XTB pouští investory do světa opcí. Novinka míří na aktivnější hráče na trzích

XTB pouští investory do světa opcí. Novinka míří na aktivnější hráče na trzích

Investiční aplikace XTB rozšiřuje nabídku nástrojů pro investory. Klienti mohou nově nakupovat opce na vybrané americké akcie a ETF. Platforma zároveň přidává pokročilé grafy založené na TradingView, které mají usnadnit technickou analýzu i zadávání obchodů přímo z grafu.

Evropský investiční trh se rychle proměňuje. Vedle pasivního investování roste také skupina aktivnějších investorů, kteří chtějí své portfolio řídit pomocí propracovanějších strategií. Právě na ně nyní míří novinka investiční aplikace XTB.

Platforma rozšířila svou nabídku o obchodování s opcemi. Klienti mohou nově nakupovat opce amerického typu na 110 amerických akcií a ETF. XTB tím reaguje na rostoucí zájem o tento typ instrumentu, který je dlouhodobě populární zejména na americkém trhu.

V nabídce jsou i 0DTE opce

Součástí nového modulu jsou také takzvané 0DTE opce, tedy opce s expirací v tentýž den. Ty umožňují investorům rychle reagovat na aktuální dění na trzích, například na makroekonomická data, výsledky firem nebo prudší změny trendu během jediného obchodního dne.

XTB zároveň umožňuje obchodovat opce i ve zlomkových objemech. To může být výhodné zejména pro investory s menším kapitálem nebo pro ty, kteří chtějí lépe rozložit riziko u dražších akciových titulů.

„Podíváme-li se na americké trhy, můžeme říci, že opce jsou mocným investičním nástrojem, který byl však historicky obtížně dostupný. Naším cílem bylo odstranit tyto bariéry a nabídnout evropským investorům chytrější způsob, jak prozkoumávat pokročilejší strategie,“ uvedl Omar Arnaout, generální ředitel XTB.

Kupovat ano, vypisovat ne

Opce dávají investorovi právo, nikoli povinnost, koupit nebo prodat vybrané aktivum za předem stanovenou cenu v určitém období. Call opce vydělává v případě, že cena podkladového aktiva vzroste nad realizační cenu. Put opce naopak profituje z poklesu ceny.

Za toto právo investor platí prémii při uzavření obchodu. XTB však v aplikaci neumožňuje vypisování opcí. Klienti mohou opce pouze nakupovat, což znamená, že jejich maximální možná ztráta je předem známá a omezená výší zaplacené prémie.

Dle společnosti je opční modul navržen tak, aby byl srozumitelný i pro investory, kteří se s opcemi setkávají poprvé.

Pokročilejší grafy díky TradingView

Vedle opcí XTB přidává také vylepšené grafy postavené na řešení TradingView. Investoři tak získají širší možnosti technické analýzy, včetně přizpůsobitelných grafů, indikátorů a upozornění.

Nově mohou také zadávat příkazy přímo z grafu. Kreslení, přidávání indikátorů i ukládání grafů je dostupné jak v mobilní aplikaci, tak na webové platformě.

XTB sází na aktivnější investory

Rozšíření nabídky ukazuje, že XTB chce vedle dlouhodobých investorů oslovit také klienty, kteří na trzích obchodují aktivněji a hledají sofistikovanější nástroje.

Společnost uvádí, že její investiční aplikaci využívá více než 2,5 milionu lidí po celém světě. Klienti mohou přes XTB investovat do akcií a ETF, vytvářet investiční plány a obchodovat CFD na indexy, měny, komodity nebo kryptoměny. Platforma zároveň nabízí vzdělávací obsah, webináře a zákaznickou podporu ve 20 jazycích.

ČEZ poprvé vydal zelené dluhopisy. Od investorů získá přes 18 miliard

Daniel Beneš
ČTK
ČTK
ČTK

ČEZ poprvé vstupuje na trh se zelenými dluhopisy. Energetická skupina získá 750 milionů eur, tedy zhruba 18,25 miliardy korun, které chce využít na projekty a majetek podporující její další rozvoj. Peníze však nesmějí směřovat do aktivit spojených s fosilními palivy.

Energetická společnost ČEZ vydala své první zelené dluhopisy v celkovém objemu 750 milionů eur, tedy zhruba 18,25 miliardy korun. Získané prostředky chce využít na financování vybraných projektů a dlouhodobého majetku, nikoli však na aktiva nebo projekty související s fosilními palivy. Dluhopisy mají být splatné v roce 2034, vyplývá z informací zveřejněných na webu společnosti.

ČEZ očekává termín emise dluhopisů na 27. května. Jejich úrok stanovila na 4,375 procenta se splatnosti v roce 2034. Vedoucími manažery emise je několik zahraničních bankovních institucí.

„ČEZ hodlá částku rovnající se čistému výnosu z emise dluhopisů alokovat do dlouhodobého majetku a na financovaní projektů v souladu s Factsheet. Prostředky z dluhopisů nebudou alokovány na aktiva či projekty související s fosilními palivy,“ uvedla společnost.

Zisk CSG vyskočil téměř o 95 procent. Akcie na pražské burze posílily

Zprávy z firem

Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada výrazně zvýšila zisk. V prvním čtvrtletí jí čistý zisk meziročně vzrostl o 94,6 procenta na 299 milionů eur, tedy zhruba 7,3 miliardy korun.

nst

Přečíst článek

Skupina ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. ČEZ v letošním prvním čtvrtletí vydělal 14,5 miliardy korun. Čistý zisk skupiny tak meziročně stoupl o 13 procent.

Drahá nafta láme sankce. Británie kvůli palivům povolí dovoz produktů z ruské ropy

Drahá nafta láme sankce. Británie kvůli palivům povolí dovoz produktů z ruské ropy
Profimedia
Petra Nehasilová
pej

Britská vláda rozvolňuje část sankcí na paliva vyrobená z ruské ropy ve třetích zemích. Zdůvodňuje to obavami o dodávky nafty a leteckého paliva po zhoršení situace v Hormuzském průlivu. Krok vyvolal ostrou kritiku doma i mezi spojenci Ukrajiny.

Británie zmírňuje část protiruských sankcí. Vláda v Londýně od středy povolí výjimku na některé ropné produkty, například naftu a letecké palivo, které byly vyrobeny z ruské ropy mimo území Ruska. Prakticky to může otevřít dveře dovozu paliv z rafinerií v Indii nebo Turecku, kde se ruská ropa ve velkém zpracovává, píše server BBC.

Kabinet krok vysvětluje rostoucími obavami o dostupnost klíčových paliv. Situaci podle vlády zhoršuje napětí kolem Hormuzského průlivu, strategické námořní trasy pro světový obchod s ropou a plynem. Po vypuknutí americko-izraelského konfliktu s Íránem ceny některých paliv prudce vzrostly.

Benzin i letenky zdražují

Dopady už pociťují řidiči i aerolinky. Podle britské motoristické organizace RAC, na níž se BBC odkazuje, se průměrná cena benzinu dostala na 1,57 liber (v přepočtu cca 46,50 korun) za litr, tedy nejvýše od začátku války. Výrazně zdražilo také letecké palivo, což nutí některé aerolinky rušit spoje a promítat vyšší náklady do cen letenek.

Britská vláda tvrdí, že nejde o obrat v politice vůči Moskvě. Podle ministerstva financí jde o „malou, specifickou a časově omezenou“ úpravu, jejímž cílem je ochránit dodávky základních paliv pro ekonomiku.

Ministr financí Dan Tomlinson uvedl, že Londýn zůstává pevně na straně Ukrajiny, zároveň ale podle něj musí dělat „rozumná rozhodnutí“ v otázkách, které mají přímý dopad na domácnosti a životní náklady.

Kritici: Špatný signál pro Putina

Opozice i část odborníků ale rozhodnutí ostře kritizují. Podle šéfa dubajské poradenské společnosti Qamar Energy Robina Millse je uvolnění sankcí špatným signálem. Naznačuje podle něj, že západní země mohou pod tlakem cen a geopolitických krizí z tvrdého postoje vůči Rusku ustupovat. Mills zároveň pochybuje, že Británii reálně hrozil fyzický nedostatek leteckého paliva. Opatření podle něj ceny zásadně nesníží a neřeší problém, který možná ani nebyl tak vážný, jak vláda tvrdí.

Proti kroku se postavila také šéfka zahraničního výboru britského parlamentu Emily Thornberryová z Labouristické strany. Uvedla, že z Ukrajiny zaznívá zklamání a nepochopení. Ukrajinci podle ní Británii dlouhodobě vnímají jako jednoho z nejdůležitějších spojenců.

Výjimka pro LNG

Londýn zároveň uvolnil i část pravidel týkajících se přepravy ruského zkapalněného zemního plynu, tedy LNG. Tato licence má být časově omezená a platit do 1. ledna. U ropných produktů zpracovaných ve třetích zemích má však nová úprava platit na dobu neurčitou, i když vláda slibuje pravidelné přezkumy.

Británie není v tomto směru sama. Podobnou výjimku dříve prodloužily Spojené státy. Americké ministerstvo financí ji označilo za krátkodobé opatření ke stabilizaci globálních energetických trhů. I tento krok ale sklidil kritiku od spojenců Ukrajiny.

Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že uzavření Hormuzského průlivu podle něj „v žádném případě“ neospravedlňuje zmírňování sankcí proti Rusku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dlouhodobě varuje, že každý dolar zaplacený za ruskou ropu pomáhá financovat válku.

