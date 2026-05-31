Devadesátky jsou zpět díky AI. Nokia, Dell či Micron raketově rostou

Micron patří mezi letité firmy, které prožívají akciovou jízdu
Stanislav Šulc
Investor do technologického sektoru si může připadat, že se ocitl zpět v devadesátých letech před prasknutím takzvané dot.com bubliny. Firmy jako Nokia, Dell, Micron nebo Intel narostly v posledních měsících o stovky procent. Důvod je přitom zřejmý: umělá inteligence a budování infrastruktury pro její fungování.

Raketový růst akcií firem působící v sektoru umělé inteligence má překvapivý rozměr. Na výsluní se vracejí i firmy, které uspěly v první fázi digitální revoluce v devadesátých letech. Díky podílu na budování AI infrastruktury se tak daří růst akciím firem, jako jsou Dell, Nokia či Lenovo, upozorňuje agentura Bloomberg.

Staré technologické akcie v nové AI vlně

Vývoj akcií Dell, Nokia, Cisco, Intel, Texas Instruments a Micron.

 
Graf sleduje procentuální změnu cen akcií ve zvoleném období. Rozsah lze upravit přímo v ovládání grafu.
Zdroj grafu: TradingView. Data mohou být zpožděná a nepředstavují investiční doporučení.

„Kromě nich patří mezi hvězdy z dob internetového boomu, které letos opět zazářily, také Micron Technology, Intel Corp., Texas Instruments a Cisco Systems. Celkově vzrostla hodnota těchto sedmi akcií v roce 2026 v průměru o 158 procent, čímž se jejich celková tržní hodnota zvýšila o 1,7 bilionu dolarů,“ vypočítává agentura.

Podle Yana Tawa Boona ze společnosti Neuberger Berman firmy vydělávají zejména na tom, že výdaje na rozvoj „nudné infrastruktury“ byly v posledních letech značně zanedbané a aktuálně se ukazuje nedostatek, jemuž celý digitální ekosystém čelí kvůli ohromnému náporu ze strany AI modelů. „Proto nyní poptávka po těchto komponentech, procesorech či datových úložištích masivně roste,“ připomíná pro Bloomberg Boon.

Co stojí za úspěchem?

Ačkoli růst akcií tradičních firem má společného jmenovatele, za konkrétními úspěchy jsou trochu jiné důvody. Nokii se například vydařila sázka na optické sítě v podobě akvizice americké společnosti Infinera. Lenovu a Dellu rostou tržby za koncová zařízení a Dellu se podařilo natolik navýšit tržby za prodej AI serverů, díky čemuž jeho akcie v pátek posílily o 33 procent, tedy nejvíc za jediný den v historii firmy.

Cisco se stává jedním z klíčových budovatelů AI infrastruktury, čemuž odpovídají investice v řádu desítek miliard dolarů do datových center v USA. Intel a Texas Instrument se pak vracejí na výsluní díky své schopnosti vyvíjet a vyrábět čipy. Totéž pak platí také pro Micron Technologies, 50 let starou firmu, jež se před několika dny zařadila mezi firmy s bilionovou tržní kapitalizací.

Babiš si dál vodí Pavla. A blíží se nové volby

Babiš si dál vodí Pavla. A blíží se nové volby
Dalibor Martínek
Opozice už prakticky rezignovala na souboje s vládou. Po půl roce Babišova vládnutí jsou hranice nakresleny. V ODS nebo u Starostů zjistili, že sice mohou dlouze mluvit u sněmovního pultíku, ale kormidlo neposunou ani o milimetr. Pozornost obracejí ke komunálním volbám.

Opozici se v poslední době, očekávaně, nepovedlo zabránit změně zákonů o státním rozpočtu. Babiš bude moci utrácet kolik chce a za co chce. Bez kontroly, bez revize. Na štvavé setkání Sněmovny kolem sjezdu sudetských Němců v Brně opoziční poslanci demonstrativně ani nepřišli. Věděli, že by byli po nechutných výlevech Ševčíka a spol. přehlasováni.

Tři vládní strany to nyní ve vrcholné politice s posměšným úšklebkem ve tváři válcují jako tank. Macinka vyhrožuje prezidentovi, že možná ani 8. června se o jeho účasti na summitu NATO v Ankaře nerozhodne. Pěkně si Babišova parta nyní Pavla vodí. Prezident má sice připravenou kompetenční žalobu, ale dosud možná nepochopil, že v tomto upoceném sporu dvou vrcholných politiků, novém českém stylu, bude navždy loserem. Babiš, kterého si národ žádá, ve svých sedmdesáti letech neopustí styl „silnějšího psa“. Prezident to ještě bude zkoušet, nyní ho vláda dostrkala do pozice maturanta na čekačce.

Ze Sněmovny do kampaně

Zpět do Sněmovny. Jelikož jsou karty rozdané, a účastníci už to pochopili, začali obracet pozornost k podzimním komunálním volbám. Ve Sněmovně už neuvidíme ideový souboj dvou pohledů na svět. Ostatně, Babiše ideje zdržují od vládnutí. Uvidíme novou předvolební kampaň. Přece jenom, Praha s rozpočtem přes 110 miliard korun není drobeček k přehlédnutí.

Bydlení jako hlavní pražské téma

Už to začalo. Koncem týdne se ve Sněmovně schvalovala novela zákona o podpoře bydlení. „Vláda chce zlikvidovat dostupné bydlení,“ řekl mimo jiné předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Dalo by se glosovat, no, že toho bydlení za Hřibova primátorování tolik vzniklo. „K vyřešení problematiky bydlení nemáme jít jenom cestou větší a větší regulace,“ uvedl šéf ODS Martin Kupka. Zatím slabý kalibr, co dál? Bydlení bude evidentně ústřední pražské téma.

Zpráva ze záhrobí. Komunisté mají nového předsedu, jistého Romana Louna. Ten po ovládnutí strany prohlásil, že by se chtěl sejít se zástupci většiny levicových a vlasteneckých stran, tak aby na podzim ve volbách uspěli. Silné spojení levice a vlastenců funguje, uvedl. Se Sovětským svazem na věčné časy.

Biohacking: Jak na obávané kortizolové ráno

Jedna chyba po ránu vás může stát energii na celý den
Alžběta Shejbalová
Kortizolová osa se regeneruje primárně v noci, konkrétně během hlubokého spánku, kdy hladina hormonu klesá na minimum a tělo obnovuje citlivost kortizolových receptorů. Chronický spánkový deficit tento proces přerušuje a výsledkem je vyšší ranní kortizol, rychlejší vyčerpání psychické kapacity přes den a větší reaktivita na stresory.

Zájem o doplňky stravy cílené na kortizol roste spolu s tím, jak se pojem stresové regulace dostává do povědomí širší populace. Na trhu je řada postupů a produktů, které slibují snížení kortizolu a zklidnění nervového systému. Účinek některých, a to ještě univerzálně, může být sporný. Naštěstí ale existují látky, u kterých jsou benefity prokázané.

Nejprozkoumanější skupinou jsou adaptogeny, rostlinné látky, které podle definice pomáhají organismu zvládat fyzický i psychický stres. Jejich společným mechanismem je modulace HPA osy (osa hypotalamus-hypofýza-nadledvinky). Takto přímo ovlivňují systém, který kortizolovou odpověď řídí. Adaptogeny pomáhají normalizovat hladinu kortizolu a snižovat reaktivitu osy na chronické zatížení.

Ašvaganda je z adaptogenů nejlépe zdokumentovaná pro přímý efekt na kortizol. Loňská meta-analýza 15 randomizovaných kontrolovaných studií na 873 účastnících ukázala, že suplementace ašvagandou po dobu osmi týdnů statisticky významně snižuje hladiny kortizolu i skóre na škálách stresu a úzkosti. Další nová meta-analýza ze sedmi studií ukázala zajímavý výsledek, že ašvaganda sice měřitelně značně snižuje kortizol, ale subjektivní vnímání stresu nemusí ovlivnit ve stejné míře. Standardní extrakty jsou většinou dávkovány v rozmezí 300 až 600 mg denně a suplementace je obecně považována za bezpečnou při krátkodobém i střednědobém užívání.

Rhodiola rosea je další adaptogen s relevantní klinickou evidencí. Randomizovaná dvojitě zaslepená studie na 60 dospělých s únavovým syndromem spojeným se stresem ukázala, že 576 mg standardizovaného extraktu denně po dobu 28 dní snižuje příznaky vyhoření, zlepšuje kognitivní výkonnost a pozitivně ovlivňuje ranní kortizolovou odpověď. Mechanismus rodioly zahrnuje modulaci HPA osy na úrovni hypotalamu, kde je schopna tlumit celou kortizolovou kaskádu. Rodiola je zároveň jedinou rostlinou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) pro indikaci přechodné únavy spojené se stresem.

Fosfatidylserin je fosfolipid přirozeně přítomný v buněčných membránách, zejména v mozku, a jeden z nejstarších doplňků testovaných na modulaci kortizolu. Randomizovaná studie na 75 mužích s diagnózou chronického stresu ukázala, že 400 mg komplexu fosfatidylserinu a fosfatidové kyseliny denně po dobu 42 dní normalizuje kortizolovou odpověď na akutní psychosociální stresor, ale pouze u skupiny s vysokou výchozí mírou chronického stresu. Toto zjištění je důležité, protože fosfatidylserin pravděpodobně funguje nejlépe u lidí, jejichž HPA osa je již přetížená, a ne jako prevence pocitového stresu a zvýšeného kortizolu.

Hořčík je nezbytným mikronutrientem a základním doplňkem při stresu. Jeho vztah ke kortizolu je obousměrný a chronický stres jeho hladinu v těle snižuje, přičemž nedostatek zároveň zvyšuje reaktivitu HPA osy. U lidí s nedostatečným příjmem hořčíku ze stravy má suplementace průkazný efekt na snížení kortizolové reaktivity a kvalitu spánku. Z řady různých forem hořčíku dostupných jako doplněk stravy má glycinát výhodu v tom, že glycin sám o sobě působí uklidňujícím způsobem na nervový systém.

Kortizol a spánek jsou neoddělitelně propojené a suplementace cílená na jedno nevyhnutelně ovlivňuje druhé. Kortizolová osa se regeneruje primárně v noci, konkrétně během hlubokého spánku, kdy hladina kortizolu klesá na minimum a tělo obnovuje citlivost kortizolových receptorů. Chronický spánkový deficit tento proces přerušuje a výsledkem je vyšší ranní kortizol, rychlejší vyčerpání psychické kapacity přes den a větší reaktivita na stresory. Většina doplňků cílených na kortizol proto pracuje zároveň na kvalitě spánku. Melatonin, hormon řídící spánkový cyklus, jehož produkce klesá s věkem a narušuje ji expozice světlu ve večerních hodinách, má jako doplněk dobře zdokumentovaný efekt na zkrácení doby usínání a synchronizaci cirkadiánního rytmu. Glycin, aminokyselina přirozeně přítomná v pojivové tkáni, má zklidňující efekt přes termoregulaci tělesné teploty. Studie ukazují, že 3 g glycinu před spánkem zkracují dobu usnutí a zlepšují subjektivní vnímání kvality spánku bez sedativního pocitu ráno.

