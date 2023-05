Lukáš Kovanda: Zločin za bílého dne. Vláda dnes připravila ČEZ o 46 miliard korun

Vláda dnes připravila ČEZ o 46 miliard korun jeho hodnoty. Dnešní propad akcií ČEZ je reakcí na návrh vlády schválit „lex ČEZ“, zákon, který by usnadnil zestátnění podniku či jeho části. Titulu nepomáhají ani predikce Raiffeisenbanky, která předvídá prudký pád akcií z nynějších 1050 na 600 korun za kus, vysvětluje dnešní energetický výprodej na burze ekonom Lukáš Kovanda.

Akcie ČEZ padají, za necelý týden o takřka 15 procent. Dnes jejich cena klesla o zhruba devět procent. Energetická společnost tak jen dnes přišla o 46 miliard své tržní hodnoty.

Důvodem je to, že Fialova vláda schválila návrh nové legislativy, která by usnadnila zestátnění podniku či jeho části. Nyní je potřeba souhlas 90 procent akcionářů, stačilo by 75 procent. Stát přitom zhruba 70 procent podniku. Návrh nyní míří do sněmovny.

Zločinecká akce

Návrh vlády oslabuje důvěru investorů v tuzemský kapitálový trh. Oslabuje zejména pozici menšinových akcionářů ČEZ, což pak podrývá ochotu investorů dále akcie podniku držet. Zvýšená nejistota pak zásadně přispívá k poklesu tržního ohodnocení ČEZ.

Investory už v minulém týdnu vyplašila čtvrteční analýza Raiffeisen Bank International, podle které akcie ČEZ do roka spadnou na úroveň 600 korun za kus. Nyní se prodávají za 1048 korun za kus. I tato analýza přispívá k jejich propadu.