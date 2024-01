Karel Pučelík: Bohatí navrhují zdanit bohaté, AI vyvolává nervozitu. Několik bodů k letošnímu Davosu

Na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu se hovoří o mnoha tématech od umělé inteligence, přes zdanění bohatých po tenze mezi Západem a Čínou.

Reklama

Více než 250 miliardářů v Davosu politickou elitu vyzvalo k výraznějšímu zdanění těch nejbohatších ve prospěch lepších veřejných služeb. „Žádáme vás, abyste nás, nejbohatší členy společnosti, zdanili. To zásadně nezmění naši životní úroveň, nezbaví to našich dětí a nepoškodí hospodářský růst našich zemí. Promění to však extrémní a neproduktivní soukromé bohatství v investici do naší společné demokratické budoucnosti,“ uvádí v otevřeném dopisu podepsaném například seriálovým Loganem Royem, neboli Brianem Coxem, dědičkou společnosti Disney nebo Valerií Rockefellerovou.

Iniciativa ukazuje to, co tvrdí i další průzkumy, totiž že podstatnou část nejbohatších nechávají plány na další zdanění bohatství klidné. Mnozí z nich se už teď věnují filantropii a potřebným věnují značnou část majetku. Jak ale uvádí nynější skupina z Davosu, filantropie a individuální dobročinnost nestačí, aby bohatí přispěli k problémům, kterým svět čelí.

„Žijeme ve druhém ‚pozlaceném věku‘. Miliardáři využívají svého extrémního bohatství k hromadění politické moci a vlivu a současně podkopávají demokracii a globální ekonomiku. Už dávno nastal čas jednat,“ dodal Cox, který si v oceňované sérii Boj o moc zahrál odcházejícího bezskrupulózního byznysmena, ale v reálu je evidentně mnohem uvědomělejší.

„Hluboce depresivní večer“. Trump se v kampani nenadřel, přesto však výrazně vyhrál Politika Americký exprezident Donald Trump navzdory všem soudům a obviněním vyhrál první kolo souboje o republikánskou nominaci v Iowě. Množina jeho protikandidátů se zužuje, ale jeho nejbližší soupeři stále doufají v průlom. Více se ukáže příští týden. Karel Pučelík Přečíst článek

Nervozita kolem umělé inteligence

Jedním z nejvíce frekventovaných témat je umělá inteligence. Do Davosu dorazili byznysmeni, kteří se vývojem zabývají, ale hovořili o ní i politici. Velmi kriticky se na adresu technologických gigantů vyjádřil portugalský šéf OSN António Guterres. „Mocné technologické společnosti již nyní usilují o zisk, aniž by braly ohled na lidská práva, soukromí a sociální dopady,“ uvedl. Zmínil také několik dní starou studii Mezinárodního měnového fondu, která tvrdí, že rozmach AI může vyústit ve zvýšení nerovnosti ve světě.

Guterres apeloval na vlády, aby společně s firmami pracovali na zmírnění rizik. S tím v podstatě souhlasil i britský ministr financí Jeremy Hunt. „Pokud jde o stanovení globálních standardů v oblasti umělé inteligence, je velmi důležité, aby odrážely liberální demokratické hodnoty,“ uvedl.

O technologických společnostech má však politik Konzervativní strany zřejmě lepší mínění než šéf OSN. Hunt například vystoupil v panelu se CEO firmy OpenAI Samem Altmanem, o kterém řekl, že máme štěstí, že lidé jako on pomáhají lidstvu s přípravou na budoucnost. Altman zase podotkl, že je v pořádku, že ohledně AI panuje určitá nervozita.

Karel Pučelík: Většina amerických médií mluví levicovým jazykem, tvrdí analýza Názory Americká společnost je polarizovaná a podobně se posunula i tamější média. Hrozí, že své čtenáře budou jen utvrzovat v jejich názorech, což zdravou veřejnou debatu nerozproudí, varuje britský týdeník. Zvláště před prezidentskými volbami. Karel Pučelík Přečíst článek

Co s Čínou?

Pod vrcholky švýcarských Alp přijel Čínu reprezentovat premiér Li Čchiang, z jehož slov jasné vyzařovala snaha udržet si přízeň zahraničního byznysu, případně v jeho řadách hledat nové spojence. Čínští komunisté mají důvody k obavám, protože v posledním čtvrtletí minulého roku poprvé od začátku devadesátých let došlo k odlivu zahraničních investic z Číny. Nic naplat, ochlazující se ekonomika nesvobodné země není pro investory vždycky to pravé.

Li Čchiang však hovořil o nové spolupráci a začlenění Číny do důležitých výrobních řetězců i ekologické a technologické spolupráce. Svou zemi vykresloval v nejlepších barvách jako „zvlněné pohoří s nádhernými vrcholy“. „Abychom plně ocenili tyto majestátní vrcholy, musíme si je přiblížit,“ řekl premiér, který načrtl nepříliš konkrétní pětibodový plán na obnovení důvěry a spolupráce se Západem. Jeho projev přitom obsahoval zřetelný protiamerický osten, ačkoli USA výslovně nezmiňoval.

Po čínském premiérovi k účastníkům fóra promluvila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, jejíž slova byla s pasážemi jejího předřečníka v kontrastu. Mluvila naopak o svobodě a hodnotách s tím, že svět čelí „největšímu riziku pro světový řád v poválečném období“. „Svoboda podnikání závisí na svobodě našich politických systémů. Proto věřím, že posilování naší demokracie a její ochrana před riziky a zásahy, kterým čelí, je naší společnou a trvalou povinností,“ uvedla.

NATO čeká největší vojenské cvičení od studené války, zapojí se do něj 90 tisíc vojáků Zprávy z firem Do největšího vojenského cvičení NATO od studené války, které začne příští týden, se zapojí až 90 tisíc vojáků ze všech států aliance a Švédska. V Bruselu to oznámil jeden z nejvyšších velitelů NATO Chris Cavoli. Cvičení ponese název Steadfast Defender (Pevný obránce) a potrvá až do května. ČTK Přečíst článek

„Poučující“ Milei

Do švýcarského alpského střediska letos moc hlav států nepřicestovalo. Nejčastěji za sebe vyslali členy vlády, například za USA přijel ministr zahraniční Anthony Blinken, za Británii zmíněný ministr financí Jeremy Hunt a v nové roli se přijel ukázat i šéf diplomacie a nyní i baron David Cameron, pro kterého jako bývalého premiéra není Davos ničím novým.

Jednou z výjimek je Javier Milei, který v Evropě vystoupil poprvé jako prezident Argentiny. Ačkoli ve světě panují o jeho zemi obavy trhající rekordy v míře inflace, rozhodl se, že to bude on, kdo bude Západ „poučovat“. „Dnes jsem tu, abych vám řekl, že západní svět je v nebezpečí,“ řekl. „A je v ohrožení, protože ti, kdo mají hájit hodnoty Západu, jsou pohlceni vizí světa, která neúprosně vede k socialismu, a tím i k chudobě,“ pokračoval trochu troufale. Mileiovo dosavadní působení ve funkci zatím dostává poměrně kladná hodnocení, ovšem i tak za anarchokapitalistou zatím příliš práce není.