XTB pouští investory do světa opcí. Novinka míří na aktivnější hráče na trzích
Investiční aplikace XTB rozšiřuje nabídku nástrojů pro investory. Klienti mohou nově nakupovat opce na vybrané americké akcie a ETF. Platforma zároveň přidává pokročilé grafy založené na TradingView, které mají usnadnit technickou analýzu i zadávání obchodů přímo z grafu.
Evropský investiční trh se rychle proměňuje. Vedle pasivního investování roste také skupina aktivnějších investorů, kteří chtějí své portfolio řídit pomocí propracovanějších strategií. Právě na ně nyní míří novinka investiční aplikace XTB.
Platforma rozšířila svou nabídku o obchodování s opcemi. Klienti mohou nově nakupovat opce amerického typu na 110 amerických akcií a ETF. XTB tím reaguje na rostoucí zájem o tento typ instrumentu, který je dlouhodobě populární zejména na americkém trhu.
V nabídce jsou i 0DTE opce
Součástí nového modulu jsou také takzvané 0DTE opce, tedy opce s expirací v tentýž den. Ty umožňují investorům rychle reagovat na aktuální dění na trzích, například na makroekonomická data, výsledky firem nebo prudší změny trendu během jediného obchodního dne.
Hostem podcastu Newstream Byznys Talks byl ředitel investiční platformy XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko Vladimír Holovka. V rozhovoru se Stanislavem Šulcem rozebíral investiční strategie v době extrémní nejistoty, která v geopolitice, a také na trzích aktuálně panuje.
Vladimír Holovka z XTB: Investory s jasným cílem propady trhů neohrozí. Naopak nabídnou příležitosti
Newstream TV
Hostem podcastu Newstream Byznys Talks byl ředitel investiční platformy XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko Vladimír Holovka. V rozhovoru se Stanislavem Šulcem rozebíral investiční strategie v době extrémní nejistoty, která v geopolitice, a také na trzích aktuálně panuje.
XTB zároveň umožňuje obchodovat opce i ve zlomkových objemech. To může být výhodné zejména pro investory s menším kapitálem nebo pro ty, kteří chtějí lépe rozložit riziko u dražších akciových titulů.
„Podíváme-li se na americké trhy, můžeme říci, že opce jsou mocným investičním nástrojem, který byl však historicky obtížně dostupný. Naším cílem bylo odstranit tyto bariéry a nabídnout evropským investorům chytrější způsob, jak prozkoumávat pokročilejší strategie,“ uvedl Omar Arnaout, generální ředitel XTB.
Kupovat ano, vypisovat ne
Opce dávají investorovi právo, nikoli povinnost, koupit nebo prodat vybrané aktivum za předem stanovenou cenu v určitém období. Call opce vydělává v případě, že cena podkladového aktiva vzroste nad realizační cenu. Put opce naopak profituje z poklesu ceny.
Za toto právo investor platí prémii při uzavření obchodu. XTB však v aplikaci neumožňuje vypisování opcí. Klienti mohou opce pouze nakupovat, což znamená, že jejich maximální možná ztráta je předem známá a omezená výší zaplacené prémie.
Hostem podcastu Newstream Byznys Talks byl ředitel investiční platformy XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko Vladimír Holovka. V rozhovoru se Stanislavem Šulcem rozebíral investiční strategie v době extrémní nejistoty, která v geopolitice, a také na trzích aktuálně panuje.
Vladimír Holovka z XTB: Investory s jasným cílem propady trhů neohrozí. Naopak nabídnou příležitosti
Newstream TV
Hostem podcastu Newstream Byznys Talks byl ředitel investiční platformy XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko Vladimír Holovka. V rozhovoru se Stanislavem Šulcem rozebíral investiční strategie v době extrémní nejistoty, která v geopolitice, a také na trzích aktuálně panuje.
Dle společnosti je opční modul navržen tak, aby byl srozumitelný i pro investory, kteří se s opcemi setkávají poprvé.
Pokročilejší grafy díky TradingView
Vedle opcí XTB přidává také vylepšené grafy postavené na řešení TradingView. Investoři tak získají širší možnosti technické analýzy, včetně přizpůsobitelných grafů, indikátorů a upozornění.
Nově mohou také zadávat příkazy přímo z grafu. Kreslení, přidávání indikátorů i ukládání grafů je dostupné jak v mobilní aplikaci, tak na webové platformě.
XTB sází na aktivnější investory
Rozšíření nabídky ukazuje, že XTB chce vedle dlouhodobých investorů oslovit také klienty, kteří na trzích obchodují aktivněji a hledají sofistikovanější nástroje.
Společnost uvádí, že její investiční aplikaci využívá více než 2,5 milionu lidí po celém světě. Klienti mohou přes XTB investovat do akcií a ETF, vytvářet investiční plány a obchodovat CFD na indexy, měny, komodity nebo kryptoměny. Platforma zároveň nabízí vzdělávací obsah, webináře a zákaznickou podporu ve 20 jazycích.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.