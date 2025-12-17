Nový magazín právě vychází!

Karel Pučelík: Rodinná politika se redukuje na porodnost a důchody. Co české diskusi uniká?

Rodinná politika se redukuje na porodnost a důchody. Co české diskusi uniká?
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Česká rodinná politika nastavila podivné rovnítko mezi dítětem a budoucím daňovým poplatníkem. Téměř žádá debata o porodnosti se neobejde bez zmínek o důchodech. Pokud tuto mentalitu „chovatelů skotu“ neopustíme, nikam se nedostaneme. Rodinná politika je ve skutečnosti velmi komplexní, promlouvají do ní ekonomické problémy mladých lidí i ekonomické a genderové nerovnosti. V první řadě by se politici měli snažit situaci rodin zlepšit, přepočítávání důchodového účtu nechat na potom.

Klesající porodnost a důchodová reforma jsou vděčná témata k politickým i hospodským debatám – přičemž rozdíly mezi nimi jsou mnohdy poněkud rozostřené. Rodinná politika je oblíbeným tématem rovněž vedení české katolické církve. Pražský arcibiskup Jan Graubner se v pořadu TV Nova Za pět minut dvanáct s diváky podělil o rýpnutí do jisté úspěšné mladé ženy, která si místo dítěte prý chtěla pořídit psa. „Zeptal jsem se jí, jestli si myslí, že jí ten pes bude jednou přispívat na důchod,“ uvedl arcibiskup.

Skoro to vypadá, že spíše než o duše se církev strachuje o budoucnost penzijního systému. Není v tom ovšem sama. Diskusím o rodinné politice obecně vévodí přesvědčování, že by mladí lidé měli mít co nejvíc dětí, aby udrželi standard současné společnosti. Jaká bude kvalita života těchto rodin, to už vyzyvatele nezajímá. Šlo to dřív, tak to musí jít pořád. Prostě je třeba zatnout zuby.

Dnešní mladá generace čelí řadě nejistot. Právě na mladé dopadá krize bydlení. Kdo nemůže počítat s pomocí od rodičů, těžko se stane vlastníkem, s dostupností nájmů to také není slavné. Mít tři děti, a podstoupit značný čas života pouze s jedním plnohodnotným příjmem – ještě k tomu na začátku pracovního života – je poměrně napínavé dobrodružství a vyžaduje velké odhodlání. Není divu, že se mnohé rodiny spokojí jen jedním dítětem.

Na vině je také nepochybně rostoucí ekonomická nerovnost, ale o tom politici nechtějí slyšet.

Praktická pomoc v nedohlednu

Politici mají plná ústa podpory rodin, ale v praktické rovině je jejich touha pomáhat povětšinou převážně platonická. Minimálně léta se hovoří o místech ve školkách, zejména v Praze si rodiče musí zažívat horor při přijímačkách na střední školy či podpoře zkrácených úvazků, aby se mohli do práce vracet dříve. Vývoj ale jde kupředu velmi pomalu.

Ale co si budeme povídat, největší pomocí rodinám by bylo, kdyby měli kde důstojně a stabilně bydlet – ale to se bojovníci za rodinu raději pokusí kodifikovat v ústavě manželství jako svazek mezi mužem a ženou. Už vidím ten porodní boom...

Zároveň je třeba uznat, že stát příliš netlačí na to, aby se otcové více zapojovali do péče o děti, jako je tomu například v severských zemích. Spolu se zatím ještě zcela nevymýcenou představou, že domácí práce vykonává žena a muž maximálně „pomáhá“, vytváří další překážky. Pokud žena dělá osm hodin v práci, kde za stejnou činnost dostane méně než mužský kolega, a poté jí doma čeká „druhá směna“, je to vyložená reklama a rodinu.

Daně jako ve Skandinávii, služby jako v Alabamě

Problémem je ale i nedostatek představivosti politiků. Zatím jsme se v důchodové debatě zatím neodpoutali od snah zachránit průběžný systém. Proto se v rámci „rozpočtové odpovědnosti“ prosazuje posouvání věku odchodu do důchodu. Skutečně odpovědné by ale bylo myslet trochu víc vizionářky, ne jako provinční účetní.

Průběžný systém opravdu je v problémech. Když bude v každé generaci méně pracujících, z principu nemůže fungovat. Současní pracující nyní platí sociální pojištění (které ve skutečnosti není pojištění, nýbrž svým způsobem daň, která zajistí aktuální důchodce, ale logicky oni sami se stejného standardu nedočkají – buďto budou dostávat (výrazně) méně nebo půjdou do důchodu (výrazně) později. Trochu to zní jako nenáviděný a úplně nejhorší model přezdívaný „daně jako ve Skandinávii, služby jako v Alabamě“.

Patrně bude nutné sehnat prostředky jinde. Například zavést důchodový pilíř, který by byl skutečným pojištěním – tedy co by do něj lidé dali, to by si i vybraly, a jejich příspěvky by se zhodnocovaly na kapitálových trzích. To je však jen jeden způsob – mou pointou je ukázat, že ačkoli politici říkají, že jiná možnost než posouvat věk není, tak pochopitelně možnosti jsou.

A v neposlední řadě je nutné si uvědomit, že současné úvahy o průběžném systému, jsou úvahy minulého století. Za deset, dvacet a či více let může ekonomika popohnaná umělou inteligencí a dalšími technologiemi vypadat úplně jinak. Klidně se může stát, že méně pracujících pohodlně uživí větší počet důchodců.

Cesta ke spravedlivému a pokojnému stáří tedy nevede jen přes přerozdělování daní sociálního pojištění, ale také budováním robustní a konkurenceschopné ekonomiky. Takže jsme opět u toho – investice do vědy a výzkumu, vzdělání a infrastruktury.

Pražská burza letos předčila region i Evropu, indexy posílily až o 55 procent

Pražská burza
Pražská burza
Věra Tůmová
Věra Tůmová

Šéf pražské burzy Petr Koblic vnímá rok 2025 jako velmi turbulentní a současně i rekordní, protože byl pro zdejší burzu jedním z nejúspěšnějších v posledních letech. Je to vidět jak na výkonnosti indexů, tak na samotném obchodování či v porovnání s evropským trhem, sdělil.

Rok 2025 byl pro pražskou burzu rekordní a zaznamenal podle jejího šéfa Petra Koblice i největší objem obchodů za posledních 13 let. Velmi tomu podle něj napomohly vybrané třídy aktiv, a hlavně pak listované fondy. „Rok to byl turbulentní a s mnoha novými zprávami. A samozřejmě nové zprávy jsou vždy přítelem velkého obchodování a velkých objemů i poměrně slibné volatility na trzích. Objem obchodů jde ale samozřejmě ruku v ruce s tím, jak se velmi pozitivně vyvíjí i objem obchodů na jiných evropských a světových trzích. Celkový objem obchodů letos přesáhl 206 miliard korun a byl tak nejvyšší od roku 2012,“ upozornil Koblic.

Co stálo za rekordním růstem

Růst objemů byl podle něj tažený především akciemi a fondy. Nejdynamičtěji totiž rostly akciové obchody, jejichž objem se meziročně zvýšil o 51 procent (YTD 163 miliard korun). Následovaly fondy kvalifikovaných investorů (FKI) s růstem 43 procent (YTD 31 miliard korun) a dluhopisy s meziročním nárůstem objemu obchodů o 1 procento (YTD 11 miliard korun).

Koblic vyzdvihl také rozvoj primárního trhu (IPO), kdy na Burzu cenných papírů Praha vstoupily dvě nové akciové emise a díky tomu se Praha stala podle objemu nově upsaného akciového kapitálu (36,8 milionu eur) také sedmým největším trhem v Evropě. První letošní emisí byla společnost Doosan Škoda Power, která vstoupila na regulovaný trh Prime s objemem 2,5 miliardy korun. Druhou emisí v objemu 224 milionů korun pak byla společnost M2C na trhu Start, který je určený pro menší a střední firmy.

Mezi deset akcií s nejvyššími objemy obchodů letos patřily především akcie ČEZ, Erste Group Praha, Komerční banky, Monety a Colt CZ. „Absolutně nejvíce si polepšila Erste, která přidala 17 miliard korun, a relativně pak Colt CZ se svými 125 procenty,“ popsal Koblic. Další významnou roli sehrál také dluhopisový trh, kdy firmy získaly celkem 49 miliard korun prostřednictvím nových emisí korporátních dluhopisů.

Rok 2025 byl podle Koblice mimořádně zajímavý také z pohledu indexů. „Naše hlavní indexy se v průběhu roku ocitly na historických maximech. To se primárně týká hlavního akciového indexu PX a dále i dividendového indexu PX-TR. Posílil ovšem i dividendový index PX-TR, a to o více než 55 procent, a index PX pak o 47 procent,“ konstatoval Koblic. Právě PX-TR se přitom nyní řadí mezi nejrychleji rostoucí indexy v Evropě a svým zhodnocením výrazně překonává podle něj dokonce i globální akciové benchmarky, což potvrzuje dlouhodobě silnou výkonnost českých dividendových titulů. Složený průměrný růst indexu PX-TR za uplynulých deset let pak činí 17 procent.

Objemy TOP 10 akcií na pražské burze

K akciím, které táhnou růst indexu PX nejvíce, patří podle Koblice především akcie Vienna Insurance Group (103 procent), Doosan Škoda Power (70 procent) a bankovní tituly Moneta Money Bank a Erste Group Bank, které se shodně podílejí 65 procenty. Index PX si i přes silné zhodnocení stále drží také dividendový výnos a v tom je Česko podle Koblice naprostým lídrem oproti jiným trhům. Podle agentury Bloomberg má pražská burza výnos téměř šest procent (5,8 procenta) a ze zemí OECD je tak podle Koblice nejlepší.

V porovnání se světem i regionem se pražské burze podle Koblice mimořádně daří. Jen výkonnost jejích indexů byla letos 55 procent, zatímco index WIG 30, který je na další příčce, dosáhl pouze 50 procent. Pražská burza by měla být podle svého šéfa výkladní skříní české ekonomiky a podle velikosti českého kapitálového trhu by zvládla i několik IPO ročně. „Chtějí-li firmy moderně a mezinárodně růst, musí zapojit také kapitálový trh. Kde by byl dnes například Microsoft, pokud by zůstal jen u financování bankami? Pravděpodobně bychom o něm dnes ani nevěděli,“ uzavřel Koblic s tím, že firmám tak podle něj dnes v cestě k IPO nic nebrání.

České akcie vítězí. A pražská burza potřebuje nové tituly

Názory

Kdo letos vsadil na pražskou burzu, může si mnout ruce. Index PX si v roce 2025 připsal skvělý výkon, kterým strčil do kapsy i ty nejznámější světové akciové indexy. Jeho relativní výkonnost navíc masivně podpořily dividendy a silná koruna. Výzvou pro další roky bude, aby na pražské burze přibývaly nové tituly, komentuje Jan Berka z Portu.

Jan Berka

Přečíst článek

Burzovní sucho končí. Už i evropské parkety se připravují na návrat velkých emisí

Money

Ekonomické oživení může přivést evropské firmy zpět na burzu. Poradenská společnost EY mluví o „opatrném optimismu“. Pražská burza by mohla přivítat více nováčků i díky fondu, který založila končící vláda Petra Fialy. IPO fond 2025+ má investovat do veřejných emisí akcií na trhu Start pražské burzy.

ČTK

Přečíst článek

Restauratérská skupina Coloseum letí z pražské burzy kvůli zatajovanému účetnictví

Restauratérská skupina Coloseum letí z pražské burzy kvůli zatajovanému účetnictví

Trhy

Gastronomická skupina Coloseum končí na pražské burze. Firma ani přes opakované výzvy nedodala auditované výkazy, a burza proto přistoupila k definitivnímu vyřazení emise.

nst

Přečíst článek

Premiér v demisi Petr Fiala s končícím ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (oba ODS)

Mýtus o spálené zemi neplatí. Česká ekonomika patří k letošním premiantům

Trhy

Prestižní magazín The Economist vydal pravidelný žebříček ekonomik členských států OECD. Česká ekonomika se v něm umístila na dělené čtvrté až šesté příčce, přičemž za sebou zanechala většinu zemí včetně USA, Polska či Německa. Nejlepšího výkonu za první tři čtvrtletí podle magazínu dosáhlo Portugalsko.

sta

Přečíst článek

Přerov, Litomyšl, Rakovník. Jak nové dálnice zvedají ceny nemovitostí mimo Prahu

Dálnice D6, úsek Knínice - Bošov
Profimedia.cz
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Nové úseky českých dálnic nehýbou jen dopravou, ale především cenami bytů a domů. Minuty ušetřené na dojezdu dnes znamenají statisíce korun navíc na hodnotě nemovitostí.

Česko letos otevřelo další kilometry dálniční sítě. Pro řidiče dobrá zpráva, pro realitní trh ještě lepší. Ukazuje se totiž, že nejrychlejším způsobem, jak zvýšit hodnotu nemovitosti, není rekonstrukce ani levnější hypotéka, ale kvalitní dopravní dostupnost do větších měst.

Lokality, které ještě nedávno stály stranou zájmu, dnes čelí výraznému náporu kupujících. Ceny zde rostou tempem, které překvapuje i samotné realitní makléře. Nejviditelnější je tento trend podél postupně budované dálnice D6, která má v budoucnu propojit Prahu s Karlovarským krajem. Jakmile se z některých míst stal přibližně hodinový dojezd do Prahy, realitní trh se zde otočil o 180 stupňů. Ceny rodinných domů a stavebních pozemků vzrostly až o 30 procent, rekreační objekty zaznamenaly přibližně dvacetiprocentní růst.

Dálnice ano, rychlovlaky ne. Formující se vláda se dohaduje nad miliardovými dopravními projekty

Politika

Dopravní priority nově vznikající vlády se rýsují. Dálnice a digitalizace mají zelenou, ale vysokorychlostní tratě narážejí na odpor SPD a Motoristů, kteří požadují úspory a jednodušší projekty.

ČTK

Přečíst článek

Dálnice D6: návrat zájmu do dlouho opomíjených regionů

Největší skok přitom zažívají oblasti, které realitní mapa dlouho ignorovala, takzvané „vnitřní Sudety“ na hranici Středočeského kraje. „Ještě před několika lety se například do lokality Jesenicka na Rakovnicku, mimochodem jedné z oblíbených prvorepublikových rekreačních oblastí, jezdilo z Prahy téměř hodinu a půl. Dnes se dojezd zkrátil zhruba na hodinu. To je pro zhodnocení pozemků i rekreačních nemovitostí naprosto zásadní,“ vysvětluje Zdeno Dubnička, šéf digitální realitní služby Bezrealitky.

Podle něj už v řadě případů není nadsázkou mluvit o tom, že se dříve prakticky neprodejné nemovitosti mění v nemovitosti s jasným investičním potenciálem.

D35 čistí města od kamionů. A ceny rostou

Další výrazný realitní příběh se odehrává podél dálnice D35, která má po dokončení spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc a stát se severní alternativou k přetížené D1. Současná silnice první třídy dlouhodobě zatěžovala města na své trase tranzitní dopravou. Například Vysoké Mýto se dálničního obchvatu dočkalo už letos, Litomyšl si na něj ještě počká. Ceny nemovitostí však na výstavbu dálnice reagují už nyní. V Litomyšli rostou až o 40 procent rychleji oproti lokálnímu průměru, ve Vysokém Mýtě dosahuje růst cen bytů přibližně 30 procent. 

Takto se promění Florenc

Z brownfieldu čtvrť za 20 miliard. Takto se promění Florenc

Reality

Proměna jednoho z posledních velkých brownfieldů v centru Prahy vstupuje do rozhodující fáze. Projekt Florenc21 má po roce mezinárodních architektonických soutěží jasné vítěze i investiční rámce. Penta Real Estate plánuje v lokalitě investici kolem 20 miliard korun a výstavbu zahájit po roce 2028.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Nejrychleji zdražují domy a byty v okolí bývalé hlavní silnice. Tam, kde byl dříve hluk, kolony a kamionová doprava, má během několika let vzniknout klidnější městský bulvár. „To, co dříve nemovitosti znehodnocovalo, se dnes mění v jejich největší výhodu,“ říká Dubnička.

Výrazný cenový posun čeká také Přerov. Dokončení posledního úseku dálnice D1 zajistí městu hodinový dojezd do Brna a zároveň jej ještě více přiblíží k Olomouci. Ceny se zde postupně přestávají řídit pouze místní ekonomikou a stále více reflektují vývoj v obou větších centrech. „Hodinový dojezd do Brna je pro ceny obrovský gamechanger. Přitom jde stále o region, kde se prodává pod republikovým průměrem,“ dodává Dubnička.

Největší přínos z tohoto vývoje mají podle něj stavební pozemky, růst však čeká i byty a rodinné domy v okolních obcích.

Praha a okolí: rozhoduje čas, ne kilometry

Rostoucí infrastruktura zásadně mění realitní mapu také v okolí Prahy. Nerozhoduje samotná vzdálenost od centra, ale možnost rychlého spojení a pěší dostupnost ke stanici nebo přestupnímu uzlu. „Pozemky a nemovitosti v docházkové vzdálenosti od nových stanic nebo přestupních uzlů zpravidla zhodnocují svou hodnotu rychleji než průměr trhu,“ vysvětluje Filip Šejvl z realitní kanceláře Philip & Frank.

Zahájení stavby úseku Pražského okruhu D0–511 (Běchovice–D1) potvrdilo investiční potenciál jihovýchodního okraje metropole, zejména v lokalitách jako Kolovraty nebo Uhříněves. Stavební pozemky se zde podle aktuálních nabídkových cen pohybují v pásmu jednotek až nižších desítek tisíc korun za metr čtvereční, přičemž menší parcely v blízkosti veřejné dopravy dosahují vyšších cen.

Další posun městského okruhu. Praha zahájí geotechnický průzkum trasy tří nových tunelů

Zprávy z firem

Pražský magistrát vypíše tendr s předpokládanou hodnotou 2,47 miliardy korun s DPH na geotechnický průzkum pro plánovanou dostavbu městského okruhu, schválili to městští radní. Průzkum se bude skládat především ze tří štol pro budoucí tunely Bílá skála, Jarovský a Malešický. V metropoli zbývá dokončit asi jedenáctikilometrovou část vnitřního okruhu mezi vyústěním tunelu Blanka v Pelc-Tyrolce a Štěrboholy včetně Libeňské spojky, která jej napojí na dálnici D8.

ČTK

Přečíst článek

Výhled na terminál vysokorychlostní železnice Praha-východ zároveň přivádí zvýšený zájem individuálních kupujících i developerů do oblastí jako Nehvizdy, Jirny nebo Zeleneč. Ceny stavebních pozemků se zde podle nabídkových dat běžně pohybují přibližně v pásmu 10 až 15 tisíc korun za metr čtvereční, v závislosti na velikosti parcely a dostupnosti inženýrských sítí.

„Zkušenost z posledního roku je naprosto konzistentní: lidé i investoři volí místa, odkud se do Prahy dostanou za patnáct až dvacet minut, ideálně vlakem,“ říká Šejvl. „Rozhoduje docházková vzdálenost ke stanici a jistota, že infrastruktura se skutečně staví. Zatímco ceny v Praze rostou tempem kolem 10 až 16 procent, v blízkosti nových dopravních uzlů vidíme výrazně rychlejší nárůst zájmu,“ doplňuje.

Podle dat Bezrealitky se navíc změnilo vnímání akceptovatelné dojezdové doby. Mezimestská dojížďka se ustálila na zhruba 90 minutách „ode dveří ke dveřím“, zatímco městská doba dojezdu se zkrátila z přibližně 55 na 45 minut, s preferencí kombinace individuální dopravy, železnice a MHD.

Zleva: Jan Hrubý (Remax), Jiří Vančura (Trinity Bank) a Jaroslav Ton (Salutem Group)

Konec levných bytů? Ceny stavebních prací za 10 let vzrostly o 120 procent

Reality

Data a analýzy od KPMG sice vidí český realitní trh v roce 2026 optimisticky, ale přesto je tu pár zásadních věcí, které expertům dělají do budoucna vrásky. A netýká se to jen komplikací kolem nového stavebního zákona či růstu cen nemovitostí. Souvisí to i s řadou dalších oblastí od trhu práce až po nutné změny chování v české společnosti, shodli se odborníci na setkání členů Realitního clubu v restauraci Lví Dvůr v blízkosti Pražského hradu.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Tomáš Vavřík

Byty za 200 tisíc za metr? A bude hůř, varuje jeden z největších brněnských developerů

Reality

Brno je pro Domoplan středem dění. Šéf Tomáš Vavřík zde rozjíždí několikafázový projekt téměř 900 bytů v Lískovci s cílem postavit skutečnou městskou čtvrť, nikoli jen další blok domů. Podle něj se ve stavebně „zamrzlém“ Brně vyplácí disciplína i dlouhý dech. Ceny v moravské metropoli už podle Vavříka překročily 200 tisíc korun za metr čtvereční a rychle se přibližují drahé Praze.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

