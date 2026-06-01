ČEZ schválil dividendu. Akcionářům pošle 23 miliard
Energetická skupina ČEZ rozdělí mezi akcionáře 23 miliard korun. Valná hromada dnes schválila návrh představenstva vyplatit dividendu 42 korun na akcii, což odpovídá 80 procentům loňského očištěného zisku firmy.
Největší část peněz získá stát, který je většinovým akcionářem ČEZ. Do státního rozpočtu by mělo zamířit zhruba 16 miliard korun. Dividenda bude splatná v obvyklém termínu od 3. srpna.
Schválená dividenda je na horní hranici současné dividendové politiky ČEZ, podle níž firma vyplácí 60 až 80 procent očištěného zisku. Stejný podíl rozdělovala i loni. V roce 2023 akcionáři naopak schválili protinávrh ministerstva financí na výplatu celého očištěného zisku. Letos ministerstvo, které zastupuje stát jako akcionáře, vlastní protinávrh nepodalo.
Jeden z minoritních akcionářů navrhoval vyšší dividendu 50 korun na akcii. Představenstvo s tím ale nesouhlasilo. Podle něj by taková výplata byla nad rámec dividendové politiky a mohla by ohrozit rating společnosti. Protože valná hromada schválila návrh představenstva, o protinávrhu se už nehlasovalo.
„S dividendou na akcii ve výši 42 korun trh počítal, proto její schválení nevyvolalo žádné pohyby na akciích. S ohledem na aktuální tržní cenu dosahuje dividendový výnos asi 3,3 procenta, a není tak nijak oslnivý,“ řekl portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler.
„Dividenda 42 korun na akcii je nejnižší za poslední roky, naposledy byla dividenda nižší v roce 2019, kdy činila 34 korun na akcii. Od té doby se vždy pohybovala nad hranicí 45 korun,“ upozornil analytik XTB Tomáš Maxa.
Loni ČEZ vyplatil akcionářům 47 korun na akcii, celkem 25,2 miliardy korun. Stát z toho získal 17,6 miliardy korun.
Dividendy ČEZ vyplácí od roku 2000, tedy od dokončení jaderné elektrárny Temelín. Od té doby už mezi akcionáře rozdělil 499,5 miliardy korun, tedy téměř půl bilionu. Stát z toho získal 349,7 miliardy korun.
Nejvyšší dividendu v historii ČEZ vyplácel v roce 2023, kdy činila 145 korun na akcii. Důvodem byl mimořádně vysoký očištěný čistý zisk během energetické krize v roce 2022. Podnik tehdy na návrh státu vyplatil celý zisk 78 miliard korun.
Za loňský rok ČEZ vydělal 27,4 miliardy korun. Čistý zisk společnosti meziročně klesl o 1,7 miliardy korun, tedy o 5,8 procenta.