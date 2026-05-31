Devadesátky jsou zpět díky AI. Nokia, Dell či Micron raketově rostou
Investor do technologického sektoru si může připadat, že se ocitl zpět v devadesátých letech před prasknutím takzvané dot.com bubliny. Firmy jako Nokia, Dell, Micron nebo Intel narostly v posledních měsících o stovky procent. Důvod je přitom zřejmý: umělá inteligence a budování infrastruktury pro její fungování.
Raketový růst akcií firem působící v sektoru umělé inteligence má překvapivý rozměr. Na výsluní se vracejí i firmy, které uspěly v první fázi digitální revoluce v devadesátých letech. Díky podílu na budování AI infrastruktury se tak daří růst akciím firem, jako jsou Dell, Nokia či Lenovo, upozorňuje agentura Bloomberg.
Staré technologické akcie v nové AI vlně
Vývoj akcií Dell, Nokia, Cisco, Intel, Texas Instruments a Micron.
„Kromě nich patří mezi hvězdy z dob internetového boomu, které letos opět zazářily, také Micron Technology, Intel Corp., Texas Instruments a Cisco Systems. Celkově vzrostla hodnota těchto sedmi akcií v roce 2026 v průměru o 158 procent, čímž se jejich celková tržní hodnota zvýšila o 1,7 bilionu dolarů,“ vypočítává agentura.
Podle Yana Tawa Boona ze společnosti Neuberger Berman firmy vydělávají zejména na tom, že výdaje na rozvoj „nudné infrastruktury“ byly v posledních letech značně zanedbané a aktuálně se ukazuje nedostatek, jemuž celý digitální ekosystém čelí kvůli ohromnému náporu ze strany AI modelů. „Proto nyní poptávka po těchto komponentech, procesorech či datových úložištích masivně roste,“ připomíná pro Bloomberg Boon.
Akciové trhy v minulém týdnu dál ztrácely zábrany v růstu, zejména v technologickém sektoru a polovodičích. Nadšení kolem umělé inteligence dál žene vzhůru výrobce čipů, datová centra i firmy napojené na výpočetní výkon. Zároveň ale přibývá varovných signálů. Inflace zůstává zvýšená, napětí na Blízkém východě roste a dražší hardware začíná komplikovat marže firem.
Co stojí za úspěchem?
Ačkoli růst akcií tradičních firem má společného jmenovatele, za konkrétními úspěchy jsou trochu jiné důvody. Nokii se například vydařila sázka na optické sítě v podobě akvizice americké společnosti Infinera. Lenovu a Dellu rostou tržby za koncová zařízení a Dellu se podařilo natolik navýšit tržby za prodej AI serverů, díky čemuž jeho akcie v pátek posílily o 33 procent, tedy nejvíc za jediný den v historii firmy.
Cisco se stává jedním z klíčových budovatelů AI infrastruktury, čemuž odpovídají investice v řádu desítek miliard dolarů do datových center v USA. Intel a Texas Instrument se pak vracejí na výsluní díky své schopnosti vyvíjet a vyrábět čipy. Totéž pak platí také pro Micron Technologies, 50 let starou firmu, jež se před několika dny zařadila mezi firmy s bilionovou tržní kapitalizací.
Dovolenou v Česku letos plánuje 77 procent Čechů, výrazně více než loni. Vedle cen hraje stále větší roli i geopolitická nejistota a napětí na Blízkém východě. Domácím hotelům, penzionům a restauracím tak začíná nahrávat kombinace dražšího zahraničí, opatrnějších rozpočtů a touhy po bezpečnější dovolené.