová ve výroční zprávě. Podle médií šlo celkem asi o čtyřicet miliard korun. „Tato operace byla velmi komplexní, a na rozdíl od jiných akvizic či divestic také osobní,“ uvádí Kellnerová.

Nyní je Kellnerová se svými třemi dcerami stoprocentním vlastníkem PPF. Ona sama drží 66,7 procenta akcií, každá z jejích dcer po 11 procentech.

PPF zakotvila v Praze. Dozorčí radu posilují Kellnerovy dcery

Společnost Amalar Holding, která zastřešuje a spravuje společný majetek rodiny Kellnerových, dokončila přesun sídla své dceřiné společnosti PPF Group N.V. z Nizozemska do ČR. S účinností od 1. dubna 2026 tedy má hlavní holdingová společnost skupiny PPF sídlo v Praze.

Návrat sídla do Česka

Další velkou změnou ve skupině byl převod sídla společnosti z Nizozemska do Česka, který byl dokončen na jaře letošního roku. „PPF působila a působí v mnoha zemích světa, ale má jednoznačně české srdce.“ S tím souvisí i fakt, že PPF obměnila dozorčí radu, do jejíhož čela se postavil Tomáš Otruba.

Digitální platformy a umělá inteligence

„Z pohledu dalšího růstu považujeme za klíčové, že jsme v oblasti digitální transformace a adopce umělé inteligence v telekomunikacích, médiích, finančních službách a dalších odvětvích patřili mezi nejinovativnější hráče na trhu,“ pochvaluje si skupina PPF. Za důkaz úspěšného rozvoje digitálních platforem považuje rozjezd portálu Oneplay.

Zisk klesl, výnosy rostly

Skupina vykázala za rok 2025 čistý zisk 692 milionů eur, tedy asi 16,8 miliardy korun. Jde o meziroční pokles o 78 procent, který je však dán skutečností, že do výsledku roku 2024 se propsal prodej poloviny a jedné akcie v PPF Telecom Group operátorovi e&.

Provozní výnosy PPF však loni meziročně stouply o více než 32 procent na 3,65 miliardy eur, v přepočtu zhruba 91,8 miliardy korun. Aktiva společnosti loni meziročně vzrostla z 41,8 miliardy eur na 42,6 miliardy eur.

Začátkem roku tvrdil vicepremiér Karel Havlíček v rozhovoru pro Newstream, že ve státních firmách vymění nekompetentní politické nominanty v dozorčích radách za odborníky. „Skončí všichni politruci,“ prohlašoval. „Budeme tam dávat lidi z oborů,“ říkal. Co se v posledních měsících děje? Pravý opak. Vládní koalice obsazuje jednu státní firmu za druhou svými nohsledy.

Vicepremiér Karel Havlíček sliboval, že ve státních firmách skončí političtí nominanti a nahradí je odborníci. Dosavadní personální kroky vlády ale ukazují spíš pravý opak. Po Českých drahách a Lesích ČR přichází je nyní na řadě ČEZ, kde stát vlastní sedmdesát procent. Na aktuální valné hromadě firmy se mimo jiné bude měnit dozorčí rada. Vláda do ní nominuje například Radima Fialu, pravou ruku Tomia Okamury.

Jaká je jeho expertíza? Známé je, že mluví sprostě, bývá označován za rusofila a je schopný lobbista. V minulosti například pro rodný Prostějov získal ze státního rozpočtu miliony korun na sportovní centrum. Absolvent Vysoké školy zemědělské v Brně podnikal v oblasti ostrahy. Do politiky šel nejdřív pod vlajkou ODS, později se za Okamurovo hnutí dostal do Sněmovny.

Další nominace do ČEZ

Dalším vládním „expertem“ do dozorčí rady ČEZ je Vladislav Smrž, který byl před Babišovým vstupem do politiky personálním náměstkem jeho Lovochemie. Když se následně stal Richard Brabec, předtím také manažer Lovochemie, ministrem životního prostředí, udělal Smrže svým náměstkem. Babiš za současné vlády dosadil Smrže na dnešní Macinkovo ministerstvo životního prostředí. A teď ho posílá do dozorčí rady ČEZ.

Dalšími nominanty do dozorčí rady státní energetické firmy jsou dva náměstci z ministerstva financí Aleny Schillerové. Tomu asi nelze nic vytknout. Ministerstvo financí by mělo mít nad největší firmou státu kontrolu.

Havlíčkova teze, že „dozorčí rada nemůže být sestava politických kamarádů, kteří si tam jednou za měsíc vypijí kávu“, dostává vážné trhliny. Vlastně to byla prázdná slova do větru. Současná vláda prostě a jednoduše obsazuje státní organizace politickými nominanty.

České dráhy a trafikanti

Tak například: když v únoru ministr dopravy Ivan Bednárik vyměnil čtyři ze šesti členů dozorčí rady Českých drah, jedním z nových členů se stal bývalý poslanec SPD Radek Rozvoral. Ten v minulosti pracoval jako údržbář v ČKD, několik let sloužil u policie. Potom se pustil do podnikání a dodával plastové trubky pro kanalizace. Do SPD vstoupil v roce 2015, od roku 2017 byl osm let poslancem. Na podzim se do Sněmovny nedostal.

„Nově jmenovaní členové jsou zárukou, že národní dopravce i jeho představenstvo budou mít v dozorčí radě silnou oporu a zároveň potřebnou odbornou oponenturu při svém rozhodování,“ komentoval trafiku pro Rozvorala ministr Bednárik z SPD.

Čistky i ve státních lesích

V dozorčí radě Lesů ČR udělala vláda čistku v dubnu. Vymeten byl „politický nominant“ Petr Bendl (ODS), dostal se do ní Otto Vopěnka, poslanec ANO. Vopěnka, který se od devadesátých let živil jako podnikatel v maloobchodu, se dlouhodobě angažuje v komunální politice, nyní je prvním náměstkem hejtmana v kraji Vysočina. Nyní tedy expertní člen dozorčí rady státních lesů.

Krátce poté, co Havlíček vyprávěl pro Newstream o nové, objektivní personální strategii vlády, vyhodil z dozorčí rady Explosie tři členy dozorčí rady. Včetně jejího předsedy Lukáše Trska, kterého ovšem sám Havlíček do funkce jako nestraníka šest let předtím jako ministr průmyslu jmenoval. Je jasné, že vláda chce mít v dozorčích radách lidi, kteří jí „to tam“ zkontrolují. To jsou Havlíčkova slova. Řeči o expertech si mohla vláda odpustit.

Zbavte se akcií ČEZ, doporučují v den konání jeho potenciálně zlomové valné hromady téměř jednomyslně čeští i zahraniční analytici. Podle jejich konsensu, jak jej zachycuje agentura Bloomberg, jsou nyní akcie ČEZ páté nejnadhodnocenější ze 406 největších burzovně obchodovaných firem Evropy.

ČEZ patří podle Bloombergu mezi nejvíce nadhodnocené velké evropské burzovní tituly. Některé banky čekají výrazný propad ceny akcií, v krajním případě až pod polovinu současné hodnoty.

Analytici v konsensu očekávají ve zhruba ročním horizontu pokles akcií ČEZ o přibližně 24 procent. Více nadhodnocené než akcie ČEZ jsou v očích analytiků ze 406 největších evropských burzovních titulů, tedy z kategorií „mega cap“ a „large cap“, už jen dva rumunské většinově státní energetické podniky, německá energetická společnost Uniper a švýcarský výrobce hodinek Swatch.

Je ovšem možné, že analytici do svých modelů nezahrnují dostatečně politické aspekty chystaného zestátnění části ČEZ a hledí spíše jen na ekonomické a finanční fundamenty společnosti.

Většina doporučení zní: prodat

Nicméně i tak téměř všichni analytici doporučují akcií ČEZ se zbavovat.

Například analytici tuzemské Komerční banky očekávají během zhruba dvanácti měsíců propad akcií ČEZ z nynějších 1256 na 1079 korun za kus. Podle přední americké banky Morgan Stanley akcie ČEZ spadnou dokonce na 880 korun a největší švýcarská banka UBS vyhlíží jejich zlevnění na méně než polovinu nynější hodnoty, totiž rovných 600 korun za kus. Všechny uvedené banky doporučují nyní akcie ČEZ prodat, stejně jako rakouská Erste Bank, matka České spořitelny, která do roka vyhlíží propad akcií ČEZ na 1104 korun, nebo americká Citi, jež předpokládá jejich pád na 830 korun.

Jediná výjimka: J&T Banka

Z osmi doporučení k akciím ČEZ, která byla podle Bloombergu aktualizována či potvrzena v minulém měsíci, tedy v květnu 2026, jich sedm zní „prodávat“ a pouze jediné, od J&T Banky, „držet“. Nicméně právě i tuzemská J&T Banka počítá s poklesem akcií ČEZ v dvanáctiměsíčním horizontu, a to na 1020 korun za kus.

