Analytici radí: Zbavte se akcií ČEZ. Do roka mohou ztratit čtvrtinu hodnoty

Zbavte se akcií ČEZ, doporučují v den konání jeho potenciálně zlomové valné hromady téměř jednomyslně čeští i zahraniční analytici. Podle jejich konsensu, jak jej zachycuje agentura Bloomberg, jsou nyní akcie ČEZ páté nejnadhodnocenější ze 406 největších burzovně obchodovaných firem Evropy.
ČEZ patří podle Bloombergu mezi nejvíce nadhodnocené velké evropské burzovní tituly. Některé banky čekají výrazný propad ceny akcií, v krajním případě až pod polovinu současné hodnoty.
Analytici v konsensu očekávají ve zhruba ročním horizontu pokles akcií ČEZ o přibližně 24 procent. Více nadhodnocené než akcie ČEZ jsou v očích analytiků ze 406 největších evropských burzovních titulů, tedy z kategorií „mega cap“ a „large cap“, už jen dva rumunské většinově státní energetické podniky, německá energetická společnost Uniper a švýcarský výrobce hodinek Swatch.
Zestátnění francouzské EDF dodnes vyvolává pochybnosti. Mělo být vzorem i pro ČEZ
Francie před třemi lety dokončila stoprocentní zestátnění společnosti EDF, která má ve francouzské energetice podobně silné postavení jako skupina ČEZ v Česku. Tento krok dodnes vyvolává pochybnosti. Účetní dvůr (Cour des Comptes), který je francouzským kontrolním úřadem, na konci letošního května konstatoval, že stoprocentní převzetí EDF nebylo vůbec nutné, vyšlo zemi velmi draho a zatím nepřineslo žádné reálné výhody.
Je ovšem možné, že analytici do svých modelů nezahrnují dostatečně politické aspekty chystaného zestátnění části ČEZ a hledí spíše jen na ekonomické a finanční fundamenty společnosti.
Většina doporučení zní: prodat
Nicméně i tak téměř všichni analytici doporučují akcií ČEZ se zbavovat.
Například analytici tuzemské Komerční banky očekávají během zhruba dvanácti měsíců propad akcií ČEZ z nynějších 1256 na 1079 korun za kus. Podle přední americké banky Morgan Stanley akcie ČEZ spadnou dokonce na 880 korun a největší švýcarská banka UBS vyhlíží jejich zlevnění na méně než polovinu nynější hodnoty, totiž rovných 600 korun za kus. Všechny uvedené banky doporučují nyní akcie ČEZ prodat, stejně jako rakouská Erste Bank, matka České spořitelny, která do roka vyhlíží propad akcií ČEZ na 1104 korun, nebo americká Citi, jež předpokládá jejich pád na 830 korun.
Jediná výjimka: J&T Banka
Z osmi doporučení k akciím ČEZ, která byla podle Bloombergu aktualizována či potvrzena v minulém měsíci, tedy v květnu 2026, jich sedm zní „prodávat“ a pouze jediné, od J&T Banky, „držet“. Nicméně právě i tuzemská J&T Banka počítá s poklesem akcií ČEZ v dvanáctiměsíčním horizontu, a to na 1020 korun za kus.
Zestátněním EDF coby vzorem pro ČEZ v minulosti argumentovali někteří politici i minoritní akcionáři české společnosti, kteří se tímto způsobem snažili svůj podíl v klíčové tuzemské firmě zhodnotit – od Andreje Babiše po Michala Šnobra. Také francouzský stát dlouhodobě držel v EDF většinový podíl, před plným převzetím to bylo 83,7 procenta. Podobně jako v Česku zazníval argument, že stoprocentní „nacionalizace“ povzbudí rozvoj jaderné energetiky. Francouzi zároveň chtěli řešit velké zadlužení EDF, výrazně větší než v případě ČEZ.
Účetní dvůr mimo jiné konstatoval, že plné zestátnění EDF zapadalo do určitých politických ambicí. Politici, včetně prezidenta Emmanuela Macrona, potřebovali ukázat, že čelí energetické krizi roku 2022, nuceným odstávkám jaderných elektráren z technických důvodů i dlouhodobé neschopnosti vylepšit hospodaření EDF a nastartovat transformaci společnosti. Ve skutečnosti ale podle kontrolního úřadu nebylo stoprocentní převzetí firmy nutné, ať už bylo posuzováno z hlediska národní suverenity, energetické nezávislosti, finančních potřeb nebo zajištění vládních priorit. Majoritní podíl byl zcela dostatečný k tomu, aby stát ve firmě dokázal prosadit svou vůli.
Náklady na plné zestátnění, včetně koupě podílů minoritních akcionářů, nakonec dosáhly 9,7 miliardy eur. Účetní dvůr konstatoval, že celá operace měla jen velmi nepřímý dopad na finanční situaci skupiny EDF a reálně prospěla právě jen dřívějším menšinovým vlastníkům. Realizace plánů na výstavbu nových jaderných zdrojů v posledních letech nabírala další zpoždění, veřejnou podporu pro projekt šesti nových reaktorů EPR 2 nyní posuzuje Evropská komise. Ani stoprocentní státní vlastnictví EDF nezabrání Bruselu v tom, aby analyzoval, zda z podpory jádra nebudou profitovat další části rozmanitého energetického byznysu EDF.
Spory i bez minoritářů
V Česku často zazníval názor, že zestátňování společností jako EDF nebo ČEZ je potřebné k tomu, aby energetickým záměrům vlád jako majoritních vlastníků nebránili minoritáři, kteří mají přirozeně jiné zájmy. Stranou pozornosti se tak dostával fakt, že i manažeři stoprocentně státní společnosti by měli hospodařit s péčí řádného hospodáře a nemohou kývnout na všechno.
O tom, že napětí mezi přístupem politiků a manažerů ani po plném zestátnění nezmizí, svědčí i francouzský případ. Šéf EDF Luc Rémont odmítal i po roce 2023 ustupovat politickému tlaku a nechtěl nabízet francouzským průmyslovým firmám elektřinu za příliš zvýhodněné ceny. Prioritou pro něj byly investice samotné EDF do rozvoje energetiky. Rémont se znelíbil prezidentovi Macronovi a ve funkci loni skončil. Tím se ale rozhodně nevytrácejí pochybnosti o tom, zda se poté EDF vydala lepším směrem.
Účetní dvůr fakticky hodnotil až závěrečnou fázi celého úsilí o změny v EDF. Francouzi se rozhodli stoprocentně zestátnit EDF poté, co se v letech 2019 až 2022 marně pokoušeli o její transformaci. Tehdejší plány v mnohém připomínají současné české představy o rozdělení českého ČEZ. A právě celková frustrace z neschopnosti dokončit transformaci vedla podle Účetního dvora k unáhlenému rozhodnutí plně zestátnit celou EDF.
Plán Herkules z roku 2019 počítal s tím, že některé části energetické společnosti stoprocentně ovládne stát. Konkrétně mělo jít o jaderné a vodní elektrárny. Soukromým investorům se měla naopak částečně otevřít divize, jež by zahrnovala i distribuci. Celý proces vyvolal spoustu konfliktů. Proti „škodlivé dezintegraci veřejného podniku“ se postavili zastánci silné jednotné firmy, včetně odborářů. S námitkami z opačné strany názorového spektra naopak přišla Evropská komise, která v něm viděla ohrožení férové hospodářské soutěže. Když dělení, tak opravdu důsledné, a žádní propojení většinoví akcionáři na úrovni státu, znělo z Bruselu. Herkules se ocitl v kleštích ze dvou stran a nakonec padl.
Silná EDF je i v českém zájmu
EDF v každém případě zůstává významnou firmou pro Francii i pro Evropu. Je také v českém zájmu, aby Evropská unie dokázala nastartovat rozvoj jaderné energetiky, a EDF je jedinou evropskou společností, která má nyní předpoklady pro výstavbu velkých reaktorů. Korejská KHNP ustoupila od svých ambicí v Evropě, aby vyřešila spor o duševní vlastnictví s americkým Westinghousem. Očekávání, že české firmy budou díky dukovanskému projektu v partnerství s Korejci dobývat i další evropské trhy, se nepotvrdila.
Na druhé straně podle korejských zdrojů českým společnostem nahrají urovnání dalšího sporu, který KHNP vedla se svou mateřskou společností Kepco kvůli nákladům na projekt jaderné elektrárny ve Spojených arabských emirátech, a nové rozdělení rolí obou firem v rámci korejského exportu. Češi by se údajně mohli více uplatnit v mimoevropských projektech pod vedením Kepco. Uvidíme…
Partnerství s EDF by Čechům mohlo otevřít více cest na klíčové evropské trhy. Pořád tu zůstává hodně otazníků. List Financial Times v nedávném velkém rozboru poukázal na byrokracii, která uvnitř EDF v minulých desetiletích zapustila pevné kořeny. Francouzská společnost ale pořád disponuje významným know-how a inženýrskými kapacitami, které mohou v ideálním případě dál posilovat evropskou energetiku. Nikde není psáno, že Francie nemůže v době po současné íránské krizi zopakovat jaderný boom, který v zemi následoval po ropných krizích 70. let minulého století.
EDF se kromě sporného zestátnění může pochlubit také svými přednostmi, kterými se Česko určitě může inspirovat. Tradičně silnou francouzskou stránkou je schopnost propojovat energetické a průmyslové potřeby státu. Silné vazby mezi EDF a průmyslovými firmami přirozeně vedou i ke sporům o to, kdo ponese jaké finanční náklady. Přesvědčení, že z energetických projektů musí prosperovat také celý domácí dodavatelský řetězec, je ale v ekonomickém zájmu země, což si Francouzi podle všeho uvědomují mnohem více než Češi. Ideální by bylo co nejvíce propojit jaderný průmysl obou zemí a legitimní úvahou zůstává, jestli by se Česko nemělo snažit získat Francouze pro projekt výstavby dalších reaktorů v Temelíně.
Centralizace není řešení
Plné zestátnění jakékoliv firmy, nota bene v Česku, však musí vyvolávat obavy. Naše země od sametové revoluce zažila vcelku dobře řízené, ale také velmi špatně řízené státní firmy. Minoritní akcionáři přispívají k tomu, že v rámci svých možností dohlížejí na hospodaření jednotlivých společností, i když některé z nich nakonec více láká tučné výkupné od státu.
Francouzský Účetní dvůr také konstatoval, že stát se nyní potýká s konfliktem různých cílů. Ve Francii na sebe vzal role jediného akcionáře největší energetické společnosti, zákonodárce i regulátora. Nic nenasvědčuje tomu, že by další centralizace a etatizace mohla být v konečném důsledku přínosná.
Šéf Nvidie Jensen Huang ohlásil první revoluci v osobních počítačích za 40 let. Klávesnici a myš mají postupně nahradit AI agenti. To je jeden z dopadů nového čipu, na němž Nvidia pracovala společně s Microsoftem v uplynulých třech letech, uvádí Financial Times.
Polovodičový gigant Nvidia oficiálně oznámil masivní expanzi do segmentu B2C. Šéf Nvidie Jensen Huang na veletrhu Computex v Taipei představil nový procesor s názvem RTX Spark Superchip, který je určen do běžných počítačů do domácností a menších firem.
Tímto krokem jde Nvidia do střetu se společnostmi Apple, Qualcomm, Intel či AMD, uvádí list Financial Times. Nvidia, dosud známá především svou naprostou dominancí v oblasti čipů pro cloudovou AI infrastrukturu a herních grafických karet, poprvé nabídne integrovaný procesor navržený pro pohon celého osobního počítače.
Podle Huanga bude RTX Spark Superchip „nejefektivnějším PC čipem, jaký byl kdy vyroben“. Zařízení bude úzce propojeno s operačním systémem Windows společnosti Microsoft, přičemž obě firmy na tomto projektu tajně spolupracovaly uplynulé tři roky. Jensen Huang během své tiskové konference prohlásil, že Nvidia tímto krokem mění koncept osobního počítače „poprvé za posledních 40 let“.
Vize budoucnosti podle Nvidie spočívá v tom, že klasickou klávesnici a myš v roli hlavního komunikačního rozhraní postupně nahradí responzivní AI agenti pracující na pozadí.
Miliony lidí mění hardware
Novinka přichází v době, kdy výrobci očekávají nákupní horečku vyvolanou potřebou spotřebitelů upgradovat starší hardware, který již nedostačuje pro spouštění moderních aplikací generativní umělé inteligence. Nvidia chce konkurovat zejména čipu M5 od společnosti Apple, který je aktuálně považován za lídra v oblasti spotřebitelských procesorů s podporou lokální AI, a také procesorům Snapdragon X Elite od Qualcommu. Podle analytické společnosti Gartner ovládaly v prvním čtvrtletí roku 2026 společnosti Lenovo, HP, Dell a Apple dohromady 73 % globálního trhu s PC.
Čip RTX Spark Superchip v sobě kombinuje grafickou architekturu Blackwell RTX s centrálním procesorem Grace. Tato architektura slibuje celodenní výdrž baterie při zachování enormního výkonu, který je nezbytný pro lokální spouštění komplexních AI modelů s miliardami parametrů přímo v zařízení. Nový hardware byl navržen ve spolupráci s tchajwanskou společností MediaTek a jeho samotnou výrobu zajistí technologický lídr TSMC.
Nvidia plánuje uvést první zařízení na trh ještě v letošním roce. Nový čip implementují do svých produktů přední světoví výrobci hardwaru, včetně společností Dell, Asus, HP, Lenovo, Microsoft, Acer a MSI. Úvodní vlna zařízení bude cílena na prémiový segment uživatelů – především na vývojáře umělé inteligence, digitální tvůrce a náročné hráče. Výhledově však Nvidia plánuje rodinu produktů rozšířit na zhruba 30 modelů notebooků a více než deset stolních počítačů pro masový trh.
Huang nastínil odvážnou vizi pro nadcházející dekádu: do deseti let budou spotřebitelé běžně vlastnit domácí „AI superpočítače“, které budou řídit agenty připojené k domácím spotřebičům, bezpečnostním kamerám či zahradní technice, a kompletně tak automatizují chod domácnosti.
